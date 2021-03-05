    Тесты | Фан

    Подземелье или дракон? Тест к Международному дню мастера!

    5 марта 2021
    Александр Стрепетилов
    05.03.2021
    82268
    10 минут на чтение
    Подземелье или дракон? Тест к Международному дню мастера!

    4 марта мы поздравляли читателей с Международным днём ведущего настольных ролевых игр. Почему 4 марта? Дата созвучна с фразой March Fo(u)rth for GM’s Day. В этот день игроки поздравляют своих мастеров (Хозяев Подземелий, Хранителей, Мастеров Церемоний, Рассказчиков и так далее), дарят им подарки и благодарят за отличные игры. А тематические площадки объявляют акции — не забудьте проверить ассортимент на DriveThruRPG, некоторые предложения ещё актуальны!

    В своё время мы уже писали об истории праздника, а также вспоминали геймдизайнера и соавтора D&D Гэри Гайгэкса, умершего 4 марта 2008 года. А сегодня предлагаем всем гейм-мастерам проверить смекалку. Сможете по названию отличить дракона от подземелья? 

    Чтобы картинки вас не смущали, мы решили проиллюстрировать этот тест героями, которые исследуют подземелья и убивают драконов!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Комикс-игра «Легенда о рыцарях»: приключение для начинающих ролевиков
    0
    1925
    Комикс-игра «Легенда о рыцарях»: приключение для начинающих ролевиков

    Отличный старт для тех, кто с любопытством спрашивает: «Да что такое эти ваши настольные ролевые игры?».

    Амазонки: миф и реальная история 12
    0
    15424
    Амазонки: реальные и мифические

    Амазонки из древнегреческих мифов жили не в самой Греции, а к северу от Кавказа. Долгое время они считались вымыслом — пока археологи не доказали, что амазонки все-таки существовали.

    Комикс: доминирующий вид
    0
    69479
    Комикс: доминирующий вид

    «Терпение, мой друг, терпение».

    «Невидимый город»: как режиссёр «Ледникового периода» снял городское фэнтези про Бразилию
    0
    58023
    «Невидимый город»: как режиссёр «Ледникового периода» снял городское фэнтези про Бразилию

    Хотя это довольно типичный мистический детектив, он позволяет краем глаза заглянуть в не самую популярную мифологию.

    Во что поиграть в марте 2021? Семейный кооператив, злые гении и охота на монстров 15
    0
    69671
    Во что поиграть в марте 2021? Семейный кооператив, злые гении и охота на монстров

    Судя по скудному календарю релизов, лучше закопаться в список непройденного.

    Читаем книгу «Обитель апельсинового дерева» Саманты Шеннон 1
    0
    108903
    Читаем книгу «Обитель апельсинового дерева» Саманты Шеннон

    В двух главах мы знакомимся с главными героинями на Востоке и Западе, а также с политической обстановкой. Разделённым сторонам необходимо примириться, пока силы хаоса ещё дремлют…

    Новинки сериалов: что посмотреть в марте 2021? Супергерои, российские вампиры и почти «Секретные материалы» 2
    0
    118560
    Новинки сериалов: что посмотреть в марте 2021? Супергерои, российские вампиры и почти «Секретные материалы»

    А ещё — аниме-адаптация «Тихоокеанского рубежа», экранизация DOTA и пара документалок.

    Аликс Харроу «Десять тысяч дверей»
    0
    126004
    Аликс Харроу «Десять тысяч дверей»

    Немудрёный роман, который собрал целый урожай премий.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить