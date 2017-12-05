«Легенда о Коловрате»: кинобылина про 300 рязанцев

1237 год. Монгольская орда вторгается на Русь и осаждает город Рязань. Местный князь Юрий отправляет к хану посольство под началом своего сына Федора, и десятника Евпатия. Задача – договориться о мире или выиграть время. Однако переговоры заканчиваются плохо…

Жанр: историческое фэнтези

Режиссёры: Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий

В ролях: Илья Малаков, Александр Цой, Александр Ильин-младший

Премьера в России: 30 ноября 2017

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «300 спартанцев» (2006)

«28 панфиловцев» (2016)

О подвиге Евпатия Коловрата мы знаем из былин — нет доказательств, что этот человек жил в реальности. Сценаристы были вольны по-своему толковать легенду, и на выходе у них получилась не реконструкция, а историческое фэнтези в стиле «300 спартанцев». Для этого тут есть всё необходимое: зрелищные сражения, мужественные герои, колоритные враги, слоу-мо, красивые виды и костюмы и запоминающийся саундтрек от лидера группы System of a Down Сержа Танкяна.

«Коловрат» заимствует из «300 спартанцев» даже отдельные сюжетные ходы и сцены. Например, в финале боец из отряда Коловрата пересказывает события «Легенды» другим воинам, готовясь к новой битве — с тевтонцами на льду Чудского озера. Почему именно с ними? Видимо, потому, что иначе не получалось закончить фильм на мажорной ноте.

В «300 спартанцах» воины Леонида дрались, чтобы задержать персов и дать другим греческим городам время собрать войско. Поэтому в финале греки вместе идут на того же врага. А подвиг Коловрата никак не повлиял на борьбу с монголами. Он отомстил за родню и обессмертил свое имя, но Батый все равно выиграл. Русские княжества не объединились перед лицом врага и пали одно за другим. Только двести с лишним лет спустя русские войска на реке Угре дадут понять, что иго окончено. Поэтому сценаристам пришлось приплести тевтонцев, а орда Батыя, сыграв свою роль, растворяется на заснеженных просторах Руси.

Просторы эти поражают красотой и величием, хотя и не существуют – всю картину снимали на фоне зеленого экрана. В «Легенде» нет ни одного кадра, снятого на натуре. Компьютерная картинка выглядит очень прилично, но кое-где неестественность всё же бросается в глаза. Особенно странной выглядит сцена, в которой отряд Коловрата пробирается через метель. Впрочем, «сказочность» картинки можно объяснить так: весь фильм — это байка, рассказанная в финале рязанским воином. Рассказчик путался, привирал и приукрашивал, и ему можно это простить.

Таким же образом при желании можно оправдать и сюжетные дыры. К примеру, такие: рязанцы замечают монголов, только когда стотысячная орда окружает город. Посольство, отправленное договориться о мире или хотя бы выиграть время, с порога начинает хамить и задирать хана. А когда переговоры срываются, прикрывать отход русских ратников остается княжич, хотя, по идее, это Коловрат с товарищами должны ценой жизни защищать его. Но в таком случае легенда бы закончилась, не успев начаться.

Персонажи оставляют двойственное впечатление. Актеры очень стараются, но далеко не всем есть что играть. Коловрата зачем-то превратили в инвалида – после полученной тринадцать лет назад раны он страдает провалами в памяти и каждое утро просыпается с желанием убивать всех вокруг. Сложно поверить, что Евпатий мог годами скрывать такой недуг и дослужиться до высокой должности. В его дружине индивидуальностью наделены лишь ближайший соратник Каркуш да прибившийся к ним лекарь-толмач. Служанка Лада почти весь фильм играет роль балласта, и ее любовь к Евпатию не находит логического завершения. А Батый в исполнении актера Александра Цоя выглядит внушительно, но совершенно не похож на хитрого и коварного полководца, покорившего всю Русь.

Достаточно трогательное и зрелищное кино. Однако вторичность, дырявый сюжет и излишняя ставка на зеленый экран портят впечатление от хорошей актерской игры, атмосферной музыки и красивой картинки.

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