Обзор Harold Halibut — кукольного мультфильма, который захотел быть игрой

Обычно проекты с использованием покадровой анимации вызывают уважение и трепет. Особенно эти чувства усиливаются, когда смотришь документальные фильмы об их создании и осознаёшь, что для пары шагов пластилиновой собачки понадобилось трое взрослых людей и семь часов работы. Изначально игра Harold Halibut от кёльнской инди-студии Slow Bros. должна была стать именно таким проектом. Все декорации, предметы окружения и модели персонажей создавались вручную — ролики об этом можно посмотреть на Youtube-канале игры. В процессе работы стало очевидно, что на покадровую анимацию всех игровых сцен ушла бы целая вечность. Вместо этого рукотворные объекты оцифровали, а для анимаций использовали захват движения с наложением глиняных моделей. Даже с учётом таких хитростей от момента анонса до выпуска прошло больше десяти лет — срок нешуточный, зато результат впечатляющий.

20 000 лье под водой

Жанр: приключения, симулятор ходьбы

Разработчик: Slow Bros.

Издатель: Slow Bros.

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Похоже на: Neverhood * The Dream Machine * Syberia * Phonopolis * American Arcadia * Broken Age

Главный герой, Гарольд Халибут, чья фамилия переводится как «палтус», родился на космическом корабле «Федора». Точнее, он вот уже пятьдесят лет как не космический, а подводный, потому как из-за солнечной вспышки погрузился на дно океана необитаемой планеты. За двести лет до этого «Федориного» горя корабль отправили с Земли с колонистами для спасения человечества. На самой Земле из-за холодной войны условия для жизни стали, мягко скажем, неблагоприятными. Подводным существованием люди поначалу тоже не были особенно довольны, но спустя время смирились и стали мирно жить в новом доме. Не смирилась только горстка учёных во главе с Жанной Моро. Они всё ещё ищут способы не только комфортно жить, но и улететь с водной планеты, чтобы найти более пригодное для колонизации место. Формально Гарольд — помощник Моро, но по факту он разнорабочий на подхвате у всех желающих.

На подводной ретрофутуристической станции много дел: то насосная станция засорится, то подпольная ячейка бунтарей граффити на стене нарисует, то у рыбок закончится корм. Помимо этого Гарольд помогает обитателям станции и в личных делах, будь то разговор по душам о семейных проблемах или поиски пропавшей птицы. Несмотря на то что внешне главный герой смахивает на Антона Чигура из «Старикам тут не место», харизма у него отсутствует начисто. Он, с позволения сказать, настоящий рохля — нерешительный, застенчивый и глуповатый, хотя при этом бесхитростный и добрый. Обычно протагонистам игр приглушают индивидуальность, чтобы игрокам было проще себя с ними ассоциировать, но ассоциировать себя с растяпой Гарольдом не слишком хочется. Его шпыняют, над ним подтрунивают, а он, в свою очередь, никогда не пытается постоять за себя и спокойно принимает такое отношение как данность.

Роль правительства в микросоциуме «Федоры» выполняет корпорация «Только вода». Она отвечает в том числе и за транспортную систему внутри станции — людей смывает в трубы, которые несут их в желаемые отсеки. Это напоминает вход в британское министерство магии в книгах о Гарри Поттере, с той лишь разницей, что каждый раз лезть ногами в унитаз всё же не нужно. На первый взгляд «Только вода» напоминает любую другую Злую Корпорацию, которая Что-то Скрывает и Что-то Замышляет, но на самом деле злодеев тут нет. Мы имеем конфликт «человек против природы» почти в чистом виде — главное, о чём тут заботятся персонажи, это выживание в непростых условиях.

Симулятор обывателя

Всё вышесказанное звучит как достойная завязка для мультфильма или даже мультсериала. Harold Halibut — всё же видеоигра, поэтому в ней важен и геймплей. Ещё до того, как вы установите и запустите приключения Гарольда, вы должны понимать, что геймплей здесь присутствует только как нарративный инструмент. У игры внушительный хронометраж — от 10 до 20 часов в зависимости от темпа прохождения. 95 процентов этого времени вы будете ходить или неспешно бегать по «Федоре» и разговаривать с другими персонажами. Оставшиеся пять процентов занимают сложнейшие задания в духе Among Us — протри стену, нажми кнопку, соедини провода. Кажется, их добавили только для того, чтобы хоть как-то оправдать статус видеоигры и чуть-чуть отойти от формата интерактивного кино.

Культовая Neverhood вошла в список похожих игр только из-за ламповой рукотворности антуража. Сложность сравнению не поддаётся — не поворачивается язык назвать Harold Halibut хоть немножечко сложной. Тяжелее всего здесь в десятый раз бежать по одному и тому же коридору и в двадцатый раз смывать себя в местную канализацию, чтобы сказать недоброму юноше на другом конце карты «привет». Похожие эмоции можно было испытать в серии игр Syberia, когда Кейт Уокер (ну не Раннер же, в конце концов) с артритической прытью неспешно ходила по бесконечным лестницам.

Отслеживать список задач можно при помощи дневника Гарольда, где появляются и сообщения от других обитателей станции. Сюда же главный герой с усердием первоклассника зарисовывает все примечательные события своих будней — это одновременно трогательное и немного жалкое зрелище.

Развлечь себя можно мини-играми в местном зале игровых автоматов — правда, ненадолго, потому что все они довольно однообразные. Как приличный обыватель, Гарольд может смотреть телевизор — правда, показывают либо рекламу, либо бесконечный турецкий сериал без перевода. Как жизнерадостно сообщает один из друзей героя, достаточно потерпеть до 36-го сезона, а потом сюжет «реально круто закручивается».

Как Мишель Гондри встретил Уэса Андерсона

Сложно отрицать, что главное достоинство Harold Halibut — не игровой процесс и даже не сюжет, а то, как она выглядит. Антуражем игра смахивает одновременно на все пластилиновые мультфильмы разом, но только если бы их снимал тандем Уэса Андерсона и Мишеля Гондри. Своей уютной, рукотворной, немного потрёпанной и невероятно тёплой стилистикой игра напоминает не то сериал «Шучу» с Джимом Керри, не то «Королевство полной луны», не то мультфильм «Мэри и Макс» Адама Бенжамина Эллиота.

Игра замечательно бы смотрелась в виде детского образовательного телешоу о подводной жизни, или полнометражного мультфильма для Sundance, или изобретательного сериала для Netflix — ей идёт любой формат. Правда, для успеха у зрителей понадобился бы более насыщенный сценарий и, вероятно, более яркий главный герой — в текущем состоянии Гарольд смог бы удерживать внимание зрителя максимум на протяжении короткометражки.

При впечатляющем количестве персонажей ещё больше поражает то, что каждого из них озвучивал отдельный актёр, причём озвучивал на совесть. Никто не халтурил, диалоги слушать приятно. В игре даже периодически попадается юмор, но не тот, от которого вы будете ставить игру на паузу и хохотать, утирая слёзы. Местные шутки вызовут у вас максимум аристократическую ухмылку и титр «смешно» в голове. Местами разговорам и ситуациям не хватает старого доброго абсурда — они всё ещё занятные, но будто бы слишком осторожные и обтекаемые.

С учётом общего количества текста, у вас есть все шансы быстро заскучать. Большую часть разговоров можно пропускать, точнее, перематывать: они проигрываются чуть быстрее, но всё ещё занимают достаточное количество времени. С некоторыми персонажами можно и вовсе не говорить, но если вам хочется так поступить, большой вопрос, стоит ли вообще браться за приключения Гарольда. Если вы не настроены на медитативное расслабленное развлечение в условном пледе у условного камина, в компании обитателей «Федоры» вам может стать довольно тоскливо.

Если же вам по душе неспешное грустно-смешное артхаусное кино и у вас есть время и желание проникнуться историями местных жителей, то смело устанавливайте Harold Halibut. Она станет для вас настоящей отдушиной среди неоправданно сложных квестов и чересчур адреналиновых рогаликов.

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Сложно сказать наверняка, случится ли любовь с Harold Halibut именно у вас — это зависит от ваших предпочтений и душевного состояния в конкретный момент. Возможно, вам быстро надоест ходить туда-сюда по подводной станции и слушать житейские истории NPC, но вполне вероятен и другой вариант. Восхитительная стилистика, добрая и немного грустная история вкупе с общей ретрофутуристической атмосферой способны растопить множество сердец. И, что самое главное, для этого даже не придётся терпеть до 36-го сезона.