    Арт | Отрывки | Фан
    #Dungeons & Dragons #галерея

    Галерея: отрывок путеводителя Art & Arcana по Dungeons & Dragons

    27 ноября 2020
    Кот-император
    27.11.2020
    3834
    1 минута на чтение
    #Dungeons & Dragons #галерея

    На сайте CrowdRepublic продолжается сбор средств на издание путеводителя Art & Arcana по игре Dungeons & Dragons. Эта иллюстрированная энциклопедия-артбук, которая посвящена истории и эволюции игры. В ней можно найти более 700 эскизов, иллюстраций и набросков, а также увидеть, как со временем менялись монстры и в целом эстетика фэнтези. Кроме того, в ней рассказано о событиях, которые сопровождали настолку, — в том числе о «сатанинской панике».

    У нас на сайте — галерея нескольких картинок из книги. К каждой приведён комментарий.

    Читайте также

    HW выпустит на русском Baldur's Gate: Descent Into Avernus — «адское приключение» для D&D

    HW выпустит на русском Baldur’s Gate: Descent Into Avernus — «адское» приключение для D&D

     Кот-император |  19.08.2020

    Издать локализованную версию планируют в этом году.

    WotC представила Tasha's Cauldron of Everything — новую книгу по Dungeons & Dragons 5ed

    WotC представила Tasha’s Cauldron of Everything — новую книгу по Dungeons & Dragons

     Кот-император |  25.08.2020

    Дополнение поступит в продажу 17 ноября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Baldur's Gate, Neverwinter и другие D&D-видеоигры — в 12 выпуске подкаста
    Baldur’s Gate, Neverwinter и другие D&D-видеоигры — в 12 выпуске подкаста
    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?
    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?
    История настольных ролевых игр 13
    История настольных ролевых игр

    Статьи

    «Новые мутанты»: в чём проблемы многострадального фильма 4
    0
    7953
    «Новые мутанты»: в чём проблемы многострадального фильма

    Фильм, который переносили годами, вышел почти незамеченным и сразу был забыт. А ведь это последняя часть «Людей Икс», к тому же редкая смесь супергероики с ужасами!

    Заносим деньги на крауд-кампании в 17-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    24296
    Заносим деньги на крауд-кампании в 17-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Двадцать кило непонятно чего на почте!

    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк
    0
    18630
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк

    High tech, low life.

    Автор комикса «Поросёнок-Мышь»: о концепции, вдохновении и фантастики
    0
    50847
    Автор комикса «Поросёнок-Мышь»: о концепции, вдохновении и фантастики

    Заодно публикуем несколько кадр, обложку и эксклюзивный рисунок.

    Обзор «Человек-паук: Майлз Моралес». Настоящий некстген! 12
    0
    59833
    Обзор «Человек-паук: Майлз Моралес». Настоящий некстген!

    Заурядное продолжение или главный супергеройский блокбастер года? Зависит от того, на чём играть!

    Надежда Рудик «Выпевание»
    0
    166045
    Надежда Рудик «Выпевание»

    Что делать, если ты прибыл на чужую планету, потерял часть экипажа и не можешь восполнить недостаток из-за агрессивных местных жителей? Что приведет к успеху: конфронтация или попытка найти общий язык?..

    «Леди Баг и Супер-Кот» смотрят даже взрослые. Почему? 38
    0
    108975
    «Леди Баг и Супер-Кот» смотрят даже взрослые. Почему?

    Поговорили с создателем сериала, выяснили его историю (он мог стать аниме!) и разобрались, почему божья коровка и мальчик-кот так популярны.

    Э. Дж. Смит «Красный принц»
    0
    121317
    Читаем героическое фэнтези Э. Дж. Смита «Красный принц»

    Долгая Война в самом разгаре, но на поле боя еще не явился Красный Принц. Все умершие восстанут, а ныне живые падут.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить