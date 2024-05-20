Был ли Ясукэ самураем? И почему он раздражает японцев? Объясняем

После перерыва на проходную Assassin’s Creed Mirage компания Ubisoft анонсировала новую масштабную часть серии — Assassin’s Creed Shadows. События игры развернутся в феодальной Японии, о чём игроки мечтали и просили много лет, а главных героев будет двое: синоби Наоэ и темнокожий самурай Ясукэ. Последний, естественно, с учётом сеттинга приковал к себе всё внимание — особенно японских геймеров. Разбираемся, кто такой Ясукэ и почему он возмутил японцев.

Спойлер: Ясукэ — действительно историческая личность, а не выдумка сценаристов Ubisoft. В поп-культуре он мелькает довольно часто: прямо сейчас о нём снимают фильм (и не один), в 2021-м про него вышло одноимённое аниме от Netflix. Ясукэ появлялся в играх Nioh и Samurai Warriors 5, а ещё он стал прообразом многих других персонажей, включая героя культового «Афросамурая», — перечислять можно долго. А восходит всё к известной в Японии детской книге «Куросукэ» 1968 года за авторством Ёсио Курусу и Кэндзиро Миноды, рассказывающей изрядно приукрашенную историю Ясукэ. В общем, персонаж это известный и даже любимый — раньше вокруг него особых волнений не было. По крайней мере, так казалось со стороны.

То, что Ясукэ выбрали в качестве одного из главных героев Assassin’s Creed Shadows, вызвало ожесточённые споры в интернете. Некоторые игроки воодушевлённо пишут о том, насколько это интересный персонаж для подобной истории! Таких, правда, меньшинство. Другие справедливо сомневаются в том, что темнокожий самурай под два метра ростом в золотой церемониальной броне в Японии XVI века может быть ассасином, неприметным убийцей, пусть за скрытность в Shadows и отвечает куноити Наоэ, а не Ясукэ. В Японии же многие не согласны с тем, что Ясукэ можно считать самураем, и сожалеют, что Ubisoft не выбрала для первой Assassin’s Creed про Японию настоящего японца-самурая. Вот и возникает вопрос: был ли Ясукэ самураем на самом деле? И что про него вообще известно?

Ясукэ прибыл в Японию вместе с итальянским иезуитским миссионером Алессандро Валиньяно в 1579 году. В 1581 году Валиньяно отправился с визитом в Киото, там же он встретился с Одой Нобунагой, фактическим лидером страны в то междоусобное время. Дальше история развивалась быстро. Нобунаге приглянулся темнокожий слуга миссионера, он впечатлился его силой, тоном кожи и знанием японского. Слугу Нобунаге подарили, и тот дал ему новое имя — Ясукэ. Говорят, Ясукэ быстро стал самураем, получил собственное поместье, стал Нобунаге большим другом, бился за него, а затем и за его сына. Потом Ясукэ схватили враги и отправили обратно в монастырь.

Это самая красивая и распространённая версия истории, которую часто используют в поп-культуре. Иногда она обрастает другими невероятными деталями. Дескать, Ясукэ позволили обезглавить Нобунагу, когда тот был вынужден совершить сэппуку. И голову своего повелителя сыну Нобунаги доставил сам Ясукэ — это большая честь. И настоящим даймё Ясукэ чуть было не стал. Но всё это либо выдумки, либо вырывание из контекста. При всём уважении к Ясукэ — мы почти ничего о нём не знаем.

Все сведения о «темнокожем самурае» содержатся лишь в четырёх источниках: в летописи «Записи о князе Нобунага» («Нобунага-ко: ки»), дневнике Иэтады Мацудайры («Иэтада ники»), миссионерском «Японском годовом отчёте» 1582 года и письмах португальского миссионера Луиса Фроса. Последние два считаются наименее точными.

Если оперировать только сухими фактами, история Ясукэ получается совсем не такой захватывающей, как её рисуют на Западе. Когда Ода Нобунага на встрече с миссионерами впервые увидел темнокожего человека, он был шокирован и даже потребовал, чтобы Ясукэ разделся до пояса и смыл с себя «чернила». Об этом сказано и в «Годовом отчёте», и в летописи «Нобунага-ко: ки»:

Прибыл чёрный бодзу из христианской страны. На вид ему 26 или 27 лет. Телом он напоминает быка, здоров и прекрасно сложен. Кроме того, он обладает силой большей, чем десять мужчин.

Нобунага попросил подарить ему слугу, и Валиньяно согласился. Так слуга получил имя Ясукэ. На первой же встрече Ясукэ принял от Нобунаги дом и короткий меч-вакидзаси, а от его племянника — некую сумму денег. Также Ясукэ назначили жалованье, а его работой было «иногда носить инструменты Нобунаги». Всё это описано в той же летописи «Нобунага-ко: ки».

Историю дополняет миссионер Луис Фроис в «Годовом отчёте». По его словам, Ясукэ заинтересовал Нобунагу не только своей силой, но и знанием неких простых трюков. Он упоминает, что Ясукэ немного владел японским, поэтому Ода с удовольствием с ним беседовал. А ещё Нобунаге нравилось брать Ясукэ с собой на прогулки по городу. Из-за этого местные жители перешёптывались, что темнокожий слуга может стать тоно — лордом. Отсюда, скорее всего, и пошла приукрашенная история о крепкой дружбе Ясукэ и Нобунаги.

В следующий раз в исторической хронике Ясукэ всплывает лишь 11 мая 1582 года — о нём в своём дневнике пишет Иэтада Мацудайра. Впрочем, ничего особо интересного мы не узнаем. Мацудайра говорит лишь, что Нобунагу сопровождал высокий (182 сантиметра — по тем временам гигант!) темнокожий мужчина по имени Ясукэ. В тех же записях подтверждается, что Ясукэ получал от Нобунаги жалованье — это важно.

21 июня того же года Оду Нобунагу предал его сподвижник Акэти Мицухидой. Чтобы не попасть в плен к врагу, Нобунага совершил сэппуку, а увидевший это своими глазами Ясукэ отправился в клановую резиденцию к сыну своего господина — Оде Нобутаде. Последующие события описаны в «Годовом отчёте» за 1582 год:

Темнокожий, которого Валиньяно послал к Нобунаге, после его смерти отправился в дом сына Нобунаги и довольно долго сражался, пока к нему не подошёл вассал Акэти и не сказал: «Не бойся, отдай мне меч», и он отдал ему меч. Вассал спросил Акэти, что делать с чёрным человеком, и тот ответил: «Чёрный раб — это животное, он ничего не знает, он не японец, так что не убивайте его, а отдайте под стражу в собор Падре».

Насколько можно доверять этому весьма детальному описанию — спорный вопрос. Записей других свидетелей попросту не существует. Зато точно известно, что Ясукэ сохранили жизнь и отправили обратно в монастырь к иезуитам. На этом история темнокожего самурая заканчивается — больше о его жизни ничего не известно.

Так был Ясукэ самураем или нет? В существующих документах его описывают больше как пажа или оруженосца. Однако самурай во времена Нобунаги — это государственный служащий на окладе, мелкий дворянин. В тот период едва ли не каждый пятый японец «юридически» был самураем. Само собой, и оруженосец такой важной личности тоже мог бы считаться самураем, так что формально Ясукэ под самурайские требования попадает. Но есть несколько нюансов.

Во-первых, у Ясукэ не было фамилии, а самураев без фамилии не бывает. Даже другому известному гайдзину, капитану Уильяму Адамсу, ставшему самураем, дали полное имя по всем традициям — Миура Андзин. Кстати, Андзин — герой оригинальной Nioh, а Ясукэ — один из боссов игры. Но в реальности такая встреча вряд ли могла состояться, Адамс прибыл в Японию только в 1600 году. Во-вторых, из оружия у Ясукэ был только вакидзаси — ни катаны, ни длинного лука. Какой же это самурай?

Боевая слава Ясукэ в поп-культуре тоже сильно преувеличена. В исторической хронике нет ни единого упоминания о том, что Ясукэ проявлял себя на поле боя, нет никаких сведений о его боевых заслугах. В «Годовом отчёте» написано, что Ясукэ «сражался», но легко отдал меч вассалу Акэти. Вероятно, «сражался» — лишь фигура речи. Сопровождать своего господина в бою — тоже по-своему сражаться.

Поэтому критики истории о Ясукэ склоняются к тому, что его всё-таки нельзя считать самураем. Да, у него было жалованье, но по исторической хронике невозможно оценить, как к нему относились окружающие, а иначе его статус не понять. Жители Киото сплетничали о том, что Ясукэ станет лордом, но это неудивительно, ведь Нобунага везде таскал его с собой. Вероятно, к Ясукэ просто относились как к диковинному чужеземцу, он как любимая «игрушка» Нобунаги получал многие блага, но не реальный статус в японском обществе, в отличие от того же Уильяма Адамса. Да и прослужил он Оде всего год.

Разумеется, сейчас уже никто не ждёт от Assassin’s Creed достоверности — чего только разработчики не проворачивали с историческими личностями в прошлых играх. В конце концов, созданная американцами Ghost of Tsushima — уже готовая «Assassin’s Creed про Японию» — историю монгольского вторжения в Японию тоже показала очень вольно. И всё равно японцы остались удовлетворены.

Просто некоторые японцы устали от того, что в западном медиапространстве бесконечно мусолят историю бедного Ясукэ, излишне его героизируют и дописывают несуществующие детали, «как будто других самураев и не существовало». Для японцев это выглядит той самой культурной апроприацией, попыткой современного западного общества присвоить себе часть японской истории — через единичный и довольно туманный эпизод. Хотя японцы и сами часто вспоминают о Ясукэ.

Сейчас одни советуют Ubisoft объявить, что Япония в Assassin’s Creed Shadows вымышленная, чтобы никто не обижался. Вторые грустно подмечают, что, выбрав темнокожего главного героя для игры про феодальную Японию (и за уши притянув его из истории), компания стала пародией на саму себя. Третьи же всерьёз расстраиваются из-за того, что Ubisoft делает игру про гайдзина, который убивает японцев.

Мы же напомним, что на ПК как раз вышел порт замечательной Ghost of Tsushima.