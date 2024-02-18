Художник Андреа Пипаро: нежить, призраки и хоббиты

Наш новый герой — итальянец. Андреа Пипаро прославился благодаря иллюстрациям к произведениям Толкина (российские читатели могли их увидеть в иллюстрированной энциклопедии «Герои Толкина», вышедшей в 2020 году), а сейчас в его портфолио тысячи работ: обложки книг и видеоигр, иллюстрации к настольным и карточным играм. И все эти работы узнаваемы — они словно бы написаны красками, а не созданы на компьютере, и подёрнуты таинственной дымкой, подчёркивающей принадлежность героев и историй к иному, выдуманному миру.

О себе Я учился в художественном лицее в Риме по специальности «Изящные искусства», потом там же окончил курс иллюстрации в Международной школе комиксов. Моя карьера иллюстратора-фрилансера началась в 2014 году с собственной тематической выставки, посвящённой фантастике и мифологии. После этого я участвовал в различных мероприятиях, связанных с фэнтези, по всей Италии. Тогда же стал активно развиваться как иллюстратор, начав сотрудничать с итальянскими и зарубежными издательствами.

Когда и почему вы начали рисовать? Есть ли у вас художественное образование? Почему вы решили сделать искусство своей профессией?

Я всегда очень любил рисовать. Можно сказать, моя судьба решилась, когда я впервые взял в руки карандаш — и больше его не откладывал.

Учеба в художественном лицее, а затем в Школе комиксов в Риме позволила мне ближе познакомиться с мастерством иллюстратора и вывести мое увлечение на новый уровень.

Помните ли вы первую проданную вами работу?

Одним из первых заказов, за который я получил деньги, был рисунок гладиатора тушью. А впервые напечатали мою работу в календаре полиции Италии за 2013 год.

Почему вы решили рисовать в жанре фэнтези? Что вас как художника в нем привлекает?

Сколько себя помню, я всегда отличался богатым воображением. С самого детства именно фэнтези во многом влияло на формирование и развитие моих творческих способностей.

В частности, игра Magic: The Gathering и ее потрясающие карты с монстрами, волшебниками, воинами и заклинаниями помогли мне осознать, что хобби запросто может стать профессией и смыслом жизни. Тогда я понял, что хочу посвятить себя этому.

Аквилифер Иллюстрация к обложке книги Массимилиано Коломбо, опубликованной Italian Sword & Sorcery.

Расскажите о проектах, над которыми работали. Какие были вам особенно интересны? Почему?

Трудно выделить что-то одно, мне нравится все, за что я берусь. В каждый проект я вкладываю душу и фантазию, стараюсь нарисовать как можно лучше и в то же время получить удовольствие от процесса. Например, работая над компьютерной игрой Nightfall и хоррор-журналом Lost Tales издательства Letterelettriche, я детально изучил тёмное фэнтези и при иллюстрации эпизодов, призванных внушать ужас, смог добиться эффекта тревожности.

Что вы воплощаете в рисунке чаще: собственные идеи или заказы клиентов? Ограничивают ли клиенты вашу творческую свободу?

Последние несколько лет я активно сотрудничаю с издательствами, поэтому на реализацию собственных идеей практически не остается времени и сил. Мне кажется, работа под чьим-либо руководством всегда ограничивает творческую свободу художника. Приходится рисовать, отталкиваясь от чужого замысла или от более или менее подробного описания, стараясь уложиться в сроки и угодить заказчику. Так или иначе, обязательства перед ним урезают пространство для полета фантазии. Думаю, так происходит во всех сферах, но это не значит, что при выполнении заказа художник не втягивается в процесс и не получает от него удовольствие.

Вы нарисовали много обложек для книг и видеоигр. Знакомились ли вы с самими проектами перед тем, как начинать работу? Как вы выбираете, какую сцену будете иллюстрировать?

В действительности мне редко позволяют самому выбирать, что изобразить на обложке. Обычно заказчик дает описание или в лучшем случае краткое содержание того эпизода, который нужно проиллюстрировать.

Мне важно знать как можно больше подробностей, чтобы наиболее точно передать дух книги, её персонажей и события. Если какая-то деталь не вяжется с общей картинкой и рискует испортить иллюстрацию, я стараюсь обсудить это с заказчиком и найти решение, которое бы устроило обоих.

Игра Magic: The Gathering помогла мне осознать, что хобби запросто может стать профессией и смыслом жизни

Дракон-нежить Иллюстрация для РПГ Nightfall. Я люблю рисовать драконов и нежить, так что, когда мне предложили нарисовать дракона-нежить для игры Nightfall, лучшего заказа я и представить себе не мог!

Вы часто рисуете персонажей мифологии и фольклора. Вы увлекаетесь мифологией? Мифы каких народов нравятся вам больше всего?

Я просто обожаю мифологию! Особенно мне нравятся греческая, египетская и скандинавская, но, в принципе, я интересуюсь всеми, и мне бы хотелось разобраться в них получше. Эта тема настолько обширна, что, хотя я много по ней читал, мне часто попадаются новые легенды или другие интерпретации и детали уже знакомых мифов, о которых я вроде бы все знал. Это целая вселенная, и изучать ее можно вечно.

Когда я работал над проектами для Italian Sword & Sorcery, Casa Ailus и игры Lex Arcana, мне выпал уникальный шанс проиллюстрировать несколько прекрасных мифов и легенд на свой вкус. Изучая персонажей, магических существ и образ жизни, характерный для той или иной эпохи, я узнавал много нового о философской подоплеке некоторых легенд, что подогревало мой интерес к этой неотъемлемой части всемирной истории.

Вы нарисовали много иллюстраций к книгам Джона Р. Р. Толкина. Вы его поклонник?

Да, можно сказать, всё началось как раз с того, что я большой фанат творчества Толкина. Еще до того, как я начал заниматься иллюстрацией профессионально, мне выпал шанс выставить свои работы в одной галерее в Риме. Эта выставка в основном фокусировалась на фэнтези и мифологии, однако на ней было много рисунков, скетчей и картин по «Властелину колец» и «Хоббиту».

Благодаря этой выставке я узнал об Итальянской ассоциации толкинистов AisT, которая поддерживает инициативы, посвященные творчеству Толкина. Я вступил в ассоциацию и долгое время через неё принимал участие в различных итальянских мероприятиях, связанных с комиксами. Так я начал выставляться в качестве иллюстратора.

Я до сих пор очень люблю Толкина. Хотя я читал его достаточно давно, меня до сих пор не отпускают персонажи, атмосфера и особенно поэтика, намного более многозначная, чем кажется на первый взгляд. Это то самое «ядро», вокруг которого строится все произведение.

Какие книги или другие медиа вы бы хотели проиллюстрировать в будущем?

В 2021 году мне посчастливилось поработать с Wizards of the Coast, и я бы очень хотел, чтобы наше сотрудничество продолжилось, какой бы проект мне ни предложили.

Ещё я мечтаю как-нибудь проиллюстрировать переиздание «Элрика из Мелнибонэ» Майкла Муркока или «Соломона Кейна» Роберта Говарда. И сделать иллюстрации к «Ведьмаку» Анджея Сапковского: либо к самим книгам, либо к карточной игре «Гвинт» по ним. Еще мне бы очень хотелось нарисовать обложки для классических ужастиков, например для «Дракулы», «Франкенштейна» или сборника рассказов Лавкрафта.

Ангел с огнём очищения Я рисовал этого ангела в стиле Magic: The Gathering — игры, которую люблю с детства.

Вы рисуете с использованием как традиционных, так и цифровых техник. В чём для вас преимущества каждой? Какую технику вы предпочитаете?

У каждой есть свои преимущества, но по ряду причин для работы больше подходит и чаще используется цифровая живопись.

В традиционной технике, несомненно, есть свое обаяние: это работа с текстурой красок, кистями, мольбертом. Но в то же время она требует точности, концентрации и огромного количества времени, а его у иллюстраторов, которые рисуют на заказ, обычно не бывает. Живопись мне нравится больше в тактильном плане.

С практической же точки зрения заказы всегда делаются в считанные дни: рынок требует максимальных усилий за минимальный срок, поэтому приходится выкручиваться и пользоваться более эффективными средствами. Возможности цифровых технологий безграничны и подстраиваются под метод и восприятие любого художника, что позволяет избежать многих проблем, которые иногда возникают в процессе работы.

Изначально я относился к цифровым техникам с недоверием, мне намного больше нравилось писать маслом и акрилом. Но со временем, когда заказов стало больше, я решил попробовать и не мог не оценить, насколько быстрее работа идет в цифровой живописи. Благодаря этому мне удалось вырасти в профессиональном плане, пускай и не через непосредственный контакт с материалами, а через экран планшета.

Но моя изначальная любовь к традиционной живописи, надеюсь, все-таки сохранилась в эстетике моих иллюстраций.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль? Как сформировался ваш собственный стиль?

Думаю, и то, и другое, но есть ещё много разных факторов. Невозможно вывести единую формулу для всех, тем более что удача тоже играет важную роль. С самого начала я стремился к постоянному развитию, пытался совершенствоваться, изучая работы мастеров прошлого и настоящего и перенимая их опыт, а также старался в рамках профессии заниматься тем, что меня больше всего вдохновляет.

Вы очень плодовитый художник, на вашей персональной странице огромное количество набросков и законченных работ. Сталкивались ли вы с творческим кризисом? Если да, то как вам удалось его преодолеть?

Мне кажется, чтобы тебя заметили, нужно заниматься творчеством непрерывно. В мире, где потребители постоянно хотят новый контент, потому что тот, который ты им даёшь, поглощается за долю секунды, приходится все время меняться.

Эта необходимость заниматься саморекламой зачастую и приводит к сильному стрессу и творческим кризисам. В таком случае всегда лучше отвлечься, пройтись, подышать свежим воздухом, заняться спортом, дать глазам отдохнуть. Я обычно пытаюсь расслабиться и переключиться на посторонние дела, чтобы мозг и тело восстановились и снова появилось желание творить.

Вдохновение может прийти откуда угодно. Я считаю, что художники работают непрерывно

Линии огня Мне нравится подолгу выписывать руки персонажей. Для иллюстрации этого эпизода они важны так же, как выражение лица.

Как часто вам удаётся рисовать для удовольствия, а не для клиента? Работаете ли вы сейчас или планируете ли в будущем работать над персональными проектами, основанными на ваших личных идеях?

Есть масса задумок, которые мне хотелось бы воплотить, например, создать собственную интерпретацию некоторых знаменитых героев фэнтези и не только, но не хватает времени. Я часто ловлю себя на мысли, что все мои запасы энтузиазма и вдохновения уходят на заказы. По крайней мере сейчас из-за того, что я много работаю, мне с трудом удается найти силы и вдохновение для собственных замыслов, если не считать простые скетчи.

Где вы берёте вдохновение? Как рождаются ваши образы?

Вдохновение может прийти откуда угодно. Я считаю, что художники работают непрерывно. Они находятся в постоянном напряжении, фиксируя образы окружающего мира и думая, как их обыграть в рисунке. Наблюдение за происходящим и изучение творчества других авторов — вот мои главные источники вдохновения. Кстати, на моем компьютере есть папка с изображениями, которые меня как-либо зацепили, а еще я храню самые разные вещи, которые по той или иной причине привлекли мое внимание. И картинки, и эти вещи я неоднократно использовал как референсы в своих работах.

Какие художники повлияли на вас?

Многими авторами я до сих пор восхищаюсь и беру с них пример. Тед Несмит, Пол Боннер, Карл Копински, Алан Ли, Майкл Комарк, Мэттью Стюарт, Тодд Локвуд — лишь некоторые из них. А еще мне нравятся многие старые мастера, например Фортунино Матания и другие художники XIX и XX веков: Том Ловелл, Лейендекер и, естественно, Норман Роквелл.

На мое творчество сильно повлиял Донато Джанкола: мне очень нравится его традиционный стиль, его работа со светотенью и построением композиции. Некоторые его работы — настоящая визуальная поэзия. По его урокам я делал первые шаги в масляной живописи, и он составлял мне компанию, пока я подолгу стоял у мольберта.

Чародейка Иллюстрация для Lex Arcana, опубликована Quality Games — Need Games. Я обожаю прописывать иллюстрации до мельчайших подробностей, погружаясь в них с головой. Поэтому решил добавить деталей на «рабочий стол» чародейки.

Какой вы видите профессию художника через 20 лет? Как она изменится?

Думаю, наша профессия будет адаптироваться ко времени и, как это обычно происходит, развиваться с появлением и/или развитием новых техник. С одной стороны, появление цифровых технологий стало огромным преимуществом для специалистов нашей профессии. Но в то же время они предоставили столько возможностей и так упростили жизнь, что теперь, глядя на безупречные с точки зрения исполнения изображения, мне интересно, дело тут в творческих способностях человека или машины. Боюсь, дальше будет только хуже. Очень хочется, чтобы не обесценивался талант художника, его техника, которая чувствуется, даже если тот работает с цифровым форматом. А еще — чтобы недочёты по-прежнему считались прекрасным человеческим фактором, в противовес холодному совершенству — ведь его с помощью самых передовых и современных технологий можно создать в один клик.

Сколько времени занимает ваша работа? Остается ли его на хобби и личную жизнь? Чем вы занимаетесь на досуге?

Работа отнимает у меня большую часть времени. Может показаться странным, но порой рисование и есть тот самый отдых от работы, в котором я нуждаюсь. Полная свобода от обязательств, от дедлайнов, от необходимости сделать быстро и качественно, от постоянного поиска композиционных решений для наиболее оригинального и интересного воплощения замысла — это идеальные условия, которые дают свободу воображению и помогают мне расслабиться. Но я не занимаюсь одним только творчеством. Я очень люблю плавать и бывать на природе. Люблю смотреть фильмы и сериалы, периодически играю в видеоигры, читаю и встречаюсь с немногими близкими друзьями.

Жрец змеи Иллюстрация для РПГ Nightfall. Я попытался изобразить жреца могущественным и устрашающим. Свет и нижний ракурс помогли передать это ощущение.

Какие ваши любимые книги, фильмы, игры? Как они повлияли на ваше творчество?

Видеоигра и сериал по «Ведьмаку», книги «Властелин колец» и «Хоббит» и фильмы по ним. Что касается именно литературы — «Тысяча и одна ночь», рассказы Лавкрафта, «Дракула» Брэма Стокера. Из игр — Dragon’s Dogma, Silent Hill, Oblivion и Skyrim из серии The Elder Scrolls. Среди фильмов я бы еще отметил «Мумию», особенно первую часть. До сих пор помню то чувство страха вперемешку с восхищением, которое я испытал в детстве, когда увидел его. Позже это переросло в увлечение Древним Египтом и его мистической историей. С большой нежностью отношусь к шедеврам старого кинематографа, таким как «Бесконечная история», и почти ко всем фильмам с Робином Уильямсом — замечательным актёром, который навсегда в моем сердце. Можно сказать, что все эти произведения, как и многие другие неназванные, подогрели мой врождённый интерес к фантастике, ужасам и мистике.

Какой совет вы бы дали художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Прежде всего важно знать, что конкуренция на рынке огромна. Чтобы добиться успеха, придется много трудиться и чем-то жертвовать. Если вы действительно хотите этим заниматься, отдавайтесь делу телом и душой и не отчаивайтесь при первой неудаче. Как губки, впитывайте по максимуму то, что вам нужно, от тех, кем вы восхищаетесь. Стремитесь к совершенству и твёрдо верьте в то, что все возможно. Верьте в себя, и, если повезёт, остальное приложится.

Истории призраков Для этого рисунка мне позировал отец, а вдохновили меня на него замечательные акварели Алана Ли для обложек серии ужастиков The Fontana Book of Great Ghost Stories.

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