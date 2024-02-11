Художник Алехандро Бурдисио: летающие машины, небесные магазины и потёртый киберпанк

Аргентинский художник Алехандро Бурдисио, он же Burda, — настоящий ветеран фантастической живописи. Ему за пятьдесят, но язык не повернётся сказать: «Ок, бумер» — он виртуозно владеет современными технологиями, работает над играми и кино, а вдобавок успевает создавать собственные фантастические миры. Его работы, пронизанные духом сюрреализма и латиноамериканского магического реализма, сочетают ретро-эстетику и атмосферу постапокалипсиса. В них много диковинных механизмов, причудливых пейзажей, неба — и удивительной свободы.

О художнике Алехандро Мигель Бурдисио родился в 1966 году в городе Кордова, Аргентина. Профессионально занимается живописью и иллюстрацией с 19 лет. Владеет собственной графической студией. Много лет посвятил фэнтезийной живописи, что позволяет ему сейчас участвовать в производстве мультфильмов, видеоигр, короткометражных и полнометражных фильмов. Много путешествует, читая лекции в университетах родной страны и всей Латинской Америки. Сайт художника: burda.artstation.com

Все интервью с художниками мы начинаем с традиционных вопросов: когда и почему вы начали рисовать? Есть ли у вас художественное образование? Почему вы решили сделать искусство своей профессией?

Я рисую столько, сколько себя помню. Рисование всегда было для меня лучшим способом общения с миром. Родители поддерживали меня в этом с самого детства, и то, что для ребёнка было просто навыком или хобби, со временем преобразовалось в нечто серьёзное. Уже в подростковом возрасте мне было понятно, что живопись и рисунок будут важной частью моей жизни.

Главным событием в моей биографии как художника стал незаконченный факультет архитектуры. Ради степени я учился одиннадцать лет, и, хотя я её так и не получил, я многому научился как иллюстратор и освоил базовые принципы дизайна.

Моя жизнь всегда была и будет связана с искусством, это мой образ жизни и лучшая форма самовыражения.

Вы помните свою первую проданную работу?

Моя первая оплачиваемая работа была связана с графическим дизайном. Это, кстати, самая изматывающая часть моей художественной биографии. Хотя я работал графическим дизайнером, я мыслил как иллюстратор, — а между этими профессиями большая разница. Но, чтобы это осознать, пришлось проделать много разочаровывающей и неблагодарной работы.

Заправка Самая известная картина из серии Junk Universe

Расскажите о проектах, над которыми вы трудились. Какие из них были для вас особенно интересны и почему?

Я в профессии больше 35 лет, и у меня было множество интересных проектов. Около 25 лет я работал с архитектурной графикой, рисовал для самых разных архитектурных проектов в разных частях света, и на этом этапе своей жизни я многому научился. Затем я сотрудничал с издательствами, рисовал карикатуры, а сейчас я концепт-художник. Один из моих проектов — работа над франшизой Warhammer для компании Creative Assembly.

Создание концептов для кино и видеоигр — лучшая из моих работ. Это синтез всего, что мне нравится: дизайна, рисунка и живописи. А параллельно я занимаюсь личными проектами, и это для меня очень важно: именно так я могу показать миру свои идеи.

А что вы чаще воплощаете — собственные идеи или чужие заказы? Сильно ли клиенты ограничивают свободу творчества?

К счастью, мне часто предлагают работу, и я очень рад, что расписание у меня плотно забито. При этом я всегда нахожу время на личные проекты, и над ними работать мне приятнее всего.

В основном мне везет с клиентами — они мне предоставляют достаточно свободы. Было несколько неприятных историй, связанных с рекламными агентствами, так что я уже несколько лет отказываюсь от подобных предложений.

Будучи цифровым художником, я стараюсь писать в очень традиционной манере

Высокогорная страна Из серии Lost Worlds

Расскажите о процессе создания картины. Из каких этапов он состоит? Какие инструменты и технологии вы используете? Сколько времени занимает создание одной работы?

Расскажу о своих персональных проектах, поскольку, если я работаю на заказ, все инструкции предоставляет клиент. Процесс начинается с поисков темы, идеи, того, что я хочу сказать, — ведь рисунок всегда отображает конкретную идею. Чтобы вдохновиться, я обычно пишу короткие наброски историй, и они наталкивают меня на мысль. То есть я как будто становлюсь своим собственным заказчиком. Не люблю сидеть и рисовать без чёткой идеи, мне нужен повод для рисунка. Затем начинается поиск референсов, исторических данных, информации, нужной для изображения конкретных деталей или создания особой эстетики. После этих изысканий я рисую карандашом на бумаге наброски, чтобы взвесить все идеи и отбросить ненужные. Этот процесс может занимать пару дней. Определившись с этим, я делаю финальный набросок композиции со всеми элементами. Потом процесс продолжается в «Фотошопе», где я начинаю картину с цветовых пятен. Я не беру за основу карандашный рисунок, потому что не люблю писать по линиям. К тому же так удобнее улучшать по ходу дела некоторые аспекты, которые я не заметил на этапе наброска, — например, можно иначе настроить фокус или лучше расположить какой-либо элемент.

Как вы считаете, каковы наиболее существенные различия между традиционной и цифровой живописью?

Меня учили традиционной аналоговой живописи, а сейчас мне нравится работать в цифре. Всё зависит от философии, с которой художник подходит к этим техникам. Я стараюсь писать в очень традиционной манере — не использую программные эффекты и применяю очень мало инструментов: кисти, слои, иногда маски.

Цифровая живопись отличается огромным разнообразием техник и ресурсов. Можно работать со слоями, с виртуальными файлами, увеличивать холст, делать копии, включать разные элементы. И, что очень важно, цифровому художнику нужно куда меньше рабочего пространства.

Я считаю, что обе техники прекрасны, и очень ценю возможность работать в каждой из них.

Мясная лавка Из серии Universo Chatarra. Посвящается мяснику из моего района!

Большинство ваших работ объединены в серии (Universo Chatarra, Congurbano, Humanidad Residual). Можно ли сказать, что они составляют отдельный мир — или миры? Стоят ли за ними какие-то истории?

Да, эти серии посвящены придуманным мною вселенным, которыми я занимаюсь, чтобы генерировать идеи для дизайна, рисования и живописи. Я уверен, что хорошая картина начинается с содержания, с хорошей истории. Вселенные, которые я строю, рождаются из наблюдений. Я наблюдаю за всем, что меня окружает: гуляю по улицам и смотрю на краски, подмечаю текстуры, звуки, персонажей. А потом сочиняю на основе всего этого короткие сценки и придаю им черты антиутопии или гротеска — смотря какой мне нужен результат.

Мне нравится рисовать эпическое фэнтези и научную фантастику, но особенно я люблю сцены из повседневной жизни с оттенком вымысла. Самый ценный материал — тот, который предоставляет нам реальность. Картина для меня результат не счастливой случайности, а интеллектуального поиска.

Самая обширная ваша серия — Universo Chatarra — пропитана атмосферой второй половины ХХ века. Почему эта эпоха вас привлекает?

Один мой друг, великолепный художник, как-то сказал мне: «Мы рисуем своё детство». Многое из того, что я рисую, связано с характерной эстетикой, историями и деталями, знакомыми мне с детства, — отсюда и вторая половина ХХ века. К тому же я считаю, что для мирового дизайна это было великое время.

Я не так уж много знаю о механике, но ценю красоту во всех её формах

Битва Из серии Lost Worlds. Вдохновлена эстетикой самолётов времён Второй мировой войны.

Люди на ваших рисунках не кажутся главными героями — в центре картины часто оказываются механизмы и роботы. Как вам удаётся делать неживые объекты такими харизматичными?

Я жанровый художник и люблю, когда одна картинка рассказывает сразу несколько историй. Персонажи при этом играют вспомогательную роль, им необязательно быть в центре внимания. А роботы и машины выглядят протагонистами, потому что я придаю им человеческие черты.

Когда вы придумываете футуристические дизайны своих механизмов, основываетесь ли вы на реально существующих технологиях или просто фантазируете?

Мне всегда нравилась индустриальная эстетика, моторы, механизмы. Я не так уж много знаю о механике, но ценю красоту во всех её формах. Я всегда рассматриваю референсы, много наблюдаю и ищу информацию, прежде чем рисовать.

Путешественник Посвящение моему отцу

Откуда берётся вдохновение для ваших работ?

Из наблюдений за реальной жизнью. Нет лучшего источника вдохновения и идей, чем реальность. Я смешиваю и преобразую элементы и ситуации из жизни. Оригинальность не всегда подразумевает новаторство; часто оригинальность — это понимание того, как смешать реальность с собственным воображением.

Какие художники особенно на вас повлияли?

На протяжении жизни на меня влияли многие художники. Назову лишь некоторых: Хуан Хименес, Оскар Чичони, Карлос Нине, Альберто Брессия, Фрэнк Фразетта, Сергей Колесов, Фэн Чжу, Энки Билал и многие другие.

Отпуск Из серии Universo Chatarra

Какой вы видите профессию художника через 20 лет? Что в ней изменится?

За прошедшие 30 лет она изменилась просто головокружительно. Я видел все технологические новшества последних лет. Я получал образование в аналоговую эпоху, а сейчас работаю с техническими ресурсами, которые не мог даже вообразить 20 лет назад. И в следующие 20 лет эти изменения станут ещё заметнее. Технологии постоянно изменяют художественную парадигму.

Оставляет ли работа время для отдыха и хобби? Чем вы любите заниматься в свободное время, помимо рисования?

Я провожу время с семьёй и друзьями, готовлю, играю в видеоигры. У меня обширная библиотека, которую я собирал много лет. Люблю читать книги по истории и политике. Много смотрю телевизор. Всё это — постоянный источник вдохновения. Художник должен заниматься своим интеллектуальным развитием и постоянно стимулировать воображение.

“Остин-Хили” нежно-голубого цвета Из серии Universo Chatarra

Какие ваши любимые книги, фильмы, сериалы, игры, аниме, манга? Как они повлияли на ваше творчество?

Люблю смотреть телевизор, особенно программы о машиностроении, дизайне и тюнинге автомобилей, исторические документальные фильмы и кулинарные шоу. В моей библиотеке, помимо книг на исторические и политические темы, много комикс-журналов и артбуков самых разных художников. Люблю видеоигры, особенно Diablo, Horizon Zero Dawn, Battlefield, Warhammer. Аниме я не смотрю и мангу не читаю, но восхищаюсь работами Хаяо Миядзаки. Чтение книг по истории и политике помогает мне осознать контекст изменений в человеческой истории и поместить в этот контекст собственные идеи. Мне нравится развивать своё мышление и способность видеть мир в постоянном кризисе. Как художнику мне нельзя лениться в интеллектуальном плане. Я не считаю искусство просто судорожным действием ради действия — я убеждён, что искусство должно пробуждать эмпатию.

Какой совет вы бы дали начинающим художникам?

Делайте своё дело со страстью, любовью и убеждённостью. Занимайтесь образованием, учитесь слушать и погружайтесь в то, что делаете. Уверенность в себе — самое главное, терпение и разочарование — топливо для художника. Делайте то, что любите, и будьте счастливы!

Подземные локомотивы Из серии Congurbano. Пожалуй, эта самая показательная моя картина — здесь видна моя любовь к поездам, дизайну и научной фантастике

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