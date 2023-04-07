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    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса

    7 апреля 2023
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    07.04.2023
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    1 минута на чтение

    На днях Яндекс запустил собственную нейросеть по созданию изображений из текстового описания — «Шедеврум». Как и Midjourney, она использует принцип каскадной диффузии: сначала создаёт картинки в соответствии с запросом, затем поэтапно увеличивает их разрешение и добавляет детали. Больше всего «Шедеврум» напоминает ранние версии Stable Diffusion и той же Midjourney.

    Пока что готова только бета-версия. Она доступна в мобильном приложении с ограниченным функционалом. Созданные работы публикуются в общей ленте, где можно ставить «лайки» и отслеживать изображения других пользователей.

    В «Шедевруме» ограничены запросы: нельзя касаться тем религии и политики, нельзя задействовать реальных людей, нельзя создавать контент 18+, а также использовать для тем, касающихся жестокости и насилия. Как показала проверка, реальных персонажей от вымышленных персонажей нейросеть не разбирает — например, запрос «фильм „Понедельник начинается в субботу“ от создателей „Иван Васильевич меняет профессию“» она не обработала по этой причине.

    Мы «скормили» нейросети несколько запросов с выражениями, а также названия фантастических рассказов. Получившимися изображениями наверняка можно было бы проиллюстрировать рассказы, но соглашение гласит, что их можно использовать только в личных некоммерческих целях — никаких нейрообложек или настольных игр.

    Сперва несколько выражений. Второе не слишком-то и получилось:

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 1

    Конь в пальто

     

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 2

    Натянуть сову на глобус

     

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 3

    Поле чудес в стране дураков пиксель-арт

     

    А с этой картинкой у нейросети и вовсе не очень получилось — на всех четырёх вариантах рот был. Эта хотя бы более-менее подходит под рассказ Харлана Эллисона:

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 4

    У меня нет рта, но я хочу кричать

    Названия рассказов Говарда Лавкрафта отлично подходят в качестве запросов.

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 6

    Сомнамбулический поиск неведомого

     

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 7

    Хребты безумия

     

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 8

    Грёзы в Ведьмином доме

     

    И ещё немного классики: от Рэя Брэдбери, Роберта Шекли и других фантастов:

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 9

    Каникулы на Марсе

     

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 11

    Робот, который был похож на меня

     

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 12

    Самый странный бар во вселенной

     

    Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса 14

    Башня из грязи и веток

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