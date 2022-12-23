«Гром: Трудное детство». Кинокомикс про девяностые, которых не было

Мальчика Игоря растит отец-суперкоп Константин Гром. Ну, то есть старается растить, отдавая большую часть своих сил работе. А там полный завал: криминалитет разрывает Санкт-Петербург 1990-х на части, а в придачу ещё объявился какой-то суперзлодей Анубис, который хочет подмять город под себя.

Жанр: супергероика

Режиссёр: Олег Трофим

В ролях: Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников

Премьера: 1 января на «Кинопоиске»

Возрастной рейтинг: 16+

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Современное кинопроизводство — это какие-то совершенно безумные темпы. Порой приходится спешить так, что ещё в ночь перед премьерой CGI-художники вносят последние штрихи в ленту. А иногда и не последние, если между премьерным показом и релизом остаётся ещё пара недель. «Трудное детство», по заверению авторов, делалось именно в таких условиях: перед началом сеанса нам рассказали, что оставшееся до 1 января время планируют потратить на кое-какую полировку. Улучшать в фильме действительно есть что, правда, я бы не отнёс это к категории спецэффектов.

«Трудное детство» не совсем приквел к «Майору Грому». Это скорее спин-офф, вырезанная сюжетная линия флешбэков, призванная объяснить, почему Игорь вот такой. Причём главным героем фильма попытались сделать не Константина или Игоря, а саму эпоху. Во вселенной Bubble, по логике создателей, 1990-е должны быть по-комиксовому гиперболизированными. И с этим переборщили, словно у кого-то в ответственный момент дёрнулась рука, и вместо «сделать происходящее на 100% комиксовее» шарахнули сразу на все 800%. Петербург получился не просто бандитским — это натуральная зона военных действий, ад на земле, каким Готэм-сити не был даже в худшие свои годы.

На центральных улицах стоят изрешеченные пулями автомобили, каждая подворотня разукрашена яркими граффити в несколько слоёв, а в логове бандитов хранится наличкой в крупных купюрах сумма, многократно превышающая городской бюджет. Посреди всего этого хаоса спокойно ходят россияне, переживающие в основном не из-за творящегося на улицах апокалипсиса, а от непонимания, как жить в условиях рыночной экономики. И на этом фоне счастливый мальчишка Игорь Гром выигрывает на олимпиаде два билета в Диснейленд. О да, те знаменитые олимпиады из 1990-х, где школьникам раздавали билеты в парки аттракционов из других стран! В происходящем отчётливо проступает вкус клюквы — ну, по крайней мере, на взгляд человека, который в эти самые 1990-е жил и ходил в школу.

Притом некоторые вещи, хоть они и показаны в избыточной манере, действительно передают дух эпохи. Например, засилье всевозможных экстрасенсов, магов и колдунов, очевидный запрос на мистику у всех без исключения — у рядовых жителей, политиков, бандитов. Это в «Трудном детстве» обыграно блестяще: в конце концов даже суперзлодей Анубис прибывает в город именно на гребне нью-эйджевской волны. Или ещё один великолепный момент — полицейское управление города (видимо, переименование в полицию тут произошло куда раньше, чем в реальности) сдаёт часть помещений в аренду, и на первом этаже там расположилось казино.

Но все эти комиксные финтифлюшки — лишь украшения для простой и сильной истории, где мечтающий подзаработать денег Игорь совершает череду глупостей, которые приводят к закономерным последствиям. Это настолько понятный и искренний сюжет, что, на мой взгляд, суперзлодей, стрельба по-македонски и неприятный журналист криминальной хроники, подозрительно похожий на Влада Листьева, историю только портят. Вся эта шелуха, конечно, делает фильм куда привлекательнее для современного зрителя, но параллельно отбирает экранное время, которое можно было потратить на показ будней Игоря Грома.

«Трудное детство» — это буквально два дня, за которые нам показывают пару диалогов с отцом да парочку же тусований с лучшим другом — а всё остальное посвящается разоблачению Анубиса и демонстрации «страха и ненависти в Санкт-Готэмсбурге». Да, эти два дня перевернут жизнь главного героя — но этот переворот ощущался бы куда мощнее, если бы нам подробнее показали жизнь Игоря до. В ленте хватает актёров, которые бы вполне могли своей игрой вытянуть спокойные эпизоды. Кай Гетц и Сергей Марин отлично воплотили на экране своих героев, и наблюдать за их общением при наличии хороших диалогов было бы ничуть не менее интересно, чем за перестрелками.

И уж конечно, фильм набит внутренним фансервисом — то вскользь упомянут Разумовского, то засветят в кадре тот самый мотоцикл, то покажут, что любовь к кепке и шаверме у Игоря тянется ещё из детства. И это приятные детали, только они не делают фильм самоценным, а скорее подчёркивают, что он — приложение к «Чумному Доктору». А жаль, ведь в ленту вложено много любви и души. Тут неплохая режиссура, интересные актёры, совершенно роскошная работа с цветокоррекцией. Есть даже мультипликационные вставки, призванные проиллюстрировать внутренний мир героя, и небольшие анимированные «дорисовки» реальности на манер того, что было в «Митчеллах против машин». Приёмы изобретательные, но, как по мне, так было бы уместно выражать внутренний мир ребёнка 2000-х или 2010-х, но не 1990-х.

Я бы выделил в ленте только одну проблему не из категории вкусовщины — звук. В фильме есть несколько персонажей, говорящих с акцентами, — местами их речь становилась откровенно неразборчивой на фоне других звуков. Возможно, именно это к онлайн-премьере отполируют, и тогда у меня будет весомый повод пересмотреть «Грома». Ну или хотя бы отдельные эпизоды.