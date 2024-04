Художница Татьяна Киргетова: прекрасные демоны, утончённые эльфы и отважные воительницы

Её герои появляются на экране лишь на несколько секунд во время загрузки — но за ними стоит целая история. Отважные рыцарки и нежные феи, весёлые ведьмочки и странные гриболюды оживают на ее картинах, создавая нужную атмосферу — то светлую и немного печальную, то мрачную и пафосную, то веселую и даже немного безумную.

Художница о себе Я родилась в Новосибирске, в семье без какой-либо творческой истории в предыдущих поколениях. Я люблю черных кошек. Не знаю, как люди живут без черной кошки. На моих рисунках до 2005 года можно встретить Мусю, после — Мису-Мису. Я исповедую котославие, и мой муж тоже. Еще мы оба художники с кривыми спинами, любим велосипеды, дайвинг и прогулки в лесу. Сайт: artstation.com/tata

Когда и почему вы начали рисовать?

По официальной версии, рисовала я с пелёнок, а осознанным выбором это стало года эдак в три. Меня всегда активно поощряла этим заниматься мама, а вместе с ней и вся родня. Надо сказать, что моя мама программист с педагогическим образованием, и теперь, оглядываясь назад… я стала что-то подозревать. Кстати, точно помню, что в 8 лет мечтала стать учителем младших классов. Но я не жалуюсь!

У вас есть художественное образование?

Несмотря на четыре года детской художественной школы и пять лет художественно-графического факультета Новосибирского педагогического университета, учиться в итоге пришлось самой в процессе работы. Конечно, в художественной школе и в универе я набила руку на натюрмортах, да и девять лет истории искусства тоже оставили след в голове, но пробелов было слишком много. Уверенность я обрела только после курсов Нейтана Фоукса [Nathan Fowkes, американский художник, рисовал концепт-арты для мультфильмов студии DreamWorks и Disney — прим. МирФ] и лекций других художников на английском.

Драма из мира Legend of the Cryptids. Под видом лекарства демон подсунул умирающему человеку яд, который сделал из него варлока. Вместо благодарности пациент убивает спасителя. Несмотря на неприятную мне несправедливость сюжета, я наслаждалась работой над любимой демонической тематикой.

Почему решили сделать рисование своей профессией?

Когда я училась, то представления не имела, где и кем буду работать, — в те времена про удаленную работу и иллюстрации для игр в Новосибирске никто не слышал. Сначала я год преподавала живопись в родной художественной школе, затем работала дизайнером и одновременно рисовала на заказ. Потом у меня появился муж, он забрал меня с кошечкой Мисой в подмосковный Красногорск и сказал: никакого дизайна, я должна только рисовать. Пару лет ничего особо не получалось, и я зарабатывала меньше уборщицы из московского супермаркета. Потом я поняла, что нужно просто избегать книжные издательства и прочих «у нас маленький бюджет, нарисуйте нам почти бесплатно». Только геймдев! (Смеётся.)

Почему вы предпочли работать в жанре фэнтези? Чем этот жанр привлекает вас?

Цитируя одного знакомого иллюстратора, «я не художник, я мечтатель». Мне очень понравились эти слова, полагаю, все художники, предпочитающие фэнтези, — активные мечтатели. Еще привлекает отсутствие ограничений. Мне нравится изучать историю костюма, но рисовать хочется что-то своё, собственного сочинения. Даже с классическим фэнтези в средневековом духе у меня сначала были проблемы, особенно в доинтернетные времена. Например, слово «туника» не вызывало никаких образов у меня в голове, пришлось просить помощи у знакомого ролевика, который нарисовал мне схему туники. С тех пор я обросла коллекцией книг и фотографий по истории костюма и доспехов. Научная фантастика мне нравится не меньше, но пока только как зрителю/читателю. Мне сложно рисовать то, чью конструкцию я не понимаю.

Полагаю, все художники, предпочитающие фэнтези, — активные мечтатели

Одна из первых работ, нарисованных после переезда в Красногорск в 2009 году. Вдохновлена творчеством шведской группы Lake of Tears и подмосковным лесом, который сейчас превратился в помойку.

В какой технике вы работаете? Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

Я работаю и в той, и в другой, и везде свои преимущества. В цифре это Ctrl+Z и функция Transform. В традиционной у художника больше контроля над кистью и есть «счастливые случайности», когда красочка красиво растекается. Везде свои плюсы и минусы. Но и то и другое — просто инструменты. В умелых руках различий между ними нет.

Как сформировался ваш собственный стиль? Кто или что повлияло на вас?

Я не уверена, что у меня есть стиль. Часто приходится подстраиваться под разные проекты. Но некоторый диапазон стилей всё же есть. Всё, что мне нравится, влияет на меня. А что не нравится — не влияет (но это не точно). Долгое время прослеживалось влияние злодеев из первого сезона «Сейлор Мун» — не знаю, осталось ли что-то сейчас. В детстве мне очень нравились иллюстрации Эрика Булатова и Константина Васильева к «Спящей красавице» и Виктора Лагуны к сказкам Пушкина, я рассматривала их годами, срисовывала. Думаю, своим пониманием красоты и любовью к акварели я обязана этим книгам. Еще был Врубель — в юные годы я копировала несколько его работ, настолько они мне нравились. Вероятно, на меня повлиял еще миллион других вещей, но как их отследить и припомнить, я не знаю.

Ещё одна работа для Legend of the Cryptids. Ничего особенного, просто ангел отращивает себе новые крылья, почему-то из рук.

Часто ли вы экспериментируете со стилем? Пробуете новые техники?

Да, я очень люблю эксперименты. Раньше, конечно, было больше времени на это. Однажды я пришла на урок живописи с листом мелованной бумаги. Преподаватель посмотрел на меня как на умалишенную, но мой акварельный итог его приятно удивил. Были черные холсты и прочие извращения. Сейчас у меня эксперименты попроще, и случаются они реже.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Я чаще работаю на заказ или в команде (в офисе). На заказ предпочитаю работать на иностранные компании, так как они ценят чужое время и труд и, вероятно, им выдают инструкцию по работе с художниками, где написано что-то вроде «не указывай художнику, в какой цвет красить рубашку, высылай референсы до начала работы, а не после её окончания». В общем, у них явно есть культура взаимодействия с художниками. В хорошем задании подробностей ровно столько, чтобы фантазия включилась, и есть место для собственных идей. Бывает, что в описании перебор с деталями и некоторые из них будто противоречат друг другу и мешают в работе. Тогда нужно обсуждать с заказчиком, что важно, а что можно выкинуть.

Когда самообучающийся ИИ станет полноценной личностью, проблемы возникнут не только у художников

Jailbreak для карточки Magic: The Gathering из выпуска «Улицы Новой Капенны» Моя первая выпущенная карточка

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

В целом мне просто нравится рисовать пафосные иллюстрации. Я успела много где поработать, но больше всего приятных воспоминаний оставили Legend of the Cryptids и Magic: The Gathering. Здесь не требовалось ни под кого подстраиваться, была почти полная свобода.

В случае Legend of the Cryptids мне присылали короткую историю персонажа на несколько строк и просили на её основе сделать две иллюстрации: про её начало и про итог. Лишь иногда в описании говорилось что-то про внешность: например, про светлые волосы, и всё. Мне нравилось, что можно было воплотить любую свою идею по части дизайна персонажа. Когда я позже нашла «Вики» по игре, то сильно расстроилась — в игре истории персонажей отличались радикально и часто конфликтовали с моим изображением.

В Magic: The Gathering свободы в работе над внешностью персонажа предоставляли гораздо меньше. Дизайн некоторых персонажей был уже полностью готов, и приходилось его копировать.

Есть ли у вас персональные проекты? Какие идеи вы хотели бы донести до своей аудитории?

У меня всегда горы идей, вот только времени нет, и они так и остаются идеями. Ничего не поделаешь, в сутках 24 часа. К тому же в последние годы я растеряла аудиторию, и делать что-то масштабное, например веб-комикс, вроде бы и не для кого (ещё преследует мысль, что мои сюжеты никому не интересны).

Это всего лишь мой муж, музицирующий для кошек. Свою кошку я нарисовала тут три раза для создания толпы.

Пользуетесь ли вы при работе референсами и справочными материалами или же полагаетесь на фантазию? Насколько важна достоверность в фэнтезийной иллюстрации?

Работа с референсами очень важна. Как выглядит работа без фотографий/ натуры/зеркала/3D, можно посмотреть у художников раннего, особо «страдающего» Средневековья. Разумеется, бездумно всё срисовывать с фоток — тоже не очень хорошая идея. По крайней мере, мне не нравится смотреть на срисованные или обмазанные фотографии.

Я вообще предпочитаю полуреализм, но и тут без референсов далеко не уедешь. Для многофигурных композиций иногда приходится сооружать сцены из подручных материалов или делать 3D-модели. Бывало, я лепила существ или куски доспеха из пластилина. Однажды коллега вырезала на работе крылья дракона из бумаги, чтобы правильно их нарисовать. Когда хочешь добиться желаемого результата, то стараешься постичь победного конца и в ход идет что угодно.

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Не хочу об этом думать, мне и сейчас достаточно страшно. Да нормально всё будет! Рисующий искусственный интеллект — просто еще один художник. Или миллион художников. (Смеётся.) Знаете, когда самообучающийся ИИ станет полноценной личностью, проблемы возникнут не только у художников, так что я спокойна и жду этого с нетерпением. Человечество должно быть уничтожено!

Если серьезно, то, вероятно, цифровые художники получат еще больше инструментов, которые позволят работать быстрее и лучше, а потому разработка финальных продуктов вроде игр и фильмов станет занимать меньше времени. Но это больше похоже на то, что нас ждет в ближайшие 5–10 лет. А дальше, я всё-таки надеюсь, роботы уничтожат человечество.

«Шёпот нимфы» для Legend of the Cryptids Рисовать волны оказалось довольно просто и приятно. Во время работы на заказ часто учишься делать то, что раньше казалось сложным и невозможным.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Черпаю отовсюду вокруг. Даже лекции по квантовой физике могут подкинуть идей. Чем больше знаешь, чем больше видел всего и разного — тем лучше. Но если вопрос про целенаправленное черпание, то это лес, морское дно и история костюма. Но я не берусь отследить, как рождаются некоторые идеи. Однажды я слушала биографию Марии Стюарт, и меня посетил образ маленькой королевы дроу, лет пяти. Почему дроу — не знаю. Я её пока так и не нарисовала, она у меня в списке «надо нарисовать» примерно на пятидесятом месте.

Сколько времени вы тратите на работу? Остается ли у вас время на хобби и личную жизнь?

Последние несколько недель я работаю с тайм-трекером, и больше семи часов чистого рисовального времени в сутки не получается, хоть тресни. Если отобрать у меня телефон, то, наверное, выйдет на часик больше. Но сил после этого всё равно не остаётся ни на что, кроме еды. Вот в выходные можно наконец прокатиться на велике или сходить в лес, помечтать о том, как мы порисуем вечером. Мы с мужем всегда планируем порисовать на выходных, иногда даже получается.

Осень Нарисовано для себя

Какие фантастические произведения вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

У меня есть привычка перечитывать любимые книги по кругу раз десять. Точнее, переслушивать во время рисования. Так что перечислить их будет несложно. Это антидот, который я принимаю после непонравившихся книг. Я люблю книги Ольги Громыко, Лоис Макмастер Буджолд, «Цветы корицы, аромат сливы» Анны Коростелёвой. И знаменитые «Благие знамения», конечно. Теперь к ним добавились «Задача трех тел» и «Темный лес» Лю Цысиня. Книги Сальваторе про тёмного эльфа довольно милые, но переслушивала я только «Воина». А мое знакомство с фэнтези началось когда-то с Линн Флевелинг, если не считать «Хоббита» — его мне пыталась читать сестра в детстве, но меня так возмутило поведение гномов в доме хоббита, что я отказалась слушать дальше.

Я уверена, что на человека влияет абсолютно всё, что поступает в мозг, поэтому важно кормить его чем-то хорошим. Но даже с плохой книгой можно поймать яркий образ — такое со мной иногда случалось. Фильмы я смотрю редко, но «Властелина колец» смотрела и не один раз, вторая часть моя любимая. Ещё я фанат аниме, раньше его было очень много в моей жизни, но в последние годы то ли наступил кризис жанра, то ли я это наконец переросла.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Бегите, глупцы! То есть, я хотела сказать, композиция — залог успеха. Я не сторонник общих фраз и не люблю, когда навязывают свои идеи или мотивируют на некий «успех». Все люди разные, со своими особенностями, сильными и слабыми сторонами. Это относится и к художникам.

Важно проходить много разных уроков или слушать много разных лекций разных художников и помнить, что даже ваши кумиры могут ошибаться и что их методы могут хорошо работать для них, но не для вас. Если наставник повторяет «Не используйте фиолетовую краску» или «Не используйте фотографии» и прочие категоричные вещи без внятных пояснений — закройте уши и найдите другие источники теоретических знаний. Пробуйте разное, ищите своё, но классическую базу из кубиков и цилиндров проскочить не получится.

