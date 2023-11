Феномен Five Nights at Freddy’s: история серии игр про плюшевых убийц

Даже если вы не играли ни в одну игру из серии Five Nights at Freddy’s, вы наверняка видели мемы с зубастым медведем в духе «А мне американские бургеры дороже Родины». Шаблоном для мема послужил постер четвёртой части серии, на которой красуется символ франшизы, маскот пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza аниматроник Фредди Фазбер. За девять лет существования серии её влияние распространилось далеко за пределы игр, а сообщество фанатов FNAF продолжает наращивать ряды. Разбираемся, откуда появились жуткие аниматронные звери и почему они уже столько лет не теряют популярности.

Осторожно, спойлеры! Мы в общих чертах рассказываем о сюжете игр, с небольшими спойлерами.

История пишется робомедведями

Отец франшизы, разработчик видеоигр Скотт Коутон, вначале и не помышлял связывать жизнь с жанром ужасов. Он выпустил несколько странных малозаметных проектов, но всеобщее внимание к нему привлекла игра Chipper & Sons Lumber Co., которую он отправил в Steam Greenlight в 2013 году. В ней бобрёнок Тайк должен был сажать и рубить деревья, мастерить всякие вещи и выполнять нехитрые задания.

Скотт, вообще-то, примерный семьянин и убеждённый христианин, и игры хотел делать праведные и добрые, но стиль для этого выбрал слишком уж своеобразный. Chipper & Sons Lumber Co., красочная игра про мирных трудолюбивых бобров, ещё в процессе разработки подверглась насмешкам и суровой критике — слишком уж жуткими и неестественными получились главные герои. Они ещё и двигались как роботы, точнее, аниматронные куклы, которых в США используют для развлечения детишек в кафе, например в пиццерии «Chuck E. Cheese».

Поначалу Скотт стушевался, впал в депрессию и даже приостановил работу над игрой, но, поразмыслив, решил обернуть ситуацию в свою пользу. Ему ещё и очень кстати приснился кошмарный сон, в котором у двери его спальни стоял огромный кролик. Стоял и смотрел. Проснувшись в холодном поту, Коутон наспех смастерил скример на тему своего сна и протестировал его на собственном сыне. Ребёнок ожидаемо испугался, а Скотт решил начать работу над новым проектом. Это была игра об аниматрониках из пиццерии, дизайн которых перекочевал из симулятора бобрят и теперь пугал аудиторию уже намеренно.

На крючок была обречена попасться именно детская аудитория. Аниматроники Коутона объединяли в себе приятные воспоминания о весёлых развлечениях и страх быть заживо перемолотым жуткими квадратными зубами огромной куклы. На подобном эффекте сочетания ужаса и беззаботного детства в современной поп-культуре держится популярность многих образов. Например, этим объясняется неугасающая дурная слава клоунов (дровишек подкинул фильм «Оно» 2017 года) или внезапный успех у юных зрителей в общем-то взрослого сериала «Игра в кальмара».

Коутон работал над новой игрой всего шесть месяцев. Он отправил готовую Five Nights at Freddy’s в Steam Greenlight и на интернет-платформу Desura. Релиз состоялся в августе 2014 года. Основным местом действия разработчик сделал пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza, в которой аниматроники Фредди, Бонни, Чика и Фокси развлекали детей. Медведь Фредди был гвоздём программы и маскотом пиццерии. По сюжету после ужасного инцидента кафе закрыли, а аниматроникам разрешили расхаживать по коридорам ночью, дабы не ржавели и не застаивались. Как вы уже поняли, ужасный инцидент был непосредственно связан с роботами, и ночному охраннику Майку Шмидту, которого наняли следить за порядком в закрытой пиццерии, пришлось ох как несладко.

Игроку предлагают примерить на себя роль этого самого охранника, который сидит перед мониторами и с удивлением замечает, как механические звери начинают ходить по пиццерии. Дело в том, что аниматроники принимают охранника за металлический эндоскелет без плюшевого внешнего костюма и считают своим святым долгом запихнуть его в запасной костюм (спойлер: это смертельно). Они работают по принципу Плачущих ангелов из «Доктора Кто» — пока Майк на них смотрит, они не шевелятся, но стоит переключить камеру, как робо-зайчик или лисёнок за кадром неумолимо приближается к комнате охраны.

Чтобы спасти свою жизнь, Майку приходится отрастить дополнительные глаза и уши, внимательно следить за расходом электроэнергии и вовремя закрывать двери. Если не уследить за кем-то из четвёрки аниматроников, пиши пропало — в дверном проёме появляется знакомый силуэт, а потом экран заполняет жуткая робо-морда. Первый же скример обрывал жизнь охранника, и всё приходилось начинать сначала, держа под рукой сердечные капли.

История и детали сюжета подавались через телефонные звонки и газетные заметки, что добавляло в простенькую игру конспирологические мотивы. По слухам, пиццерия была закрыта из-за того, что мужчина в костюме аниматроника заманил в заднюю комнату пятерых детей и убил их.

Скудная графика и скромный игровой процесс только добавляли игре атмосферности. От аниматроников нельзя было убежать, их нельзя было стукнуть ломиком, и в результате игрок находился в постоянном напряжении. В FNAF нужно было выживать с двенадцати ночи до шести утра в течение пяти ночей, с каждой из которых куклы становились всё наглее, а ресурсы таяли всё быстрее. У Коутона нежданно-негаданно получился добротный камерный хоррор, который быстро распробовали летсплееры, обеспечив FNAF вирусную популярность. В восторге были и критики, и игроки, и Коутон принялся за работу над следующей частью.

Всё, что вы хотели знать и боялись спросить об аниматрониках FNAF Чтобы перечислить всех аниматроников, которыми за девять лет обросла серия, потребуется целая энциклопедия. Мы расскажем только о самых значимых и запоминающихся из них — доставайте листочки и конспектируйте. Фредди Фазбер — аниматроник — бурый медведь, главный злодей франшизы. Носит цилиндр, галстук-бабочку и держит в лапе микрофон. В группе аниматроников пиццерии Фредди выполняет роль вокалиста. По слухам, внутри Фредди находится тело убитого мальчика Габриэля, которое туда поместил Уильям Афтон, а сам робот одержим его духом. Бонни — аниматроник-кролик, гитарист группы. Это сине-фиолетовый робот, который носит красную бабочку, и в оригинальной игре, как правило, первым начинает бродить по пиццерии ночью. Внутри Бонни находится тело мальчика Джереми. Чика — аниматронная жёлтая курица, бэк-вокалистка. Носит нагрудник с надписью «ДАВАЙТЕ ЕСТЬ!!!», в её клюве есть ЗУБЫ, а в руке она держит тарелку с Мистером Кексом (Кекс — тоже самостоятельный персонаж). Чика одержима призраком девочки Сьюзи. Фокси (или Пират Фокси) — рыжий аниматроник-лис. Носит коричневые шорты и повязку на глазу, а вместо правой руки у него крюк. Фокси выступал отдельно от трио артистов, пока его не сняли с шоу из-за полученных повреждений. Внутрь Фокси помещён труп мальчика Фрица. Мальчик с шариком — игрушечный аниматроник в виде мальчика в полосатой рубашке и шапочке с пропеллером. В одной руке он держит шарик, а в другой табличку с надписью «Шарики!». Особого вреда в играх он причинить не может, но способен отключать источники освещения, чем здорово портит жизнь герою и помогает злодеям. Спрингтрап — побитая жизнью версия Пружинного Бонни, похожа на него внешне, но окрашена в жёлтый цвет и крупнее размером. Спрингтрап мог работать не только как аниматроник, но и как костюм для оператора. В один прекрасный день его пружинные замки сработали и убили находившегося внутри человека (Уильяма Афтона, главного злодея серии). Цирковая Бейби — аниматроник в виде девочки с рыжими хвостиками и в клоунском гриме. Бейби носит красное платье и туфельки, а в руках держит микрофон. В своём животе она может готовить мороженое, чтобы приманивать и похищать детей. Бейби удалось приманить и убить Элизабет Афтон, и теперь она тоже одержима духом ребёнка. Марионетка — аниматроник в виде чёрного тонкого человекоподобного существа с белым раскрашенным лицом. Изначально его целью была охрана детей, но одна из его подопечных, девочка Чарли, была убита, и её дух вселился в Марионетку. Марионетка смертельно опасен, и защитить от его атаки может только мелодия из музыкальной шкатулки. Пока музыка играет, программа не даёт аниматронику сдвинуться с места. Остальные аниматроники, за редким исключением, просто видоизменённые версии друг друга.

Нужно больше медведей, милорд

У Коутона на руках был готовый инструментарий для создания продолжений, и он, окрылённый успехом, начал высекать новые игры, как золотая антилопа монеты. Five Nights at Freddy’s 2 вышла уже в ноябре 2014 года и стала прямым приквелом к первой части. Суть игры осталась прежней, изменились лишь детали. Теперь игрокам предлагалось играть за охранника по имени Джереми Фитцджеральд. В кабинете Джереми не было дверей, поэтому ему приходилось спасаться от аниматроников другими способами — следить за роботами с помощью планшета, светить фонариком, надевать маску Фредди или запускать музыкальную шкатулку.

В случае смерти запускалась одна из четырёх мини-игр в стиле Atari 2600 — все они были до жути мрачными и проливали свет на убийства детей в пиццерии. Не будет большим спойлером, если мы скажем, что за всем стоял Уильям Афтон, конструктор аниматроников и совладелец пиццерии. Призраки убитых им детей вселились в раньше безобидных аниматроников и продолжили цикл насилия и боли. Приключение Джереми вновь стало качественным и финансово успешным источником адреналина для игроков, поэтому 2 марта 2015 года вышла следующая часть.

Действие Five Nights at Freddy’s 3 (2015) происходило спустя тридцать лет после событий первой части. Пиццерия Фредди прославилась и в мире игры, и по её мотивам был создан аттракцион ужасов «Fazbear’s Fright: The Horror Attraction». Естественно, в качестве декораций в аттракционе использованы настоящие старые аниматроники, и естественно, ему требовался ночной охранник. Им стал безымянный герой, в котором фанаты вычислили Майкла Афтона, сына Уильяма.

Майклу пришлось следить уже за двумя планшетами, чтобы контролировать состояние аудиоустройств, системы камер и вентиляции. Если хоть что-то одно выходило из строя (не без помощи старых и новых механических знакомых), это приближало смерть охранника, поэтому нужно было стараться следить за всем и сразу. Из этой части игрокам стали известны подробности убийства детей и судьбы их убийцы — ничего хорошего с ним не произошло, но он и после смерти умудрялся пакостить главному герою. Игру приняли прохладнее предыдущих, но Коутона это не остановило.

В Five Nights at Freddy’s 4 (2015) разработчик попробовал выйти на новый уровень страха. Теперь главным героем был не взрослый охранник, а ребёнок, которому приходилось по ночам спасаться от аниматроников в собственном доме. Ребёнка пугают «кошмарные» версии роботов, более мрачные и жуткие и вдобавок оснащённые двумя рядами острейших зубов. Ночи выживания перемежаются всё теми же ретро-играми, где подробнее рассказывается история мальчика, за которого мы играем. В ходе разработки Коутон размещал на своём сайте загадочные намёки, подогревая интерес и стимулируя СПГС игроков. После выхода игра получила средние оценки, но её хвалили за мрачный и трагичный сюжет.

Five Nights at Freddy’s: Sister Location (2016) снова сделала скачок в прошлое и погрузила игроков в события, которые следовали за первой частью. Уильям Афтон изобрёл новые способы убивать детей и придумал аниматроника Цирковую Бейби, которая заманивала их мороженым. На сей раз главному герою (опять Майкл Афтон) нужно включать роботов на складе по ночам — мол, так они готовятся к дневным выступлениям. Задания отличались от ночи к ночи, в игре были разные концовки, а персонажей наконец полноценно озвучили — франшиза Коутона начинала выглядеть всё дороже и солиднее.

Шестой частью стал Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator (2017), игровой процесс которого сочетал в себе экономическую стратегию по развитию пиццерии и уже привычное ночное выживание. Аттракцион из третьей части благополучно сгорел, но аниматроники остались, и Генри Эмили, бывший партнёр Уильяма Афтона, решил покончить с ними раз и навсегда. Для этого он построил новую пиццерию (!) Freddy Fazbear’s Pizza Place со специальным лабиринтом-ловушкой (!!) и приманил злых роботов, чтобы многострадальный Майкл Афтон с ними разобрался. Для привлечения оставшихся аниматроников в лабиринт использовался специальный радиосигнал. В игре было целых шесть концовок, и она закрывала сюжетные арки всех основных персонажей, но…

…в 2019 году вышла Five Nights at Freddy’s: Help Wanted от студии Steel Wool Studios для очков Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR (обычная версия была выпущена чуть позже). В ней история вышла на метауровень. По сюжету рейтинги Fazbear Entertainment стали катастрофически низкими и компания терпела убытки, в том числе из-за серии хоррор-игр по мотивам прошлых инцидентов с аниматрониками. Руководство компании придумало гениальное решение — разработать The Freddy Fazbear Virtual Experience, чтобы развенчать все мифы и вернуть франшизе былой успех.

Игроку доступно 50 мини-игр по мотивам предыдущих частей, но, как водится, в них спрятаны скрытые послания, которые проливают свет на истинное положение вещей (не очень хорошее: все умирают). Вернулся в историю и неубиваемый дух Уильяма Афтона, который пытается завладеть телом игрока, чтобы сбежать из цифрового пространства. Сюжет, как и игровой процесс в виртуальной реальности, вышли свежими, захватывающими и жуткими, и игра вновь получила высокие оценки прессы. Её ругали в основном за обилие скримеров, которые заставляли особенно чувствительных игроков бросать прохождение.

Последняя на текущий момент полноценная игра франшизы, Five Nights at Freddy’s: Security Breach (2021) порадовала игроков невиданным доселе размахом. Теперь в распоряжении игрока был целый торговый центр Freddy Fazbear’s Mega PizzaPlex — в нём случайно оказывается заперт мальчик Грегори. Грегори может свободно ходить по центру, прятаться от аниматроников, а сопровождать его будет… медведь Фредди, который из-за программного сбоя вместо кровавой охоты помогает мальчику пережить ночь. В игре появилось много новых героев, она вышла на консолях нового поколения, и в ней даже появилась модная трассировка лучей. Следующей частью должна стать Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, изначально запланированная на конец 2023 года.

Не медведями едиными

За годы существования серия FNAF превратилась в полноценную медиафраншизу. Помимо основных игр, Коутон выпустил несколько спин-оффов, которые выбивались из общего таймлайна и лора вселенной.

Например, FNaF World (2016) была ролевой игрой, где нужно было управлять милыми версиями аниматроников. Одним из её секретных боссов стал Chipper’s Revenge, металлический красноглазый бобёр в комбинезоне — отсылка к игре, с которой всё когда-то началось.

Ultimate Custom Night (2018) представляла из себя компиляцию предыдущих игр, в которой можно было настраивать параметры геймплея как душе угодно.

Five Nights at Freddy’s AR: Special Delivery (2019) напоминала Pokemon GO, только на этот раз нужно спасаться от зверюшек в дополненной реальности, а не ловить их.

Freddy in Space 2 (2019) создана для благотворительного игрового стрима и не имеет отношения к лору FNAF, а просто использует знакомых героев в научно-фантастическом сюжете о лунной базе.

Security Breach: Fury’s Rage (2021) создавалась специально для того, чтобы скрасить ожидание очередной полноценной игры. Главным героем в ней стал сам Скотт Коутон, который переживал из-за очередного переноса Five Nights at Freddy’s: Security Breach и боялся гнева фанатов.

Вы могли видеть на полках книжных магазинов многочисленные книги по серии FNAF — так вот, это не фанатские новеллизации, а вполне официальные романы, которые написал сам Скотт Коутон. В основную трилогию книг вошли Five Nights at Freddy’s: The Silver Eyes (2015), Five Nights at Freddy’s: The Twisted Ones (2017) и Five Nights at Freddy’s: The Fourth Closet (2018). Они возглавили списки бестселлеров Amazon, хотя не все фанаты остались довольны (а фанаты бывают довольны на сто процентов?). Книги не раскрывали деталей сюжета игр, но рассказывали самостоятельную историю о Чарли, дочери Генри Эмили. Коутон выступил соавтором и в книжных сериях Fazbear Frights (12 книг), Tales from the PizzaPlex (8 книг), принял участие в создании нескольких сборников комиксов и тематических энциклопедий — в общем, времени зря не терял.

Увы, в один прекрасный день всё закончилось так же неожиданно, как началось. В 2021 году выяснилось, что Коутон — убеждённый республиканец, выступает за запрет абортов, да ещё и жертвует деньги Дональду Трампу. Это вызвало негодование общественности, и Коутон объявил, что навсегда уходит из разработки игр. Это не значит, что FNAF пришёл конец — играми продолжат заниматься другие.

Любую успешную серию видеоигр рано или поздно настигает проклятие экранизации. Экранизация FNAF была анонсирована аж в 2015 году, но, как это часто бывает, угодила в производственный ад. В кресле режиссёра успел побывать даже Крис Коламбус («Один дома», «Гарри Поттер»).

Пока фанаты терпеливо ждали, студия Screen Media Films взяла дело в свои руки и выпустила комедийный ужастик «Страна чудес Вилли» (2021). Это не официальная экранизация, но плюшевые уши Фредди Фазбера в ней торчат из-за каждого угла. Главную роль исполнил неподражаемый Николас Кейдж, который вместо нервных пряток по вентиляционным шахтам брутально расправлялся с одержимыми аниматрониками чуть ли не голыми руками. «Страна чудес Вилли» — ни в коем случае не хороший фильм, но это бодрый и местами весёлый треш-хоррор, который легко может стать (и уже стал) стыдным удовольствием для многих киноманов.

Официальной экранизации фанаты дождались выхода только в 2023 году. Фильмы, которые проходят производственный ад, редко получаются хорошими, и «Пять ночей с Фредди» от студии Blumhouse и Эммы Тамми не стали приятным исключением. Вместо напряжённого ужастика фильм вышел скорее вялой семейной драмой.

Но это не помешало ему стать феноменально успешным в прокате. Хотя релиз состоялся одновременно в кинотеатрах и на стриминоговом сервисе Peacock, сборы уже окупили бюджет в несколько раз. Спасло фильм бережное отношение к лору вселенной, отличный дизайн аниматроников и множество пасхалок для посвящённых. События фильма стали вольным переложением первой части FNAF, но в нём можно заметить и отсылки на другие игры серии — например, фигурку Мальчика с шариком. Всего этого хватило, чтобы фанаты буквально бежали в кинотеатры, тем самым обеспечивая будущее пока ещё юной киносерии FNAF.

Что творят фанаты Фанатское FNAF-творчество — вещь совершенно потрясающая. Почитатели серии уже создали множество песен, роликов, мультфильмов — чего только стоит восхитительный YouTube-мюзикл с живыми актёрами! Для тех, кто ценит максимальное погружение, в Лас-Вегасе в рамках развлекательной сети Fright Dome открылся аттракцион по Five Nights at Freddy’s. В интернете попадаются видео с тематическим парком FNAF World — к сожалению, это качественный монтаж, и в реальности такого парка пока не существует.

Сегодня Five Nights at Freddy’s — одна из самых известных видеоигровых серий в жанре ужасов. Примитивный дизайн и популярность аниматроников у младшего поколения легко могут отпугнуть от неё искушённых геймеров, но так они рискуют пропустить чуть ли не самый пугающий игровой опыт в своей жизни.

На самом деле Скотт Коутон — один из счастливчиков, которым удалось ухватить самую суть жанра. То же самое делали игры Outlast и Amnesia — в них, как и в реальности, ты чаще всего беззащитен перед лицом смертельной опасности. И, пожалуй, самое пугающее то, что опасность скрывается под дружелюбной плюшевой маской мишки или зайчика. Сначала он с тобой поиграет, а потом возьмёт и съест.