Июнь обещает быть жарким — в плане как погоды, так и сериальных премьер. Преимущественно нас ждут новинки, но будет и несколько долгожданных возвращений. Смотрим приключения самого обаятельного злодея Marvel, путешествуем с безумными учёным и его внуком по Мультивселенной, восхищаемся Джулианной Мур в новой экранизации романа Стивена Кинга, а также любуемся необычными европейскими сериалами и лелеем надежду на классное подростковое приключение.

Локи

Loki

Когда и где? С 6 июня на Disney+ (в России — неизвестно).

Что? Фантастический боевик в киновселенной Marvel.

О чём? О знаменитом трикстере и асгардском боге, который похитил Тессеракт, но столкнулся с Управлением временных отклонений (Time Variance Authority). Эти существующие вне времени и пространства бюрократы хотят привлечь Локи к ответственности за его преступления: либо его сотрут из реальности, либо он поможет устранить ещё большую угрозу.

Чего ждём? «Доктора Кто», которого мы заслужили. Посудите сами: обаятельный главный герой, его оптимистичный спутник, путешествия в самые фантастические места и отдалённые уголки Земли и, конечно, масштабная угроза, с которой надо бороться не силой, а хитростью и смекалкой.

Если «ВандаВижен» получился и впрямь любопытным и необычным (пусть и с чересчур типичной «марвеловской» концовкой), а «Сокола и Зимнего Солдата» зритель встретил крайне сдержанно, то «Локи» кажется именно тем сериалом Marvel Studios, который способен вызвать громкий ажиотаж. Том Хиддлстон — любимчик публики, возвращения именно его персонажа, пожалуй, ждали больше всего. Да и, судя по трейлерам, студия постаралась сделать упор на масштабность и разнообразие.

Шоураннером и сценаристом «Локи» выступил Майкл Уолдрон, работавший над сюжетами эпизодов «Рика и Морти». В интервью он лишь обмолвился, что «Локи» расскажет о поисках идентичности и самоконтроле. Среди актёров — София Ди Мартино (видимо, это её нам мельком показали в мире, похожем на Вормир), Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Саша Лейн и Ричард Э. Грант.

Рик и Морти, 5-й сезон

Rick & Morty

Когда и где? С 20 июня на Adult Swim (в России — на «КиноПоиске»).

Что? Фантастический комедийный мультсериал для взрослых.

О чём? О безумном учёном Рике Санчесе, которому вечно не сидится дома. Он путешествует по разным мирам, изобретает смертельно опасные устройства, привлекает внимание галактической полиции, расстреливает иноземные виды и порой даже пытается спасти Вселенную (иногда — от угроз, возникших в результате его же экспериментов). В эти приключения Рик то и дело втягивает своего внука Морти (иногда на двадцать минут, иногда на подольше) и остальных членов семейства.

Чего ждём? Новый сезон продолжает всячески обыгрывать клише фантастики: судя по ролику, нас ждёт отдельная серия в духе «Вольтрона» и «Могучих рейнджеров». Да и просто отсылок, как всегда, будет немерено: взять хоть сцену из «Лица со шрамом» или список серий, названия которых напоминают о «Дне независимости» или «Самурае Джеке».

Как и раньше, создатели немало времени уделяют взаимоотношениям в семействе. К пятому сезону Санчесы наконец-то приняли тот факт, что их родственник — сумасшедший дед, который способен разнести Вселенную в клочья, но пока этого не сделал. И традиционно ждём хотя бы пару серий с развитием магистрального сюжета.

Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами

Sweet Tooth

Когда и где? 4 июня на Netflix (в России — там же).

Что? Постапокалиптическая сказка.

О чём? О мире после глобальной эпидемии. Десять лет назад человечество атаковал загадочный вирус, и у людей начали рождаться гибриды: полулюди, полузвери. Неизвестно, появились ли они из-за вируса или, наоборот, были его разносчиками, но из-за страха перед этими существами на них открылась охота. Цивилизация и общество стали приходить в упадок. Главный герой — мальчик с оленьими рогами по имени Гас — покидает безопасный лес, где жил многие годы. Ему помогает неожиданный попутчик по имени Джеппард. Вместе им предстоит узнать о происхождении Гаса, раскрыть тайны прошлого Джеппарда и выяснить, что такое настоящий дом.

Чего ждём? Первые обзоры сразу дали понять, что мрачного настроения, жестокости и религиозных тем из первоисточника, комикса Джеффа Лемира, в экранизации нет. У Netflix и продюсеров, Роберта Дауни — младшего и его жены Сьюзен, получилась скорее постапокалиптическая семейная сказка или притча, скроенная по лекалам классических роуд-муви, с красивыми видами и историей о дружбе.

История Лизи

Lisey’s Story

Когда и где? С 4 июня на Apple TV+ (в России — там же).

Что? Мистический триллер, экранизация романа Стивена Кинга.

О чём? О загадочных и тревожных происшествиях, с которыми сталкивается Лизи Лэндон, вдова известного писателя Скотта Лэндона. Она пытается примириться с утратой и хочет, чтобы её оставили в покое. Но Лизи донимают агенты писателя, желающие получить права на книги, а её сестра Аманда начинает сходить с ума. А главное, женщину преследуют сверхъестественные силы. Судя по всему, они связаны с проходом в другое измерение, обнаруженное Скоттом при жизни.

Чего ждём? Меланхоличный триллер, который проходится по всем привычным для Кинга темам и приёмам. Их видно даже по трейлеру — это и цена творчества, и взаимоотношения с фанатами, и сложности с больными родственниками, и попытки отличить реальное от нереального. Даже трейлер на несколько минут здорово передаёт тревожную атмосферу, показывает завораживающие виды и богатство эмоций Джулианны Мур.

Сценарии ко всех эпизодам написал сам Кинг, но, как ни странно, именно этот элемент критики ругают больше всего. По их мнению, сериал получился затянутым и история лучше бы смотрелась в виде полнометражного фильма.

Молох

Moloc

Когда и где? С 10 июня на Sundance Now (в России — неизвестно).

Что? Мистический триллер.

О чём? В прибрежном городке на севере Франции начинают самовоспламеняться люди. Версий, почему так происходит, множество — это может быть череда самоубийств или действие сверхъестественного феномена. За расследование берутся молодая журналистка Луиза и уважаемый психиатр Габриэль, для которого дело стало личным, ведь подобным образом сгорел его сын.

Чего ждём? Интригующий франко-бельгийский проект, успевший выйти на европейском телевидении и засветиться в Каннах, а теперь готовящийся к релизу в других странах. Главные роли исполнили Марина Вакт («Это как день посреди ночи», «Чёрный ящик») и Оливье Гурме («Сын», «Полуночное солнце», «Мост искусств»). Это завершённая история длиной в шесть эпизодов.

Катла

Katla

Когда и где? 17 июня на Netflix (в России — там же).

Что? Фантастическая драма.

О чём? Год назад около исландского городка Вик произошло извержение вулкана Катла. Теперь в Вике начинают происходить загадочные явления. Сперва жители находят девушку, которая считалась пропавшей без вести во время извержения. Позже выясняется, что этот случай не единственный.

Чего ждём? Неспешный атмосферный триллер с дивными пейзажами и тревожным настроением. Это первый оригинальный исландский проект для Netflix, над ним работали Бальтасар Кормакур («Эверест», «Во власти стихии») и Сигюрйоун Кьяртанссон («Капкан»), а сценарии вместе с ними писали Оулавюр Эгильссон («Женщина на войне»), Давид Маур Стефаунссон («Капкан») и Лилья Сигурдардоттир.

Кстати, хотя Катла не так известен как его соседи вроде Эйяфьядлайёкюдля, именно он считается самым активным вулканом Исландии. С X по XX век он извергался двадцать раз, последнее извержение произошло в 1918 году.

Зло, 2-й сезон

Evil

Когда и где? С 20 июня на Paramount+ (в России — неизвестно).

Что? Паранормальный детектив.

О чём? О попытках разобраться в загадочных происшествиях, которые творятся в церкви и её окрестностях. Со злом борются психолог, начинающий священник и эксперт по технике. Втроём они или попытаются дать событиям рациональное объяснение, или уверуют в сверхъестественное.

Чего ждём? Всё такой же интригующий процедурал. Первый сезон прошёл почти незамеченным, но критикам понравился — на Metacritic у него 76 баллов (против оценки зрителей 5.6). К главным ролям во втором сезоне вернулись Майк Колтер («Люк Кейдж») и Катя Херберс («Мир Дикого Запада»), а присоединился к ним Майкл Эмерсон («Остаться в живых», «В поле зрения»).

Тайное общество мистера Бенедикта

The Mysterious Benedict Society

Когда и где? С 25 июня на Disney+ (в России — неизвестно).

Что? Подростковые приключения, экранизация книг Трентона Ли Стюарта.

О чём? Об экстравагантном мистере Бенедикте, который собирает вместе десятки детей. Все они проходят тестирование, выявляющее самых сообразительных и эрудированных, а также способных к нестандартно мыслить. В итоге мистер Бенедикт отбирает четвёрку лучших — они должны помочь ему справиться со сложнейшим заданием. Ребятам предстоит проникнуть в Детский единый воспитательно-развивающий институт и разобраться там в устройстве под названием Шептун. И всё для того, чтобы спасти мир от гениального безумца.

Чего ждём? Хорошее подростковое приключение — ныне вымирающий вид, который встречается только на стримингах, да и то раз в пятилетку. «Тайное общество» по трейлеру напоминает немного «Артемиса Фаула» (может, этот сериал станет лучшей экранизацией, чем фильм) и «33 несчастья» (схожая любовь к симметричным кадрам и контрастным цветам).

Первый роман цикла вышел в 2008-м, и с тех пор Ли Стюарт написал несколько продолжений, многие из них издавались и на русском. Классикой они ещё не стали, но критики и даже коллеги (вроде Рика Риордана) высоко оценили историю мистера Бенедикта и его помощников.

А ещё

«Война миров» (War of the World). В 2019-м вышли сразу две экранизации Герберта Уэллса: мини-сериал в три эпизода от BBC (там события разворачиваются в викторианской Англии) и сериал от Epix (действие перенесено в наши дни). Второй продлили, и вот он возвращается. Пришельцы из другой галактики почти полностью уничтожили человечество, остались только отдельные очаги цивилизации. Как и у Уэллса, инопланетяне погибли естественным путём. Проблема в том, что мир не вернулся к прежним устоям — человечество по-прежнему разобщено, а конфликты только обостряются. С 6 июня на Epix.

«Люпен» (Lupin). А вот и вторая половина сезона авантюрно-криминального триллера о подражателе Арсене Люпене. Первая оказалась удивительно лихим и местами легкомысленным приключением и обрывалась на самом интересном месте. Теперь мы узнаем, удалось ли Ассану Диопу провернуть свои делишки. С 11 июня на Netflix.

«Хочу всё знать». Вот уж действительно долгожданное возрождение! «КиноПоиск» вместе со студией имени Горького возрождают советский сериал-энциклопедию «Хочу всё знать». Оригинал выходил с 1957 года. Новый формат — 36 эпизодов по 12 минут, в каждом по три темы. Три серии доступны с 1 июня, остальные будут выходить с частотой по два выпуска в неделю.

Смотрите также Лучшие научно-популярные сериалы для гиков Гиками называют не только поклонников фантастики, но и знатоков науки и техники. Эти сериалы помогут вам стать таким знатоком.

«Родина: Форт Салем», 2-й сезон. Альтернативная история. В США правят мужчины, способные использовать магию. Женщинам долгое время колдовать не разрешали, а потому они учились подпольно. Но вскоре на Америку нападают террористы, обладающие сверхспособностями. Власти не могут с ним справиться, а потому обращаются за помощью к ведьмам. Во втором сезоне появляется новый противник — влиятельная группа охотников за ведьмами «Камарилья». Перед лицом такой угрозы армия США и бывшие террористы вынуждены объединить усилия. Что из этого получится, увидим 22 июня.