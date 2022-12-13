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    #Гильермо Дель Торо #кукольный мультфильм #обзор фильма #сатира

    «Пиноккио Гильермо дель Торо»: великая антивоенная сказка не для детей

    13 декабря 2022
    Avatar photo
    13.12.2022
    14896
    4 минуты на чтение
    #Гильермо Дель Торо #кукольный мультфильм #обзор фильма #сатира
    «Пиноккио Гильермо дель Торо»: великая антивоенная сказка не для детей 1

    Итальянский мастер резьбы по дереву Джеппетто потерял сына и в приступе горя вырезал ему на смену деревянного мальчика по имени Пиноккио. Случилось чудо: кукла ожила. Но отцу и новоявленному сыну предстоит пройти вместе нелёгкий путь. Пиноккио нужно узнать, как из деревянной куклы превратиться в настоящего мальчика. А Джеппетто придётся вспомнить, каким должен быть настоящий отец.

    Pinocchio

    Жанр: сказочный мультфильм
    Режиссер: Гильермо дель Торо
    Роли озвучивали: Грегори Манн, Дэвид Брэдли, Юэн Макгрегор, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон
    Премьера: 9 декабря 2022 г. (цифровой релиз)
    Возрастной рейтинг: 6+
    Продолжительность: 117 мин.
    Похоже на: «Лабиринт фавна», «Остров собак»

    В 2022 году вышли сразу две голливудские адаптации классической сказки Карло Коллоди. Но насколько пустой оказалась «живая» экранизация от Disney, которую не спас даже Роберт Земекис в режиссёрском кресле, настолько же оригинальной и трогательной получилась версия Гильермо дель Торо. Оскароносный мексиканский режиссёр специализируется на необычных мрачноватых сказках, поэтому, когда стало известно, что он работает над мультфильмом, все поклонники замерли в ожидании чего-то нового и чудесного. Эти надежды оказались полностью оправданы, а дель Торо в очередной раз подтвердил звание одного из лучших режиссёров современности.

    Сказка Коллоди — это насквозь морализаторская история. Деревянный Пиноккио появляется на свет изначально порочным, поэтому он должен пройти через множество испытаний, раскаяться в своих грехах и искупить их самоотверженным трудом и заботой о других. Только тогда он обретёт право считаться настоящим человеком. Самый страшный порок Пиноккио не легкомысленность, не жадность и даже не лживость, которая впоследствии стала ассоциироваться с этим персонажем из-за его носа. По мнению Коллоди, главный грех Пиноккио — непослушание, непочтение к отцу и другим моральным авторитетам, которых он встречает на пути. Основным нравственным уроком сказки можно считать эти слова: «Горе детям, которые восстают против своих родителей и покидают по неразумию своему отчий дом!» Именно эту истину старается донести до маленьких читателей автор.

    «Пиноккио Гильермо дель Торо»: великая антивоенная сказка не для детей

    Забавная деталь: погибшего сына Джеппето звали… Карло!

    Такая мораль оказалась не очень близка мексиканскому режиссёру. Центральной темой мультфильма он сделал отношения отца и сына. Но в отличие от сказки Коллоди, где отец предстает идеализированной фигурой, дель Торо очеловечивает Джеппетто. У резчика по дереву появляется личная трагедия, связанная с потерей жены и сына, и не соответствующие образу идеального отца черты и привычки вроде алкоголизма. Он не сразу принимает Пиноккио, срывает на нём злость и не всегда оказывается способен его защитить. 

    А Пиноккио больше не воплощение детской порочности, которую необходимо искоренить. Да, он может шалить и дерзить, капризничать и обманывать. Но всё это лишь проявления детской непосредственности и несформированности (неотёсанности). Сердце у деревянного мальчика изначально доброе, он очень любит отца и жаждет заслужить его одобрение. 

    Режиссёр показывает отношения детей и родителей как взаимозависимые: не только ребенок учится у взрослого тому, что такое хорошо и что такое плохо, но и взрослый благодаря ребёнку развивается и растёт над собой. Дополнительно тема отцов и детей подчёркивается с помощью пар второстепенных персонажей: Фитиля и его жестокого отца Подесты, обезьянки Спаццатуры и третирующего его графа Вольпе, глядя на которого, русские зрители непременно вспомнят Карабаса Барабаса.

    «Пиноккио Гильермо дель Торо»: великая антивоенная сказка не для детей 2

    «Вольпе» по-итальянски значит «Лис», так что граф отвечает ещё и за лису, русской публике известную как Алиса

    Вторая по важности тема мультфильма — определение человечности. Деревянная кукла хочет стать настоящим человеком, но что это такое? Для Коллоди человечность связана с добродетелью. Дель Торо даёт более мрачный ответ в духе классического силлогизма: быть человеком значит быть смертным. И когда Пиноккио впервые умирает и знакомится со Смертью, невольно закрадывается мысль, что возрастной рейтинг этому мультфильму стоило поставить повыше.

    Из всех предыдущих работ режиссёра «Пиноккио» больше всего напоминает «Лабиринт фавна»: здесь так же переплетаются мрачная реальность и не менее мрачная фантазия. «Пиноккио», пожалуй, не так откровенно жесток, но в нём с лихвой хватает моментов, которые маленькие зрители потом могут вспоминать как источник своих детских травм. Сын Джеппетто погибает в результате авиационного налёта, в стране распространяется фашистская идеология, начинается война — всё это элементы отнюдь не детского мультфильма. 

    Бескомпромиссная антивоенная позиция режиссёра выражается не только в издевательствах над нежной психикой зрителей, но и в прямом высмеивании диктатуры: Бенито Муссолини появляется на экране в откровенно жалком виде. Однако издевательств над зрительской психикой в мультфильме всё же намного больше. Чего только стоит финал, который оставляет после себя большую тяжесть на сердце.

    «Пиноккио Гильермо дель Торо»: великая антивоенная сказка не для детей 8

    Дель Торо жёстко потешается над Муссолини и фашизмом

    Кукольная анимация сегодня уже не так популярна, как раньше, но какая технология лучше подойдёт для истории о деревянной кукле? Гильермо дель Торо не изменяет себе, поэтому дизайны персонажей выглядят причудливо и порой даже отталкивающе: натуралистичный Сверчок, Лесной Дух, которая похожа на ветхозаветных ангелов (да-да, тех самых со множеством крыльев и глаз), и, разумеется, сам Пиноккио, которого Джеппетто вырезал в пьяном угаре, из-за чего результат получился соответствующий. Своим визуальным стилем «Пиноккио» напоминает мультфильмы Уэса Андерсона, только у дель Торо нет такой сильной зацикленности на симметрии. 

    Не отстаёт и звук. Голоса персонажам мультфильма подарили звёзды первой величины: Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Тильда Суинтон, Кейт Бланшетт и многие другие. Выбор актёров озвучки был особенно важен, ведь это ещё отчасти и мюзикл. Хотя песен не так уж много, все они весьма приятные, пусть и вряд ли станут хитами.

    «Пиноккио» дель Торо — глубокий, сложный и даже тяжёлый мультфильм. Маленьким детям его определённо стоит смотреть только с родителями, которые смогут утешить их после просмотра. Эта красивая, пронзительная и неоднозначная история вновь подтверждает, что дель Торо заслужил статус одного из лучших и самых жестоких сказочников современности.

    «Пиноккио Гильермо дель Торо»: великая антивоенная сказка не для детей 5

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