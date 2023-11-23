60 лет «Доктору Кто»! Смотрим главные эпизоды классического сериала

23 ноября 1963 года в путешествие отправился один очень особенный инопланетянин. Вряд ли зрители — да и создатели сериала — тогда могли знать, насколько долгим окажется его странствие. Но законы времени и пространства изменить невозможно — а они гласят, что Доктору Кто, многоликому Повелителю времени, его верной ТАРДИС и его спутникам суждено пережить больше полувека приключений и завоевать сердца множества людей по всему миру. В честь 60-летнего юбилея сериала «Мир фантастики» вернётся к тому, с чего все начиналось, — и расскажет о самых знаковых эпизодах классического «Доктора Кто». С них можно начать погружение в докторовский «олдскул» — или ими же и закончить, если на 700 серий у вас не хватит мужества!

Ацтеки (1-й сезон, 6-я серия)

Первый Доктор объясняет правила

«Доктор Кто» никогда не вписывался в рамки — вот и этот топ начинается вовсе не с самого первого эпизода. Посмотреть «Неземное дитя», конечно, стоит — как минимум ради сцены с обычными британскими учителями Йеном и Барбарой, которые впервые попадают на борт ТАРДИС, — но всё же понять суть сериала по нему затруднительно. Да и Первый Доктор в исполнении Уильяма Хартнелла может поначалу шокировать: этот неприятный высокомерный джентльмен не имеет ничего общего с чудаковатым таймлордом, к которому все привыкли.

Чтобы персонаж немного смягчился и стал ближе зрителю, нужно было подождать — хотя бы до шестой серии. В ней Первый, Йен, Барбара и внучка Доктора Сьюзен (ничему не удивляйтесь!) попадают в государство ацтеков незадолго до испанской колонизации. Местные жители принимают Барбару за воплощение богини дождя Йетаксы, а нелюдимый Доктор неожиданно заводит вовсе не дружеские отношения с храмовой советницей. Ривер Сонг уже умирает от ревности!

«Ацтеки» — пример чисто исторического сюжета без инопланетных противников, который нечасто встретишь в современном «Докторе Кто». Но здесь есть ещё кое-что: именно в шестом эпизоде впервые обозначаются правила вселенной и путешествий во времени. Барбара хочет воспользоваться своей божественной властью и отменить человеческие жертвоприношения. Но сделать это — значит изменить судьбу целого народа. «Ты не можешь переписывать историю — ни единой строчки!» — говорит ей Доктор, раз и навсегда задавая тон всем будущим путешествиям. Можно сколько угодно спасать планеты и побеждать монстров — но в ткани реальности останутся фиксированные точки, которые не может тронуть никто. Даже Повелитель времени.

Военные игры (6-й сезон, 7-я серия)

Второй Доктор терпит поражение

Второй Доктор появился вынужденно — 60-летний Хартнелл уже не мог заучивать свои реплики и был вынужден покинуть сериал. Можно было подобрать похожего благообразного старичка и снимать дальше, но создатели «Доктора» не искали лёгких путей. Они придумали регенерацию — отныне герой регулярно менял не только внешность, но и характер.

Место строгого, застёгнутого на все пуговицы Хартнелла занял Патрик Траутон — нелепый чудак с прической «под Beatles», флейтой и мешковатыми пиджаками. Второго называли космическим бродягой и клоуном — но несерьёзная внешность маскировала острый ум и нехилую силу воли, перед которой не могли устоять ни киберлюди, ни ледяные воины с Марса. А ещё Доктор Траутона собрал в синей будке идеальную команду. Эпизоды с лихим шотландцем Джейми и гениальной девушкой из будущего Зои — практически эталон бадди-муви с трогательным и уютным взаимодействием персонажей. Для таких сыгранных напарников требовался серьёзный противник — но ни один монстр не мог быть таким же опасным, как сами Повелители времени.

«Военные игры», финальный эпизод Второго, показывает, что далеко не все соплеменники Доктора — благородные и добрые путешественники между мирами. Одни похищают солдат из разных эпох, чтобы заставить их бесконечно сражаться. Другие считают себя вправе судить обычных людей за вмешательство в историю и стирать им память во имя иллюзорного высшего блага. И новый Доктор, переживший за свои три сезона множество опасных приключений и победивший легионы опасных противников, бессилен что-либо сделать с глупостью своего же народа.

В «Военных играх» находчивый галлифреец проигрывает — пожалуй, он никогда ещё не был так уязвим, как перед трибуналом Повелителей времени. В новом сериале у докторов было достаточно драм и поражений — но именно в этой серии зритель впервые понимает, почему этот странный инопланетянин всегда приходит на помощь тем, кто попал в беду. Потому что не может по-другому — пусть это и означает принудительную регенерацию со ссылкой на Землю.

Террор автонов (8-й сезон, 1-я серия)

Третий Доктор встречает Мастера

Третий Доктор — элегантный, как Джеймс Бонд, и ироничный, как Терри Пратчетт, — был путешественником, который путешествовать не мог. Работая на ЮНИТ — агентство по борьбе с инопланетными угрозами, — он часами просиживал в лабораториях, катался на ретрофутуристических автомобилях и бил противников по почкам с помощью приёмов венерианского айкидо. И всё это в цвете — при Докторе Джона Пертви сериал в прямом смысле заиграл новыми красками.

Третий не летел на ТАРДИС навстречу опасностям — опасности сами находили его. Он боролся и с рептилоидами-силурианцами, и с гигантскими пауками, и даже с демонами — но у его главного врага было вполне человеческое лицо. Однажды в тихой английской глубинке появился тот, кому отныне предстояло нести гордое звание главного противника Доктора, — беглый Повелитель времени по прозвищу Мастер в исполнении обаятельного и зловещего Роджера Дельгадо.

Его план, разумеется, был совершенно нелеп — кому ещё пришло бы в голову использовать пластиковые нарциссы для завоевания мира? Но это не важно — ведь главное в серии вовсе не очередные злобные пришельцы, обитающие в магазинных манекенах. Главное — переполненное химией взаимодействие Доктора и его бывшего друга, который стал заклятым врагом. Взаимное уважение в диалогах этих двоих смешивается с недоверием так филигранно, что сразу становится понятно — за скобками осталось много общих воспоминаний. Может, нам доведётся о них узнать — если, конечно, Мастер соизволит хоть раз сказать правду.

Происхождение далеков (12-й сезон, 4-я серия)

Четвёртый Доктор чуть не совершает геноцид

Четвёртый Доктор в исполнении Тома Бейкера многим запомнился благодаря широчайшей улыбке, длиннейшему шарфу и умнейшей спутнице, журналистке Саре Джейн Смит. Казалось, что это самая жизнерадостная из всех регенераций — проблемы он решал с нессякаемым оптимизмом и вечной мармеладной конфеткой за щекой.

Тем удивительнее, что именно на долю Четвёртого выпало одно из самый тяжёлых испытаний за всю историю сериала. Ему представляется шанс уничтожить опасных врагов — далеков — до того, как эта раса злобных осьминогов в вантузами начнёт завоевание планет. Геноцид целого вида злодеев ради счастья для всех и каждого — кажется, что выбор очевиден. Но только не для Доктора — несмотря на то что вселенная без далеков стала бы гораздо безопаснее, он так и не решается соединить провода взрывчатки и стать массовым убийцей.

Пускай его решение не понимает никто — ни решительная Сара Джейн, ни даже сам создатель далеков Даврос, — Четвёртый уходит и позволяет истории идти своим чередом. Ведь только инопланетянин с двумя сердцами понимает, как много добра может принести объединение перед лицом общего врага.

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Землетрясение (19-й сезон, 6-я серия)

Пятый Доктор и смерть по-настоящему

При мягком и нерешительном Пятом Докторе (Питер Дэвисон) в ТАРДИС яблоку было негде упасть — спутников в его эру набралось, пожалуй, даже слишком много. Элегантная принцесса Нисса, вечно недовольная стюардесса Тиган, коварный Турлоу, замышляющий убить Повелителя времени… Но даже в этом балагане особенно выделялся Адрик — гениальный мальчик-математик с планеты Алзариус. Адрик стал раздражающим — его самоуверенность и пренебрежительное отношение к «глупым» товарищам порой выходили за все мыслимые рамки.

Казалось, это просто не самый удачный спутник, — но всё изменилось за одну-единственную серию. В «Землетрясении» команда Пятого сталкивается с киберлюдьми, которые, естественно, в очередной раз собираются уничтожить человечество. Огромный космический корабль неумолимо движется к Земле. Адрик берётся взломать коды управления — но его математических способностей хватает лишь на то, чтобы переместиться на 65 миллионов лет назад, во времена динозавров. Остановить ракету уже невозможно — и всё же отважный юноша пытается это сделать, не прекращая расчётов до самого конца. «Жаль, я так и не узнаю, был ли я прав…» — говорит он прямо перед тем, как исчезнуть в огненной вспышке.

Адрик был первым спутником Доктора, который по-настоящему умер — без всяких надежд на воскрешение в параллельных измерениях и других временных цепочках. Тон сериала стал мрачнее, а зрители впервые узнали, что путешествия с Доктором могут быть сколь угодно весёлыми, захватывающими и фантастическими — но при этом ещё и опасными. В необъятной вселенной никто не услышит твой крик — и тем, кто выбрал пойти за инопланетянином с синей будкой, тоже стоит об этом помнить.

Возмездие на Варосе (22-й сезон, 2-я серия)

Шестой Доктор «играет в кальмара»

Шестого Доктора в исполнении Колина Бейкера не слишком любят — многие, и не без основания, считают его скучным, заносчивым и инфантильным. Этот упитанный человечек в лоскутном пальто и впрямь начал не слишком хорошо — уже в первой своей серии он попытался задушить спутницу.

И всё же в истории Шестого есть немало интересных моментов — вроде путешествия на планету Варос. Здешние развлечения заставили бы организаторов «Голодных игр» позеленеть от зависти — пытки и казни заключённых тут снимаются на плёнку и транслируются на радость жителям. А ещё богатый рудой Варос хочет прибрать к рукам горнодобывающую корпорацию во главе с червеподобным инопланетянином Силом — его смех по праву можно считать одной из самых мерзких вещей во Вселенной.

То, что происходит в серии дальше, иначе, чем «Игрой в кальмара» не назовёшь — Доктор со спутниками раз за разом избегают смертельных ловушек вроде голографической комнаты-пустыни и ванны с кислотой. Градус напряжения для классического сериала довольно высок — удивительно для серии, которая больше чем наполовину состоит из беготни по одинаковым коридорам.

Величайшее шоу в галактике (25-й сезон, 4-я серия)

Седьмой Доктор против богов-клоунов

Заканчивать, наверное, стоило бы на самой последней серии — но финальный эпизод олдскула хорош разве что монологом Доктора о времени и остывающем чае. Чтобы понять, какой была последняя инкарнация классического Повелителя времени, стоит посмотреть Величайшее шоу в галактике — вернее, Психический цирк на планете Сегонакс. Правда, веселья там явно маловато — зато есть безумные клоуны (кто сказал «Оно»?), вервольфы и смерти прямо на арене.

Чудом избежав ловушек, Доктор сталкивается ни много ни мало с богами Рагнарёка, которые питаются развлечениями. Перед ними талант чудаковатого инопланетянина раскрывается во всей красе — замаскировать спасение мира под серию фокусов с платками и яйцом до этого не удавалось ещё, наверное, никому. Но именно в этой странноватой сцене лучше всего видна сущность Седьмого — забавного маленького чудака, который за пёстрыми жилетами и нелепыми зонтиками прячет многовековую мудрость и мощь, которая не снилась никаким богам. А впрочем… разве такое нельзя сказать о каждом из Докторов?

Фильм «Доктор Кто» (1996)

Восьмой Доктор забывает обо всём

Через семь лет после закрытия оригинального сериала продюсер Филип Сигал решил перезапустить Доктора Кто для американского телевидения. Результатом стал полнометражный фильм, который, несмотря на объективные недостатки, можно считать настоящим мостиком между классическими и новыми приключениями пришельца с синей будкой.

Восьмой Доктор в исполнении Пола Макганна мало похож на своих предшественников — он романтичен, чуть мечтателен и настолько не от мира сего, насколько это вообще возможно. Потеря памяти после неудачной регенерации сделала его робким — первую скрипку в фильме определённо играет спутница, хирург Грейс Холлоуэй. Кстати, именно ей принадлежит честь первого поцелуя с Доктором на экране — увы, Роза Тайлер, ты опоздала.

Кино сложно назвать однозначно хорошим — для этого оно чересчур американское. Все недостатки экшен-фильмов 1990-х налицо: высокий темп, рваный монтаж и нелогичный сюжет временами превращают происходящее в невнятную мешанину. Тех, кто привык к британской неспешности, такое может отпугнуть. Но всё же Восьмому стоит дать шанс. В конце концов, никакой другой Доктор не носил викторианский сюртук с таким небрежным изяществом.