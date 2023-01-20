Лучшие аниме-сериалы 2022: фантастика, фэнтези и просто безумие

Не пересчитать, как много хороших аниме-сериалов нам принёс 2022 год. Начиная с действительно крутых историй про повседневность, ромкомов и спортивных аниме, таких как восхитительные Aoashi и Bocchi the Rock!, заканчивая яркими фантастическими сериалами, часть из которых фанаты ждали много лет. О лучших расскажем в нашей подборке. Кроме «аниме года», все остальные номинации шуточные — просто, ну как же без номинаций!

Киберпанк: Бегущие по краю

Cyberpunk: Edgerunners

Лучшее аниме по игре

Разработчики из CD Project RED не прогадали, предложив снять аниме по франшизе студии Trigger. Превосходство стиля над содержанием — это про неё, и такой подход идеально вписывается в хулиганскую вселенную Cyberpunk. Анимационный Найт-Сити до краёв наполнен бурными красками, фриковатыми персонажами и динамичными кадрами, которые сменяются с присущей авторам «Гуррен-Лаганна» безумной энергией.

Сюжет сериала — классический для этого города путь одного киберпанка, яркий и трагичный. Эмоционально заряженная история увлекает даже не знакомого с игрой зрителя. А для фанатов то и дело мелькают привычные персонажи и локации, герои общаются через игровой интерфейс и взламывают код через ту самую головоломку. Особенно удачно авторы одной из центральных тем выбрали потрясающе визуализированный киберпсихоз, который важен в этом мире, но слабо представлен в игре.

Edgerunners прекрасно вписывается в семейство киберпанка, что неудивительно: жанр не пришёл в новый для себя формат, а вернулся домой, и сделал это чертовски красиво.

Дядя из иного мира

Isekai Ojisan

Лучший анти-исекай

Что делать, если ваш родственник 17 лет спустя вернулся из фэнтези-мира, приобретя невиданные магические силы? Запустить YouTube-канал про него! А заодно послушать его невероятные истории.

Ирония над тропами исекая набирает обороты, и «Дядя» яркий тому пример. Главный герой, игроман за 30 с непривлекательной внешностью (наперекор аниме-красавцам), знать не знает о современных жанровых штампах, а потому его действия разят и окружающих, и зрителя наповал. Как отблагодарить девушку за помощь? Подари ей редчайшее кольцо, дай залиться румянцем, а затем скажи, что пусть продаст его в ломбарде. Жару поддают и племянник героя с подругой, которые смотрят его похождения и выдают искромётные реакции. Темп юмора и постановка кадра выдержаны на ура.

А ещё «Дядя» — любовное послание поколению Sega Mega Drive. Если для вас Sonic the Hedgehog, Saint Sword и Golden Axe не пустой звук, сериал затронет ностальгические струнки души — так много отсылок и шуток посвящено играм тех лет.

— Дядя, а у тебя была первая любовь? — Ну разумеется! Я встретил её во времена начальной школы, в универмаге. Это были Соник и Тейлз.

Главная беда сериала — он то и дело попадает в производственный ад и потому до сих пор не окончен. Остался лишь последний эпизод, и когда он выйдет, пока неизвестно.

Созданный в Бездне: Солнце, вспыхнувшее в Золотом городе

Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou

Лучшее издевательство над детьми

Бездна по-прежнему страшна и притягательна. В Столице Невернувшихся троицу исследователей глубин Рико, Рэга и Нанати ждёт всё та же масса чудаковатых существ, милых персонажей и их жутких историй, балансирующих между отчаянием и омерзением. Трагедия Ирумюи, Элуко и Фапуты особенно берёт за душу — пока что это самое тёмное (уточняем, реально тёмное), с чем пришлось столкнуться героям. И столь же, как ни странно, светлое. Особо отметим перформанс принцессы пустышек — истошные хриплые крики Мисаки Куно трудно забыть. Злодеи тоже не стоят на месте в развитии — здешний не столь харизматичен, как Бондрюд из «Рассвета глубокой души», но его и злодеем-то назвать трудно, настолько естественными кажутся его решения. И оттого более страшными.

Придраться хочется лишь к тому, что это уже третья попытка растрогать зрителя всё той же историей Нанати и Мити. Простите, Цукуси-сан, но хватит, и так все глаза выплакали. В остальном — красочный визуал? Волшебный саундтрек Пенкина? Туалеты с щупальцами? Виды разрывающихся тел? Новые интригующие детали о Бездне? Всего этого в новом сезоне полно, за то и любим.

Летнее время

Summertime Render

Лучшая битва умов

Одно из лучших аниме лета (с таким-то названием!) прошло почти незаметно для массового зрителя — «спасибо» Disney+ и минимальному освещению проекта. «Рендер» взял массу разных элементов и связал в одну напряженную историю. За 25 эпизодов мистический параноидальный триллер с путешествиями во временной петле и элементами молодёжной драмы постепенно разгоняется, и начинаются тактические противостояния, наполненные экшеном. При этом сериал продолжает уверенно держать уровень саспенса, подкидывая новые тайны или резко меняя ситуацию. Нас буквально заставляют с предвкушением запускать следующую серию.

За борьбой подростка Симпэя с таинственными врагами его острова Хитогасима приятно следить в том числе из-за главного героя — в кои-то веки это у нас не обыкновенный школьник или вычурный гений, а начитанный человек с аналитическим складом ума. Ему прекрасно аккомпанирует подруга Усио, дополняя тяжёлую атмосферу сериала живой энергетикой и разбавляя напряжение легким юмором.

Тусовщик Кунмин

Paripi Koumei

Лучшее музыкальное аниме

Реверс-исекай про Кунмина, легендарного деятеля китайского Троецарствия, который внезапно попал в современное Токио, при всей простоте идеи получился забавным и занимательным. Хотя поначалу контраст шокирует. С одной стороны — суровый дядя, который в средневековье всю жизнь сражался, управлял и интриговал. С другой — легкомысленно-тусовочная Сибуйя, завсегдатаи которой с упоением развлекаются на полную катушку. Но вскоре выясняется, что в мире современной поп-музыки нравы и приёмы мало отличаются от того, что было в глубокой древности. Потому Кунмин, решивший помочь в карьере начинающей певице Эйке, с успехом применяет весь свой богатый арсенал уловок и игр разума. Ну и оттягивается по-своему. Заслужил…

Кроме забавного контраста между эпохами и хитроумных планов Кунмина, в аниме немало ненавязчивых нравоучений — ну, как японцы умеют. Хотя порой кажется, что потенциал героя не раскрыт по-настоящему — могучий ум Кунмина способен на гораздо большее, чем раскрутка айдола в соцсетях. Впрочем, в наше время даже Наполеон, наверное, вместо покорения Европы набирал бы лайки в «Тик-Токе».

Война горничных Акибы

Akiba Maid War

Лучшая кавайная дичь

В японской поп-культуре горничные в чёрных платьях с белыми кружевными передниками — словно из викторианской Англии — своеобразный фетиш. Отсюда и огромная популярность мэйд-кафе, где каждый посетитель может почувствовать себя аристократичным «хозяином». Но что, если тайный мир мэйд-кафе далёк от милого кавая? Аниме показывает нам жестокую и кровавую изнанку работы официанток-горничных — перестрелки, мордобой, рэкет, азартные игры.

Впрочем, этот неонуарный мир сделан не всерьёз. Ведь перед нами отвязная пародия на штампы популярных фильмов про якудза. Конечно, чтобы получить подлинное удовольствие от этого аниме, нужно хорошо знать предмет пародирования, иначе многие шутки останутся не до конца понятны. К тому же действие неспроста разворачивается в 1999 году, в самый разгар азиатского финансового кризиса — отсылки к реальной истории Японии тоже сможет уловить не каждый.

Тем не менее даже несведущий в японской культуре и истории вполне способен получить удовольствие от криминально-комедийного боевика в духе Гая Ричи. А именно таков сериал «Война горничных Акибы».

Блич: Тысячелетняя кровавая война

Bleach: Sennen Kessen-hen

Лучшее аниме-возвращение

«Блич» вернулся! Прошло целых десять лет, и вот жнец душ Ичиго Куросаки снова с нами. Возвращение получилось эпическим, с неизменно крутым стилем и драйвовой музыкой. Сериал с порога погружает нас в новые масштабные события, связанные с целой армией медиумов-квинси, которых мы долгое время считали истреблёнными.

Вышедшие эпизоды охватывают кровавую битву в Обществе душ, и по ней видно, сколько трудов вложила студия Pierrot в «Тысячелетнюю войну». Столкновение с главным антагонистом и вовсе заставляет в детском восторге смотреть на эту красоту, разинув рот. Сильное впечатление производят и по-новому открывшаяся капитан Унохана, и сюжетный твист, который Кубо готовил, кажется, с самого начала истории.

Жаль, новый сезон почти не учитывает, что за десять лет зрители могли подзабыть персонажей и сюжет, а пересматривать четыре сотни серий не каждый захочет. К тому же всё, что не касается баталий, авторы режут или сжимают. Понятно желание не растягивать арку до размеров старого сериала, но темп некоторых эпизодов оставляет желать лучшего.

В целом же новый Блич показывает себя уверенно, и будем надеяться, что он удержит планку зрелищности до финала, который, по слухам, Кубо сможет на этот раз доработать.

Моб Психо 100 3

Mob Psycho 100 III

Лучший финал аниме

Приятно, когда хороший сериал добирается до финала (с упрёком глядим на «Атаку титанов»). И ещё приятнее, когда финал удаётся на славу. Третий сезон «Моба» не только вновь порадовал нас отличным экшеном, абсурдным юмором, фирменным грубоватым стилем рисунка и безбашенной анимацией. Он ещё и безупречно закончил историю взросления Сигэо.

Вот почему последнее сражение кажется идеальным — это сражение не с каким-то внешним врагом, но с самим собою, со своими переживаниями и накопленной злобой, обидой, которые особенно обостряются на фоне первой любви. Когда кульминацией «битвы» становится не суперудар по противнику, а искренний разговор по душам с учителем, невольно думаешь — вот он, эталонный сёнэн!

В финальном акте «Моб Психо» дал нам всё: мы можем посмеяться над наркотическим трипом с пришельцами, погрустить о скором расставании с персонажами и порадоваться, что всё у них сложится хорошо.

О манге «Моб Психо 100»: манга о философских битвах от автора «Ванпанчмена» Почему стоит попробовать эту лихо закрученную историю, даже если нарочито простенький рисунок вас поначалу напугал.

Человек-бензопила

Chainsaw Man

Лучшее авторское аниме

Иногда аниматорам настолько нравится произведение, что они готовы вложить душу и сердце в его экранизацию. Так вышло с «Человеком-бензопилой». Манга Тацуки Фудзимото рвёт в клочья всевозможные шаблоны сёнэна и пропускает своих героев через мясорубку не только физическую (и довольно кровавую), но и эмоциональную, что в своё время и сделало эту мангу хитом. Ожидания от аниме были высочайшие. И они оправдались с лихвой.

Можно было создать просто красивый сериал о битвах с демонами, но для этого у нас уже есть Demon Slayer. А вот передать всё нутро героев, показать их приземлённость и эмоции, утопающие в местном гротеске, при этом сохранив стилистику манги через экспериментальный стиль, стремящийся к живому кино, — задача совершенно другого рода. Как раз в этом и есть суть «Бензопилы». В придачу студия устроила настоящий праздник андеграундной музыки с уникальными эндингами в каждом эпизоде.

Первый сезон кажется оборванным, и неспроста — история Дэндзи слишком цельная, и мы увидели лишь её завязку. В остальном же «Человек-бензопила» — это, без прикрас, авторское кино, которое затесалось среди блокбастерного аниме и оставит свой след в истории.

Аниме-сериал года

Семья шпиона

Spy × Family

Почему в нашем топе «Семья шпиона» оказалась на первом месте? Потому что она для всех. Неважно, прожжённый ли вы ценитель аниме или скептически относитесь к японской анимации, приключения семейства Форджеров — это отличный сериал для всей семьи от мала до велика.

Интригующая завязка в духе фильма «Мистер и миссис Смит» вскоре сменяется эпизодическим семейным ситкомом про повседневность агента 007, но разве это делает сериал плохим? Отнюдь. Ведь тут такие приятные главные герои, которые в процессе взаимоотношений рождают самые уморительные ситуации. Теплота семейного очага Форджеров на фоне холодной войны даёт прекрасный исцеляющий эффект. Маленькая Аня и вовсе стала ярчайшей звёздочкой аниме-небосвода в этом году — трудно сдержать улыбку, глядя на её безграничные реакции, путаные фразочки и эгоистичные, но такие милые выходки.

Мангака Тацуя Эндо успешно добавил новых красок в старую добрую формулу «семьи поневоле», а режиссёр Кадзухиро Фурухаси кропотливо перенёс эту магию на телеэкраны. Темпоритм юмора, напряжённые и абсурдные экшен-сцены, сильные трогательные моменты и атмосферный джазовый саундтрек — все элементы здесь работают слаженно, и этого вполне достаточно для лучшего аниме-сериала года.