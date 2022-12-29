Умер Эдуард Артемьев — великий кинокомпозитор. Вот 10 его лучших мелодий

Печальные новости. Умер Эдуард Николаевич Артемьев, знаменитый композитор, один из пионеров электронной музыки. Ему было 85 лет. Причиной смерти стали осложнения от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Артемьев сочинял эмбиент ещё до того, как этот жанр получил название — но не ограничивался им. Самые известные работы Артемьева — это саундтреки к фильмам, особенно к фантастическим. Он писал музыку к «Солярису» и «Сталкеру» Тарковского, фильмам «Лунная радуга», «Возвращение с орбиты», «Человек-невидимка», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Корабль пришельцев», «Город Зеро», «Конец вечности», к мультсериалу «Баба Яга против» и к Московской Олимпиаде 1980 года. Да и его не связанные с кино альбомы часто касались тем прогресса, Земли, человека и космоса.

Вот несколько мелодий, по которым мы запомним Артемьева — на самом деле, конечно, их намного больше.

Поход

Самая известная мелодия Артемьева — из фильма «Сибириада». Её ремикс от проекта PPK в 2001 году неожиданно покорил российские хит-парады. Но мы всё же предпочитаем оригинал.

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Прогрессив-рок для заставки шпионского сериала

Медитация

Композиция из «Сталкера»

Город

Из фантастического фильма «Лунная радуга»

Рэккены

Из альбома «Тепло Земли» на стихи чукотского поэта Юрия Рытхэу. Очень зловещая песня, основанная на чукотской мифологии.

Слушая Баха

Обработка прелюдии фа-минор Иоганна Баха для «Соляриса»

Баба Яга против!

Музыка к мультсериалу. Тут все серии просто полны музыки Артемьева и забавных звуковых эффектов от него же.

Вечный прогресс

Композиция с альбома «Ода доброму вестнику», исполнявшаяся на открытии Московской олимпиады.

Говорят, дельфины говорят

Песня из мультфильма «Девочка и дельфин»

Три товарища

Финальная композиция истерна «Свой среди чужих, чужой среди своих»

А что вам больше всего запомнилось из музыки Артемьева?