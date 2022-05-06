Почему «Майор Гром» — это новый «Бэтмен»… только лучше

«Бэтмен» Мэтта Ривза вышел в мировой прокат в марте и появился в Сети пару недель назад. «Майор Гром: Чумной Доктор» добрался до экранов в прошлом году. Это два разных фильма из двух разных стран, снятые по двум разным комиксам. Однако между ними парадоксально много общего.

Отчасти это объясняется тем, что создатели обеих картин черпали вдохновение из одних и тех же источников. На культовый триллер «Семь» Дэвида Финчера равнялись и WB, и Bubble, да и влияние бэт-трилогии Кристофера Нолана заметно невооружённым глазом.

Другая возможная причина совпадений в том, что оба кинокомикса так или иначе пытаются осмыслить или хотя бы отразить актуальные социальные проблемы, а они что в Штатах, что у нас примерно одинаковы: катастрофическое неравенство и порождаемое им недоверие к системе, апатия, агрессия. Разумеется, несмотря на попытки говорить о важном, всё это не «Паразиты» и не злободневки Юрия Быкова, а исключительно развлекательное кино. Причём в обоих случаях кино качественное.

Но… Сейчас прозвучит крамола, однако я, будучи в здравом уме и твёрдой памяти, утверждаю, что в заочном противостоянии Bubble и DC… победили первые. «Чумной Доктор» рассказал ту же историю, что и «Бэтмен», но сделал это лучше.

Что общего?

Начнём с точек пересечения. Действие обоих фильмов разворачивается в мрачном, но лишь условно реалистичном мегаполисе, жители которого страдают от распоясавшейся преступности и повальной коррупции. Главный герой, вечно хмурый детектив-одиночка, не первый год пытается исправить ситуацию своими руками, однако общее положение дел от этого не меняется — сколько бандитов ни бей, на смену одним вылезают другие. Помогает герою усатый полицейский — в основном тем, что выгораживает перед начальством и сквозь пальцы смотрит на противоправные методы борьбы.

Одной ненастной ночью в городе объявляется убийца в маске, который начинает линчевать коррумпированных представителей местной элиты. Экзекуции он транслирует в прямом эфире, отчего быстро становится народным героем в глазах униженных и оскорблённых. Сторонники палача даже выходят на митинги в его поддержку. Главный герой идёт по следу маньяка, а в процессе сталкивается с харизматичной авантюристкой, преследующей собственные цели.

По ходу сюжета выясняется, что под маской линчевателя скрывается психически нестабильный сирота, в душе которого из-за трудного детства в приюте выросло искажённое чувство справедливости. По плану злодея, после его ареста город погрузится в хаос, а его сторонники закончат начатый им крестовый поход, пролив ещё больше крови. Но чувство единения в горожанах побеждает, и последствия катастрофы удаётся смягчить.

К финалу главный герой осознаёт, что насилие — это не выход, между ним и авантюристкой возникают романтические чувства, а антагонист оказывается запертым в психушке. Но концовка намекает, что в сиквеле он выберется оттуда ещё более озлобленным и безумным.

Нехило так совпадений, не правда ли? Общих элементов столько, что, выйди «Бэтмен» раньше, российский фильм непременно обвинили бы в плагиате. Однако фильмы снимались почти параллельно, и «Грома» закончили даже раньше. Ладно, спишем на идеи, витающие в воздухе. Удивительнее то, что «Чумной Доктор» почти каждую из них реализует ярче, чем один из самых ожидаемых блокбастеров последних лет.

Санкт-Готэмбург

Взять хотя бы Готэм. У Ривза он получился декорацией — атмосферной, изобретательно и сочно снятой, но неживой. Мы понятия не имеем ни как устроен этот город, ни кто в нём обитает. Есть лишь клуб Iceberg Lounge, где в тёмном подвале тусуются коррупционеры всех мастей; залитые дождём трущобы, населённые мелкими бандитами; полицейский участок, под который почему-то отведена целая высотка. Те самые горожане, чей покой Бэтмен взялся оберегать, представлены максимально абстрактно — запуганный мужчина в начале, разъярённая толпа на похоронах мэра да политик-популист Белла Реал.

В первом фильме трилогии Нолана всё также было весьма условно, но там город каким-то образом «дышал», становясь персонажем наравне с Брюсом и Гордоном. И то же можно, пусть и с натяжкой, сказать про Питер в «Чумном докторе», особенно в расширенной версии. Из множества разрозненных элементов складывается пёстрая мозаика.

Вот те же трущобы — но в плачевном состоянии они из-за расположенной рядом свалки, подорвавшей экологическую обстановку в городе. А вот роскошное казино «Золотой дракон», возведённое обнаглевшим олигархом на месте исторического здания, — яркий пример того, как власть имущие творят всё, что вздумается. Ещё есть спортзал, где сворачивают друг другу носы суровые, но добродушные бугаи, работающие на колоритного бандита-информатора. И ещё с полдюжины разнообразных локаций мелькает во время рейда Грома по злачным местам.

А уж сколько в «Чумном Докторе» персонажей-эпизодников! Дедушка, у которого украли кошелёк с пенсией, ленивый полицейский, не рвущийся ему помогать, продавец шавермы словно из бородатых анекдотов, самовлюблённый мажор — все они составляют яркий портрет вымышленного Петербурга. Но его душа — это, конечно, мальчик Лёша. Именно он первым попадает под тлетворное влияние Чумного Доктора и вступает в ряды его сторонников, но в решающий момент выбирает не месть, а милосердие.

Кстати, и процесс радикализации горожан показан последовательно. Сперва они собираются с транспарантами вообще по отдельному поводу (местный банк кинул вкладчиков), потом, вдохновившись посланием карателя, рисуют граффити и надевают маски. И лишь затем самые отмороженные берут в руки биты и коктейли Молотова.

Товарищ Бэт-майор

Теперь перейдём к самим детективам. Над образом Бэтмена Мэтт Ривз и Роберт Паттинсон поработали на славу. Получился глубоко травмированный меланхоличный стоик, даже более нелюдимый, чем в предыдущих воплощениях. Под маской он прячет и боль, и бурлящую ярость, которая то и дело прорывается наружу. У него будто два режима — максимальная сдержанность и неконтролируемая агрессия. И переключаются они буквально по щелчку: скупые движения сменяются ударами наотмашь, а глухой шёпот превращается в звериный рык.

Дополняют портрет Брюса сцены с Альфредом. Из них мы узнаём, что единственное, чего по-настоящему боится мститель-сирота, — потерять последнего близкого человека, а потому Брюс почти неосознанно отталкивает его. Ещё один занятный штрих — диалог Бэтмена с Селиной Кайл, в котором он небрежно, почти презрительно говорит о её погибшей подруге. Дескать, та знала, насколько опасно водиться с кем попало, так что сама навлекла на себя такую участь. Оказывается, Тёмному рыцарю, выросшему в тепле и уюте башни Уэйнов, свойственно высокомерие — кто бы мог подумать? Жаль, дальнейшего развития эта тема не получила.

Забавно, что в «Бэтмене» психически нестабильный миллиардер в дорогущем суперкостюме выступает протагонистом, а в «Чумном Докторе», наоборот, антагонистом. Игорь Гром, в отличие и от и Брюса Уэйна, и от своего противника, — человек из народа. Потомственный мент, живущий в просторной, но раздолбанной квартире, явно родительской. В холодильнике шаром покати, а в кармане древняя Nokia из тех, которыми можно гвозди забивать. Гаджет посовременнее ему и даром не нужен — будучи завзятым ретроградом, Игорь технологиям не доверяет. Он вообще мало кому доверяет, ведь его, как мы узнаём из пролога расширенной версии, когда-то предал напарник.

Из-за этого же, а может, и ещё из-за чего-то (например, из-за гибели отца) Гром и с бандитами не церемонится, предпочитая уставным методам старое доброе ультранасилие. Ну а что? Работает же.

Из-за этой склонности главного героя фильм подвергся критике в Сети. Дескать, как можно сегодня выставлять в положительном свете полицейского, превышающего полномочия? Он же прямо в кадре пытает людей! Всё так, только это не ставится персонажу в заслугу. Привычный подход майора не помогает ему одолеть злодея, а только приводит к ещё большим неприятностям.

И если в блокбастере DC Бэтмен усваивает важный урок, всего лишь услышав из уст фанатика-радикала свой же девиз, то у Грома путь к исправлению длиннее и тернистее. Бывалого копа по нему ведёт стажёр Дима Дубин — аналог одновременно и Робина, и Сверчка Джимини. Спор Игоря и Димы о недопустимости насилия — центральный смысловой эпизод фильма. Гром упорствует, отстаивает свои заблуждения, а после попадает из-за них в западню, из которой выбирается только с помощью новообретённых союзников. Так раскрываются темы доверия и работы в команде — им в сюжете тоже уделено немало внимания. По всем канонам драматургии герой побеждает, переродившись, изменив что-то в себе. И у Грома таких перемен всё-таки побольше, чем у Брюса.

Бэт-свита

Если уж мы затронули персонажей второго плана, то поговорим о них поподробнее. Не сочтите за сексизм, но проводить сравнительный анализ Селины Кайл и Юли Пчёлкиной совершенно не интересно, так как это практически один и тот же персонаж — сильная, независимая, острая на язык барышня, прячущая уязвимость под наносным цинизмом. Даже любовь к парикам у них общая. Женщину-кошку отличают разве что боевые навыки да драматичная предыстория, связанная с доном Фальконе, — за это картине Мэтта Ривза можно накинуть бонусный балл.

Куда примечательнее так называемые отцовские фигуры. У Брюса это привычный дуэт Альфреда и Гордона. Правда, они оба отрабатывают в фильме программу минимум. Верный дворецкий нужен лишь для того, чтобы подчеркнуть уязвимость и человечность Бэтса, а также прокомментировать неудобную правду о прошлом Уэйнов (вся эта линия подозрительно напоминает интерактивный сериал студии Telltale).

С Гордоном ситуация чуть интереснее — мы впервые видим, как полицейский и мститель вместе что-то расследуют. Вот только участие будущего комиссара в этом процессе ограничивается удивлёнными вздохами вперемешку с экспозицией и очевидными комментариями. Даже у Нолана, при всей его знаменитой отстранённости и утилитаризме, персонажи не сводились к сюжетным функциям так явно. Энди Серкису и Джеффри Райту приходится, что называется, скрести по сусекам, чтобы вдохнуть в образы какую-то жизнь.

И вот тут, хоть ты тресни, обоих помощников Бэтмена затмевает полковник Прокопенко. Во-первых, потому что Алексей Маклаков — критически недооценённый и потрясающе талантливый актёр. А во-вторых, потому что образ полковника получился хоть и хрестоматийным, но ярким и цельным. Это эдакая помесь типичного шефа полиции из боевиков 1980-х и дяди Бена из трилогии Сэма Рэйми. Такой и за косяки по работе наорёт, и отеческой мудростью поделится в тепле домашнего уюта. Что важно, его наставления влияют на мировоззрение главного героя и в конечном счёте помогают ему победить.

Чумной Загадочник

Ну а теперь перейдём к самому смаку — злодеям. Тут можно спорить до хрипоты, но я убеждён, что насколько шикарно Загадочник сыгран Полом Дано, настолько же халтурно он прописан в сценарии. Даже в «Бэтмене навсегда» образ Эдварда Нигмы богаче на нюансы, а его мотивация яснее, чем в версии Мэтта Ривза. Нелепый завистливый изобретатель с манией величия вызывал и раздражение, и жалость, и улыбку.

Обновлённый Загадочник, сделанный с закосом под печально известного серийного убийцу Зодиака, впечатляет лишь до момента поимки, а после вызывает по большей части недоумение. То есть вы хотите сказать, что юный Эд, росший в суровом готэмском детдоме, всерьёз поверил предвыборным обещаниям политика? А потом так разочаровался, что положил жизнь на раскрытие одного конкретного бюджетного распила? Коррупция в Готэме — вот это откровение!

Ну, предположим, у нас тут активист-правдоруб, истрактовавший подвиги Бэтмена как призыв к действию. Так какого чёрта он тогда решил затопить родной город? Кому и чем это поможет? Что, дюжина миньонов Загадочника построит на мокрых руинах новое общество? Ах да, он же псих. Кажется, создатели попытались усидеть разом на двух стульях — представить злодея со своей правдой и вместе с тем раскритиковать в его лице токсиков из нижнего Интернета. Дескать, от шитпостера до террориста — меньше одного шага. Сегодня ты жалуешься на несправедливость и поносишь общество в бложике на пятьсот человек, а завтра призываешь аудиторию расстреливать людей. Серьёзно?

Мотивация Чумного Доктора тоже намечена жирными штрихами, но зритель успевает узнать персонажа гораздо лучше. Сергей Разумовский — такой же озлобленный сирота, как и Загадочник, только он сумел вырваться из нищеты, пробиться в закрытый круг элиты… где лично столкнулся с худшими из людей. Разговаривая, по сути, со своей тёмной половиной, Разумовский признаёт, что все его попытки улучшить жизнь простых граждан сводятся на нет осоловевшими от безнаказанности богачами. Так, встретившись с олигархом Бехтиевым, молодой миллиардер не скрывает презрения. Ну а триггером для рождения Чумного Доктора становится весть, что мажор, сбивший девочку из детдома, вышел сухим из воды. Гнев и чувство собственного бессилия толкают Разумовского ещё дальше за грань безумия.

Причём его альтер эго совсем не так альтруистично, как основная личность. Доктор ненавидит коррупционеров, но и к беднякам особой жалости не испытывает. Как раз в его системе ценностей разгром города смотрится уместно — быдло сломает порочную систему и сожрёт само себя. А он, такой умный, чуткий и красивый, останется один стоять в развевающемся чёрном плаще.

* * *

Давайте признаем очевидное: «Бэтмен» выглядит и звучит на порядок круче «Чумного Доктора». Что неудивительно — у Мэтта Ривза приличный опыт в постановке блокбастеров первой величины. А Олег Трофим до «Майора Грома» снял только поппури-мюзикл «Лёд», где Александр Петров отвратительно перепел Богдана Титомира.

Парадоксально, что два кинокомикса вообще можно сравнивать, хотя они в таких разных весовых категориях. Да и в разных жанрах, на самом деле: нуарный триллер с одной стороны и комедийный боевик — с другой. Однако у них общая задача — развлечь зрителя. Какой из них справляется с этим лучше — вопрос вкуса. Кому-то подавай концентрированный мрак и долгие планы, другие же совсем не против батиных шуточек и клипового монтажа.

Но нарративно «Чумной доктор» всё-таки богаче: за меньший хронометраж он рассказывает историю полнее, а персонажей раскрывает лучше. Как ни погляди, это аномалия. Но должно же у российских киношников хоть иногда что-то получаться.