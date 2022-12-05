    Арт | Фан
    #нейросеть

    Фан: как бы выглядел «Чужой», если бы его снял Стэнли Кубрик?

    5 декабря 2022
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    05.12.2022
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    0 минут на чтение
    #нейросеть
    1

    Пользователь As directed by показал, как бы выглядел «Чужой» 1979 года, если бы его снял режиссер Стэнли Кубрик вместо Ридли Скотта.

    Сделал он это с помощью соответствующего запроса в популярной нейросети Midjourney.

    В комментариях под сгенерированными кадрами многие отметили, что хотели бы однажды увидеть такую версию фильма.

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     Кот-император |  30.11.2022

    Отвечает Midjourney и авторский проект As_Directed_by.

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    Редактор
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