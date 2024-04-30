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    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов

    30 апреля 2024
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    30.04.2024
    7751
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны 3

    В первой части нашего ежемесячного кинодайджеста — фильмы, у которых есть официальная дата российской премьеры. В этом мае нас ждёт затишье. Буржуи будут смотреть «Фуриосу» (которая, мы надеемся, доберётся до России параллельным импортом), а нам достанется всякое странное, малобюджетное инди-кино, европейское и азиатское. Ну а главный фильм месяца — конечно, отечественный.

    Майор Гром: Игра

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны 4

    Когда? 23 мая 2024

    Что? Боевик по комиксам Bubble.

    О чём? После поимки «Чумного доктора» Игорь Гром стал суперзвездой, про него выпускают комиксы и снимают кино. Но чиновники всё равно хотят сократить штат полиции и заменить сотрудников дронами. А ещё знаменитому Грому бросает вызов суперзлодей Призрак, который намерен развенчать культ товарища майора. Да и Чумной Доктор, злодей предыдущей части, ещё не оставил надежд выбраться из психушки.

    Трейлер

    Чего ждать? Первый полнометражный «Майор Гром» действительно был событием для нашего кино. Эдакий русский «Бэтмен наоборот», где супермститель в маске — злодей; в декорациях приукрашено зловещего Питера; с задорным экшеном, социальным подтекстом и двойным дном. Стиль «Санкт-Готэмбурга» сохранился и в продолжении, только к мотивам «Тёмного рыцаря» (злодей, играющий в жестокие психологические игры) прибавились мотивы «Робокопа» (начальство хочет заменить суперкопа дурацкой новой техникой).

    А вот острой социалочки, видимо, не ждём: не те нынче времена. В 2021 году Олег Трофим со товарищи прятали фигу в кармане, показывая полицейский произвол жестоким и неэффективным, а злодея-бунтаря — по-своему справедливым. В трейлерах «Игры» на подобное пока нет намёков.

    О прошлых фильмах

    Как и почему переснимали «Майора Грома»? Главное из подкаста Bubble 3

    Как и почему переделали «Майора Грома»? Главное из интервью с авторами

     Александр Стрепетилов |  15.04.2021 |  6202

    Почему создатели в итоге поменяли команду и что пришлось убрать из сценария.

    «Гром: Трудное детство». Кинокомикс про девяностые, которых не было 6

    «Гром: Трудное детство». Кинокомикс про девяностые, которых не было

     Евгений Пекло |  23.12.2022 |  4200

    Фильм, которому не нужно быть кинокомиксом.

    Всемирный потоп

    The End We Start From

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов 10

    Когда? 1 мая 2024

    Что? Фильм-катастрофа.

    О чём? Русское название преувеличивает: в оригинале речь лишь о наводнении в Британии. Лондон затоплен, люди разъезжаются кто куда, власти бессильны, дороги перекрыты. Женщина с грудным младенцем (у героини подчёркнуто нет имени), потеряв связь с отцом семейства, пытается пробиться в полумифический лагерь на морском острове — там, говорят, безопасно.

    Трейлер

    Чего ждать? В базах данных о кино фильм не помечен как фантастика. И неудивительно: подобные кадры с потопом можно прямо сейчас снять в реальности где-нибудь на Урале. Но по духу картина ближе всего к фильмам «Дитя человеческое», «Дорога» и другим приземлённым историям о конце света. Да и название в оригинале — «Конец, где мы начнём сначала» — отдаёт апокалиптикой.

    Бенедикт Камбербэтч играет в фильме небольшую роль, но на самом деле это во многом его проект: «Всемирный потоп» снят его продюсерской компанией. На Западе оценки критиков сдержанные — хвалят в основном Джоди Комер в главной роли, а вот зрительские оценки — не очень: в отзывах некоторые ругаются на глупость и бесхребетность героев.

    Пацан против всех

    Boy Kills World

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны 7

    Когда? 16 мая 2024

    Что? Ироничный антиутопический боевик.

    О чём? В мрачном городе будущего власть захватило семейство Ван Дер Коев, которые казнят недовольных в прямом эфире на шоу в духе Голодных игр. Безымянный глухонемой, которого называют просто Пацан, участвовал в Сопротивлении против тиранов — и попал на эти «игры». Но он готовился к ним с детства, годами превращая своё тело в оружие, чтобы отомстить за убитую много лет назад семью.

    Трейлер

    Чего ждать? Прежде чем отомстить мрачно и страшно в ремейке «Ворона», Билл Скарсгард (бывший клоун из «Оно») отомстит весело и задорно в стёбном боевике, иронизирующем над фильмами типа «Бегущего человека» и «Голодных игр». Трейлер обещает много старого доброго ультранасилия (рейтинг R/18+, конечно), поданного ярко и несерьёзно, в духе «Пипца». Даже странно, что в основе не лежит какой-нибудь малоизвестный комикс Марка Миллара!

    Марс Экспресс

    Mars Express

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны 6

    Когда? 8 мая 2024

    Что? Французский киберпанк-мультфильм.

    О чём? Марс, 2200 год. Частный детектив Алин Руби и её напарник, андроид Карлос Ривьера, выслеживают студентку-хакера, а сталкиваются с коррумпированными учёными, «мозговыми фермами» и прочими деталями межпланетного заговора.

    Трейлер

    Чего ждать? По сути, киберпанк-аниме в духе «Призрака в доспехах» или «Эрго Прокси» — если бы мы, конечно, называли «аниме» 2D­-мультфильмы, снятые во Франции. Наши авторы уже посмотрели «Марс Экспресс» — и считают его одним из главных фантастических мультфильмов этого года, с продуманным миром и без типичных клише жанра.

    Обитель страха

    Lazareth

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов 9

    Когда? 16 мая 2024

    Что? Постапокалиптический триллер.

    О чём? Конец света наступил после пандемии. Ли и две её приёмные дочери живут в глуши, в лесу, вдали от заразных городов. Однажды к ним выходит раненый парень — и приносит не зомби-ковид, а банду жестоких преследователей на хвосте.

    Трейлер

    Чего ждать? У «Лазарета» много аналогов, самый очевидный из которых — «Оно приходит ночью». Такие триллеры пугают не фантастическими чудовищами, а безумием и ненавистью, до которых себя доводят люди. Если грамотно это показать, не нужен и большой бюджет. Так что режиссёр-дебютант и отсутствие звёзд (самая известная актриса тут — Эшли Джадд из «Дивергента») в таком случае не пугают.

    Кунг-фу Тигр

    Xiao Hu Dun da ying xiong

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны 2

    Когда? 16 мая 2024

    Что? Китайский сказочный мультфильм.

    О чём? Ни тигров, ни панд, никакого вовлечения в фурри. Тигр — имя мальчика, который мечтает стать лучшим… курьером! Правда, служит он при дворе императора в сказочном Китае, так что письма и посылки пытаются перехватить злодеи. Знание кунг-фу тут и правда не помешает.

    Трейлер

    Чего ждать? Китайские студии наловчились штамповать «DreamWorks для бедных» с простой, но приемлемой графикой и незамысловатыми, но бодрыми сюжетами. Ждать от такого душевности и красоты «Кунг-фу Панды» точно не стоит (да и в оригинальном названии «Малыш Худунь — величайший герой» нет ни слова про кунг-фу). Но занять карапуза-дошкольника на полтора часа таким можно.

    Настораживает дата выхода: «Кунг-фу Тигр» добирался до нас более двух лет. Неужели запасы прокатчиков так оскудели, что они берутся за остатки, на которые раньше не обращали внимания?

    А также: ужасы под чужими названиями!

    Бугимен. Царство мёртвых

    Keullojet

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов 11

    Когда? 9 мая

    Корейский хоррор с самой традиционной в мире завязкой: семья с ребёнком переезжает в новый дом. Девочка таинственно исчезает, и отец решает, что её похитил шкаф, стоящий в детской. В оригинале фильм как раз и называется «Шкаф» и никак не связан с «Бугименом».

    Фильм ехал до России аж четыре года — в оригинале он вышел в 2020-м и получил отличные оценки от корейских критиков, а вот зрительские — лишь в районе 5/10.

    Трейлер

    Реинкарнация. Демоны желаний

    Bag of Lies

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов 8

    Когда? 16 мая

    Жена Мэтта смертельно больна. Чтобы исцелить её, он использует демонический артефакт и проводит ритуал — и демоны начинают лезть из каждого угла в его доме. На Западе фильм вышел в марте, и первые оценки скорее отрицательные. К «Реинкарнации» Ари Астера он, конечно, отношения не имеет.

    Трейлер

    Пандемониум

    Pandemonium

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов 6

    Когда? 23 мая

    Французский фильм о загробной жизни. Погибшие в автокатастрофе попадают на тот свет, встречают Харона, демонов, оказываются в аду, переживают свои прежние грехи и ошибки. По первым отзывам фильм называют необычным, но слишком мрачным и затянутым. Кстати, редкий случай: он и правда «Пандемониум» в оригинале!

    Трейлер

    Пробуждение зла

    Wake

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов 7

    Когда? 23 мая

    Мистико-психологический триллер про метод Станиславского. Молодая актриса хочет получить роль в ремейке (злободневно!), а для этого берёт уроки у пожилой актрисы, игравшей в оригинальном фильме. Та устраивает новенькой целое мистическое расширение сознания с жуткими видениями.

    Трейлер

    Заклятье. Мёртвые воды

    Mulgwisin

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов 2

    Когда? 23 мая

    Корейский ужастик (в оригинале — «Водный дух»), не имеющий отношения к японской серии «Заклятие» и основанный на народных поверьях. Демон проклятого озера вселяется в тело девушки и устраивает двум её родственницам азиатскую версию «Изгоняющего дьявола».

    Трейлер

    Обряд. Во власти демона

    Di Ambang Kematian

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов 4

    Когда? 23 мая

    Индонезийский фолк-хоррор (в оригинале — «На грани смерти»). Отец главных героев раз в 10 лет проводит ритуал изгнания демонов с жертвоприношениями. Уже погибли его жена и старшая дочь, и очередь вот-вот дойдёт до младших детей.

    Трейлер

    Винни-Пух: Кровь и мёд 2

    Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов 1

    Когда? 30 мая

    Продолжение главного прошлогоднего треша, признанного множеством изданий худшим фильмом года, сняли с такой скоростью, с какой люди не родятся. Злобный монстр Винни вернулся терроризировать подросшего Кристофера Робина, которого обвиняют в убийствах из первой части. Воскрес Пятачок, появились новые монстры — Сова и Тигра; а ещё — отец Кристофера Алан с толстым намёком на писателя Милна… В общем, остаётся надеяться, что это будет «так плохо, что даже хорошо», а не просто плохо.

    Трейлер

    Незнакомцы: Начало

    The Strangers: Chapter 1

    Какие фильмы смотреть в мае 2024 в России? Товарищ Майор, паводки, коррупция и тираны против пацанов 12

    Когда? 30 мая

    Супружеская пара путешествует по Америке, останавливается в маленьком городке — и тут на героев нападают маньяки в масках кукол. Это фильм режиссёра Ренни Харлина, семикратного номинанта на «Малину», который снял один хороший фильм («Крепкий орешек 2») и много провальных, но, кажется, только сейчас докатился до малобюджетных слэшеров уровня «Крови и мёда».

    Зато — редкий случай — фильм выходит у нас в один месяц с западной премьерой. У «Незнакомцев» сразу запланированы Chapter II и III. Интересно, они станут в России «Продолжением» и «Возвращением легенды»?

    Трейлер
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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