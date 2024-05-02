Обзор Dragon’s Dogma 2. Не такая, как все

Оригинальная Dragon’s Dogma вышла в 2012 году, и тогда аудитория её будто не поняла. В интернете часто мелькали сравнения «Догмы» со Skyrim. Но те, кто приходил в игру именно за «Скайримом», уходили разочарованными. Оценки были средние, хайпа вокруг не случилось. Не помог ни запоздалый релиз на ПК, ни выход дополнения Dark Arisen, которое серьёзно улучшило и в целом «доделало» игру. Однако культовый статус в узких кругах Dragon’s Dogma всё же заслужила. А в Capcom говорят, что и не в узких вовсе: дескать, всё с продажами нормально, хит состоялся. Однако продолжения мы ждали почти 12 лет. И не зря!

Но прежде чем хотя бы приблизиться к Dragon’s Dogma 2, нужно понять и принять, что в ней всё «не так». Это ролевая игра в открытом мире, но она вообще не похожа на другие современные игры в открытом мире. И на Skyrim она тоже по-прежнему не особо похожа. Dragon’s Dogma 2 в чём-то слишком олдскульная, в чём-то сознательно неудобная и просто странная. И всегда очень своенравная.

События Dragon’s Dogma 2 разворачиваются в довольно шаблонном мире тёмного фэнтези, живущем по весьма экзотическим правилам. Периодически в небе появляется жуткий дракон. И это не фигура речи, дракон реально ужасающий, в духе его собратьев из серии Dark Souls, которую мы ещё вспомним. Он сжигает и ломает всё на своём пути, причиняет всяческие бедствия, но главное — выбирает «восставшего».

Восставший — хрестоматийный избранный. Дракон буквально вырывает и пожирает его сердце. С этого момента судьба восставшего — ожить, найти дракона и либо сразить его, либо принести тяжёлую жертву. Тогда дракон покинет мир, а восставший сядет на трон королевства людей Вермунд (такая уж традиция). Но когда-нибудь дракон вернётся, и всё повторится вновь. Этот цикл и называется «догмой дракона», и что произойдёт, если его прервать (если это вообще реально), — никто не знает.

В первой части было примерно то же самое, но в другом мире. Впрочем, Dragon’s Dogma подразумевает мультивселенную, но запрыгивать с нулевыми знаниями можно. Тем более что на старте, в главном меню и после прохождения обучающего вступления игра демонстрирует логотип именно Dragon’s Dogma — без двойки. Не просто так! Логотип с двойкой тоже можно увидеть, но придётся выполнить ряд условий. Противоречивых, как и вся игра.

Главный герой Dragons’ Dogma 2, само собой, восставший. Но начинает он не на троне Вермунда, как положено, а на каторге Батталя, соседнего королевства кошколюдей. Ничего о своей избранности он то ли не знает, то ли не помнит, но после побега всё складывается. Выясняется, что героя слушаются пешки — практически безвольные, но крайне боевые люди (и кошколюди) из других миров, выходящие из «разломов» и призванные служить восставшему. Только ему они и подчиняются, так что способность ими повелевать — самый железный пруф избранности героя.

Загвоздка в том, что на троне уже сидит самозванец. Кто он такой и как всех обманул — история мутная. Но при дворе хватает людей, готовых поверить в нашу истинную избранность. Так что стартовая задача — вывести узурпаторов на чистую воду и занять своё место. А вся эта драконья тема до поры до времени остаётся где-то на фоне.

Тем удивительнее, что не стоит ожидать от Dragon’s Dogma 2 глубокой истории про дворцовые интриги в духе «Игры престолов», хотя всё к ним и идёт. Они тут есть, но появляются на мгновение и быстро теряют свою важность. Да и чтобы их разыграть, нужны осмысленные диалоги, богатые кат-сцены, цепкий лор и запоминающиеся персонажи — а их в игре практически нет. В ней важен не сюжет в привычном его понимании. И это второе большое противоречие Dragon’s Dogma 2.

В Dragon’s Dogma 2 крайне ограниченная система быстрого перемещения по карте. Можно вообще слегка утрированно сказать, что её нет, а разработчики этим очень гордятся. И стоит признать, что отсутствие нормального «фаст тревела» в игре обосновано. Будь оно на месте, перед многими игроками маячил бы соблазн пойти по сюжету, быстро его закончить и разочароваться. Пропустить суть или как минимум не дать ей шанса проявиться.

Dragon’s Dogma 2 — это игра-песочница. Всё, что происходит в ней за пределами наших долгих шатаний по открытому миру, нужно только для того, чтобы опять пинком отправить нас на дорогу. Долгие блуждания по лесам, полям и пустыням для «Догмы» важны так же сильно, как механика ходьбы для кодзимовской Death Stranding — и вы её точно вспомните, когда доберётесь до вулканического острова.

Хидеаки Ицуно, гейм-директор Dragon’s Dogma 2, не раз подчёркивал, что главной задачей было сделать «свободную» экшен-RPG в открытом мире, и даже говорил, что его игра — «MMO, но для одиночного прохождения». Задача сложнее, чем может показаться, учитывая, что разработчики тоже задались целью через одиночный опыт передать ощущения от игры в группе, состоящей из живых игроков. Только без бодания, споров и прочих побочек кооператива. И у них получилось реализовать задуманное благодаря системе пешек.

Всего с собой можно водить четырёх пешек — одну постоянную и две сменяемых. Постоянную пешку мы создаём в начале игры. Она растёт в уровнях вместе с главным героем, ей можно менять класс и назначать навыки, подбирать снаряжение. Временные спутники — это пешки других игроков (точнее, их копии), которых мы просто нанимаем. В уровнях они с нами не растут, а их билд изменить нельзя. Зато такую пешку всегда можно уволить и взять новую. Такие «наёмники» бродят по миру игры в избытке и, едва завидев нас, просятся в группу. Также их можно призывать у камней разлома — и там уже выбирать на свой вкус, фильтруя кандидатов по любым параметрам: уровню, классу, характеру, особым навыкам и даже внешности.

Ощущение живой партии создаётся не только за счёт того, что спутники довольно смышлёные и полезные в бою. Пешки-наёмники смотрят по сторонам и всё запоминают, они накапливают «жизненный опыт» и активно им делятся. К примеру, вы проходите квест, в котором нужно кого-то найти, а где и как искать — совершенно непонятно. Но одна из ваших пешек уже выполнила это задание с другим игроком и знает, где скрывается нужный нам человек, — и она незамедлительно предложит проводить к нему группу. Точно так же пешки указывают на всякие секреты и припрятанные в пещерах сундуки, ну и просто между делом делятся мыслями о происходящем.

Из-за этого может даже возникнуть привязанность к группе. Ты привыкаешь к конкретным голосам, характерам (они у пешек разные) и «лицам» — и расставаться с ними становится больно. Особенно когда расставание происходит не по твоей воле.

Душа Dragon’s Dogma 2 в том, чтобы просто таскаться по миру со своими пешками, кромсать гоблинов, разбивать лагеря и жарить мясо на костре. Пара продолжительных походов за городские стены, и про сюжет легко забыть на десятки часов.

Разумеется, интерес обеспечивается не только абстрактной атмосферой путешествия, но и подходом разработчиков к открытому миру. Он огромный, но каждая полянка, развалина и пещера в нём сделаны вручную — везде видна рука левел-дизайнера, который с любовью раскладывал булыжники под соснами и продумывал, куда бы похитрее запрятать очередной сундук.

При этом игра никогда не превращается в чек-лист. На карте нет тех самых «вопросиков», никакая статистика по зачищенным вражеским аванпостам не ведётся, нет никаких ухищрений с удержанием внимания. Разработчики не хотят, чтобы вы зачищали карту — её нужно неспешно исследовать, как душа велит. А игра всё сделает для того, чтобы вы с ней знакомились именно так. В Dragon’s Dogma 2 просто приятно ходить по миру, и это комплексная заслуга не только левел-дизайна, но и графики, анимаций, физики перемещения и тысячи других мелочей.

Второй важный пункт — сочнейшие сражения. Большинство разработчиков Dragon’s Dogma 2 ранее работали над серией Devil May Cry, и тут их опыт пригодился. При этом мы получили вовсе не прямолинейный слэшер про заучивание комбинаций. В Dragon’s Dogma 2 система больше похожа на боёвку из Final Fantasy 16, это базовый набор ударов и четыре боевых навыка. Только тут они не на кулдауне, а тратят выносливость. Причём каждая оплеуха ощущается мощно благодаря физике и корректной реакции врагов на попадания.

В плане сражений игра также отходит от привычных шаблонов, вплетая в боевую систему физику и захваты. Врагов (да и многие предметы) поменьше можно хватать и швырять куда вздумается. Или прижимать к земле, чтобы товарищи их затоптали. А на противников побольше можно вскарабкаться, как в Shadow of the Colossus, чтобы колоть их в слабые места или использовать особые навыки — воры, например, могут устанавливать на врагов взрывные снаряды.

Но учитывайте, что противник может вас стряхнуть. Или взмыть с вами в воздух. Может схватить своей огромной рукой и шваркнуть о скалу. Или споткнуться и со скалы грохнуться в море — всё ещё с вами в руках. В сражениях Dragon’s Dogma 2 благодаря нюансам механики и физики кроется невероятная событийность. Большие замесы ощущаются как круто поставленные босс-файты. Произойти может что угодно — так или иначе, удивляет каждый бой.

Dragon’s Dogma 2, как и олдскульные RPG вроде серии TES и классических «Готик», ролевая игра про столкновения систем. А мы пытаемся в них как-то вклиниться и тем самым развлечься. Хочешь быстро попасть из одного города в другой? Найми повозку! Но во время путешествия на повозку может напасть огр, он всё к чёртовой матери разнесёт, и придётся не только отбиваться, но и на своих двоих дальше топать. А по пути ещё грифон прицепится, а на него из леса циклоп с дубиной вылетит. Мир Dragon’s Dogma 2 живёт по своим правилам — они и создают уникальное для каждого приключение, не нуждающееся в сценарии. И часть этой «системности» — миллион мелких деталей, которые склеивают все элементы игры вместе.

Разумеется, игра объясняет только самые основные правила, а до всяких тонкостей нужно доходить уже своим умом. А то и методом проб и ошибок. И список деталей Dragon’s Dogma 2 почти бесконечен.

Еда вот в инвентаре со временем портится, а чтобы этого избежать, из неё можно крафтить и готовить всякое. Но и порченой еде найдётся применение — например, сделать фонарное масло, а из него обмазку для стрел. Да и в парочке заданий внезапно понадобится то, что казалось непригодным. Поначалу механика выглядит бессмысленной, видится всего лишь неким элементом наказания, но со временем раскрывается. Как и возможность оживить с помощью специального предмета любого NPC — все они спустя какое-то время после смерти попадают в городской морг. Как и механика подарков — их зачем-то можно вручать кому угодно.

Dragon’s Dogma 2 переполнена нюансами, которые обычно предстают перед нами как головоломки или препятствия, а затем встраиваются в нашу рутину или оказываются критически важными в моменте. Иногда они открывают новые пути прохождения сайдов, которые изначально казались абстрактными. Иногда неприятно бьют по лицу, например, когда решаются без нашего участия спустя время (игра предупреждает об этом в начале, но забыть легко), а иногда решения приводят не к тем последствиям, которых мы ожидали. Но это часть приключения! Да и «новую игру плюс» никто не отменял. Все механики в игре связаны друг с другом и обязательно или пригодятся, или станут интересным препятствием, если провести в ней достаточно времени. А новые продолжают выпрыгивать даже на повторном забеге и сотом наигранном часу.

Под конец мы слегка заденем пяткой территорию спойлеров, но без этого рассказ об игре будет неполным. Потому что именно в тот момент, когда вы прочувствуете и полюбите игру, погрузитесь в происходящее со всем вниманием, вам откроется истинная цель главного героя, на которую разработчики намекают с самого начала. И тогда же вы без всяких гайдов поймёте, что нужно сделать. Вся игра перевернётся, а на экране наконец появится заслуженный нами логотип Dragon’s Dogma 2 — с двойкой, в которой теперь будет смысл.

Игра смело уничтожит всё, к чему вы привыкли. Перестанет быть такой уж бессюжетной. Наполнит смыслом пресную историю о попытках восставшего вернуться на трон. Придаст веса ранее безликим персонажам. Полностью поменяет динамику происходящего. Встряхнёт все накопившиеся ценности и навалит такого лора и атмосферы, что её уже не стыдно будет сравнить с Elden Ring и Dark Souls. И речь не о длинной кат-сцене или бонусном босс-файте — речь о чём-то куда более весомом. Проверьте!

Единственный минус такого финала в том, что он опустошает игру. Настолько выжимает её, что начинать заново уже не особо тянет. Но это действительно твёрдый финал.

* * *

Dragon’s Dogma 2 — уникальная ролевая игра. С одной стороны, она отсылает к классике, а своей системой даже оправдывает сравнения со «Скайримом». С другой — слишком уж она чудная и неформатная, чтобы сравнивать её вообще хоть с чем-то и особенно с современными играми в открытом мире. Она может показаться однообразной и бездушно-механической — именно как «ММО без ММО», и всё же её странности и условности работают на общую идею, которую ещё нужно уловить.

А если уловить не получится, значит, штука просто не для вас. Dragon’s Dogma 2, как и первая часть, это не та игра, которой нужно давать шансы или дополнительное время, чтобы раскрыться. Она либо цепляет сразу, либо так и будет раздражать до самого конца. Но попробовать стоит!