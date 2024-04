Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов

В первой части нашего ежемесячного кинодайджеста — фильмы, у которых есть официальная дата российской премьеры. В этом мае нас ждёт затишье. Буржуи будут смотреть «Фуриосу» (которая, мы надеемся, доберётся до России параллельным импортом), а нам достанется всякое странное, малобюджетное инди-кино, европейское и азиатское. Ну а главный фильм месяца — конечно, отечественный.

Майор Гром: Игра

Когда? 23 мая 2024

Что? Боевик по комиксам Bubble.

О чём? После поимки «Чумного доктора» Игорь Гром стал суперзвездой, про него выпускают комиксы и снимают кино. Но чиновники всё равно хотят сократить штат полиции и заменить сотрудников дронами. А ещё знаменитому Грому бросает вызов суперзлодей Призрак, который намерен развенчать культ товарища майора. Да и Чумной Доктор, злодей предыдущей части, ещё не оставил надежд выбраться из психушки.

Чего ждать? Первый полнометражный «Майор Гром» действительно был событием для нашего кино. Эдакий русский «Бэтмен наоборот», где супермститель в маске — злодей; в декорациях приукрашено зловещего Питера; с задорным экшеном, социальным подтекстом и двойным дном. Стиль «Санкт-Готэмбурга» сохранился и в продолжении, только к мотивам «Тёмного рыцаря» (злодей, играющий в жестокие психологические игры) прибавились мотивы «Робокопа» (начальство хочет заменить суперкопа дурацкой новой техникой).

А вот острой социалочки, видимо, не ждём: не те нынче времена. В 2021 году Олег Трофим со товарищи прятали фигу в кармане, показывая полицейский произвол жестоким и неэффективным, а злодея-бунтаря — по-своему справедливым. В трейлерах «Игры» на подобное пока нет намёков.

Всемирный потоп

The End We Start From

Когда? 1 мая 2024

Что? Фильм-катастрофа.

О чём? Русское название преувеличивает: в оригинале речь лишь о наводнении в Британии. Лондон затоплен, люди разъезжаются кто куда, власти бессильны, дороги перекрыты. Женщина с грудным младенцем (у героини подчёркнуто нет имени), потеряв связь с отцом семейства, пытается пробиться в полумифический лагерь на морском острове — там, говорят, безопасно.

Чего ждать? В базах данных о кино фильм не помечен как фантастика. И неудивительно: подобные кадры с потопом можно прямо сейчас снять в реальности где-нибудь на Урале. Но по духу картина ближе всего к фильмам «Дитя человеческое», «Дорога» и другим приземлённым историям о конце света. Да и название в оригинале — «Конец, где мы начнём сначала» — отдаёт апокалиптикой.

Бенедикт Камбербэтч играет в фильме небольшую роль, но на самом деле это во многом его проект: «Всемирный потоп» снят его продюсерской компанией. На Западе оценки критиков сдержанные — хвалят в основном Джоди Комер в главной роли, а вот зрительские оценки — не очень: в отзывах некоторые ругаются на глупость и бесхребетность героев.

Пацан против всех

Boy Kills World

Когда? 16 мая 2024

Что? Ироничный антиутопический боевик.

О чём? В мрачном городе будущего власть захватило семейство Ван Дер Коев, которые казнят недовольных в прямом эфире на шоу в духе Голодных игр. Безымянный глухонемой, которого называют просто Пацан, участвовал в Сопротивлении против тиранов — и попал на эти «игры». Но он готовился к ним с детства, годами превращая своё тело в оружие, чтобы отомстить за убитую много лет назад семью.

Чего ждать? Прежде чем отомстить мрачно и страшно в ремейке «Ворона», Билл Скарсгард (бывший клоун из «Оно») отомстит весело и задорно в стёбном боевике, иронизирующем над фильмами типа «Бегущего человека» и «Голодных игр». Трейлер обещает много старого доброго ультранасилия (рейтинг R/18+, конечно), поданного ярко и несерьёзно, в духе «Пипца». Даже странно, что в основе не лежит какой-нибудь малоизвестный комикс Марка Миллара!

Марс Экспресс

Mars Express

Когда? 8 мая 2024

Что? Французский киберпанк-мультфильм.

О чём? Марс, 2200 год. Частный детектив Алин Руби и её напарник, андроид Карлос Ривьера, выслеживают студентку-хакера, а сталкиваются с коррумпированными учёными, «мозговыми фермами» и прочими деталями межпланетного заговора.

Чего ждать? По сути, киберпанк-аниме в духе «Призрака в доспехах» или «Эрго Прокси» — если бы мы, конечно, называли «аниме» 2D­-мультфильмы, снятые во Франции. Наши авторы уже посмотрели «Марс Экспресс» — и считают его одним из главных фантастических мультфильмов этого года, с продуманным миром и без типичных клише жанра.

Обитель страха

Lazareth

Когда? 16 мая 2024

Что? Постапокалиптический триллер.

О чём? Конец света наступил после пандемии. Ли и две её приёмные дочери живут в глуши, в лесу, вдали от заразных городов. Однажды к ним выходит раненый парень — и приносит не зомби-ковид, а банду жестоких преследователей на хвосте.

Чего ждать? У «Лазарета» много аналогов, самый очевидный из которых — «Оно приходит ночью». Такие триллеры пугают не фантастическими чудовищами, а безумием и ненавистью, до которых себя доводят люди. Если грамотно это показать, не нужен и большой бюджет. Так что режиссёр-дебютант и отсутствие звёзд (самая известная актриса тут — Эшли Джадд из «Дивергента») в таком случае не пугают.

Кунг-фу Тигр

Xiao Hu Dun da ying xiong

Когда? 16 мая 2024

Что? Китайский сказочный мультфильм.

О чём? Ни тигров, ни панд, никакого вовлечения в фурри. Тигр — имя мальчика, который мечтает стать лучшим… курьером! Правда, служит он при дворе императора в сказочном Китае, так что письма и посылки пытаются перехватить злодеи. Знание кунг-фу тут и правда не помешает.

Чего ждать? Китайские студии наловчились штамповать «DreamWorks для бедных» с простой, но приемлемой графикой и незамысловатыми, но бодрыми сюжетами. Ждать от такого душевности и красоты «Кунг-фу Панды» точно не стоит (да и в оригинальном названии «Малыш Худунь — величайший герой» нет ни слова про кунг-фу). Но занять карапуза-дошкольника на полтора часа таким можно.

Настораживает дата выхода: «Кунг-фу Тигр» добирался до нас более двух лет. Неужели запасы прокатчиков так оскудели, что они берутся за остатки, на которые раньше не обращали внимания?

А также: ужасы под чужими названиями!

Бугимен. Царство мёртвых

Keullojet

Когда? 9 мая

Корейский хоррор с самой традиционной в мире завязкой: семья с ребёнком переезжает в новый дом. Девочка таинственно исчезает, и отец решает, что её похитил шкаф, стоящий в детской. В оригинале фильм как раз и называется «Шкаф» и никак не связан с «Бугименом».

Фильм ехал до России аж четыре года — в оригинале он вышел в 2020-м и получил отличные оценки от корейских критиков, а вот зрительские — лишь в районе 5/10.

Реинкарнация. Демоны желаний

Bag of Lies

Когда? 16 мая

Жена Мэтта смертельно больна. Чтобы исцелить её, он использует демонический артефакт и проводит ритуал — и демоны начинают лезть из каждого угла в его доме. На Западе фильм вышел в марте, и первые оценки скорее отрицательные. К «Реинкарнации» Ари Астера он, конечно, отношения не имеет.

Пандемониум

Pandemonium

Когда? 23 мая

Французский фильм о загробной жизни. Погибшие в автокатастрофе попадают на тот свет, встречают Харона, демонов, оказываются в аду, переживают свои прежние грехи и ошибки. По первым отзывам фильм называют необычным, но слишком мрачным и затянутым. Кстати, редкий случай: он и правда «Пандемониум» в оригинале!

Пробуждение зла

Wake

Когда? 23 мая

Мистико-психологический триллер про метод Станиславского. Молодая актриса хочет получить роль в ремейке (злободневно!), а для этого берёт уроки у пожилой актрисы, игравшей в оригинальном фильме. Та устраивает новенькой целое мистическое расширение сознания с жуткими видениями.

Заклятье. Мёртвые воды

Mulgwisin

Когда? 23 мая

Корейский ужастик (в оригинале — «Водный дух»), не имеющий отношения к японской серии «Заклятие» и основанный на народных поверьях. Демон проклятого озера вселяется в тело девушки и устраивает двум её родственницам азиатскую версию «Изгоняющего дьявола».

Обряд. Во власти демона

Di Ambang Kematian

Когда? 23 мая

Индонезийский фолк-хоррор (в оригинале — «На грани смерти»). Отец главных героев раз в 10 лет проводит ритуал изгнания демонов с жертвоприношениями. Уже погибли его жена и старшая дочь, и очередь вот-вот дойдёт до младших детей.

Винни-Пух: Кровь и мёд 2

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2

Когда? 30 мая

Продолжение главного прошлогоднего треша, признанного множеством изданий худшим фильмом года, сняли с такой скоростью, с какой люди не родятся. Злобный монстр Винни вернулся терроризировать подросшего Кристофера Робина, которого обвиняют в убийствах из первой части. Воскрес Пятачок, появились новые монстры — Сова и Тигра; а ещё — отец Кристофера Алан с толстым намёком на писателя Милна… В общем, остаётся надеяться, что это будет «так плохо, что даже хорошо», а не просто плохо.

Незнакомцы: Начало

The Strangers: Chapter 1

Когда? 30 мая

Супружеская пара путешествует по Америке, останавливается в маленьком городке — и тут на героев нападают маньяки в масках кукол. Это фильм режиссёра Ренни Харлина, семикратного номинанта на «Малину», который снял один хороший фильм («Крепкий орешек 2») и много провальных, но, кажется, только сейчас докатился до малобюджетных слэшеров уровня «Крови и мёда».

Зато — редкий случай — фильм выходит у нас в один месяц с западной премьерой. У «Незнакомцев» сразу запланированы Chapter II и III. Интересно, они станут в России «Продолжением» и «Возвращением легенды»?