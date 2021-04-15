Как и почему переделали «Майора Грома»? Главное из интервью с авторами

1 апреля в прокат вышел «Майор Гром: Чумной Доктор» — российский супергеройский боевик, основанный на российских же комиксах издательства Bubble. Картина долго шла на большие экраны — сперва киностудия выпустила получасовую короткометражку, а потом планировала взяться за полнометражное кино, но из-за перестановок процесс затянулся. Но спустя четыре года фильм всё же вышел. В социальных сетях фанаты, тепло его принявшие, распространяли хэштеги и даже скупали целые залы, приглашая в кино тех, кому не хватало на билет. Увы, это не помогло картине окупиться. На момент написания заметки «Гром» собрал лишь 213 миллионов рублей при затратах около 600 миллионов. Многих поклонников до сих пор волнует вопрос, почему студия сменила режиссёра и исполнителя главной роли. Прошерстив интервью, мы решили собрать в одном материале всё, что известно об истории создания «Грома», проследить его эволюцию из короткометражки и разобраться, что ждёт франшизу дальше.

Долгий путь

Bubble начали издавать комиксы в 2012 году. Сперва команда запустила четыре линейки, действие которых разворачивается в единой вселенной. В центре событий — условно «русские супергерои»: майор полиции Гром, спецагент Красная Фурия, вигилант со сверхъестественными способностями Бесобой и хранитель реликвии-креста Инок. За первые годы издательству удалось сформировать фан-базу — по оценке руководителя Bubble, в 2017-м она составляла «пару десятков тысяч по стране». Самой популярной серией долгое время оставался «Майор Гром», написанный в жанре приключенческого боевика.

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Спустя несколько лет в Bubble заговорили о потенциальной экранизации, и в 2017 году сформированное киноподразделение Bubble Studios представило миру получасовую работу про «Майора Грома» (рабочее название — «Майор Гром. Выходной»). Это была не столько экранизация, сколько приквел, небольшой рассказ об одном деле. Ролик убедительно продемонстрировал возможности студии, особенно технические. Например, команда специально разработала технологию съёмки в 360 градусов, которая ранее нигде не применялась. Ролик приняли очень тепло — life.ru, где состоялась премьера, был какое-то время недоступен из-за наплыва зрителей. На съёмки потратили миллион долларов.

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После премьеры короткометражки Артём Габрелянов оптимистично рассказывал, что команда приступает к съёмкам полного метра, который мог выйти уже в 2018 году. Более того, у студии был план на семь фильмов. Bubble планировала выйти и за рубеж, для чего общалась со студией Silver Pictures.

Мы приступаем к съёмкам полного метра и не собираемся кататься с этой короткометражкой несколько лет подряд. Нам это ни к чему. Мы показали, что мы можем. Покажем её ключевым игрокам не только в России, но и за рубежом. Я с октября общаюсь с компанией Silver Pictures. Это люди, которые в 1990-е придумали жанр боевика, сняли «Крепкий орешек», «Смертельное оружие», затем «Матрицу», «Шерлока Холмса» Гая Ричи. Это люди, которые что-то понимают в жанре развлекательных экшенов. Им очень понравились рабочие материалы, и я хочу им показать готовую версию. Мы, конечно, хотим в идеале снимать полный метр с прицелом на западный рынок и на английском языке. Артём Габрелянов, интервью 2017 года

В ноябре того же года Bubble Studios выпустила тизер «Самолётики», где на экране впервые — пусть и в виде персонажа анимационного ролика — появился Чумной Доктор. Как и в комиксе, он — анонимно и через сеть — призывал к справедливости и предлагал поучаствовать во флешмобе с киданием самолётиков в окно.

«Самолётики» встретили уже не с таким энтузиазмом — ролик собрал меньше просмотров, а некоторые зрители и вовсе его раскритиковали. Так, например, ругали антураж, который напоминал скорее улицы Нью-Йорка, чем Санкт-Петербурга (турок-таксист и вертикальное окно?). А сам посыл, хоть и вторил идее из комикса, получился очень неуклюжим: мальчиком манипулирует злой нарисованный дядя, вы только посмотрите, какой неразумный ребёнок.

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А потом фильм на несколько лет пропал с радаров.

Новые лица

Хотя почти на каждом московском «Комик Коне» Bubble Studios устраивали презентацию, где рассказывали, что полнометражный фильм вскоре увидит свет, на самом деле за кулисами «Майора Грома» разворачивался конфликт, из-за которого проект всё никак не могли запустить в работу.

Чудо произошло на фестивале Comic Con Russia осенью 2019-го, когда студия объявила о новом актёрском составе. Исполнителя главной роли Александра Горбатова заменил артист Тихон Жизневский, а на место режиссёра Владимира Беседина пришёл Олег Трофим («Лёд»). А вот юный Алексей Макаров, сыгравший мальчика из тизера «Самолётики», остался!

Тогда же об участии в проекте объявил «КиноПоиск», который стал соинвестором картины и стратегическим партнёром (взял на себя часть рекламы). В обмен онлайн-кинотеатр получил право на эксклюзивный показ фильма в Рунете.

Сам Артём Габрелянов не рассказывал, почему в команде случились перестановки. Лишь уточнил, что первоначальный сценарий кардинально поменяли.

Мы полностью переписали изначальный сценарий и провели тотальный рекаст — о причинах я говорить не буду, скажу лишь то, что я никогда не был уверен в успехе проекта так, как сейчас. С момента анонса фильма в 2017 году многое поменялось, неизменным осталось лишь наше желание сделать действительно выдающееся кино, которое запомнится людям. И Тихон, как никто другой, подходит на роль главного героя подобного фильма. Артём Габрелянов, интервью 2019 года

До премьеры фильма студия объясняла замену актёров и команды «творческими разногласиями». Но незадолго до премьеры о ситуации рассказали в подкасте сам Габрелянов, сценарист Роман Котков и кинопродюсер Михаил Китаев, работавший над «Громом». Пожалуй, этот ролик — самый полный срез информации о перезапуске фильма.

Подготовка: Китаев присоединился к проекту

Судя по всему, фильм спасло знакомство Артёма с Михаилом, который заинтересовался фильмом. У Михаила уже был большой опыт работы над самыми разными проектами («Вторжение», «Спутник», «Чернобыль» от HBO, «Т-34»), ранее он занимался подготовкой декораций, налаживанием связей, поиском артистов, съёмочной группы и тому подобным, и всё это пригодилось при работе над «Майором Громом».

Съёмки полнометражки по изначальному плану должны были стартовать через полтора месяца после присоединения Михаила, но на руках у команды был только сценарий и «несколько скетчей». Без декораций, контрактов и всего остального.

У студии были предварительные договорённости лишь с несколькими артистами — Дмитрием Чеботарёвым (Волков), Сергеем Горошко (Разумовский), Алексеем Маклаковым (Прокопенко) и Михаилом Евлановым (Стрелков). С актёром на роль Грома были сложности.

Впервые Китаев увидел короткометражку по «Грому» на съёмках фильма «Лёд» — вместе с Олегом Трофимом. Ещё тогда тот изъявил желание снимать по комиксам. Ролик дуэту понравился.

Когда Китаев присоединился к проекту, то сразу указал команде на несколько проблем. «Всё адово с точки зрения организации. Не хватает опыта в том, как тратить деньги».

Сценарий Китаеву скорее понравился — причём это был, по словам Габрелянова, уже пятый или шестой черновик. Китаев охарактеризовал текст как «хорошо, но надо работать».

У продюсера оставались вопросы к реализации: «Написано так, что не снимем». Он считал, что именно «сценарий, который невозможно снять» — причина того, почему фильм так и не удавалось запустить в производство. Прошлая команда не понимала, что в этот бюджет невозможно уложиться. «Не на адекватные деньги, не в России».

Габрелянов и Котков упомянули в сценарии «вертолёты и небоскрёбы». Судя по тому, что они не вошли в фильм, подобные масштабные сцены решили выкинуть.

Начало производства: новые сроки и новая команда

Первые недели с новым продюсером были достаточно болезненными. По словам Китаева, был «полный хаос, много задач, непонятно, за что браться».

Раз мы откровенны с нашими зрителями, — а часть наших зрителей и фанатов Bubble знает, что была замена режиссёра Владимира Беседина на Олега Трофима. Вот почему [это произошло]. В момент, когда мы начали производство, ребята находились в страшном творческом конфликте. Есть два лагеря. Одни хотят одно, другие — другое. Этот гордиев узел мы никак не могли распутать. В какой-то момент я предложил его разрубить, что в итоге и произошло. При всём уважении ко всем [участникам команды], это оказалось лучше для всех, иначе мы не смогли бы снять этот фильм. Все тащили его в разные стороны, это была тяжёлая обстановка. Михаил Китаев, кинопродюсер

В какой-то момент процесс производства остановили, а все дедлайны просто отменили. «Нужно было начать всё постепенно складывать заново». И с этой мыслью Михаил и Артём пошли к Араму Габрелянову, отцу Артёма, утверждать новый план.

Сперва команда устроила перестановки среди руководителей съёмочных групп (head of departments). «Это восприняли очень болезненно».

Команда проработала ещё три недели, но конфликты только нарастали, справиться с ними не удавалось. И тогда проект снова заморозили — на этот раз на полторы недели. В итоге пришлось распустить всю команду.

Следующий этап начался с того, что Габрелянов, Китаев и Котков написали список режиссёров. «Мне кажется, Олег Трофим — тот, кто нам нужен, плоть от плоти поп-культуры», — посчитал Китаев. Постановщик должен был снимать «Лёд 2», но оказалось, что он освободился от проекта.

Сам Трофим хотел уехать в Нарьян-Мар, чтобы «снимать артхаусный фильм и не ассоциироваться с коммерческим кино». Предложение снять «Грома» режиссёр принял далеко не сразу — после трёх звонков Китаева:

Я три раза отказывался. После фильма «Лёд» я взялся за пилот сериала «Горизонт». Позже в качестве режиссера экшн-юнита поработал на картине Фёдора Сергеевича Бондарчука «Вторжение», затем снял несколько клипов и рекламный документальный фильм про Антоху МС в Японии. В общем, был максимально истощён. Собирался уехать на крайний север к маме, чтобы по её повести написать сценарий и снять мистический триллер о геологии. Ну и отдохнуть. Когда позвонил Миша Китаев и предложил взяться за этот проект, я сказал «нет». Потом он набрал второй раз. Я попросил прислать сценарий, мол, что-то смогу подсказать, частным образом, как друг другу. Мне понравилось, но я все равно не был готов внутренне. Но после очередного разговора до меня дошло, что именно мечтают сделать ребята из Bubble, какие есть идеи и перспективы… в общем, я благодарен Мише за его настойчивость. Олег Трофим, интервью «Комсомольской правде»

Затем Китаев пригласил оператора Максима Жукова, который снимал фантастический хоррор «Спутник». Постепенно продюсер находил нужных людей, почти всю новую команду привёл именно он.

Затем начались поиски актёров. Главные сложности по-прежнему были с ролью Грома — слишком хорош был Горбатов. Однако он «не был заинтересован, упирался, выдвигал странные условия, при которых мы должны были перенести съёмки фильма на полтора года, чтобы его дождаться, а это было нереализуемо». В списках у команды был, например, Юра Борисов («Бык», «Мир! Дружба! Жвачка!»). На Тихона Жизнёвского вышли благодаря фотографии в инстаграме. И хотя по фото он не слишком попадал в типаж, когда он пришёл на пробы, «всё сразу стало понятно».

Дальше проект рос и расширялся, команде удалось разрешить основные проблемы и приступить к съёмкам.

И в итоге фильм всё-таки увидел свет.

Что дальше?

Уже в новом выпуске подкаста Артём Габрелянов рассказал о нескольких вариантах, как может развиваться франшиза. Всё упирается в деньги.

Добрать за счёт продажи на Запад и в других странах, особенно в Китае.

Добрать за счёт продажи прав на стриминговые платформы. «Но для этого фильм должен хорошо собирать в других странах, а это зависит от маркетинговой кампании».

Ещё вариант — снимать полноценно на платформы по их заказу и финансированию. «Сделать продолжение для кого-то».

Авторы подчёркивают, что снимать продолжение планируют именно в виде фильма, не сериала. При этом договоры с артистами подписаны сразу на пять фильмов.

Габрелянов также отверг обвинения в проплаченных акциях вроде аренды в Москве билборда с твитами поклонников: «Это не эффективно. Нам проще наши же деньги напрямую вложить в кассу фильма, чем терять половину в кинотеатрах»

Пока что никаких подробностей о дальнейшей работе нет — как и нет даты начала показа «Грома» на «КиноПоиске».

Возможно, авторы выпустят расширенную версию (её называют «Габрикат» — по аналогии со «Снайдеркатом», но с отсылкой к фамилии Габрелянова), но, по их словам, появление новой версии зависит от кассовых сборов и интереса публики. «На полу монтажной осталось достаточно сцен».