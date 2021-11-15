«Ковбой Бибоп»: что нужно знать о детях космического джаза

Я вижу сон и никак не могу проснуться. Спайк Шпигель

В Солнечной системе полным-полно опасностей! Циничные пираты и борцы за свободу, террористы, пророки, сумасшедшие, роковые женщины, лживые корпорации, магнаты и наркодилеры, коррумпированные чиновники, правительство и мафия — каждый тянет одеяло на себя! Немногим больше полувека назад случилась катастрофа. Осколки прежнего уютного мира, разбитого вдребезги, до сих пор летают с планеты на планету (как в сказке Андерсена, попадая в сердца многих людей). Технологии стремительно развиваются, политика и криминальный мир переплелись настолько, что уже не отличить друг от друга. В круговороте хаоса живут люди со своими характерами, судьбами, слабостями и пристрастиями. Смятение окутало умы, вчерашние ценности уже завтра станут прахом. И постоянно лишь одно. То, что проникает в каждого — и проникнет в вас, уважаемый, да-да, в вас. Музыка. Мёртвые тянут блюз, живые поют джаз. Мафиози и террористы выводят рапсодии и хоралы, отходя в мир иной. И во всей этой свистопляске незаметно для человечества уже пять лет ведётся поединок совершенно эпического размаха. Результат покажет, куда движется мир. Этот поединок — основа сюжета сериала «Ковбой Бибоп».

Этот безумный, безумный мир

В середине XXI века гениальный физик Хекс открыл возможность перемещения материальных объектов в гиперпространстве и сумел создать действующую модель межпространственных Врат. Человечество ринулось покорять Солнечную систему. Марс, Венера, спутники Юпитера и Сатурна — всё колонизировали за какие-то пару десятилетий.

Однако в базовой технологии Врат был заложен фундаментальный дефект — и уже вскоре самые первые, земные Врата, расположенные рядом с Луной, дали сбой. Взрыв был такой, что от Луны оторвало огромный кусок. По сей день она плавает над Землёй, расколотая, а сама планета окружена сонмом небольших астероидов, которые ежедневно падают на её поверхность.

Естественно, ни о какой нормальной жизни на поверхности Земли речь идти не может. Поэтому все правительственные, деловые и даже мафиозные структуры переносятся на Марс. В его кратерах, защищённых силовым полем и оборудованных установками генерации воздуха, начинает процветать жизнь, до боли напоминающая Дикий Запад и Клондайк.

Земля же стала мусорной свалкой, в подземных катакомбах которой живут отбросы со всех миров, а на поверхности, под постоянным метеоритным дождём, скитаются бездомные дети. Около Луны находится свалка погибших кораблей, ставшая прибежищем для нелегалов всех мастей.

Венера, атмосфера которой была приспособлена к проживанию людей, является чем-то вроде основной пролетарской планеты в Солнечной системе. Американский Детройт 50-70-х годов прошлого столетия, пожалуй, будет наилучшей аналогией для её описания — постоянная бедность, борьба за выживание, развитая преступность, в которой буквально погрязло население планеты.

Атмосфера спутников Юпитера и Сатурна пока ещё не приспособлена для человека, и, хотя проживание там возможно, их население не слишком велико.

Клан Красного Дракона (мафиозная структура восточного типа) и Белого тигра (западного) — основные соперники в разделе новых территорий, воевавшие друг с другом долгие десятилетия колонизации. Сейчас в их отношениях намечаются сдвиги, по которым можно рассудить, что мир, взорванный хаосом трагедии Врат и вынужденной поспешной Колонизации, постепенно начинает приходить к спокойствию и порядку.

В джазе только ковбои…

В таком сумасшедшем мире вполне естественно: преступность настолько развита, что привычна и повседневна. Правительство уже давно учредило специальную организацию ISSP (InterSolar Space Police), совмещающую функции Интерпола, ФБР и даже ЦРУ (отдел секретных разработок). Но она так же коррумпирована, да и главным для ее верхушки является решение политических проблем, а не вопросов межпланетного бандитизма. Поэтому с десяток лет назад в Солнечной системе был учреждён институт “космических ковбоев”.

Человеческая жизнь стоит немного, но когда заходит речь об известных бандитах, правительство и корпорации готовы платить большие деньги за их поимку. А потому команды крутых парней на космических кораблях летают с планеты на планету, стремясь изловить всех уголовников из наградного списка и получить причитающиеся барыши.

В каждом деле бывает кто-то, кто делает его лучше остальных. Сериал знакомит нас с элитой космического ковбойства.

Экипаж старенького, но все ещё боевитого корабля поначалу состоит из двоих. Это бывший полицейский Джет Блэк, пожилой брюзга, не любящий мир, людям предпочитающий карликовые деревья бонсай, и в качестве хобби полирующий свою искусственную руку. Второй — Спайк Шпигель, молодой боец высочайшего уровня, очень отрешённый и временами совершенно безрассудный человек. Прошлое обоих туманно, они не любят о нем распространяться, зная только то, что могут друг другу доверять. Спайка его бывшие друзья и родственники считают мёртвым, а у Джета просто никого нет.

Года четыре назад они встретились — Спайк бежал от прошлого, а Джет, ушедший из ISSP, просто не знал, чем теперь заняться. Беглецы и одиночки нашли общий язык и дело под стать их натуре. Спайк красной краской из баллончика начертал на борту старого корабля новое название — “Бибоп”.

Как и остальные ковбои, Джет и Спайк колесят по Солнечной системе в поисках заработка, и регулярно смотрят лазершоу “Big shot”, в котором ведущие представляют бандитский свежачок и объявляют награды. У них есть свой информатор, свои друзья, а скорее, товарищи, разбросанные по мирам, свои враги и конкуренты. За четыре года они заработали хорошую репутацию и пока не встретили бойца, равного Спайку, а полицейский опыт и связи Джета не подводят в самых сложных ситуациях.

Спайк, однако, продолжает жить где-то в прошлом, и таинственное былое регулярно настигает его. В моменты обострений он относится к своей жизни совершенно наплевательски, да и в обычном состоянии способен разнести квартал-другой на своём красном истребителе.

Поэтому, даже получая большие гонорары за поимку самых опасных преступников в Солнечной системе, команда “Бибопа” неминуемо отдаёт львиную долю на возмещение ущерба, оплату больничных счетов случайным пострадавшим, ремонт корабля и оборудования.

…И ковбойки!

Замкнутый мир этой команды даёт первую трещину, когда в их жизни появляется роковая женщина — Фэй Валентайн. Беспринципная, хитрая и пронырливая бестия, наделённая огромной харизмой, и временами по-человечески беззащитная, Фэй является одной из самых известных аферисток в мире. Специалист по азартным играм, великолепная обманщица и ловкая выдумщица, Фэй сваливается им на голову при самых неожиданных обстоятельствах. Но как ни различны они, в душе все трое одинаковы.

Неудивительно, что, даже сбегая от ковбоев, роковая женщина все время к ним возвращается. Несколько раз надув Спайка с Джетом, сбежав с их деньгами, Фэй, как притянутая магнитом, ввязывается в их дела, и в результате остаётся на корабле, не спросив на то никакого разрешения, просто став новым членом команды.

Недолго заставляет ждать себя и вторая героиня, ещё более чокнутая, чем трое уже представленных. Восьмилетняя беспризорная девочка с Земли, желудок которой кажется бездонным, а буйное веселье неисчерпаемым — знакомьтесь, Эд: гениальный хакер и весьма полезное приобретение для команды.

Самым нормальным, наименее чокнутым, не страдающим запутанными комплексами и не прячущимся от прошлого существом на корабле становится… дворняга. Впрочем, и это не простая дворняга, а единственный в мире экземпляр экспериментального “смарт-дога”, интеллект которой значительно увеличен серией биологических экспериментов секретной лаборатории ISSP. Эйн (от Эйнштейн) — преданный друг и член команды.

Его величество стиль

Почему же “Бибоп” оказался столь популярен и воспринимаем такими разными людьми, как японские, американские, европейские и русские зрители? Причин всего две, и обе они весьма банальны.

Во-первых, высокое качество — во всем, от прорисовки и сюжета до диалогов, создания персонажей, музыки, продуманности происходящего. Мир “Бибопа” одновременно и фантастичен, и узнаваем. Он очень естественен, в нем нет ни натянутых мест, ни противоречий.

Музыка в “Бибопе” — нечто совершенно особое. По ходу сериала зритель слышит множество смутно знакомых мелодий, песен и композиций. И только потом, отсмотрев все серии и начиная слушать саундтрек, он узнает, что все эти мелодии, все эти “известные и смутно знакомые песни”, за малым исключением, были написаны специально для сериала. До сериала их не было, и, естественно, слышать их он не мог.

Над сериалом и фильмом работало множество музыкантов. Но нельзя не отметить Йоко Канно, одну из популярнейших аниме-композиторов, которой принадлежит большинство музыки из “Бибопа”. Честь ей и хвала — ведь адекватность музыки в киноискусстве очень важна.

Be-bop — это название одного из направлений джаза, возникшее в 40 годах 20 века и быстро ставшее одним из самых передовых и интересных в музыке того времени. Be-bop характеризуется непредсказуемостью, совмещением несовместимого, отсутствием четких правил. Но, вместе с тем, это очень узнаваемый стиль.

Само название сериала правильно переводится отнюдь не как “Ковбой Бибоп”. По смыслу, это «Ковбойский бибоп» или “Бибоп ковбоев” — то есть музыка, которую слушают космические ковбои, а по сути — стиль жизни, который они ведут.

В чём сила, брат?

Второй причиной успеха “Бибопа” во всем мире стала универсальность его мотивов и тем. Совмещая несовместимое, сериал показывает жизнь такой, какая она есть.

Главное в сериале — противостояние двоих братьев по духу, Спайка и Вишеса, ранее вместе входивших в клан “Красного Дракона”. Эпический поединок, продолжающийся на протяжении пяти лет, независимо от места их встреч, от обстановки — и их разговор, идущий во время этого поединка… Разве не в этом сущность сериала, не в этом основные вопросы, которые он ставит, и темы, которые он исследует?

Один из них встретил женщину, полюбил её и осознал, что жизнь, которую он ведёт, бессмысленна и бесцельна. Он попытался уйти. Другой, которому эта женщина принадлежала, не простил ему ухода — для него любовь не оказалась фактором, способным изменить жизнь. Теперь они сражаются, но в их сражении главное — не победить друг друга, а показать друг другу свою правоту.

* * *

Несмотря на философскую и драматическую подоплёку, “Бибоп” — отличный боевик. Яркие, компактные и стильные истории перемежают боевые сцены, юмор и лирику. Отношения персонажей не оставят зрителя равнодушным.

Мы описали только мир, в котором происходит действие фильма и сериала. Вам стоит остановить межпланетное такси и прокатиться до Марса. Там мы и увидимся — в старом баре, известном каждому поклоннику сериала.