«Кунг-фу панда 4». Как подошла к концу история По

К четвёртым частям серий всегда подходишь с небольшим опасением: редко какая франшиза выдержит вес ожиданий аудитории. Даже супер-кассовые «Шрек» и«Ледниковый период» не продержались дольше трёх удачных мультфильмов, дальнейшие резко просели в качестве. Но панда По обожает нарушать правила — вот и здесь он пошёл против обидных закономерностей. Забегая вперёд, скажем, что четвёртая часть получилась точно не хуже остальных.
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По прошёл долгий путь от неуклюжего сына лапшичника до Воина Дракона. Он сделался наследником мастера Угвэя, и теперь ему пора стать Духовным наставником Долины Мира. Но По к этому решительно не готов! Ему нравится быть Воином Дракона и драться. Теперь По должен выбрать нового Воина Дракона… только сперва одолеет последнего врага. В этот раз против По выступает коварная колдунья Хамелеонша, способная принимать облик кого угодно. Её план — забрать силу у всех до единого мастеров кунг-фу.
В дело вмешивается Чжэнь — лисица-воровка, волею случая попавшаяся на пути По. Она живёт по законам улиц, не верит в добро и милосердие, но идёт с По на сделку. Ей известно, как добраться до Хамелеонши и помешать её замыслу, а По за это скостит ей срок в тюрьме. И, конечно, Чжэнь даже в голову не могло прийти, что это приключение изменит всю её жизнь.
Хамелеонша — самый жалкий из противников По. Её не взяли ни в одну школу кунг-фу, и она полна чёрной зависти. Она выучилась колдовству, чтобы получить абсолютную власть над миром. Её способности позволяют принять любой облик, но ведь кунг-фу — это дух! А дух она скопировать не может. Только забрать силой. Однако в мире, где самый последний нищий владеет боевыми искусствами, не так-то просто найти кого-то слабее тебя. У Хамелеонши даже нет предыстории — трагического прошлого или страшных событий, толкнувших её на путь зла. Ничего, кроме чёрной зависти. Да она даже не понимает, зачем ей вообще нужно это кунг-фу.
А Чжэнь понимает. Причём даже не прилагая особых усилий, просто путешествуя вместе с По и разговаривая с ним. У По, конечно, есть некоторая проблема в формулировке мудрых изречений, но он постиг главное — доброту, мудрость и баланс. По сути, Хамелеонша даже не его враг. Это враг Чжэнь, её возможность традиционно, по-буддистски, «убить свою мать» — освободившись от прошлого, выйти в новую жизнь. Возможно, Чжэнь станет главным героем следующих частей.
Чжэнь — необычный для франшизы персонаж. Как правило, добро в кунг-фу мире — это добро, а зло выражено явно и второго шанса в мире живых не получает. Добро пожаловать в мир духов, карма, бессердечная ты стерва! А Чжэнь изначально не назовёшь положительным персонажем. Она лгунья и воровка, никому не доверяет и использует По в своих целях. Но По уже случалось прощать обман — в третьей части папа Ли скрывал от него, что никакой особенной силы у панд нет. Тогда По нашёл способ дотянуться до истинного духа панд и сделать из них настоящих бойцов, а заодно сам немного развился. И теперь у По есть мудрость и терпение, чтобы не только простить Чжэнь, но и увидеть в ней потенциал, когда-то открытый Угвэем в нём самом.
Чжэнь из героинь самостоятельных и боевых, живущих в уверенности, что им никто не нужен. Раньше в мультфильмах они менялись, встречая любовь всей своей жизни. Но те времена прошли, и теперь движущей силой становится не любовь, а дружба, признание или вера в тебя кого-то неожиданного, но внезапно важного. По не просто верит в Чжэнь — он приводит её в ситуацию, когда у лисички не остаётся иного выбора, кроме как сражаться и расцвести, словно цветы персика на молодом деревце. Когда-то точно так же с По поступил мастер Угвэй, и теперь он повторяет путь своего учителя. Потому что иногда только оказавшись один на один с последствиями своих ошибок, герою под силу исправиться.
Чжэнь — из нового поколения мастеров кунг-фу. Она не просветлена изначально, но в её душе всегда было заложено правильное, настоящее, то, что делает мастером и защитником. В Можжевеловом городе жизнь гораздо тяжелее, чем в долине — это тоже поражает По, — и таких, как Чжэнь, там полным-полно. И значит, каждый из них заслуживает второго шанса. Чжэнь же смогла.
А для По история подходит к концу. С первого фильма разматывался клубок истории о том, как мало на что способный увалень с золотым сердцем и огромной любовью к кунг-фу смог забраться на самую вершину. Идея «Панды» в том, что настоящий учитель найдёт правильный подход к ученику, а настоящий человек — к своему признанию. Да, это фильм об антропоморфных зверях, но их облик — метафора, благодаря которой Майк Митчелл и Стефани Стайн (а так же команда режиссёров предыдущих мультфильмов и трёх мультсериалов) говорят о людях. Об их мечтах, надеждах, стремлениях и целях. Фильмы про кунг-фу — это всегда истории про стойкость духа, способность победить и не сдаваться перед лицом смертельной опасности.
А ещё — про перемены и отсутствие страха перед ними. В Долине Мира всё изменится. Мастер Угвэй был классическим духовным наставником — просветлённым и спокойным. Но По на него совсем не похож. Он полон жизни, сомнений, стремлений, и до просветления ему далеко. Поэтому и новое поколение его учеников будет совсем другим. Они, конечно, будут сильными и ловкими, но ещё — несовершенными, и станут не бояться своих несовершенств, а обратят их себе на пользу. Как это делает сам По.
Чего не хватило в мультфильме, так это Пятёрки. Она появилась только в титрах, словно напоминание от создателей: мы не забыли этих героев и помним, что вы их любите. Такое короткое камео расстраивает, хочется увидеть больше их приключений с По. Больше экранного времени можно было уделить и бывшим врагам Воина Дракона: за всех антагонистов прошлых фильмов в основном отдувался Тай Лунг — первый опаснейший противник По. Хотя с его участием историю даже получилось красиво закольцевать.
Зато параллельная линия с папами Пином и Ли (гусём и пандой), которые бесстрашно бросились на помощь сыну, в очередной раз влезшему в авантюру с потенциально смертельным исходом, очень милая и хорошо проработанная. Эта линия не только показывает, как тревожные люди умеют в нужный момент собраться (Пин), но и раскрывает важный момент борьбы со страхами на пути к цели. Ли — довольно трусливая панда, однако он преодолевает себя. «Если не можешь быть храбрым, веди себя как храбрец!» — говорит ему Пин, и Ли следует совету. Конечно, подвиг папы Ли не сравнить с боевыми победами По, но самого себя победить порой куда сложнее.
Остался на высоте и саундтрек. Музыка Ханса Циммера органично поддерживает сюжет, усиливая впечатление, где это необходимо, и стихая, отходя на второй план, когда история требует тишины. А чего стоят совершенно хулиганские титры с кавером на Ooops… I Did It Again Бритни Спирс в исполнении неповторимого Джека Блэка.
Графика тоже не подкачала — картинка словно дышит, видна даже разница в текстурах шкур По и его папы-панды (у Ли шерсть более кудрявая) — проделана потрясающая кропотливая работа. В этом отношении Dreamworks, не останавливаясь, идёт вперёд, постоянно повышая планку качества.
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«Кунг-фу панда 4» — крепко сбитый и мастерски исполненный мультфильм для тех, кто любит эту франшизу, приключения и кунг-фу. Картина похожа на обожаемый По пельмешек — под обёрткой весёлых приключений кроются серьёзные вопросы, над которыми всегда можно поразмыслить. Это по-настоящему семейное кино, логично завершающее сюжетную линию персонажа и вместе с тем прокладывающее мостик к дальнейшему развитию истории и приключениям нового Воина Дракона. Да и мастер Шифу наверняка заслужил хотя бы один сольный фильм.