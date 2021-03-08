Джонатан Френч «Серые ублюдки» 

Шакал — молодой и амбициозный полуорк из копыта Серых Ублюдков, хороший воин и верный друг. Однако обычная заварушка в борделе обернулась для Шакала непредвиденными неприятностями. Привычный и простой мир, состоявший из сражений, честолюбивых планов, еды, выпивки, веселья с друзьями и перепихона со шлюхами, вдруг оборачивается клубком подковёрных игр и тайн, лжи и недомолвок, предательств и уже чужих честолюбивых планов, в которых тебе отведена роль расходного материала. И кажется, что боевой клич Серых Ублюдков: «Живи в седле! Умри на свине!» — сейчас близок к реальности как никогда…

Jonathan French

The Grey Bastards

Роман

Жанр: тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2015

Художник: Ларри Ростант

Переводчик: А. Агеев

Издательство: АСТ, 2021

Серия: «Фэнтези: Открытие»

«Серые ублюдки», часть 1

576 стр., 2000 экз.

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Фэнтези, наверное, один из самых подходящих для деконструкции жанров. В нём столько шаблонов, типичных персонажей и банальных сюжетных поворотов, что так и хочется создать что-то в пику им. Однако идея поставить на первое место не рыцаря в сверкающих доспехах или волшебника с надломленной душой, а простого парня, гопника магических земель, тоже далеко не нова. Впрочем, подход Джонатана Френча получился на удивление свежим — возможно, потому что он не претендовал на что-то большее, чем просто рассказать увлекательную авантюрную историю.

В структуре романа Френча отчётливо проступает игровое наследие Dungeons & Dragons. Прежде всего это динамика, с последовательным чередованием экшен-сцен и статичных эпизодов, а также насыщенность сюжетными поворотами и изобретательность в том, что касается их придумывания. Но не продумывания.

Френч не пишет оригинальный текст — он работает с читателями как с игроками, которые не должны заскучать. Вот стычка с кавалеро, вот освобождение пленённой эльфийки, вот история с рукой воина-героя из числа полуросликов… А вот изгнание, встреча с тем, кого все считают мёртвым, возвращение жуткой чумы… Каждый новый бросок кубика — то есть перевёрнутая страница — приносит что-то новое. Новые сюжетные элементы наслаиваются на старые, погребённые под таинственными недомолвками. Та же интрига с происхождением кавалеро Гарсия удерживает интерес лишь несколько десятков страниц — потом её перебивают другие, и когда она всплывает ближе к концу, то вызывает лишь ленивый кивок: ах да, была же такая загадка.

Простой стиль повествования, выбор которого совершенно логичен в этом случае — не станет же гопник-полуорк изъясняться изящным слогом и рефлексировать как байронический герой, — тоже сыграл с текстом злую шутку. Роман предоставляет набор ярких, чётких, интригующих сцен, но полностью растерял внутренний мир персонажей. Точнее всего «Серых ублюдков» описывает жаргонное выражение «движуха». Потому что как раз постоянную движуху мы и наблюдаем: сражение, спор, секс, обмен немудрёными шутками. Мир же, где живут герои, похож на огромную тантамареску (фотостенд с отверстиями для головы), в которую те просовывают лица — а автор просто запечатлевает очередную сцену.

Почему Френч выбрал именно испанский колорит эпохи Реконкисты — не только же потому, что привычный англосаксонский сеттинг набил оскомину? Почему в таком случае в мире появляется стандартный набор рас: люди, орки, эльфы, полурослики? В защиту автора, эти вопросы возникают только постфактум, в процессе анализа, а не чтения романа: динамика не позволяет сделать паузу и отдышаться вплоть до самого финала.

Отдельно хотелось бы отметить работу переводчика — удачный подбор прозвищ для героев, а также аккуратную адаптацию скользких моментов, которые в итоге воспринимаются не как похабщина, а как обычные будни простых рубак.

Итог: неожиданно крепкое, скроенное по кинематографическим и игровым канонам фэнтези. Придётся по вкусу всем, кому надоели выхолощенные паладины и светлые маги.

Слово творца Изначально история была наполовину сформированной идеей для игры Dungeons & Dragons. Я нарисовал кучу крутых моделей полуорков, а сериал «Сыны анархии» натолкнули меня на идею конной банды. А жена вдруг сказала: «Забудь об игре. Напиши эту гребаную книгу!». Я много читал об Испании эпохи Реконкисты. Труд А. Х. де Оливейра Маркеса «Повседневная жизнь в Португалии в Средние века» оказался просто бесценным. А ещё мне пришлось изрядно покопаться в интернете, изучая различные виды свиней, чтобы сделать ездовых кабанов правдоподобными.

— Вот дерьмо! — ахнул Овес. — О чем еще мне следует знать?

Шакал медленно провел рукой по волосам.

— Певчий ходит в баню в борделе, Колпак шпионит для него в копыте, Ваятель может выпустить чуму, которая закончила Нашествие, а Блажка полуэльфийка, и Меситель хочет принести ее в жертву болоту.