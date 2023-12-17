Художник Алекс Рис: правдоподобные инопланетяне, одиночество в космосе и неизведанные миры

Наш новый герой необычен по многим пунктам. Во-первых, он австралиец — не так уж часто в этой рубрике бывают австралийские художники. Во-вторых, он специализируется на научной фантастике и рисует завораживающих инопланетных существ — странных, но очень правдоподобных. В-третьих, его вдохновляет животный мир — прежде всего насекомые, пауки и глубоководные обитатели (и дома он держит не собаку, а бородатую ящерицу).
О себе
«Я — концепт-художник и иллюстратор из Мельбурна, выросший на ферме в сельской местности штата Виктория, Австралия. За моей спиной — десятилетия работы в кино, видеоиграх и печати».
Сайт художника: alexries.com
Когда и почему вы начали рисовать? Есть ли у вас художественное образование? Почему вы решили сделать искусство своей профессией?
Я рисую с самого детства — все мои школьные тетради были заполнены рисунками пришельцев и космических кораблей. Я хотел быть либо биологом, либо художником, и решил получить художественное образование в Университете Мельбурна, который закончил с дипломом бакалавра искусств. Хотя как концепт-художник и иллюстратор я в основном самоучка.
Какие техники вы используете? Какие этапы входят в процесс создания новой работы?
Я начинаю с цифрового линейного наброска в Photoshop, экспериментируя с разными идеями и корректируя их по ходу. Я собираю огромное количество референсов из сети — чтобы с уверенностью основывать свою работу на реальной жизни. Стараюсь не использовать в качестве референсов работы других художников — лучше настоящие машины и животные. Это придаёт моим дизайнам уникальность. Затем раскрашиваю крупные участки и довожу в цвете детали с помощью системы слоёв в Photoshop. Традиционные техники я не использую вовсе.
Навеяно внешним видом глубоководных щетинкочелюстных червей, миног и панцирей древних позвоночных.
В чём основное отличие концепт-арта от других видов иллюстрирования?
Можно быть потрясающим концепт-художником, но ужасным иллюстратором, и наоборот. В концепт-арте самое важное — передать идею, и навыки рендеринга здесь не так необходимы, как в иллюстрировании. Однако на практике бывает нужно и то, и другое. Иногда концепт-художники по требованию клиента рисуют финальный промо-арт, а для этого нужны навыки иллюстратора.
Расскажите о проектах, над которыми вы работали. Какие из них были наиболее интересны для вас и почему?
В основном я работал как иллюстратор и концепт-художник для видеоигр. Я очень горжусь работой, которую делал для журнала Australian Geographic и в которой соединились моя любовь к искусству и к науке. Что же касается видеоигр, особенно выделяю работу для Subnautica: Below Zero. Я работал с командой, обладавшей великолепным чутьём рассказчиков в сочетании с настоящим уважением к изучению эволюции и к идее живой инопланетной экосистемы — проект мечты!
Стараюсь не использовать в качестве референсов работы других художников — лучше настоящие машины и животные
Это образующее колонии существо заключает внутри собственную экосистему и может извлекать энергию из глубоководных вулканов, подобно экстремофильным организмам на земле.
Что вы рисуете чаще: собственные идеи или заказы клиентов? Ограничивают ли клиенты вашу творческую свободу?
Стараюсь делить своё время пополам между собственной работой и клиентскими заказами. Поддерживать персональную работу мне помогает Patreon, но я всё равно работаю как фрилансер. Честно говоря, у меня не было ни одного плохого клиента. У всех были внятные идеи того, что им нужно, и мне было приятно работать в предложенных ими рамках. У меня есть личные проекты, так что я не против делиться с клиентами своей творческой свободой.
Расскажите о мире Биррин. Это же как раз ваш личный проект, верно?
За работой над миром Биррин я провёл большую часть своей взрослой жизни. С годами он сильно изменился и превратился в историю о расе, которая сама довела себя до коллапса из-за изменения климата и ядерной войны. Действие происходит спустя тысячу лет после коллапса, и речь идёт о Биррин, которые пытаются возродить свой мир.
Большой космический корабль завис над поверхностью астероида, пока один из его модулей изучает минеральный состав на предмет возможной разработки полезных ископаемых.
Вы в основном работаете в жанре научной фантастики. Чем он вас привлекает?
Я всегда любил научную фантастику — вероятно, с того момента, как в детстве увидел оригинальный «Звёздный путь». Меня захватили чудеса и тайны глубокого космоса. А так как я люблю природу, то меня по сей день увлекает идея о том, что где-то там есть иные экосистемы и существа.
Вы создаёте дизайны потрясающих инопланетных существ с детально проработанной физиологией. Нужно ли для этого глубоко знать биологию? Вы основываетесь на анатомии реальных животных или больше фантазируете?
Когда этого требует проект, я стараюсь основывать облик своих творений на понимании природы и реальной эволюции. Для этого я провожу много времени за чтением старых учебников биологии и справочников по видам животных, в основном беспозвоночных, вымерших и морских. Это открывает глаза на то, как великолепна и разнообразна природа и насколько узок наш кругозор, если мы не ищем вдохновения за пределами самих себя.
Лучше иметь несколько сильных работ, чем сотню средних
На переднем плане — стоянка современных Биррин, ведущих более простой образ жизни.
Тот же вопрос о космической технике. Рисуя космические корабли, инопланетный транспорт или роботов, представляете ли вы, как они работают?
Рисуя технику, я часто прокручиваю в голове идеи того, как бы это работало в реальной жизни, и стараюсь найти похожие прецеденты в земном машиностроении, чтобы сделать свою работу максимально реалистичной (хотя мне и недостаёт инженерного образования). Это такая головоломка — я получаю удовольствие, придумывая машины, которые могли бы работать, для меня это своеобразный вызов.
Что важнее в научно-фантастическом концепт-арте: яркий впечатляющий дизайн или реализм? Как часто эти стороны конфликтуют друг с другом?
Интересный вопрос, на который нет однозначного ответа. Это полностью зависит от того, что нужно для проекта и какова его атмосфера. Для высокого фэнтези или пафосной космооперы важнее, чтобы дизайны ассоциировались с величием и вызывали эмоции. Для твёрдой НФ нужны правдоподобные технологии. Действительно, иногда одно конфликтует с другим, и я стараюсь интуитивно нащупать баланс между тем, что действительно могло бы работать, и тем, на что откликнется аудитория.
Пожалуй, моя самая известная работа, ставшая мемом в некоторых закоулках интернета. На ней изображён синтетический человек из очень далёкого будущего, вступающий в контакт с инопланетянами, которые ошарашенно смотрят на него снизу вверх.
Где вы черпаете вдохновение для ваших работ? Как они воплощаются в жизнь?
Вдохновение я нахожу в реальном мире, в основном у насекомых, паукообразных и морских обитателей. Мир живых существ не устаёт меня восхищать. Я привношу это вдохновение в свою работу, стараясь, чтобы реальные детали дополняли весь остальной дизайн и создавали целостное впечатление.
Какие художники наиболее повлияли на вас?
Меня вдохновляет множество художников прошлого и настоящего. В каком-то смысле сейчас золотой век научно-фантастического искусства. Однако сформировали меня работы Уэйна Дугласа Барлоу, мастера в изображении живых существ, и Джеймса Герни, который построил целый мир серии «Динотопия» с помощью своих обширных технических знаний.
Ещё одна работа для проекта «Биррин»: космический зонд под названием «Копьё», работающий на энергии ядерного синтеза. Его самая крупная деталь — огромные радиаторы.
Какой вы видите профессию художника через 20 лет? Что в ней изменится?
Думаю, что у людей плохо получается предсказывать будущее, но вероятно, со всеми климатическими, экономическими и политическими переменами работа художника через 20 лет будет требовать адаптивности. Цифровые технологии продолжат развиваться, и многое из того, что делали художники, будет автоматизировано — например, процедурная анимация или даже концепт-арт от программ искусственного интеллекта. С другой стороны, наряду с этим появится много инструментов, которые сделают искусство доступным каждому. Но я совсем не уверен в сияющем будущем, если мы его сами не построим.
Сколько времени занимает работа над одной иллюстрацией? Оставляет ли искусство время на хобби и личную жизнь? Чем вы увлекаетесь, помимо рисования?
Я стараюсь оставлять время на личную жизнь и работаю 4 дня в неделю по 4-6 часов. Однако могу и добавить время на персональные проекты или клиентские дедлайны. При таком режиме полностью проработанная иллюстрация со всей предварительной работой рисуется за неделю или около того.
Мои хобби — морской аквариум, ручная бородатая ящерица и видеоигры. В тёплое время года я также работаю в саду, что позволяет мне не терять контакт с природой.
Фанарт по мотивам романа Адриана Чайковски «Дети времени», где действуют разумные пауки-скакуны.
Какие ваши любимые книги / фильмы / сериалы / видеоигры / аниме / манга? Как они повлияли на ваши работы?
Я поглощаю огромное количество медиа, потому что имею привычку во время работы и тренировок слушать стримы, подкасты и аудиокниги. Обожаю анимацию, смотрю такие мультфильмы как «Евангелион», «Навсикая из Долины Ветров», «Амфибия», «Глюкотехники» и другие яркие, динамичные работы. Люблю хорроры, в которых есть хорошо проработанные дизайны существ — как, например, «Ритуал». Но научную фантастику я смотрю не так уж часто, что странно при тех работах, которые я рисую! Люблю научно-фантастические книги: серию «Ксили» Стивена Бакстера, «Сагу о Возвышении» Дэвида Брина, «Пространство Откровения» Аластера Рейнольдса. Свои знания о реальном мире я совершенствую, слушая или читая книги по истории самых разных цивилизаций прошлого и настоящего, что обогащает мои работы и помогает понимать иные культуры нашей Земли.
Что бы вы посоветовали художникам, которые только начинают свой творческий путь?
Первое. Постоянно присутствуйте в социальных сетях и постите свои работы. Отвечайте на комментарии и комплименты, формируйте круг людей, которым нравится ваше искусство. Сейчас я считаю лучшей платформой для этого Twitter, но у меня ещё есть аккаунты в Instagram, Deviantart и Artstation, а также персональный сайт-портфолио.
Второе. Не выкладывайте всё подряд на сайт-портфолио: как говорится, нас будут судить по нашим худшим работам. Если у вас есть хоть малейшие сомнения по поводу качества той или иной иллюстрации, не включайте её в портфолио. Лучше иметь несколько сильных работ, чем сотню средних.
Третье. Ищите фриланс по всему миру, если там, где вы живёте, нет работы для вас. В этом помогают ресурсы вроде Artstation.
Четвёртое. По поводу оплаты труда мне когда-то дали хороший совет: не недооценивайте своё время, это наиболее ценный ресурс.
Пятое. Прислушивайтесь к своему телу: если в процессе рисования вам становится больно, сходите к врачу или к эрготерапевту, чтобы правильно оборудовать рабочее место. Особенно следите за шеей!
И шестое. Не забывайте: отказываться от предложений работы, если вы перегружены, — это нормально!
Роботизированный подводный зонд приближается к геотермальному рельефу подо льдом Европы, спутника Юпитера. Это был заказ Australian Geographic Magazine — исследование среды обитания возможной жизни в Солнечной системе за пределами Земли.
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