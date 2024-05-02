Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2024-го

Вот и весна подходит к концу. Невзирая на все трудности, внешние и внутренние, книги новые выходят — много и разные, как отечественных авторов, так и зарубежных. На май намечено несколько продолжений популярных циклов — как правило, фэнтезийных: книги Брендона Сандерсона под маской Роберта Джордана, Сары Дж. Маас, Бена Гэлли, Рэйчел Кейн, Алёны Волгиной. А ещё есть научная фантастика, космоопера, ужасы… О потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Ци Юэ «Звёзды»

Недалёкое будущее. Несколько масштабных научных прорывов существенно усилили человечество. Однако внезапно два научных центра, в Китае и Европе, непонятным образом исчезают. Похоже, Землю атаковала неизвестная сила, вполне возможно, инопланетная…

Что нас ждёт: внецикловый триллер китайского фантаста, явно навеянный знаменитой трилогией Лю Цысиня.

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

Майк Резник «Кириньяга. Килиманджаро»

В будущем Африка переживает экологическую катастрофу. Один из вождей, Кориба, решает возродить чёрную цивилизацию на другой планете, терраформированной Кириньяге. Причём Кориба пытается построить «африканскую утопию», живущую по древним законам. Но попытка восстановить старинные обычаи натыкается на стремление людей жить нормальной жизнью…

Что нас ждёт: сборник из цикла «Рассказы об Утопии» известного мастера космооперы.

Издательство: «Эксмо: Fanzon» / «Фантастика. Трендмейкеры»

Кэйкаку Ито «Орган геноцида»

Недалёкое будущее. Локальные войны и террористические атаки с применением самодельного ядерного оружия погрузили мир в хаос. США и другие некогда демократические страны, чтобы удержать порядок, преобразовались в жесткие полицейские диктатуры. Кто был триггером этих пагубных изменений? Главный подозреваемый — американский теоретик террора Джон Пол, которого никто не видел. Его личность предстоит раскрыть отряду капитана Шеперда, которому нужно также разыскать «орган геноцида», некий таинственный артефакт, влияющий на человеческий разум.

Что нас ждёт: внецикловый роман ведущего современного фантаста Японии. На основе романа выходило очень красочное одноимённое аниме 2017 года.

Издательства: «АСТ: Mainstream», «Reanimedia» / «Хиты Японии. Аниме»

ФЭНТЕЗИ

Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Башни Полуночи»

Скоро грянет Последняя битва. Ранд ал’Тор, Дракон Возрождённый, столкнётся с Тёмным, который вот-вот освободится из своей тюрьмы. Пограничные земли уже охвачены войной с полчищами троллоков — ударных отрядов Тёмного. Ранд и его союзники выдвигаются на Поле Меррилор, где, согласно знамениям, и произойдёт Последняя битва.

Что нас ждёт: тринадцатая книга фэнтезийной эпопеи «Колесо Времени», дописанная Брендоном Сандерсоном по заметкам Роберта Джордана.

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Сара Дж. Маас «Дом пламени и тени»

Брайс Куинлан проходит через портал и попадает в совершенно незнакомый мир. Теперь ей предстоит узнать, где она и как отсюда выбраться. Однако постепенно Брайс понимает, что она оказалась здесь не случайно. Возможно, именно в этом странном месте она узнает тайну астериев, которые много лет угнетают её родной мир Мидгард…

Что нас ждёт: третий роман из фэнтезийного цикла «Город полумесяца» автора популярной серии «Стеклянный трон».

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Новая фэнтези»

Владимир Торин «Моё пост-имаго»

Город Габен — место, населённое странными, часто безумными людьми и ещё более безумными монстрами. Зло господствует в Габене почти безраздельно, хотя есть и те, кто пытается ему воспрепятствовать… И вот однажды в Габен прибывает «Дурбурд», последний поезд перед туманным шквалом. И привозит он с собой множество тайн.

Что нас ждёт: роман и повесть из цикла «…из Габена», очень мрачного городского фэнтези на грани хоррора.

Издательство: «МИФ» / «Таинственные истории из Габена»

Бен Гэлли «Жуткое утешение»

Искусный вор Келтро Базальт, ставший живым мертвецом, пытается выжить в жестоком обществе Аркийской империи. Тем временем борьба за власть обостряется…

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Гонка за смертью», фэнтези о мире, напоминающем Древний Египет.

Издательство: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

МИСТИКА И ХОРРОР

Рэмси Кэмпбелл «Ночное дежурство»

Американец Вуди становится управляющим книжного магазина в Англии, который недавно перешёл в собственность крупной международной компании. Вуди планирует сделать магазин образцовым. Однако там постоянно творится какая-то чертовщина.

Неудивительно, ведь в подвале магазина обитают загадочные существа — влажные, серые, молчаливые. И встреча с ними — смерть…

Что нас ждёт: внецикловый роман известного мастера хоррора, лауреат Премии Международной Гильдии Ужаса — 2005.

Издательство: «АСТ» / «Легенды хоррора»

Луиджи Музолино «Другая темнота. Уиронда»

Мужчина решает срезать путь во время пробежки и попадает в кошмар… Дальнобойщик любит легенды об ужасах скоростного шоссе, но, столкнувшись с такой историей в реальности, не слишком радуется… Журналист, приехавший на фольклорный праздник, встречается с древним и жутким божеством… Маленькая девочка бесследно исчезает из супермаркета, а её скорбящие родители находят в подвале своего дома бездонную дыру, из которой, кажется, доносится голос дочери…

Что нас ждёт: два сборника рассказов под единой обложкой, написанные одним из ведущих авторов итальянского хоррора.

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Алёна Волгина «Отравленные морем»

Венетта — город-остров. Новый правитель-дож делает ставку на агрессивную политику, вызывающую неприятие как у местной аристократии, так и у внешних поселений. Волшебница Франческа вынуждена вернуться в Венетту, но попадает в паутину интриг.

Что нас ждёт: второй роман дилогии авантюрного фэнтези «Тайны Венетты» на основе истории средневековой Венеции.

Издательства: «АСТ», «Жанры» / «Под знаком стихий»

Рэйчел Кейн «Дым и железо»

Великая библиотека Александрии играет роль мирового правительства. Когда-то Джесс Брайтвелл верил в то, что Библиотекари спасают мир, и сам стремился стать одним из них. Однако былое восхищение сменилось ненавистью, и сейчас Джесс готов на всё, чтобы свергнуть власть Библиотеки. Даже на то, чтобы предать друзей и любимых…

Что нас ждёт: четвёртый роман цикла «Великая библиотека», юношеского конспирологического фэнтези.

Издательство: «Эксмо: Like Book» / «Young Adult. Великая библиотека. Бестселлеры фэнтези»

Эми Кауфман, Джей Кристофф «Звезда Авроры»

2380 год. Кадеты выпускного курса Академии Авроры получают первые задания. Группа самых паршивых кадетов под командованием лучшего курсанта Тайлера Джонса находит криокапсулу со спящей уже два века девушкой. Таинственная леди может стать причиной межзвёздной войны…

Что нас ждёт: первый роман цикла юношеской космооперы «Аврора».

Издательство: «АСТ: Mainstream» / «Миры Джея Кристоффа»

Ребекка Яррос «Железное пламя»

Вайолет Сорренгейл чудом пережила смертоносные испытания первого курса военного колледжа Басгиат. На втором курсе её ждут новые трудности, которые максимально раскроют способности драконьих всадников.

Что нас ждёт: второй роман цикла юношеского фэнтези «Эмпирей». Книга выйдет в двух версиях. Первая — в оригинальном оформлении, с чёрным обрезом и без дополнительных глав. Вторая — с суперобложкой, узорчатым обрезом, иллюстрированной обложкой и дополнительными главами.

Издательство: «РОСМЭН: Кислород» / «Эмпирей»

Джули Абэ «Алиана, спасительница драконов»

Сиротка Алиана терпит издевательства злой мачехи, которая завладела её фамильным имуществом. Ариана мечтает поступить в Королевскую магическую академию, однако мачеха делает всё возможное, чтобы помешать падчерице пройти отбор. К счастью, у девочки есть подспорье в виде дракона, которого она спасла от гибели, когда тот был ещё детёнышем…

Что нас ждёт: детское фэнтези, современная версия «Золушки».

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Кристофер Прист «Транзитная зона»

Жанетт Маршан в 1940-х была звездой Голливуда с огромной армией фанатов. Однажды она поехала в Англию, чтобы немного отдохнуть, однако таинственно исчезла в лондонском аэропорту. В наши дни известный кинокритик расследует исчезновение актрисы. Какие у произошедшего причины — бытовые, криминальные или мистические?

Что нас ждёт: предсмертный роман знаменитого английского автора, написанный на грани фантастики и мейнстрима.

Издательства: «АСТ: Neoclassic» / «Фантастика: классика и современность»

НЕХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Наталия Осояну «Мифы воды. От Кракена и „Летучего Голландца“ до реки Стикс и Атлантиды»

Вода омывает Землю — реки, моря, океаны. И, естественно, с водными источниками тесно связана мировая мифология. В преданиях всех народов есть истории о воде, её божествах и обитателях.

Что нас ждёт: анализ мировых легенд, связанных с водной стихией: от морских божеств до кораблей-призраков. Книга богато иллюстрирована.

Издательство: «МИФ» / «Мифы от и до»