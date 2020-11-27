Галерея: отрывок путеводителя Art & Arcana по Dungeons & Dragons

На сайте CrowdRepublic продолжается сбор средств на издание путеводителя Art & Arcana по игре Dungeons & Dragons. Эта иллюстрированная энциклопедия-артбук, которая посвящена истории и эволюции игры. В ней можно найти более 700 эскизов, иллюстраций и набросков, а также увидеть, как со временем менялись монстры и в целом эстетика фэнтези. Кроме того, в ней рассказано о событиях, которые сопровождали настолку, — в том числе о «сатанинской панике».

У нас на сайте — галерея нескольких картинок из книги. К каждой приведён комментарий.