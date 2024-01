Художник Эдриен Смит: варвары, Древние и молот войны

Суровые, мрачные и прекрасные работы Эдриена Смита вы наверняка видели много раз, даже если не подозреваете об этом. Поклонники Warhammer 40,000 ценят его работы по этой вселенной — особенно Эдриену удаются жуткие демоны Хаоса. Настольщики засматривались на шикарное оформление игры «Восходящее солнце» с её монстрами и самураями. Смит как никто другой из художников умеет погружать в мир воинственного тёмного фэнтези, мир варваров, колдунов и древних чудовищ, Конана и Ктулху. И Хаоса, конечно. Никто не понимает суть Хаоса лучше Эдриена Смита.

Досье Эдриен Смит родился в 1969 году в Сассексе. Карьеру художника он начал в Games Workshop, где рисовал иллюстрации по Warhammer. Позже он ушел на фриланс, чтобы работать над комиксами, настольными играми, картами MTG, а также развивать собственную вселенную — «Хроники ненависти».

Когда и почему вы начали рисовать? И как решили сделать творчество своей профессией?

Я рисую сколько себя помню, но далеко не сразу решил, что хочу заниматься этим всерьез. Я пробовал поступить в художественный колледж, не дотянул по оценкам и проучился около года в колледже графического дизайна — только зря время потратил. Несколько лет я занимался всякой бесперспективной ерундой, просто чтобы сводить концы с концами, а потом решил попытать удачу и отправить свои работы в несколько компаний — в том числе Games Workshop. Там мне предложили кое-какой фриланс. Было это в 1989 году (да, я настолько старый!). Как-то раз прихожу я домой, а отец говорит, что связался с Games Workshop и спросил, не найдется ли у них должности в штате. Должность нашлась — и представьте себе мое удивление, когда я узнал, что получил работу в игровой студии и теперь должен переехать в Ноттингем! Спасибо, папа!

Вы помните первую проданную работу?

Свои картины я продаю довольно редко и только через галереи, так что точно сказать не могу. Но я помню первую работу, сделанную по заказу Games Workshop. Это была иллюстрация к книге The Lost and the Damned по Warhammer 40,000. Рисовать ее мне приходилось в сарае — у меня три сестры, и дома совсем не было места.

Цифровой рисунок для Games Workshop

Расскажите о проектах, над которыми вы работали. Какие из них были для вас интереснее всего?

Их очень много, все не перечислишь. В Games Workshop поначалу было очень интересно: я сидел бок о бок с художниками вроде Пола Боннера и многому у них научился. А занятнее всего было рисовать для компании CMON, издателя настольных игр, — и, конечно, работать над собственным проектом, Chronicles of Hate («Хроники ненависти»).

«Хроники ненависти» — одна из самых известных (и самых мрачных) ваших работ. Расскажите о ней подробнее!

Это, вероятно, самый дорогой моему сердцу проект. Я работаю над ним больше шести лет, хотя задумал его намного раньше. «Хрониками ненависти» я занимаюсь чисто для себя, в свободное от основной работы время — то есть, как правило, засиживаюсь над ними до утра. Вышло уже два графических романа. А ещё — артбук Art of HATE и фантастическая настолка от Guillotine Games и CMON.

Однажды, когда я рисовал какую-то иллюстрацию, Брайан Анселл заглянул мне через плечо и сказал: «В этом вся суть Хаоса!»

Концепт-дизайн для настольной игры «Ктулху: Смерть может умереть» от CMON и Guillotine Games. Работать над этим проектом было непросто, но интересно. Я в основном сочетал традиционную живопись с цифровой: рисовал иллюстрации на бумаге и обрабатывал в фотошопе.

Насколько плотно вы были вовлечены в разработку настольной игры HATE?

Мне любезно разрешили вложить в игру всю информацию, которую я хотел, и взяли на себя всё остальное. У создателей игры был в распоряжении оригинал, а за плечами у них годы успешной разработки, так что получилась великолепная игра, которой я горжусь.

Откуда вы черпаете вдохновение? Как рождаются ваши картины?

Да, в сущности, отовсюду. Над ухом постоянно зудят идеи — и заставляют трудиться, трудиться, трудиться, пока не упаду замертво!

Еще один концепт к игре про Ктулху, в той же технике. Эти две иллюстрации к настолке, пожалуй, мои любимые.

Многие ваши работы посвящены вселенной Warhammer, и в первую очередь — фракции Хаоса. Это совпадение или сознательный выбор? Монстры Хаоса кажутся вам интереснее прочих?

Это скорее связано с временем моего прихода в Games Workshop. Я устроился на студию в ее ранние годы, когда шла работа над The Lost and the Damned — книгой, посвященной Хаосу. Однажды, когда я рисовал какую-то иллюстрацию, тогдашний глава студии, Брайан Анселл, заглянул мне через плечо и сказал: «В этом вся суть Хаоса!» — и с тех пор так и повелось, что мне заказывали все, связанное с Хаосом.

У вас есть любимая фракция или персонаж во вселенной Warhammer?

Да не сказал бы. Они все хороши.

А что вы думаете о нынешних иллюстрациях к Warhammer?

Они изменились и стали куда более цифровыми. Те, что я видел, мне очень понравились, — хотя видел я не так много.

Есть ли шансы, что вы снова будете рисовать для этой франшизы?

Нет.

«Конан-варвар», «Экскалибур» Джона Бурмена и «Борьба за огонь» — святая троица фильмов, изменивших мою жизнь

Ледяной великан Иллюстрация для игры «Кровь и Ярость». Угольный карандаш и фотошоп.

Есть ли работы, которые вы по прошествии лет хотели бы переделать — или вообще уничтожить?

Хммм… Примерно 99% всего, что я когда-либо нарисовал.

Вы нарисовали очень детализированные иллюстрации к настольной игре «Восходящее солнце». Где вы изучили японскую культуру?

Я ее не изучал. Ну то есть изучал, но только ради работы над игрой, да и тогда у меня сложилось о ней очень смутное представление. Я стараюсь не черпать слишком много из чужих работ, потому что всегда есть риск удариться в копирование. Так что любое такое исследование будет довольно поверхностным.

Снова иллюстрация для «Крови и Ярости». Смесь традиционной и цифровой техники, угольного карандаша и фотошопа.

А какое в этих иллюстрациях соотношение аутентичных деталей и ваших собственных придумок?

Примерно пятьдесят на пятьдесят. Я заимствовал из культуры аутентичных персонажей и созданий, но, конечно, старался всё вывернуть по-своему.

Вы контролируете создание миниатюр на основе своих иллюстраций?

Нет. Скульпторов курирует Майк Маквей, который нашел отличных мастеров своего дела. Имея перед глазами достаточно четкий образец, они замечательно передавали дух моих рисунков в своих работах.

Как, по-вашему, изменится профессия художника через двадцать лет?

Если художники перестанут во всем подражать своим кумирам, думаю, всё будет в порядке. Когда начинающие художники используют ровно те же приемы, что и их более опытные коллеги, неудивительно, что всё смешивается и в итоге мы имеем кучу иллюстраторов, неотличимых друг от друга.

Глава клана Воронов Концепт к игре «Кровь и Ярость»

Чьи идеи вы чаще воплощаете — чужие или собственные? Заказчики как-то ограничивают вашу творческую свободу?

Мне повезло работать с Дэвидом Прети, владельцем Guillotine Games и важной шишкой в CMON. Он нашел меня и спас. При работе с ним я фактически предоставлен сам себе — свободы у меня предостаточно, иногда даже через край. (Вечно я чем-то недоволен, правда?) Дэвид — отличный парень и мой хороший друг.

Какие у вас любимые книги, фильмы сериалы, игры, аниме? Как они на вас влияют?

На меня так или иначе влияют все книги, фильмы и игры — какие-то положительно, какие-то нет. Мне нравятся романы Иэна М. Бэнкса о Культуре — это, наверное, мои любимые книги. Толкин, конечно. Истории о Конане. Майкл Муркок очень сильно повлиял на меня в подростковые годы, да и сейчас влияет. Из кино — «Конан-варвар», «Экскалибур» Джона Бурмена и «Борьба за огонь». Это святая троица фильмов, изменивших мою жизнь. Но были и сотни других.

Вас когда-нибудь путали с гитаристом Iron Maiden?

Никогда. Но такой вопрос я слышал тысячу раз!

И напоследок — какой совет вы дали бы начинающим художникам?

Не останавливайтесь!

Семейный портрет Иллюстрация к отличной настолке The Others: 7 Sins от Guillotine Games и CMON

