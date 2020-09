Художник Андрей Кузинский

Имя Андрея Кузинского стало известно в российском геймерском сообществе, когда его иллюстрация победила на конкурсе художников, организованном Blizzard. Андрей — ученик легендарного Лео Хао и один из немногих российских художников, рисующих иллюстрации для карт Magic: The Gathering. Его работы отличаются необыкновенной реалистичностью и обилием деталей, его нежить по-настоящему пугает, а драконы вызывают благоговейный трепет и желание убежать подальше. «Миру фантастики» Андрей рассказал, как тренировался на срисовывании картинок из нашего журнала, как познакомился с Лео Хао и как попал в Wizards of the Coast.

Причисляю себя к CG-художникам последние семь-восемь лет. Большую часть этого времени работал в компании Game Insight. Сейчас на фрилансе. Сотрудничаю с компаниями Wizards of the Coast и Capcom. По возможности рисую для себя.

Для начала — вопросы, которыми мы традиционно начинаем разговор с художниками: когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Я родился и рос в небольшом городе Владимирской области. Мало чем отличался от своих сверстников, разве что ярко выраженной тягой к рисованию. Думаю, из-за этого родители отдали меня в художественный класс, за что я им очень благодарен. Художку я любил больше, чем обычную школу. Именно там мне привили базовые академические навыки.

Тогда перспективы профессии художника были очень туманны. Постсоветский след в сознании заставлял связывать своё будущее скорее с более надёжными, прикладными профессиями.

Кажется, первый компьютер у меня появился уже после школы. Как и большинство детей, в основном я на нём играл в игры. Интернет провели гораздо позже. Помню, друг из Москвы приехал и привёз пачку журналов «Мир фантастики», которые я у него выпросил для того, чтобы срисовывать картинки из игр. Даже пробовал их писать масляными красками. Тогда игровой мир крепко въелся в моё сознание и лёг на твёрдую почву — желание рисовать.

Поэтому вы и решили работать именно в игровой индустрии?

По всей видимости, это было неотвратимо. Вопрос был только в том, когда сойдутся эти два пазла: игры и рисование. Я с детства люблю видеоигры, начиная с Dendy, но тогда я понятия не имел, как они создаются, и не знал, что художники — одна из весомых составляющих процесса. Однажды всё же сработал катализатор, и пазлы сошлись.

Орк-берсерк Эта иллюстрация начала создаваться на стриме, просто как фон для общения. Потом мне понравилось, что из этого стало получаться, и я довёл её до вменяемого рендера.

Вашим наставником был знаменитый Лео Хао. Какую роль он сыграл в вашем становлении как профессионального художника?

Это один из ярчайших моментов в моей жизни. Его история как раз и стала катализатором. На тот момент я уже прошёл познавательный, но безуспешный путь повара, после чего поступил в университет на графический дизайн. Единственное, что меня там привлекало, — это рисование.

И вот однажды в телефоне друга я увидел картинки с обложек группы «Ария», с творчеством которой был знаком. Друг сказал, что эти картинки он скачал с сайта художника. Разумеется, я тоже посетил этот сайт, где узнал историю Лео Хао. И выяснил, что, оказывается, такие крутые штуки можно рисовать на компьютере, но для этого нужен какой-то там планшет.

Первым моим планшетом был Genius за тысячу рублей. В течении многих месяцев в свободное от учёбы время я пытался ковырять иллюстрации. С рождением первых иллюстраций пришло и желание этим зарабатывать. Тогда я написал Лео. Показал свои работы, спросил совета. Первая переписка была довольно короткой.

Спустя какое-то время у меня прибавилось иллюстраций, и я начал рассылать их на всякие ресурсы по поиску работы. Тогда я снова написал Лео, и в этот раз он предложил подтянуть меня до приемлемого уровня. По итогу обучения он обещал работу в компании Game Insight, в которой работал сам. В результате я стал её сотрудником, и с этого момента моя жизнь резко изменилась в приятную сторону. В моём восприятии вся моя жизнь делится пополам — до знакомства с Лео Хао и после.

Рыжий Ещё одна спонтанная работа, которая принесла мне колоссальное удовольствие, а в дальнейшем и много лайков и подписок на Artstation. Может быть, зритель чувствует мою любовь к той или иной иллюстрации? Я реально от неё кайфую, несмотря на незамысловатость. Будто красивая фигурка стоит на полке.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Первые годы в Game Insight я работал над проектом «Драконы вечности», и задачи сводились к созданию иллюстраций. Были и другие проекты, но на старте именно «Драконы» дали мне мощный толчок. Сейчас, работая над MTG, я выполняю схожие задачи, но с большей творческой свободой и более уверенной рукой, что ли.

В какой технике вы работаете? Есть ли принципиальные отличия между традиционной живописью и цифровой?

Вообще, я до сих пор считаю себя учеником, ну или как минимум исследователем. Мне по-прежнему нравится экспериментировать, это даёт чувство расширения творческих границ.

Для меня теория — пустой звук, пока я не проверю её на практике. Мне нравится анализировать техники других художников, это позволяет корректировать свою технику, пытаясь приблизить к желаемому. Последнее время всё чаще заглядываюсь на 3D-скульптинг. Сейчас художники вовсю комбинируют 2D с 3D, тем самым расширяя свои возможности.

Я задумывался над разницей между CG и традиционной живописью. Если вкратце, то это лишь вопрос восприятия. Традиционный рисунок можно тиражировать, но всегда остаётся оригинал, которому мы придаём особую ценность. В CG есть масса инструментов, позволяющих относительно быстро воплотить задуманную эстетику. Эти методы более выигрышны, когда эстетика подчиняется коммерческому потоку.

Первый подснежник Эту работу я делал для одного конкурса. Нужно было нарисовать концепт персонажа и иллюстрацию с ним. В некотором роде для меня эта иллюстрация стала техническим скачком. Раньше я к этой работе был холоден, хоть и вложил в неё немало усилий. А сейчас смотрю — да, классно получилось!

Вы рисуете преимущественно в жанре фэнтези. Чем оно вас так привлекает? Нет ли желания обратиться к научной фантастике?

Простой и одновременно сложный вопрос. С детства люблю выпадать из реальности, уходя в свои придуманные миры. Будущее словно бы понятно. Многое, что люди придумывают о будущем, рано или поздно изобретается. В детстве я любил мультсериал «Черепашки-ниндзя» — у них были рации, на которых они видели собеседника. Я думал: «Вот бы когда-нибудь изобрели такое!» И много ли времени прошло с того момента, как мы пересели с проводных телефонов на смартфоны? Человеческий разум творит чудеса. Да что там человеческий! Сейчас вовсю уже играют с нейросетями… В общем, будущее будоражит, но будто бы уже предсказуемо.

НФ мне тоже симпатична, но находиться мыслями в мирах, которые гарантированно невозможны для обывателя вроде меня, мне гораздо приятнее. История прошла и уже не повторится, и мы только в мыслях можем её переиграть. А у будущего есть все шансы приблизиться к нашим фантазиям, ведь благодаря фантазиям оно и рождается. Мне больше по душе сказочная интерпретация истории, нежели сама история. Слишком много спекуляций с достоверностью, и слишком много времени нужно потратить, чтобы во всём этом разобраться. Лучше я сразу признаю себя сказочником и буду сочинять новый мир.

Благородный Да-да, у скелетов тоже могут быть портреты, почему бы и нет? Эту работу я тоже начинал набрасывать на гостевом стриме. Эффект от неё меня удивил и удивляет до сих пор. По отклику в моём альбоме этот господин побил рекорд моего любимчика Рыжего.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя?

Большую часть времени я посвящаю работе. Раньше для себя рисовал крайне редко, сейчас стараюсь это компенсировать.

Расскажите подробнее о своей работе над Magic: The Gathering. Как вы попали в команду иллюстраторов? Как организована работа над таким масштабном проектом? Планируете ли вы и дальше сотрудничать с Wizards of the Coast?

Подробно об этом рассказать не получится, договор о неразглашении и всё такое. Я работал в Game Insight, и мне, кажется, написали через Artstation. В тот момент я был очень занят и не брался за другие проекты. Тогда я был вынужден отказаться, но сказал, что через полгода ситуация может измениться. Заказчики обычно дважды не пишут, но Wizards of the Coast оказались приятным исключением. Ровно через полгода они снова написали. Я тогда был уже посвободнее, и тот факт, что они написали спустя то время, которое я называл, меня сильно подкупил. Для меня это было звонком, предвещавшим добрые, пусть и коммерческие, отношения. И впоследствии я не пожалел, что согласился.

В зависимости от задачи я применяю разные техники, иногда использую 3D-скульптинг. Удалённому художнику мало что видно в том, что касается проекта в целом. Весь масштаб я ощущаю благодаря налаженной системе взаимодействия с исполнителями. Кажется, что это просто, но далеко не у всех компаний это получается. Сотрудничество с MTG комфортно для меня, я не вижу причин прерывать эту работу. К тому же мне не нужно ходить в офис, работаю дома.

Дождался… Вероятно, вы уже убедились в том, насколько я люблю рисовать нежить. Изначально я не придавал этой работе особого значения, но в итоге она стала частью оформления моего сайта для арт-конкурса. Я даже заказал для неё шикарную анимацию.

Какие референсы вы использовали при создании иллюстраций для MTG?

Главные референсы — гайд по лору или отдельные картинки в ТЗ. Если представление о композиции не приходит сразу, я могу посидеть и вдохновиться работами на том же Artstation. Но чаще всего я сразу набрасываю и композицию, и цветовое решение. На старте сразу определяются дальнейшие шаги.

А вы сами играете в «Магию»?

Я и раньше о ней слышал, но в небольшом городе круг интересов был гораздо уже, чем в мегаполисе, поэтому так до неё и не добрался. С выходом нескольких своих карт я всё же одним глазком заглянул в комьюнити игроков. Поступило даже предложение научить меня играть, и я намерен им воспользоваться.

Роющий Землю Молох Удивительным образом мои первые четыре карточки для «Магии» оказались с драконоподобными существами. Можно сказать, это был мой дебют.

Знакомились ли вы с работами других художников MTG? Возможно, есть примеры иллюстраций, которые вас вдохновляют?

Я видел лишь малую долю артов, но мой кругозор по миру MTG продолжает расширяться. Некоторые работы я когда-то видел в портфолио художников, но не знал, что это было сделано для Magic. По именам я мало кого знаю. Сейчас знакомство с творчеством художников в основном проходит на Artstation, и не всегда понятно соотношение арта с проектами, для которых он делался. Я думаю, художники в принципе смотрят на работы друг друга как на методичку. Хотя тут уже, наверное, я сужу по себе.

Какие творческие ассоциации у вас вызывает каждый из пяти цветов MTG (красный, чёрный, синий, зелёный, белый)? Влияет ли цвет карты на иллюстрацию?

Мне, как неофиту, можно логически рассуждать, исходя из того, с какими существами и заклинаниями соотносятся те или иные цвета в игре. Если абстрагироваться от игрового значения, то меня привлекают зелёный и чёрный. В ТЗ всегда указывается цвет карты, поэтому несложно сориентироваться, какие варианты цветовой гаммы можно применять в работе. Некоторое представление о живописи помогает играть с вариантами.

Ужас Вершин Этот крылатый парень был одной из моих первых работ для MTG, и он попал на добротную мощную карту. А потом и на промо засветился.

Знакомы ли вы с российскими художниками MTG? Возможно, в будущем нам стоит ждать небольшой творческой коллаборации?

Я общался с Дмитрием Бурмаком и Виктором Титовым. С их творчеством я был знаком ещё до того, как узнал, что они рисовали для MTG, и наблюдаю за ним до сих пор. С Димой мы уже запилили совместный арт-проект на стримах для русcкоязычного комьюнити MTG. И Дмитрия, и Виктора я пригласил в судейский состав на свой арт-конкурс в паблике «ВКонтакте».

Какую следующую иллюстрацию для MTG вам бы больше всего хотелось создать?

Я обожаю рисовать нежить. Подобной задаче буду радоваться как ребёнок. В кайф рисовать разных воинов или антропоморфных существ. В целом, почти в любой задаче нахожу свой интерес. Прокачиваться нужно в разных изобразительных аспектах.

Разогнавшийся Громила Работа для MTG. Обожаю закатное освещение. Для себя в основном рисую в более сдержанных тонах, а для игры не жалею красок. Может, и в творческие работы добавить больше цветовых эмоций?

Некоторые из ваших персональных работ выглядят как части общей задумки. Нет ли у вас в планах личного проекта для реализации собственных идей?

Рад, что вы заметили. Всё именно так. У меня есть маленькая (или большая) мечта создать свою вселенную, и я потихоньку стараюсь этим заниматься, наполняя альбом симпатичными мне образами. Возможно, позже начну дополнять эти образы описанием. Надеюсь, меня надолго хватит. Сейчас подобные фантазии — мой способ отдыха, я так кайфую. Сложится ли это во что-то цельное или так и останется серией работ, покажет время.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Ответы на такие вопросы мне всегда кажутся самолюбованием, но ничего подобного я в них не вкладываю. Меня всегда будоражат мысли о том, чего ещё нет, о том, что у меня может получиться в будущем. Сюда можно подтянуть и личные творческие задачи. По сути, меня вдохновляет будущее, которому только предстоит случиться. Знаю, это очень противоречиво звучит после ответа на вопрос про сай-фай и фэнтези.

Если говорить о навыках, то я черпаю вдохновение у многих художников, причём разного уровня. Я могу увидеть у других тот навык, которым хотел бы обладать сам. Ориентируясь в художественном инфопространстве, можно конкретно сформулировать следующую планку, которой хотелось бы достичь.

Карающий Огненный Змей Работа для MTG. Нужно больше драконов! Тут, кстати, я пытался применять 3D, тогда только осваивал скульптинг. В результате всё это потом обрисовывывалось в Photoshop.

Чем вы увлекаетесь помимо рисования? Оставляет ли работа возможность для иных занятий и отдыха?

В последнее время не оставляет. Большая часть моего времени уходит на рисование, изучение новых программ и прочего, что касается творчества.

Единственное, что я себе позволяю, — вечерами поиграть с друзьями в онлайн-игрушки. В этот образ жизни обязательно нужно будет внести коррективы, так как здоровым его не назовёшь. Надеюсь, я это сделаю до того, как клюнет петух.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры…) вам нравятся? Оказывают ли они какое-либо влияние на ваши работы?

Максимальный эффект на меня производят игры. Мне нравится в них свобода принятия решений, ощущение выбора. Я многое воспринимаю картинками. Мне иногда даже фильмы приходится по два раза смотреть, чтобы второй раз уже не отвлекаться на изображение и уловить ходы сюжета. Возможно, это профдеформация. Если добираюсь до книг, то это в основном научная литература.

Кровавое Потворство Ну хоть одна карточка показывает, что я для MTG не одних драконов делал. Псс, хотите секрет? Чувак на иллюстрации частично одет в мой костюм для Хэллоуина.

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Я думаю, что просто расширится инструментарий. Мы начнём экономить больше времени, появятся возможности для расширения творческого кругозора.

И наконец — что бы вы посоветовали художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Думаю, все проблемы начинаются у нас в голове. Начинающий ли художник или бывалый, все сталкиваются с определёнными препятствиями. Это будет происходить регулярно, периодами. Воспринимайте это просто как очередную задачу, которую нужно решить. Не позволяйте трясине вас затянуть. А если чувствуете прилив сил, вдохновившись чем-либо, используйте это по максимуму.