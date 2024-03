«Кунг-фу панда 4». Как подошла к концу история По

К четвёртым частям серий всегда подходишь с небольшим опасением: редко какая франшиза выдержит вес ожиданий аудитории. Даже супер-кассовые «Шрек» и«Ледниковый период» не продержались дольше трёх удачных мультфильмов, дальнейшие резко просели в качестве. Но панда По обожает нарушать правила — вот и здесь он пошёл против обидных закономерностей. Забегая вперёд, скажем, что четвёртая часть получилась точно не хуже остальных.

По прошёл долгий путь от неуклюжего сына лапшичника до Воина Дракона. Он сделался наследником мастера Угвэя, и теперь ему пора стать Духовным наставником Долины Мира. Но По к этому решительно не готов! Ему нравится быть Воином Дракона и драться. Теперь По должен выбрать нового Воина Дракона… только сперва одолеет последнего врага. В этот раз против По выступает коварная колдунья Хамелеонша, способная принимать облик кого угодно. Её план — забрать силу у всех до единого мастеров кунг-фу.

В дело вмешивается Чжэнь — лисица-воровка, волею случая попавшаяся на пути По. Она живёт по законам улиц, не верит в добро и милосердие, но идёт с По на сделку. Ей известно, как добраться до Хамелеонши и помешать её замыслу, а По за это скостит ей срок в тюрьме. И, конечно, Чжэнь даже в голову не могло прийти, что это приключение изменит всю её жизнь.

Хамелеонша — самый жалкий из противников По. Её не взяли ни в одну школу кунг-фу, и она полна чёрной зависти. Она выучилась колдовству, чтобы получить абсолютную власть над миром. Её способности позволяют принять любой облик, но ведь кунг-фу — это дух! А дух она скопировать не может. Только забрать силой. Однако в мире, где самый последний нищий владеет боевыми искусствами, не так-то просто найти кого-то слабее тебя. У Хамелеонши даже нет предыстории — трагического прошлого или страшных событий, толкнувших её на путь зла. Ничего, кроме чёрной зависти. Да она даже не понимает, зачем ей вообще нужно это кунг-фу.

А Чжэнь понимает. Причём даже не прилагая особых усилий, просто путешествуя вместе с По и разговаривая с ним. У По, конечно, есть некоторая проблема в формулировке мудрых изречений, но он постиг главное — доброту, мудрость и баланс. По сути, Хамелеонша даже не его враг. Это враг Чжэнь, её возможность традиционно, по-буддистски, «убить свою мать» — освободившись от прошлого, выйти в новую жизнь. Возможно, Чжэнь станет главным героем следующих частей.

Чжэнь — необычный для франшизы персонаж. Как правило, добро в кунг-фу мире — это добро, а зло выражено явно и второго шанса в мире живых не получает. Добро пожаловать в мир духов, карма, бессердечная ты стерва! А Чжэнь изначально не назовёшь положительным персонажем. Она лгунья и воровка, никому не доверяет и использует По в своих целях. Но По уже случалось прощать обман — в третьей части папа Ли скрывал от него, что никакой особенной силы у панд нет. Тогда По нашёл способ дотянуться до истинного духа панд и сделать из них настоящих бойцов, а заодно сам немного развился. И теперь у По есть мудрость и терпение, чтобы не только простить Чжэнь, но и увидеть в ней потенциал, когда-то открытый Угвэем в нём самом.

Чжэнь из героинь самостоятельных и боевых, живущих в уверенности, что им никто не нужен. Раньше в мультфильмах они менялись, встречая любовь всей своей жизни. Но те времена прошли, и теперь движущей силой становится не любовь, а дружба, признание или вера в тебя кого-то неожиданного, но внезапно важного. По не просто верит в Чжэнь — он приводит её в ситуацию, когда у лисички не остаётся иного выбора, кроме как сражаться и расцвести, словно цветы персика на молодом деревце. Когда-то точно так же с По поступил мастер Угвэй, и теперь он повторяет путь своего учителя. Потому что иногда только оказавшись один на один с последствиями своих ошибок, герою под силу исправиться.

Чжэнь — из нового поколения мастеров кунг-фу. Она не просветлена изначально, но в её душе всегда было заложено правильное, настоящее, то, что делает мастером и защитником. В Можжевеловом городе жизнь гораздо тяжелее, чем в долине — это тоже поражает По, — и таких, как Чжэнь, там полным-полно. И значит, каждый из них заслуживает второго шанса. Чжэнь же смогла.

А для По история подходит к концу. С первого фильма разматывался клубок истории о том, как мало на что способный увалень с золотым сердцем и огромной любовью к кунг-фу смог забраться на самую вершину. Идея «Панды» в том, что настоящий учитель найдёт правильный подход к ученику, а настоящий человек — к своему признанию. Да, это фильм об антропоморфных зверях, но их облик — метафора, благодаря которой Майк Митчелл и Стефани Стайн (а так же команда режиссёров предыдущих мультфильмов и трёх мультсериалов) говорят о людях. Об их мечтах, надеждах, стремлениях и целях. Фильмы про кунг-фу — это всегда истории про стойкость духа, способность победить и не сдаваться перед лицом смертельной опасности.

А ещё — про перемены и отсутствие страха перед ними. В Долине Мира всё изменится. Мастер Угвэй был классическим духовным наставником — просветлённым и спокойным. Но По на него совсем не похож. Он полон жизни, сомнений, стремлений, и до просветления ему далеко. Поэтому и новое поколение его учеников будет совсем другим. Они, конечно, будут сильными и ловкими, но ещё — несовершенными, и станут не бояться своих несовершенств, а обратят их себе на пользу. Как это делает сам По.

Чего не хватило в мультфильме, так это Пятёрки. Она появилась только в титрах, словно напоминание от создателей: мы не забыли этих героев и помним, что вы их любите. Такое короткое камео расстраивает, хочется увидеть больше их приключений с По. Больше экранного времени можно было уделить и бывшим врагам Воина Дракона: за всех антагонистов прошлых фильмов в основном отдувался Тай Лунг — первый опаснейший противник По. Хотя с его участием историю даже получилось красиво закольцевать.

Зато параллельная линия с папами Пином и Ли (гусём и пандой), которые бесстрашно бросились на помощь сыну, в очередной раз влезшему в авантюру с потенциально смертельным исходом, очень милая и хорошо проработанная. Эта линия не только показывает, как тревожные люди умеют в нужный момент собраться (Пин), но и раскрывает важный момент борьбы со страхами на пути к цели. Ли — довольно трусливая панда, однако он преодолевает себя. «Если не можешь быть храбрым, веди себя как храбрец!» — говорит ему Пин, и Ли следует совету. Конечно, подвиг папы Ли не сравнить с боевыми победами По, но самого себя победить порой куда сложнее.

Остался на высоте и саундтрек. Музыка Ханса Циммера органично поддерживает сюжет, усиливая впечатление, где это необходимо, и стихая, отходя на второй план, когда история требует тишины. А чего стоят совершенно хулиганские титры с кавером на Ooops… I Did It Again Бритни Спирс в исполнении неповторимого Джека Блэка.

Графика тоже не подкачала — картинка словно дышит, видна даже разница в текстурах шкур По и его папы-панды (у Ли шерсть более кудрявая) — проделана потрясающая кропотливая работа. В этом отношении Dreamworks, не останавливаясь, идёт вперёд, постоянно повышая планку качества.

«Кунг-фу панда 4» — крепко сбитый и мастерски исполненный мультфильм для тех, кто любит эту франшизу, приключения и кунг-фу. Картина похожа на обожаемый По пельмешек — под обёрткой весёлых приключений кроются серьёзные вопросы, над которыми всегда можно поразмыслить. Это по-настоящему семейное кино, логично завершающее сюжетную линию персонажа и вместе с тем прокладывающее мостик к дальнейшему развитию истории и приключениям нового Воина Дракона. Да и мастер Шифу наверняка заслужил хотя бы один сольный фильм.