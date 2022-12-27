Лучшие фильмы 2022: фантастика, фэнтези и приключения — по версии «Мира фантастики»

К сожалению, 2022 год запомнится в первую очередь не фильмами. Настоящие битвы и смерти мы видели на экранах чаще, чем спецэффекты в кино. Тем более что до российских кинотеатров не добрались многие из главных премьер года. А жаль, ведь посмотреть было на что, и в кои-то веки не только на спецэффекты. Тем более что у главного поставщика зрелищ, киновселенной Marvel, выдался не очень удачный год. Зато были в этом году и оригинальные сюжеты, и авторские фильмы, и новые взгляды на старые франшизы.

10. Добыча

Фантастический боевик года

Хищники, инопланетные охотники из расы яутжа, уже сражались с сильнейшими противниками — Чужими, суперхищниками и даже самим Шварценеггером. В этом приквеле их дичью стали люди, не владеющие даже огнестрельным оружием, — американские индейцы XVIII века. Но тем страшнее чудовище для героев, тем отчаяннее схватка и тем находчивей нужно быть, чтобы в ней уцелеть. Слабо одолеть с луком и томагавком машину смерти, которую и пули-то с трудом берут?

В финале первого «Хищника» герой Арнольда отказался от современного оружия и решил победить невидимого пришельца хитростью, упорством, грязью и палками. Создатель «Добычи» Дэн Трахтенберг по сути превратил этот мощный эпизод в целый фильм, а заодно показал и культуру команчей, и богатый арсенал яутжа. Получился лучший «Хищник» со времён… последнего «Хищника», которого вы считаете хорошим.

Смотрите также «Добыча»: правильный Хищник против настоящих индейцев Охотничьи хитрости, кровавые битвы, и в кои-то веки достаточно внимания уделено самому яутжа.

9. Преступления будущего

Артхаус года

Многие поклонники Дэвида Кроненберга досадовали, что режиссёр отказался от экспериментов с плотью и ушел в реалистические триллеры. В «Преступлениях будущего» Кроненберг вернулся к эстетике «живой технологии», как в «Экзистенции» и «Видеодроме». Но рассказал уже не о том, как техника извращает нашу жизнь, а о великой силе, которую несёт искусство, даже если реальность вокруг радикально поменялась.

В мире фильма у людей стали спонтанно появляться новые органы. Государство пытается вести их учёт, но не успевает адаптироваться к новой реальности, а художники-акционисты предлагают обществу новое искусство — прилюдную хирургию. Заручиться поддержкой художников пытается и полиция, и революционеры, считающие, что новые органы помогут человечеству бороться с загрязнением окружающей среды.

В духе акционизма фильм не даёт зрителю однозначных ответов и указаний, как поступать. «Преступления будущего» — один из самых странных фильмов года, и как положено настоящему искусству, он разделил зрителей. К счастью, не буквально.

О фильме «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть! Мастер «телесных ужасов» на сей раз не просто пугает, а пытается неспешно и эстетично порассуждать о роли искусства.

8. Сердце пармы

Российский фильм года

«Сердце пармы» с гордостью носит звание самого удачного исторического фэнтези в современном российском кино. Достижение, конечно, невеликое, ведь из конкурентов разве что «Легенда о Коловрате», «Скиф» и мультфильм «Князь Владимир». В прокате фильм Антона Мегердичева, как и остальные образцы жанра, провалился — чтобы выйти в ноль, нужно было собрать полтора-два миллиарда рублей, а получилось меньше одного.

Но назвать фильм неудачей не получается. Более того, вероятно, со временем «Сердце пармы» обретёт совсем иной статус… Ведь под личиной патриотического блокбастера за деньги Минкульта создатели умудрились протащить в кинотеатры смелое по нынешним меркам и болезненно актуальное кино. Кино, в котором нетерпимость, кровожадность и деспотия не выставлены добродетелями, а худой мир всё ещё лучше доброй войны.

Помимо этого, «Сердце пармы» ещё и компетентно снятый зрительский фильм. Каждая копейка видна на экране, пускай графика далека от совершенства, а сюжет романа Алексея Иванова пришлось нещадно порезать. За такую картину не стыдно. К сожалению, сегодня это редко удаётся сказать про российские проекты.

7. Три тысячи лет желаний

Фэнтези-фильм года

Когда-то Тильда Суинтон сыграла Орландо — персонажа, чьи любовные истории растянулись на три столетия. Ровно 30 лет спустя она выслушивает истории другого персонажа, растянувшиеся на 3000 лет.

Вампиры и оборотни, подвиньтесь: в этой восточной сказке героем-любовником становится джинн! А именно Идрис Эльба, всё ещё прекрасно выглядящий в свои 50 лет, идеальный мужчина для разочарованной немолодой дамы, да ещё и обязанный исполнять её желания. Большую часть фильма герои проводят в одном номере — и понемногу переходят от недоверчивого любопытства к взаимопониманию.

Впрочем, куда интересней их отношений в настоящем — истории и эпохи, в которые погружается раб лампы в воспоминаниях: от ветхозаветного древнего Востока до Османской империи, с их ифритами, янычарами и, конечно, прекраснейшими женщинами. Оригинальное фэнтези с яркими ближневосточными мотивами — то, чего нам давно не хватало.

О фильме «Три тысячи лет желаний»: притча от творца «Безумного Макса» Создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер снял волшебную притчу, в которой восточный джинн рассказывает, как оказался заточён в лампе.

6. Варяг

Историко-мистический фильм года

Настоящий Гамлет — не бледный юноша в камзоле и со шпагой. Свою пьесу Шекспир писал по мотивам «Деяний данов», средневековой скандинавской саги о сыне датского конунга, мстящем дяде за убийство отца. По её же мотивам — столь же отдалённым — режиссёр-сценарист Роберт Эггерс снял кровавый и мрачный исторический боевик о древних скандинавах, пропитанный их мифологией и суровым мировоззрением.

Получилось нечто вроде игры Senua’s Sacrifice. Может быть, здешняя мистика — драугры, валькирии, духи мертвецов — и впрямь реальна только у поехавшего и суеверного героя в голове, но для сюжета всё это не менее важно, чем подлинные сталь, огонь и кровь. И если Сенуа шла к просветлению, то брутальный датчанин Амлед стремится только к мести и Вальхалле. Его жестокость бессмысленна — в глазах нас с вами, людей XXI века, воспитанных на гуманизме. Но это единственный путь, понятный средневековому викингу.

О фильме «Варяг»: Кровь, пот, пепел и пророчество Зрелище мифологического масштаба — из тех, что выходят лишь раз в несколько лет.

5. Чип и Дейл спешат на помощь

Комедия года

Во времена, когда «Дисней» пытается переснять все мультфильмы нашего детства, один фильм посмел выбиться из шаблона. Вместо покадрового ремейка с обновлённой графикой Акива Шаффер снял по «Чипу и Дейлу» своего «Кролика Роджера». В этой метавселенной «Спасатели» — сериал; Чип, Дейл и компания — актёры-мультяшки в Голливуде; герои мультиков и мемов реальны, а однотипные ремейки буквально штампуют на копировальной чудо-машине. Так что былая популярность для Спасателей — скорее проклятие.

Новые «Чип и Дейл» не пытаются яростно давить на ностальгию. Наоборот, их создатели потешаются над модой на ретро и ремейки, троллят как чувствительных зрителей (Гаечка замужем за Вжиком и у них дети, серьёзно?!), так и собственную конвейерную студию. На этот наглый фильм легко обижаться, но нельзя не оценить его смелость. Снять сатиру на «Дисней» в стенах «Диснея» — вот это подвиг, достойный Спасателей!

4. Аватар: Путь воды

Продолжение года

Продолжение «Аватара», этот сто раз переносившийся долгострой, наконец вышел и оказался… ну, просто ещё одним «Аватаром»! Красивой, зрелищной, не заморачивающейся сложным сюжетом боевой сказкой о природе, мирных туземцах и жестоких солдафонах. Тут есть всё лучшее из первой части — экшен, графика, экологический подтекст, но ничего принципиально нового, даже злодей чудесным образом тот же. Джеймсу Кэмерону не удалось повторить чудо «Терминатора 2» и «Чужих» и в третий раз снять сиквел, улучшающий оригинал. Это просто очередная серия новой франшизы.

Но «Аватар» всегда ценили не за сюжет или героев, а за вселенную. Возвращение на планету няшных котиков на’ви стоило того. На сей раз действие развернулось в океане Пандоры — и Кэмерон предался любимому занятию, показывая во всей красе волшебный подводный мир. Три часа «Пути воды» заменяют поход в океанарий или поездку на море среди зимы.

3. Не смотрите наверх

Научно-фантастический фильм года

Этот фильм вышел в самые последние дни 2021-го и не успел попасть в итоги того года. Лучше поздно, чем никогда.

Можно упрекать создателя «Не смотрите наверх» Адама Маккея в прямолинейности, в том, что он буквально тычет нас носом в плохо завуалированную метафору, но на эти претензии достаточно ответить: «А где здесь неправда?». Фильм играет в сатиру на все деньги и выигрывает благодаря блестящему актёрскому составу и тому, как далеко заходит в непримиримости к невежеству.

История о том, как пара астрономов открыла летящую к Земле смертоносную комету, изобилует нелепостями, которым место в телевизионном фарсе, но нетрудно представить, что в реальности всё так бы и вышло. Героям сначала не верят, потом к ним не прислушиваются, потом прислушиваются, но с расчётом максимально заработать на катастрофе. И не требуется никакого заговора в верхах — люди сами выбирают не знать неудобной правды, вернуться к сплетням о жизни звёзд и вере в то, что правители знают, что делать. «Если я закрою глаза, оно уйдёт» — нет, к сожалению, не уйдёт. Последние три года учат нас именно этому.

2. Бэтмен

Супергеройский фильм года

Три года назад мы писали в статье о «Джокере»: «Трудно представить серьёзную драму о страданиях неудавшегося составителя кроссвордов Эдварда Нигмы».

И вот, будто назло, Мэтт Ривз снял ответ «Тёмному рыцарю», где вместо Джокера уже Загадочник стал безумцем, рвущимся «в зад пинать вонючий мир». Маргиналом из интернета, который расправляется с «хозяевами жизни» — полицейскими, богачами, мафиози, — и по-своему прав, когда критикует систему. «Бэтмен» Ривза — кино явно не из «снайдеровской» киновселенной DC, а вот с «Джокером» он мог бы состыковаться. И там и тут Готэм прогнил до дна, и даже благородное семейство Уэйнов прячет в шкафу скелеты.

Загадочник отлично помогает раскрыть нового Бэтмена. На сей раз Тёмный рыцарь не только выбивал дух из бандитов на ночных крышах, но и показал, за что его считают детективом. Молодой Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона вышел депрессивным, готичным и только теперь осознавшим, что по меркам Готэма он не несчастный сирота, а избалованный мажор. Надеемся увидеть продолжение его истории — и пусть ему снова напомнят, что «все мы живём в обществе».

1. Всё, везде и сразу

Фильм года

Название фильма соответствует содержанию: фильм действительно таит в себе целую мультивселенную. Эта идея сейчас не в новинку, но здешняя мультивселенная не просто множество параллельных миров, а ещё и мультивселенная жанров, отсылок к шедеврам кинематографа… и скабрёзного юмора. Дуэт режиссёров Квана и Шайнерта снял одновременно весёлый и трогательный, эпический и личный, фантастический и приземлённый фильм про Эвелин (героиню Мишель Йео) и про каждого из нас.

Героине предстоит разобраться с налогами, с проблемами в семье, с последствиями собственных решений, которые привели к жизни неудачницы, и, наконец, с потенциальным уничтожением всей мультивселенной. Она будет путешествовать по мирам и ответвлениям своей судьбы, овладевать новыми навыками, бросая себя в предельно нелепые ситуации, и постоянно оглядываться на вселенское зло (собственную дочь).

Фильм жонглирует тональностями: заставляет хохотать над миром людей с пальцами-сосисками и енотом-поваром, пускать слезу над проблемой отцов и детей, пугаться, когда грузная налоговая инспекторша превращается в агента из «Матрицы»… При этом создатели умудряются не мельтешить, а удерживать зрительское внимание, развлекать и восхищать. Если вам хочется запомнить 2022 год за что-то доброе, пусть «Всё, везде и сразу» станет вашей позитивной ассоциацией. Ему и это под силу.

О фильме «Всё везде и сразу»: пальцы-сосиски в мультивселенной безумия Это постмодернистская комедия, в которой есть мир, где вы успешны, а вашу судьбу может решить дилдо.

В голосовании по кино и сериалам 2022 участвовали: Александр Анохин, Марина Беляева, Денис Варков, Александр Гагинский, Евгения Деревская, Артём Дубровский, Дмитрий Злотницкий, Павел Ильин, Алексей Ионов, Инар Искендирова, Александр Киселев, Олеся Климчук, Леонид Мойжес, Валерий Муллагалаев, Денис Недыпич, Екатерина Никитина, Наталия Осояну, Евгений Пекло, Олег Поторокин, Кирилл Размыслович, Данил Ряснянский, Сергей Серебрянский, Денис Старостин, Александр Стрепетилов, Роман Файницкий, Игорь Хованский, Илья Цуканов, Кирилл Шайдуров, Дмитрий Шепелёв, Мария Шмидт, Елена Щетинина.