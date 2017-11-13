3 вопроса к тизеру «Майора Грома»

5 ноября издательство BUBBLE опубликовало в Сети тизер полнометражного фильма «Майор Гром: Чумной доктор» (а вчера он снова стал доступен на YouTube). Картина, как и ранее вышедшая короткометражка, основана на одноимённой серии комиксов. Сделан тизер весьма качественно. В нём симпатичная музыка, приятная цветокоррекция и неплохая компьютерная графика. По духу ролик напоминает голливудские фильмы начала 2000-х вроде первого «Человека-паука» с Тоби Магуайром. А вот содержание тизера вызывает три важных вопроса.

Короткометражка нам понравилась «Майор Гром» — боевик в духе Гая Ричи У Bubble Studios получился динамичный и стильный комедийный боевик, почти не имеющий отношения к их комиксам.

Это точно Россия?

Обратите внимание на город, где разворачивается действие. По улицам ходят люди самых разных национальностей. На вывесках видны надписи на английском языке. По дороге едут десятки такси жёлтого цвета, а водит одно из них стереотипный индус. Мы не случайно вспомнили о «Человеке-пауке»: город в ролике больше напоминает Нью-Йорк, чем Санкт-Петербург!

Можно возразить, что действие комиксов разворачивается в альтернативной версии Санкт-Петербурга, который отличается от реального прототипа. Но даже вымышленная северная столица из комиксов больше похожа на Петербург, чем город из тизера. Ранние выпуски «Грома» создавали ощущение сопричастности: где-то там, за окном, бродит мститель, сжигающий детей чиновников заживо, а его пытается остановить честный полицейский. Тизер таких эмоций не вызывает.

Понятно, что BUBBLE планируют выпустить свой фильм в американский прокат. Для этого они даже изначально сняли сцены на английском языке — в тизере отчётливо видны промахи дубляжа. Разумное решение, но зачем лишать фильм отечественного шарма? Нет, клюквы вроде «Защитников» не надо — достаточно пары узнаваемых мест и антуража, более-менее похожего на российский.

Как тизер связан с фильмом?

Главным героем тизера неожиданно оказался некий школьник. Юный хулиган катается на скейте, нарушая правила и рискуя своей и чужой жизнью. Между делом он смотрит видео Чумного доктора, клеймящего власти и коррупцию, принимает идеи революционера близко к сердцу и присоединяется к флэшмобу с бумажными самолётиками.

Опустим вопросы, почему нам предлагают следить за таким несимпатичным персонажем и почему политика волнует только школьника, а не, скажем, его родителей. Вопрос в другом: это точно тизер фильма про Майора Грома?

Для сравнения давайте вспомним, как выглядел трейлер короткометражки. В нём показали динамичную драку главного героя с бандитами в масках хоккеистов — главные достоинства фильма. Сразу становилось ясно, чего ждать. О новом тизере такого не скажешь.

Впрочем, трейлер короткометражки тоже был не совсем честен со зрителями — как оказалось, многие из драк на самом деле происходили в воображении Грома. Не исключено, что и тизер «Чумного доктора» своего рода «обманка», например, часть экспозиции. Скорее всего, в будущем нас ждёт ещё несколько подобных роликов-зарисовок.

Зачем столько политики?

BUBBLE не скрывают, что в серии «Майор Гром» используют людей и события реального мира как прототипы. В тизере главный злодей явно отсылает к политику Алексею Навальному. Он тоже публикует видеоролики на YouTube, в которых призывает бороться с коррупцией и чиновниками. Отсылку подчёркивает и время публикации ролика: его выложили в 20:18, явно намекая на выборы 2018 года.

В комиксах прототипом Чумного доктора был Павел Дуров, основатель соцсети «Вконтакте», а его жертвы были списаны со скандальных политических фигур. Однако авторы быстро отошли от политических отсылок вроде белых ленточек и наделили Доктора собственными чертами характера. И это пошло на пользу серии: вместо сатиры на российскую действительность авторы сосредоточились на расследованиях и конфликте Грома с антагонистом.

Тем обиднее, что в тизере BUBBLE снова ударяются в якобы актуальность и злободневность. И если в первых выпусках «Майора Грома» можно было понять Чумного доктора, он вызывал даже какую-то симпатию, то в тизере его, по сути, поднимают на смех: он зачитывает обращение комичным «злодейским» голосом, а его первым показанным сторонником оказывается глупый школьник.

Надеемся, что в фильме не будут злоупотреблять отсылками к российской реальности. И мы не получим вместо захватывающего и динамичного фильма агитационный ролик на полтора часа. Короткометражка уже доказала, что у «Майора Грома» есть потенциал на большее.

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