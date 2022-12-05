Фан: как бы выглядел «Чужой», если бы его снял Стэнли Кубрик?

Пользователь As directed by показал, как бы выглядел «Чужой» 1979 года, если бы его снял режиссер Стэнли Кубрик вместо Ридли Скотта.

Сделал он это с помощью соответствующего запроса в популярной нейросети Midjourney.

В комментариях под сгенерированными кадрами многие отметили, что хотели бы однажды увидеть такую версию фильма.