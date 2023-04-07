Робот, Марс, конь в пальто и Хребты безумия: что умеет нейросеть «Шедеврум» от Яндекса

На днях Яндекс запустил собственную нейросеть по созданию изображений из текстового описания — «Шедеврум». Как и Midjourney, она использует принцип каскадной диффузии: сначала создаёт картинки в соответствии с запросом, затем поэтапно увеличивает их разрешение и добавляет детали. Больше всего «Шедеврум» напоминает ранние версии Stable Diffusion и той же Midjourney.

Пока что готова только бета-версия. Она доступна в мобильном приложении с ограниченным функционалом. Созданные работы публикуются в общей ленте, где можно ставить «лайки» и отслеживать изображения других пользователей.

В «Шедевруме» ограничены запросы: нельзя касаться тем религии и политики, нельзя задействовать реальных людей, нельзя создавать контент 18+, а также использовать для тем, касающихся жестокости и насилия. Как показала проверка, реальных персонажей от вымышленных персонажей нейросеть не разбирает — например, запрос «фильм „Понедельник начинается в субботу“ от создателей „Иван Васильевич меняет профессию“» она не обработала по этой причине.

Мы «скормили» нейросети несколько запросов с выражениями, а также названия фантастических рассказов. Получившимися изображениями наверняка можно было бы проиллюстрировать рассказы, но соглашение гласит, что их можно использовать только в личных некоммерческих целях — никаких нейрообложек или настольных игр.

Сперва несколько выражений. Второе не слишком-то и получилось:

А с этой картинкой у нейросети и вовсе не очень получилось — на всех четырёх вариантах рот был. Эта хотя бы более-менее подходит под рассказ Харлана Эллисона:

Названия рассказов Говарда Лавкрафта отлично подходят в качестве запросов.

И ещё немного классики: от Рэя Брэдбери, Роберта Шекли и других фантастов: