Художник Йоханн Щепач: механические монстры, разумные ИИ и боевые котики

Работы нашего собеседника яркие, детализированные и реалистичные — трудно поверить, что они нарисованы самоучкой, не окончившим даже художественной школы. Йоханн Щепач, француз по рождению и гражданин мира по призванию, создал себя сам с помощью кропотливого труда и любви к искусству. Его студия Oxan, в штате которой числится один очень важный кот, делает концепт-арты для фильмов и видеоигр, а сам художник снимает туториалы для начинающих и продолжает неустанно трудиться над своими и чужими проектами.

О себе Родился на юге Франции в начале 1980-х. До 30 лет ездил по миру и успел пожить не менее чем по году в семи разных странах, выполняя заказы на концепт-арты и иллюстрации. После 30, отработав четыре года штатным сотрудником, стал фрилансером в Монреале (Канада). Основал с женой Oxan Studio — аутсорс-компанию по созданию рисунков. Переехал с фирмой и семьёй в Токио в 2019 году. Сейчас я полон идей, плодотворно работаю и счастлив, как никогда прежде.

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать своей профессией?

Всё детство я смотрел, как отец по выходным рисует карты и персонажей для игры в Dungeons & Dragons. Это выносило мне мозг и тогда казалось какой-то суперспособностью. Таково моё первое воспоминание о рисовании, и я очень его ценю.

Я всегда любил рисовать и в юности рисовал часто, но только годам к двадцати это стало моей манией, которой я уделял 24 часа 7 дней в неделю. Тогда я наткнулся на ныне закрытый сайт conceptart.org, где обитали безумно крутые молодые художники. Я понял, что многие ребята зарабатывают на жизнь рисованием и живописью. И сказал себе: раз они могут, почему бы и мне не начать делать то же самое? Я решил с тех пор не заниматься ничем иным. С тех пор ничем иным и не занимался.

Карьеру художника я начал строить во Франции, с позиции графического дизайнера самого низкого уровня. У меня не было специального образования, я не оканчивал художественной школы. Рисовать научился сам.

Помните первую работу, которую вы продали?

Мне было года 23, я жил на небольшом французском островке в Индийском океане несколько лет. Однажды у меня прошла небольшая выставка в местной галерее, и я там впервые продал собственные картины в виде цифровых принтов в рамках. Для меня в тот момент это было круто.

Высокоскоростной монорельсовый дрон В мире TINKIET разумные ИИ соревнуются друг с другом, устраивая рискованные гонки на планетах с низкой гравитацией, разбросанных по всей вселенной

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

За 15 лет через меня прошло бесчисленное множество проектов, многих уже и не помню. Самые интересные — отменённые, а ещё те, о которых я не вправе говорить и которые я не могу показывать ни в каком виде до конца времён.

Отменяли проекты как раз из-за того, что делало их интересными: они были амбициозными, новаторскими, немейнстримными, трудно поддающимися объяснению в презентации и очень дорогими в производстве. Это обычное дело в индустрии.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Я постоянно уделяю время собственным идеям. Прежде чем рисование стало основным источником заработка, это был просто способ говорить о вещах, которые меня интересуют, рассказывать истории в картинках, получать краткое удовлетворение от нарисованного, от того, что я сотворил нечто из ничего.

По сей день у меня много личных проектов в работе, я постоянно придумываю и воплощаю новые идеи. Благодаря постоянному развитию разных моих проектов у меня всегда есть косточка, о которую можно поточить зубы. На них я сосредотачиваюсь, когда есть свободное время.

Работа на клиента — это по определению воплощение чужих идей и подчинение их приказам. Конечно, простор для обсуждения есть всегда, а вот реальной свободы выбора у художника тут нет. И не то чтобы это плохо. Ограничения лучше подстёгивают искать творческий подход, чем полная свобода.

Хорошие заказы порой могут удовлетворить жажду создавать качественные картины и рассказывать истории. Но всякий заказ со временем исчерпывает себя.

Ограничения лучше подстёгивают искать творческий подход, чем полная свобода

Борг Экспериментальный дизайн киберпанкового персонажа

Какой технике вы отдаете предпочтение? Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

В прошлом я перепробовал почти все техники и виды искусства хотя бы по разу. Раньше я много рисовал карандашом, иногда маслом. Но теперь использую почти исключительно цифровые инструменты и почти исключительно Photoshop, потому что так практичнее и эффективнее. В последнее время я всё чаще пробую ВР и Blender как основу для 2D-работ. Это фантастические инструменты, и я жду не дождусь, когда смогу изучить их поглубже.

Цифровые инструменты дают множеству людей с творческой жилкой лёгкий доступ к средствам для творчества. Зачастую они занимают меньше места и стоят дешевле, чем традиционные, так что они демократичнее и, думаю, будут развиваться так и дальше.

Фундаментальные различия между традиционной и цифровой живописью, на мой взгляд, — в инструментах и образе мышления, который они воспитывают, а также в их возможностях и ограничениях. Но в остальном, если ваша публика состоит из живых людей, традиционная и цифровая живопись не различаются — обе требуют основополагающего понимания того, как визуальный дизайн действует на глаза и мозги человека.

Как думаете, что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Всё зависит от того, что вы называете «успехом» и даже «художником». Уникальный стиль встречается редко, невозможно его обрести намеренно, придерживаясь какого-то плана, зачастую это побочный эффект тщательной работы, сосредоточенной на технике.

С другой стороны, сама техника — нечто очень осязаемое. Ей, пожалуй, проще дать определение, сформулировать цели для её развития и трудиться над ней. Если вам повезло выработать при этом уникальный стиль, прославиться благодаря ему и добиться успеха — шикарно, но я бы не загадывал.

Если же речь о коммерческом успехе, то его, мне кажется, приносит способность справляться с любыми визуальными проблемами, какие на вас взвалит клиент. Ему всегда нужны остроумные решения и красивый результат, причём вовремя и по минимальной цене. Этого можно добиться только отточенной техникой и эффективным конвейерным трудом.

Я больше ремесленник, чем «творец», и для меня важнее всего навык решения проблем в любых обстоятельствах. Я редко нанимаю людей, у которых за душой только уникальный стиль, — предпочитаю универсальных художников-аналитиков с отточенными техническими навыками и бодрым настроем.

Горбун Моя киберпанковая вариация на тему Горбуна из Нотр-Дама

Вы рисовали концепт-арты и иллюстрации к фильмам, компьютерным и настольным играм. А какая сфера ваша любимая? Какие задания вам нравятся больше всего?

Больше других я люблю проекты малого и среднего размера, особенно видеоигры. Именно здесь мне дают больше всего свободы, мои комментарии учитывают, и я могу существенно влиять на облик проекта.

На начальных фазах проект требует генерирования идей и мозгового штурма — в одиночку или в небольшой группе энтузиастов-единомышленников, и это мне нравится больше всего. Придумывать грандиозные идеи, сложные концепции, задавать общий художественный стиль очень интересно и приятно.

Создавать с нуля персонажа и рендерить его тоже круто. Рисуя что-то в мельчайших деталях, час за часом, от начала до конца, я тоже получаю массу удовольствия — когда всё идёт по плану.

Вы сооснователь и руководитель студии Oxan. Расскажите о ней побольше: как студия появилась, над какими проектами работала? И что за кот упоминается у вас на сайте как сотрудник?

Oxan появилась уже почти 10 лет назад. Поначалу это была просто марка, под которой мы с женой представляли себя на рынке, используя общее портфолио. Так мы успешно трудились несколько лет, затем решили создать полноценное юрлицо, чтобы нанимать помощников. Это вскоре переросло в небольшую команду художников. Её размеры и состав менялись за эти годы.

Мы работали над столькими проектами, что я уже не помню каждый, но лучшие можно посмотреть в портфолио на нашем сайте. Это и ААА-проекты, и мобильные игры, и несколько фильмов. Правда, мы не обновляли портфолио несколько лет. Слишком заняты.

Кот — это наш талисман Пинг-Понг, эталон естественной красоты и грации, которых я стремлюсь достичь в своих работах, но никогда не смогу. Ещё он стал прототипом главного героя в моём проекте «Империя котов».

До того как стать хлебом насущным, искусство было для меня терапией

Империя котов «Империя котов» как идея началась с этой картины. Я заложил в неё кучу сюрпризов и переплетенных ниточек, которые люди могли бы распутывать и обдумывать

А управление студией не отвлекает вас от самого рисования? В чём разница между работой в студии и фрилансом?

Каждому нужно своё, чтобы процветать, чувствовать себя счастливым каждый день, достигать успеха в своем понимании. Руководить небольшой командой, преодолевать трудности, нести связанную с этим ответственность — то, что было нужно мне и чем я с удовольствием занимаюсь параллельно с рисованием. Это сделало меня лучше как человека и, думаю, как художника.

Да, студия отнимает время, которое можно посвятить искусству. Но она также заставляет меня становиться эффективнее и организованнее. По сравнению с одним фрилансом это, конечно, чёртова куча работы. Если кто-то считает, что предприниматели и владельцы компаний просто сидят за столом и обналичивают чеки, пусть сам попробует основать фирму. Но когда всё функционирует, это само по себе награда.

Я управляющий и арт-директор Oxan, что позволяет мне взаимодействовать с классными художниками. Я обожаю руководить и работать в команде, чтобы добиваться лучшего результата в проекте. Потребуется много всего перебрать методом проб и ошибок, но если вы наняли подходящих людей, появляется просто потрясающее чувство — и это, повторюсь, настоящая награда.

Расскажите о личных проектах, основанных на ваших собственных идеях.

В последние годы я вкладываю всё время и силы в два основных проекта, два сюжета. Один из них — «Империя котов: Реквием мучений», история о мире тёмного фэнтези, где главный герой — огромный белый кот. Я много лет занимался в основном отдельными иллюстрациями или дизайнами для себя, но, чтобы придать всему интереса, замахнулся на большее — создать целый мир и рассказывать истории о нём. Раздвинуть рамки, увеличить масштаб и посмотреть, к чему это приведёт. Получилась огромная песочница, в которой можно экспериментировать с чем угодно.

Я пока ничего толком не могу сказать о сюжете или формате, потому что всё это ещё в процессе разработки. Что уже готово, вы увидите на официальном сайте catempire.net.

Макигари Типаж бродячего стрелка — один из моих любимых, особенно в антураже тёмного фэнтези

Что для вас рисование в первую очередь — любимое хобби, работа, способ высказать свои мысли и идеи? Может ли художник гармонично совмещать все это?

Рисование — то, ради чего я встаю по утрам. Ежедневное творчество — отличный способ борьбы с хаосом и энтропией во внутреннем и окружающем мире.

До того как стать хлебом насущным, искусство было для меня терапией. В юности оно служило укрытием. Я каждый день занимался им как одержимый последние 15−20 лет, так что оно помогло преодолеть многие трудности.

Со временем искусство стало гармоничнее вплетаться в моё бытие благодаря огромным усилиям, самопожертвованию и самодисциплине. В ранние годы это было абсолютное безумие, жгучая боль досады и неудач. Просто чудо, что я всё выдержал. У меня определённо нет предрасположенности или природного дара к рисованию, а я к тому же пошёл путём самоучки, что ещё хуже.

Само по себе искусство может помочь, но оно также серьёзно ранит. Как и с любым навыком, чтобы достичь совершенства, нужно сперва много раз ошибиться. Очень легко сойти с этого пути. Тут важна одержимость.

Ну а поскольку я настоящий трудоголик, когнитивный диссонанс и рационализация убедили меня, что оно того стоит, и иного я бы не желал. Не могу представить жизнь, в которой я не создаю каждый день что-то новое, жизнь без цикла творческих мук и их плодов.

Сотворить что-то там, где ничего не было, — рисунок, картину, скульптуру, текст, фотографию или что-то иное — вот абсолютный кайф. Пускай даже обычно он длится недолго.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Меня поразили в детстве рисунки папы, это был мой первый источник вдохновения. Довольно рано я также открыл для себя европейские комиксы и увидел обложки фантастических книг, которые читали мои родители. Ну и смотрел кучу фильмов и мультфильмов. Я рано стал жадно поглощать образы. Всерьёз живописью маслом я впервые заинтересовался лет в 20, когда понял, что ее нужно освоить, чтобы делать концепт-арты для игр. До тех пор я только рисовал контуры и раскрашивал.

Сейчас самый надёжный способ вызвать вдохновение — искать всякое в Сети. Но я чаще беру идеи из фотографий, чем из рисунков других художников. Я люблю исследовать совершенно не связанные темы и пытаться сплести их воедино. Много читать — тоже прекрасный способ находить идеи. Визуальное воображение — отличный инструмент для превращения слов в шикарные картины. Я также выработал привычку писать — она помогает мне прорабатывать идеи, и порой все получается быстрее, чем с набросками.

В профессиональной работе процесс всегда начинается с изучения темы. Я также люблю дать заданию клиента «созреть» у меня в голове в течение пары дней, а то и недель, если есть время, прежде чем приступить к выполнению. А уж когда начну, лучше всего размышлять, делая наброски, и делать наброски, размышляя. Одни картины рождаются за считаные часы, на другие уходят годы. Конечно, второе подходит только для собственных работ.

Дизайны персонажей я создаю в классические 3−4 этапа от наброска до итогового рендера. Тут никаких выкрутасов. Когда кто-то даёт тебе указания, заставляет всё делать поэтапно и помогает комментариями, легче быстро достичь результата.

Кабуки Образец культуры и ремёсел жителей Империи котов

Кто из художников повлиял на ваше творчество?

Конечно, я мог бы начать перечислять сотни живых и покойных художников со всего света, чьи произведения и сюжеты я поглощал и обожал, тех, кто меня многому научил. Но если говорить о прямом влиянии — моя жена сильнее всего изменила меня и помогла развить мои работы. Она открыла мне глаза и научила видеть и думать на многих уровнях.

Какой вы видите профессию художника через 20 лет? Что изменится?

Мне кажется, изменятся инструменты, откроется возможность установить более прямую связь с изображением, но в остальном всё будет так же. Художники в основном продолжат каждый день противостоять синдрому самозванца, преодолевать финансовые трудности и бороться за сохранение прав на свои произведения.

Королева эльфов Я по сей день не нарисовал женского персонажа прекраснее, чем этот, что меня постоянно тревожит

Насколько много вы работаете? Остаётся ли свободное время на хобби и личную жизнь? Какие у вас есть хобби, помимо рисования?

У меня сейчас вполне уравновешенная личная жизнь, но большую часть времени я посвящаю творческим делам и совсем мало общаюсь с людьми вне круга близких знакомых. Ушли в прошлое те дни, когда я напивался, не спал ночами и подолгу не мылся. Мои хобби в основном тоже творческие, а в остальном ничего эдакого — часто путешествую с семьёй, изучаю свой город, занимаюсь спортом и кушаю, много и вкусно.

Какие у вас любимые книги, фильмы, сериалы, игры? Влияют ли они на ваши работы?

Сюжет «Мастера Элвина» Орсона Скотта Карда поразил меня в юные годы. Оттуда я взял идею, что божественная суть творения вещей заключается в самом творении. Но было и множество других.

В последнее время мне всё труднее поглощать искусство и развлекательный контент, я стал взрослым и творю для заработка. Трудно поддерживать баланс между восхищением простого зрителя, как в детстве, и изучением и заимствованием, которым занимается творец. Второе ослабляет радость переживаний.

Кукла вуду Результат упражнения — я попытался вдохнуть новую жизнь в образ куклы вуду

Какой совет вы бы дали начинающим художникам?

Вам понадобится немного таланта и удачи, но гораздо важнее упорство.

Стать профессиональным художником — всё равно что стать инженером без чертежей и формул. Бойтесь своих желаний. Чтобы двигаться по этому пути, нужно безумно много времени, потребуется жертвовать личной жизнью и здоровьем. Мастерства добиваются не мечтами, не разговорами об искусстве или ваших эмоциях и не долгими прогулками по цветочным полянам. Его добиваются суровой, тяжелой работой в одиночку и постоянной упорной тренировкой.

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