«Пиноккио Гильермо дель Торо»: великая антивоенная сказка не для детей

Итальянский мастер резьбы по дереву Джеппетто потерял сына и в приступе горя вырезал ему на смену деревянного мальчика по имени Пиноккио. Случилось чудо: кукла ожила. Но отцу и новоявленному сыну предстоит пройти вместе нелёгкий путь. Пиноккио нужно узнать, как из деревянной куклы превратиться в настоящего мальчика. А Джеппетто придётся вспомнить, каким должен быть настоящий отец.

Pinocchio Жанр: сказочный мультфильм

Режиссер: Гильермо дель Торо

Роли озвучивали: Грегори Манн, Дэвид Брэдли, Юэн Макгрегор, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон

Премьера: 9 декабря 2022 г. (цифровой релиз)

Возрастной рейтинг: 6+

Продолжительность: 117 мин.

Похоже на: «Лабиринт фавна», «Остров собак»

В 2022 году вышли сразу две голливудские адаптации классической сказки Карло Коллоди. Но насколько пустой оказалась «живая» экранизация от Disney, которую не спас даже Роберт Земекис в режиссёрском кресле, настолько же оригинальной и трогательной получилась версия Гильермо дель Торо. Оскароносный мексиканский режиссёр специализируется на необычных мрачноватых сказках, поэтому, когда стало известно, что он работает над мультфильмом, все поклонники замерли в ожидании чего-то нового и чудесного. Эти надежды оказались полностью оправданы, а дель Торо в очередной раз подтвердил звание одного из лучших режиссёров современности.

Сказка Коллоди — это насквозь морализаторская история. Деревянный Пиноккио появляется на свет изначально порочным, поэтому он должен пройти через множество испытаний, раскаяться в своих грехах и искупить их самоотверженным трудом и заботой о других. Только тогда он обретёт право считаться настоящим человеком. Самый страшный порок Пиноккио не легкомысленность, не жадность и даже не лживость, которая впоследствии стала ассоциироваться с этим персонажем из-за его носа. По мнению Коллоди, главный грех Пиноккио — непослушание, непочтение к отцу и другим моральным авторитетам, которых он встречает на пути. Основным нравственным уроком сказки можно считать эти слова: «Горе детям, которые восстают против своих родителей и покидают по неразумию своему отчий дом!» Именно эту истину старается донести до маленьких читателей автор.

Такая мораль оказалась не очень близка мексиканскому режиссёру. Центральной темой мультфильма он сделал отношения отца и сына. Но в отличие от сказки Коллоди, где отец предстает идеализированной фигурой, дель Торо очеловечивает Джеппетто. У резчика по дереву появляется личная трагедия, связанная с потерей жены и сына, и не соответствующие образу идеального отца черты и привычки вроде алкоголизма. Он не сразу принимает Пиноккио, срывает на нём злость и не всегда оказывается способен его защитить.

А Пиноккио больше не воплощение детской порочности, которую необходимо искоренить. Да, он может шалить и дерзить, капризничать и обманывать. Но всё это лишь проявления детской непосредственности и несформированности (неотёсанности). Сердце у деревянного мальчика изначально доброе, он очень любит отца и жаждет заслужить его одобрение.

Режиссёр показывает отношения детей и родителей как взаимозависимые: не только ребенок учится у взрослого тому, что такое хорошо и что такое плохо, но и взрослый благодаря ребёнку развивается и растёт над собой. Дополнительно тема отцов и детей подчёркивается с помощью пар второстепенных персонажей: Фитиля и его жестокого отца Подесты, обезьянки Спаццатуры и третирующего его графа Вольпе, глядя на которого, русские зрители непременно вспомнят Карабаса Барабаса.

Вторая по важности тема мультфильма — определение человечности. Деревянная кукла хочет стать настоящим человеком, но что это такое? Для Коллоди человечность связана с добродетелью. Дель Торо даёт более мрачный ответ в духе классического силлогизма: быть человеком значит быть смертным. И когда Пиноккио впервые умирает и знакомится со Смертью, невольно закрадывается мысль, что возрастной рейтинг этому мультфильму стоило поставить повыше.

Из всех предыдущих работ режиссёра «Пиноккио» больше всего напоминает «Лабиринт фавна»: здесь так же переплетаются мрачная реальность и не менее мрачная фантазия. «Пиноккио», пожалуй, не так откровенно жесток, но в нём с лихвой хватает моментов, которые маленькие зрители потом могут вспоминать как источник своих детских травм. Сын Джеппетто погибает в результате авиационного налёта, в стране распространяется фашистская идеология, начинается война — всё это элементы отнюдь не детского мультфильма.

Бескомпромиссная антивоенная позиция режиссёра выражается не только в издевательствах над нежной психикой зрителей, но и в прямом высмеивании диктатуры: Бенито Муссолини появляется на экране в откровенно жалком виде. Однако издевательств над зрительской психикой в мультфильме всё же намного больше. Чего только стоит финал, который оставляет после себя большую тяжесть на сердце.

Кукольная анимация сегодня уже не так популярна, как раньше, но какая технология лучше подойдёт для истории о деревянной кукле? Гильермо дель Торо не изменяет себе, поэтому дизайны персонажей выглядят причудливо и порой даже отталкивающе: натуралистичный Сверчок, Лесной Дух, которая похожа на ветхозаветных ангелов (да-да, тех самых со множеством крыльев и глаз), и, разумеется, сам Пиноккио, которого Джеппетто вырезал в пьяном угаре, из-за чего результат получился соответствующий. Своим визуальным стилем «Пиноккио» напоминает мультфильмы Уэса Андерсона, только у дель Торо нет такой сильной зацикленности на симметрии.

Не отстаёт и звук. Голоса персонажам мультфильма подарили звёзды первой величины: Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Тильда Суинтон, Кейт Бланшетт и многие другие. Выбор актёров озвучки был особенно важен, ведь это ещё отчасти и мюзикл. Хотя песен не так уж много, все они весьма приятные, пусть и вряд ли станут хитами.