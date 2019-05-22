«Аладдин» — Гай Ричи с рейтингом PG

Уличный воришка Аладдин должен достать для коварного визиря Аграбы Джафара волшебную лампу из Пещеры Чудес. Но всё идёт не по плану, и Аладдин становится хозяином могучего джинна. С таким козырем можно побороться за сердце принцессы Жасмин!

Aladdin

Жанр: мюзикл, сказка

Режиссёр: Гай Ричи

В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари

Премьера в России: 23 мая 2019

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на:

«Аладдин» (1992)

«Ла-Ла Ленд» (2016)

«Принц Персии: Пески времени» (2010)

Конвейер студии Disney, которая решила перевыпустить все свои хитовые мультики в виде полнометражных фильмов, набитых компьютерной графикой, уже не остановить. И хотя все эти ленты успешны в прокате, художественная ценность многих из них крайне сомнительна. Зачастую ремейк проигрывает оригиналу в шарме и не привносит ничего нового. На наше зрительское счастье, Дисней начинает экспериментировать с исходным материалом, отдавая проекты в руки интересным режиссёрам и позволяя им делать новые прочтения классики.

Впрочем, порой студия просто вынуждена так поступать: за несколько десятилетий, прошедших с момента выпуска мультиков, некоторые из них перестали помещаться в рамки дозволенного. Так, тема алкоголизма осталась в ремейке «Дамбо» лишь в качестве отсылки, а «Аладдин» лишился узнаваемых деталей, исполненных восточного колорита. После осовременивания Аграба превратилась из города, который действительно мог таиться за соседним барханом, во что-то из параллельной реальности. И дело тут вовсе не в джиннах, магии и чудесных механизмах, которые открывают дорогу в тайное убежище Аладдина, — дело в феминизме.

Три десятилетия назад прогрессивная принцесса Жасмин боролась за своё право не выходить замуж по принуждению — и в итоге выскакивала за первого попавшегося парня с улицы, лишь бы не стать женой какого-нибудь богатенького чванливого козла. Да, нам могли вешать на уши всякую лапшу, но факт оставался фактом: она была обязана найти себе жениха до совершеннолетия — и она его нашла за три дня, убедив себя, что влюблена по уши.

Сейчас же этого явно недостаточно, потому Жасмин мечтает стать первой женщиной-султаном. Нет, не от любви к власти — просто она чувствует связь с народом и искренне полагает, что при ее правлении жизнь людей станет куда лучше, чем при очередном принце-полудурке. По-своему Жасмин права, но это всё-таки чрезмерное допущение: как говорил Оскар Уайльд, «человек может поверить в невозможное, но никогда не поверит в неправдоподобное». В джинна поверить легче, чем в женщину-султана из арабской страны, — зато хоть платья Жасмин стали более подобающими. Зато, поступившись разумностью допущений, авторы сломали один из главных принципов диснеевской принцессы — уклоняйся от власти и ответственности. И подарили нам действительно впечатляющую героиню.

Жасмин из нового фильма куда ближе к принцессе Лее, чем к своему мультипликационному прототипу. Она сочетает в себе доброту и решительность, находчивость и остроумие, волю к победе и женское обаяние. Для неё важны не столько внешние атрибуты свободы, сколько внутренняя раскрепощённость. Она не просто готова умереть в борьбе, повинуясь порыву, но и повторит свой выбор, хорошенько подумав. Собственно, называть фильм «Аладдин» было не совсем правильно — по сути, центральным персонажем ленты оказалась именно Жасмин.

Аладдин даже не второй — он совершенно теряется на фоне роскошного джинна в исполнении Уилла Смита. Все опасения оказались напрасны — он просто идеален в этой роли, да и графика не подкачала. Персонаж получился живым и энергичным, но, на наше счастье, не таким раздражающе-гиперактивным, как в оригинале. Если в мультфильме это смотрелось хорошо, то в кино довольно быстро утомило бы. Кроме того, видно, насколько Смит выкладывался, — пожалуй, это лучшая его роль со времён «Я — легенда».

Вторичные персонажи вроде Коврика, Раджи, Яго и Абу тоже радуют. Яго перестал тараторить без умолку и куда больше похож на попугая. Абу с Ковром отлично исполняют пантомиму — пусть дизайн этих героев и не такой, как в мультике, их сразу принимаешь. Раджа стал более выразительным, да и экранного времени у него, по ощущениям, стало больше. В общем, работу с героями проделали на совесть. Ну и нельзя не отметить новичка — Далию, служанку Жасмин: во время её совместных сцен с джинном забываешь обо всём на свете.

Аладдина и Джафара тоже «прокачали» — их противостояние заиграло новыми оттенками благодаря крохотному штриху в биографии злодея. Оказывается, он тоже начинал обыкновенным уличным вором и со временем дослужился до главного визиря. Надменный, но совершенно одномерный злодей стал более старой и злой версией самого Аладдина — и поэтому их конфликт цепляет куда сильнее, чем в мультфильме. Пошло на пользу и то, что Марван Кензари в гриме чем-то смахивает на террориста из «Железного человека» — образ «злого араба» считывается мгновенно, другим персонажам на его фоне восточного колорита недостаёт. Кино делает много реверансов в сторону Болливуда, но в этом прослеживается развитие идей мультфильма: всё-таки в нём было достаточно много индийских мотивов.

Имея на руках историю двух воров, которые претендуют на трон, Гай Ричи всё-таки смог снять фильм в своей манере. Не целиком, конечно, — но в сцене утопления Аладдина и во время погонь не возникает вопросов, кто же сидел в режиссёрском кресле. Да и сам Ал стал куда более профессиональным вором, чем в мультике: здесь он специализируется на украшениях. Правда, скупают у него краденое за скромные мешочки с финиками (тут вспоминаются рабочие будни Рей в «Пробуждении Силы»), но это, скорее, ради сохранения посыла «хороший парень ворует с голодухи».

А ещё заметно, что Ричи было интересно поставить настоящий мюзикл. Он частенько так выбирал ракурс съёмки и подбирал декорации, чтобы возникало ощущение, будто смотришь сценическую постановку, — добавим сюда отличный слом четвёртой стены в одном из номеров. И мюзикл получился роскошный! Зрительный зал уносит буквально с первых аккордов «Арабской ночи». Многие песни расширили, хореография у танцев прекрасная, постановка и дизайн удачные — от них не рябит в глазах, как в «Красавице и Чудовище». Юмор отлично вписывается, укрепляя атмосферу праздника и сказки. Интересно будет потом посмотреть фильм на английском — мне не очень понравился подбор голоса для Жасмин, но подчас дубляж мюзиклов у нас оказывается лучше, чем оригинальная озвучка.

Есть, правда, ощущение, что из фильма убрали пару важных сцен. Метания Аладдина, который в мультфильме осознал, что вскоре станет султаном, и испугался (кто тут теперь диснеевская принцесса, а?), в фильме превратились в какой-то приступ биполярного расстройства. То он проникается властью и богатством и уже не готов отпускать джинна, то вдруг считает себя недостойным жить во дворце. И этот переход — без каких-либо сцен, которые могли бы повлиять на героя… Ну да ладно, может, будет какая-нибудь режиссёрская версия, которая это поправит.

Счастливую концовку (ой да бросьте, какие спойлеры — где вы видели диснеевские мюзиклы с плохим концом?) несколько омрачает тот факт, что она не предполагает продолжения. Понятно, что сиквелы у «Аладдина» были слабыми и выходили сразу на носителях, но конкретно для этой истории хочется продолжения, с героями непременно нужно увидеться ещё раз. Особенно с джинном!