Подземелье или дракон? Тест к Международному дню мастера!

4 марта мы поздравляли читателей с Международным днём ведущего настольных ролевых игр. Почему 4 марта? Дата созвучна с фразой March Fo(u)rth for GM’s Day. В этот день игроки поздравляют своих мастеров (Хозяев Подземелий, Хранителей, Мастеров Церемоний, Рассказчиков и так далее), дарят им подарки и благодарят за отличные игры. А тематические площадки объявляют акции — не забудьте проверить ассортимент на DriveThruRPG, некоторые предложения ещё актуальны!

В своё время мы уже писали об истории праздника, а также вспоминали геймдизайнера и соавтора D&D Гэри Гайгэкса, умершего 4 марта 2008 года. А сегодня предлагаем всем гейм-мастерам проверить смекалку. Сможете по названию отличить дракона от подземелья?

Чтобы картинки вас не смущали, мы решили проиллюстрировать этот тест героями, которые исследуют подземелья и убивают драконов!