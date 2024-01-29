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    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском

    29 января 2024
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    29.01.2024
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    7 минут на чтение
    #итоги #итоги 2023 #Что почитать
    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 25

    В прошлом году «Мир фантастики» не выбирал комикс года, но на сей раз мы возрождаем традицию. Пускай Marvel и DC начали уходить из России (издатели довыпускают последнее из того, на что успели заключить договоры), комиксы в стране пока что продолжают издавать и читать — и дай-то бог, так будет и дальше! Мы постарались в этой подборке уделить внимание и супергероике, и русским комиксам, и манге, и необычным рисованным историям.

    Байки из замка Вейдера

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 19Британец Кэван Скотт пришёл в литературу по «Звёздным войнам» всего восемь лет назад, но за это время успел стать одним из главных её архитекторов. И по заслугам! Скотт досконально разбирается в мире и стиле франшизы, не боится абсурдного юмора и нелепых персонажей, равняется прежде всего на детей, но умеет нагнать саспенса на читателей постарше. А ещё он очень любит фильмы ужасов — и эту любовь, наравне с другими вышеупомянутыми качествами, наглядно демонстрирует хоррор-антология про Замок Вейдера.

    На сквозной сюжет — агенты мятежников терпят крушение во владениях тёмного повелителя — Скотт нанизывает мини-истории про других персонажей саги, от Оби-Вана Кеноби и Хана Соло до героев сериала «Повстанцы». Над каждой байкой работал свой художник, что придало сборнику отличную визуальную динамику. Но и разнобоя удалось избежать: комикс связывает воедино общая цветовая гамма (чёрный, красный, ядовито-зелёный) и густые тени. Работа изящная и эффектная, хотя и не обязательно страшная — всё-таки целевой аудиторией являются школьники.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 23

    Гигантские муравьи Новосибирска

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 17Комикс со столь причудливым названием выпущен Виталием Терлецким и Евгенией Чащиной в издательстве самого Терлецкого. По сюжету главный герой Стас рассказывает всем о тайне, которую власти пытаются скрыть от простых граждан — оказывается, Новосибирск помогали строить гигантские муравьи. После долгой войны с насекомыми люди победили, а оставшихся муравьев превратили в домашних животных.

    Комикс строится на ироничном контрасте реальных и выдуманных фактов, на исследовании ложной памяти. Эта деформированная реальность, где факты о жизни в Новосибирске миксуются с классикой энимал-хоррора (как в «Они!» 1954 года) и накладываются на попытку Стаса сыграть в эскапизм. В своих историях он убегает от реального мира туда, где сам придумывает все правила. А самое прекрасное — это удивительно яркий и позитивный рисунок в акварельных тонах, добавляющий ещё один пласт контраста к истории.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 16

    Край Божий

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 15Издательство «Рамона» выпустило в 2023 году комикс, сделавший Донни Кейтса популярным сценаристом. Вместе с потрясающим художником Джеффом Шоу он представил на первый взгляд простую историю о старике Эмметте Куинлане, к которому волею случая попал меч Валофакс. Вот только это не просто меч, а буквально Меч мечей, их божество. Наделенный интеллектом, он дает Эмметту новые силы, после чего отступают и старость, и болезнь Альцгеймера, из-за которого герой стал забывать своих близких. Вот только меч у старика хотят отобрать, поэтому Эмметту и Валофаксу придётся принять бой.

    «Край Божий» — в первую очередь не экшен, а драма о столкновении мира внешнего, где возможны чудеса, и мира внутреннего, где человек теряет себя под властью старости и болезни. И самый любопытный момент — сомнения Эмметта в том, чем он больше навредит близким — потерей себя от болезни Альцгеймера, если откажется от меча, или смертью от рук воинственных пришельцев, если оставит его. В каком-то смысле эта короткая история поднимает извечный вопрос о весе ответственности героя — имея перед собой невероятно трудный выбор, в котором нет единственно верного варианта, он всё равно вынужден принять решение.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 14

    Каратель MAX. Полное собрание

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 13Не первая попытка издать на русском языке знаменитую серию «Каратель MAX», но, наконец, успешная — силами «Комильфо». Трудно найти столь же подходящих друг другу автора и персонажа, как Гарт Эннис и Каратель. В серии «Каратель MAX» сценаристу дали по полной раскрыть потенциал персонажа. Это брутальный, взрослый, кровавый экшен, в котором мало надежды и справедливости, зато гротескно много жестокости и гнева. Последний побуждает Фрэнка Касла снова и снова браться за уничтожение бандитов. И пусть Каратель знает, что его война не истребит всю преступность, он всё равно не бросает начатое — чтобы злодеи ощущали страх.

    Над серией работало с десяток художников, и каждый из них помогал Эннису раскрыть какую-то черту ненависти Касла. На его пути — бандиты и гангстеры, коррумпированные полицейские и чиновники, насильники и маньяки, а он против них в большинстве случаев один. Этот комикс бесспорно можно назвать классикой Marvel, но подойдёт серия далеко не каждому. Впрочем, «Каратель MAX» требует знакомства, просто чтобы продемонстрировать, что даже столь одномерные герои могут отлично работать в умелых руках сценариста.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 12

    Новые Люди Икс. Полное собрание

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 11«Новые Люди Икс» от Гранта Моррисона и Фрэнка Куайтли — это один из важнейших сюжетов о мутантах, выпущенный в отличном сборнике издательством «Комильфо». И важен он не только тем, что фактически Моррисон ввёл мутантов в XXI век, но и тем, что сценарист отважился использовать всю богатую историю Людей Икс, вытаскивая из позабытого лора персонажей и концепции (связь мутантов с расой Ши’Ар, например) в угоду своему сюжету. Более того, Моррисон ввёл в комиксы о Людях Икс двух интереснейших героев — Кассандру Нову и Ксорна, мутанта-разрушителя и мутанта-целителя.

    Моррисон много внимания уделяет внутреннему миру своих персонажей. Так, например, мы видим проблемы в отношениях Джин Грей и Скотта Саммерса, проблемы с самовосприятием у Зверя и страх Профессора Икс перед своей «сестрой» Кассандрой. Ну и главная мысль его прочтения Людей Икс — это попытка заменить набившее оскомину «Люди ненавидят мутантов» на «Люди хотели бы быть на них похожи». Это переворачивает привычный конфликт и даёт ему новое дыхание.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 23

    Былое и грядущее

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 9Авторская серия Кирона Гиллена «Былое и Грядущее», как и намекает название, отталкивается от легенд о Короле Артуре. Подход у сценариста к ним, впрочем, весьма нетривиальный. Артур и его рыцари предстают у Гиллена нежитью, призванной в современный мир и несущей ему нешуточную угрозу. Бороться с ней придётся пожилой охотнице на монстров, которая отправляется спасать Англию прямиком из дома престарелых, и её несколько нерадивому внуку, не подозревающему о существовании сверхъестественного.

    У Гиллена получилось отличное городское фэнтези в формате комикса. С динамичным сюжетом, колоритными персонажами, нетривиальным использованием мифологии, обилием экшена и изрядной долей юмора. Важным козырем «Былого и Грядущего» стал и рисунок Дэна Моры, который обладает очень узнаваемым и ярким стилем.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 22

    Cotton Tales. Loputyn

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 7Комиксы и артбуки итальянской художницы Джессики Чоффри, работающей под псевдонимом Loputyn, — тот случай, когда форма не только отлично поддерживает содержание, но и становится главным достоинством произведений. В стиле Loputyn есть и отсылки к неоготическому искусству XIX века, и дух барокко, и инопланетная красота фарфоровых кукол и кукол BJD.

    Cotton Tales деконструирует «Алису в Стране чудес». Тема не очень оригинальная, но художнице удаётся поработать с ней изящно и навести интригу. Даже если приключения юного Николаса, очнувшегося в таинственном поместье без памяти, не захватят, можно просто наслаждаться прекрасными иллюстрациями и атмосферой волшебных сновидений.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 6

    Странная планета: ещё страннее

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 5Классный веб-комикс, который был обречён превратиться в книгу. Бестселлер №1 по версии New York Times от карикатуриста и комиксиста Нэйтана В. Пайла завоевал любовь миллионов читателей по всему миру задолго до того, как был издан в бумажном формате.

    Короткие slice of life истории про милых инопланетян, которые всё воспринимают буквально, смешные, мудрые, ироничные — в общем, как и полагается качественным комедийным комикс-стрипам. Это уже второй сборник, чуть раньше издательство Like Book выпустило первый том.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 4

    Поездка за покупками в Иокогаму

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 3Хитоси Асинано удалось создать нечто удивительное и, казалось бы, абсолютно несочетаемое — прекрасный и умиротворяющий постапокалипсис. На страницах этой манги практически нет характерных признаков жанра. Вместо них мы сквозь годы любуемся увядающим, подобно цветку, человечеством через простые жизненные истории киборга Альфы и её друзей. Герои практически не пытаются найти ответы о причинах случившегося или как-то изменить положение вещей. Они сконцентрированы на взаимоотношениях друг с другом и созерцании блёкнущих красот этого мира, постепенно поглощаемого океаном.

    Немного грустная, но между тем бесконечно прекрасная и философская манга. При этом, в отличие от многих серий, она не была полностью адаптирована в формат аниме — выходило лишь два небольших OVA. Поэтому познакомиться с произведением можно только в печатном формате. Но потрясающий визуальный стиль автора, порой рассказывающего истории практически без слов, сделает этот опыт не менее проникновенным.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 21

     

    Цереб. Том 1: Трубкозуб

    Комикс года

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 1Один из самых известных и долгоиграющих инди-комиксов начался как пародия на героическое фэнтези. Необычный искатель приключений заглянул в городскую таверну. Невысокий рост, серый мех и хоботок трубкозуба создавали обманчивое впечатление, которое быстро испарялось при знакомстве с его острым клинком и скверным характером. После обмена любезностями двое подозрительных мужчин предложили Церебу ограбить сокровищницу престарелого волшебника. Никто, даже сам автор, не предполагал, что это только первые шаги странного персонажа на непростом пути длиною в 25 лет.

    Пройдя сквозь призму восприятия Дейва Сима, на страницах выпусков, включённых в первый том, появляются искажённые аналоги Конана, Элрика, Рыжей Сони и других типичных представителей жанра. Сим чётко видел все несовершенства и условности классической героики, что делало его ироничные подтрунивания над ней невероятно точными и одновременно тонкими. Но богатому воображению Дейва быстро стало тесно в этих рамках, и постепенно комикс сменил тональность, уйдя в плоскость сатиры. В итоге, за 300 выпусков циничный трубкозуб прошёлся практически по всем основным социальным и культурным темам — от супергероики до религии, политики и гендерных различий. Однако всё это ждёт нас в будущем, которое, надеемся, будет не за горами, потому что автор продолжает сотрудничество с отечественным издателем.

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 20

    * * *

    А также

    В список не вошли, но заслуживают упоминания:

    • Страна самоцветов
    • Хроники Сиалы. Харьганова пустошь
    • Бессмертный Халк. Том 2 и 3
    • Марья Моревна
    • Русы против Ящеров
    • Конан-варвар. Жизнь и смерть Конана

    В составлении списка комиксов года участвовали: Александр Аммосов, Дарья Беленкова,  Борис Блинохватов, Денис Варков, Дмитрий Злотницкий, Игорь Кислицын, Сергей Мангасаров, Андрей Станкевич, Максим Усенко.

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    Проработал несколько лет в магазине комиксов. Писал о книжках с картинками, пока продавал их. Создал раздел комиксов на «Канобу».
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