Современная поп-культура кишит демонами. Уж слишком заманчива идея столкнуть героев со сверхъестественным абсолютным злом, которое их убивает и совращает. Поэтому бесы идеально подошли для видеоигр, ведь там постоянно нужны какие-то враги. Давайте вспомним самых злобных демонов, чтобы при следующей виртуальной встрече их сразу же узнать и быстро поразить своим мечом или бластером. Но почему мест 15, а не 13? Зло коварно.

15. Авангард

Место обитания: Demon’s Souls

Как опознать? Это огромный зубастый и рогатый монстр с тремя глазами. Авангард вооружён топором и уродливо непропорционален — у него несуразно мелкие ноги и крылышки при очень жирном теле. Изначально он тёмно-серый, но в ремейке его сделали белокожим. И всё равно его ни с кем не перепутаешь, ведь это первый шестиметровый враг в Болетарии.

Чем опасен? Он неловко топчет ножками, размахивает огромным топором и порой слегка взлетает, чтобы затем смачно приземлиться задом на землю. Авангард способен убить игрока всего за пару таких атак. Ещё у него толстая кожа, отчего его нужно очень долго «ковырять» мечом. Но главное оружие Авангарда — неопытность игрока, ведь этот демон стоит в конце обучающего уровня.

Почему 15-е место? Авангард, убивающий почти каждого новичка в Demon’s Souls, по сути открыл хардкорную эпоху соулслайков. Пускай он начнёт и этот топ.

14. 1U©iF#r

Место обитания: Pony Island

Как опознать? Этот демон обычно незрим. Но для общения с пользователем Люцифер (1U©iF#r — просто его никнейм на литспике) предстаёт в виде ехидной пиксельной морды с рогами. А чтобы предотвратить сбой системы, он может появиться с классическим крылатым аватаром.

Чем опасен? Дьявол разработал Pony Island, чтобы собирать души, которые он навечно запирает в аркадном автомате. Правда, он сам признаётся, что ему просто хотелось создать видеоигру, которая бы всем понравилась, а число заработанных душ — лишь способ подсчитать тех, кому понравился проект.

Почему 14-е место? Это один из очень немногих видеоигровых демонов, который создал вообще всё окружение главного героя. Впрочем, Люцифер — адовый программист, отчего его игра постоянно багует и ломается на каждом шагу.

13. Кэтрин

Место обитания: Catherine

Как опознать? Вы вряд ли заметите в её внешности что-то странное. Она оборотень и принимает образ идеальной женщины своей жертвы. Но без всяких иллюзий это полосатая рогатая демонесса.

Чем опасна: Кэтрин — древний суккуб. Она соблазняет неверных мужчин, не соглашающихся жениться на своих девушках. Бессмертный полубог, на которого она работает, при этом насылает на бедолаг кошмары, из-за которых они в итоге умирают.

Почему 13-е место? Кэтрин — самый коварный видеоигровой демон, о природе которого не подозреваешь до самого финала истории. Но она на самом деле не такая уж злобная. Да, Кэтрин преследует ужасную цель — очистить генофонд от изменников. Но ей самой это не слишком нравится, и при первом удобном случае она готова от всего отказаться.

12. Дьявол

Место обитания: Cuphead

Как опознать? Классический чёрт — большой, чёрный и лохматый. Также он умеет трансформироваться — превращать свою голову в паука, например. Правда, в этой вселенной таким никого не удивишь.

Чем опасен? Сатана владеет казино, в котором заигравшиеся посетители проматывают свои души. А ещё Дьявол — адски сложный босс. Он призывает к себе на помощь бесят и постоянно норовит стукнуть какой-нибудь летающей вещью.

Почему 12-е место? Старый недобрый Сатана-искуситель из американского фольклора времён Великой депрессии. Но даже на фоне многих других боссов из Cuphead он смотрится не так уж впечатляюще.

11. Бетрезен

Место обитания: серия Disciples

Как опознать? Красная кожа, костяные наросты, бараньи рога, длинный хвост, крылья и большой огненный меч — в общем, стандартный алый демон. Разве что одно крыло перепончатое, а другое — обгорелое пернатое.

Чем опасен? Он когда-то был ангелом, создавшим мир Невендаар. Но собратья из зависти оболгали Бетрезена и испортили его творение, а самого его заперли в аду. Там он обозлился, преобразился и создал целую расу демонов. Спустя тысячелетия рогатый послал злобные легионы в Невендаар, чтобы те помогли ему освободиться, а затем и отомстить ангелам и богу.

Почему 11-е место? Лидер армады демонов, локальный демиург и вообще второй по мощи после бога. Правда, банальный до чёртиков.

10. Мундус

Место обитания: серия Devil May Cry, Viewtiful Joe: Red Hot Rumble, Teppen

Как опознать? Сперва может показаться, что он выглядит как огромная белая статуя, изображающая величавого крылатого старика. Но на деле внутри — извивающаяся мясная куча рук и несколько больших глаз. А ещё Мундус любит показываться в виде трёх светящихся сфер. (Давайте забудем про DmC, где он просто лысый бизнесмен и большая антропоморфная куча мусора.)

Чем опасен? Мундус так силён, что он убил прежнего владыку демонического мира, а потом уступил половину владений только чудовищному полубогу-полудемону. Мундус манипулирует разными стихиями и стреляет лазерами, может создавать мощных демонов, управлять разумом и материализовать небольшие вселенные. А ещё дьявол-император ненавидит людей и хочет их уничтожить.

Почему 10-е место? Один из самых опасных и запоминающихся противников Данте. Но ему не хватает харизмы и мощи, чтобы прорваться ближе к первому месту.

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9. Прихвостни

Место обитания: серия Overlord

Как опознать? Тощие, вёрткие, остроухие и зубастые гоблины ростом до метра. Делятся на четыре вида. Коричневые — самые сильные. Красные — огненные и рогатые. Зелёные — зловонные и ядовитые. Синие — хвостатые и походят на земноводных. И все прихвостни сразу — шкодливые злобные твари.

Чем опасны? Отдельный прихвостень не слишком опасен. Он сильнее и выносливее обычного человека, но на этом всё. Вот только демонята ходят толпой. А уж когда ими руководит их хозяин, тёмный властелин, то они и горы свернут, и бога забьют до смерти.

Почему 9-е место? Эти мелкие прохвосты сюда протиснулись без нашего ведома. Но дальше их не пустили демоны посерьёзней.

8. Гюнтер о’Дим

Место обитания: The Witcher 3, Gwent: The Witcher Card Game

Как опознать? Гюнтер выглядит как обаятельный лысый мужчина сорока лет. Обычно он носит короткий жёлтый камзол и представляется торговцем зеркалами — но может менять одежду и притворяться кем-то другим. А в истинном обличье у него осунувшееся лицо, серая кожа, хорошо заметные тёмные вены и «змеиные» глаза.

Чем опасен? Гюнтер бессмертный, почти всезнающий и всемогущий. И всем этим он пользуется только для того, чтобы искушать людей и исполнять их заветные желания таким образом, чтобы они потом взвыли. В качестве оплаты Гюнтер принимает души. Но делает он это скорее из спортивного интереса — ему нравится видеть, как мучаются его жертвы.

Почему 8-е место? Самый профессиональный видеоигровой искуситель, который сделает что угодно, лишь бы забрать душу и изощрённо превратить жизнь человека в ад на земле. Правда, на вопрос о том, демон ли он, Гюнтер лишь молча смотрит прямо в лицо игроку. Может, он вообще бог, раз он Gaunter O’Dimm — G.O.D.

7. Мара

Место обитания: серия Shin Megami Tensei

Как опознать? Проще всего его описать как монструозный пенис Ктулху с ртом, щупальцами, несколькими ручками и на выпендрёжной тележке. А порой и без неё.

Чем опасен? Мара — само воплощение зла. Он играет на похоти и страхе смерти, чтобы искушать людей — а затем обманывать их самым коварным способом. Демон изводит героев разнообразными подлыми умениями. В мифах из реальности он пытался искусить самого Будду. А ещё Мару постоянно приходится цензурить в интернете.

Почему 7-е место? Вы можете представить себе создание более демонической внешности? Впрочем, во многих играх серии Мару можно использовать в качестве союзника, причём без особых неприятностей.

6. Бе’лакор

Место обитания: Total War: Warhammer III, Warhammer: Vermintide 2

Как опознать? Увидите в поле огромного тёмного демона с несколькими рогами, мощными крыльями, копытами и длиннющим мечом — никогда не догадаетесь по такому силуэту, кто перед вами. Эта внешность у адских созданий давно не выходит из моды. А вот именно у Бе’лакора ещё есть метка хаоса на груди — восьмиконечная звезда в круге.

Чем опасен? Бе’лакор сам по себе мощный и нагоняющий страх монстр. Так ещё он самый главный среди демонов — после богов хаоса, конечно же. Потому он ведёт за собой орду демонов и хаоситов, чтобы принести Конец Времён.

Почему 6-е место? Легендарное чудовище, несущее на плечах апокалипсис для целого мира. Правда, вы можете перепутать Бе’лакора с кем-нибудь другим.

5. Саргерас

Место обитания: серия Warcraft

Как опознать? Самый заметный игровой демон. Если вы видите в звёздном небе красную точку, приближающуюся к вам по странной траектории, — возможно, это Саргерас. Вы точно узнаете его, если разглядите в телескопе рогатого полыхающего чёрта размером с планету.

Чем опасен? Это главный злодей вселенной Warcraft. Некогда он был добрым титаном, но затем сошёл с ума и создал демонический Пылающий Легион, который сжёг бесчисленное множество миров. Артефакты Саргераса настолько могущественны, что один лишь его посох в руках Нер’зула погубил Дренор. Да и просто из-за своих габаритов Саргерас может проткнуть планету чем-нибудь насквозь.

Почему 5-е место? Буквально самый большой злодей в этом списке. Впрочем, если вы не особо вдавались в лор Warcraft и давно не играли в World of Warcraft, то могли даже и не знать, как он вообще выглядит.

4. Какодемоны

Место обитания: серия Doom

Как опознать? Это крупный летающий шар красного цвета с пачкой рогов, зелёным глазом и большой, будто улыбающейся пастью, в которой проглядывает синий язык. Временами из горла какодемона вылетают сгустки плазмы. Впрочем, это лишь самый известный его образ. Какодемоны бывают и коричневого цвета, без «улыбки», с несколькими глазами и даже небольшими ручками.

Чем опасны? Каждый заряд плазмы какодемона очень болезнен, а сам парящий демон весьма крепок. Поэтому, если вы застряли в небольшом помещении с парочкой какодемонов и без патронов к чему-то вроде двустволки, будет очень плохо.

Почему 4-е место? Говоришь «игровые демоны» — вспоминаешь Doom. Вспоминаешь Doom — тут же приходят на ум демоны. Монстр из этой игры просто не мог не попасть в наш топ. А благодаря странной смеси пугающих и комических черт, навсегда въевшихся в память, выбор пал именно на какодемонов. Правда, они лишь рядовые противники, отчего они не смогли войти в тройку лидеров.

Читайте также Обзор DOOM Eternal. Неужели ЛУЧШИЙ шутер в истории? За четыре года демонов в DOOM стало ещё больше, темп вырос, а главный герой сделался ещё более жестоким и смертоносным.

3. Диабло

Место обитания: серия Diablo

Как опознать? Огромный красный демон с рогами и кучей шипов, торчащих из спины и хвоста. В более поздних воплощениях рога Диабло стали массивнее, сквозь его кожу начал просвечивать огонь, да ещё появились две мини-пасти на плечах.

Чем опасен? Просто одно из воплощений самого зла — третье по старшинству. Причём Диабло самый хитроумный, коварный и могущественный из них. Он виртуозно использует страх в качестве своего главного оружия. Диабло долго и трудно убивать даже опытному охотнику на демонов, который хорошо подготовился к бою.

Почему 3-е место? Самый известный «классический» демон поп-культуры. В честь него назвали одну из самых известных серий видеоигр. Но если бы Diablo называлась иначе (допустим, DemonCraft), а на обложке диска с игрой был бы кто-нибудь из главных героев, то, кажется, Диабло сильно потерял бы в известности. А без неё у этого демона не так-то много интересных черт.

2. Пирамидоголовый

Место обитания: серия Silent Hill, Krazy Kart Racing, New International Track & Field, Super Bomberman R, Dead by Daylight

Как опознать? Высоченный, мускулистый, грязный и бледный мужчина в длинной белой робе без рукавов, испачканной кровью. Голова его скрыта за громоздкой ржавой пирамидальной конструкцией. Он медленно волочит за собой несуразно огромный нож или копьё.

Чем опасен? Это материализовавшийся внутренний демон Джеймса Сандерленда. Пирамидоголовый символизирует вину главного героя Silent Hill 2 перед женой и вообще всю тёмную сторону его личности. Вот почему этот демон крайне жесток, властен и насилует других монстров. А ещё раз он порождение бессознательного. То есть сражаться с ним или убегать от него почти невозможно, остаётся лишь принять эту Тень — что далеко не каждый сможет.

Почему 2-е место? Пирамидоголового не называют демоном напрямую, но раз это сверхъестественный мучитель из адского измерения, то он имеет полное право находиться в нашем списке. Моментально запоминающийся, ужасающий дизайн и глубина образа Пирамидоголового вообще могли бы пропихнуть этого «Бугимена» на первое место — если бы не наш победитель.

1. Шеогорат

Место обитания: серия The Elder Scrolls

Как опознать? Он может появляться в облике статного старика с аккуратной бородкой, тростью и в шикарных одеждах, левая половина которых фиолетовая, а правая — красная. Впрочем, это Принц Безумия — так что Шеогорат может чем-нибудь удивить. До Деформации Запада его вообще представляли огненно-рыжим и в зелёной жилетке.

Чем опасен? Перед нами один из владык даэдр — демонических созданий, чьи цели и мотивы для нас туманны, — причём один из самых умных и могущественных. А раз уж он ответственен за безумие, да и сам страдает от всех существующих психических заболеваний, то от него можно ожидать вообще всего. В одной ситуации он чем-нибудь одарит безо всяких условий, в другой — лишит разума, а в третьей — устроит дождь из горящих собак.

Почему 1-е место? Можно ли считать Шеогората культовым? Это один из самых известных персонажей вселенной The Elder Scrolls. Могуществен ли он? Ему многие поклоняются как богу. Опасен ли он? Князь Безумия подобен жестокой стихии, которой плевать на каких-то смертных. Он мимоходом развлекается тем, что просто так сводит с ума целые отряды приключенцев. А ещё Шеогорат чертовски обаятелен в своём сумасшествии, и этим он усыпляет нашу бдительность. Но, как мы помним, зло коварно.