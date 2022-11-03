Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2022

Вот уже и осень на излёте. К счастью, невзирая на все внешние и внутренние потрясения, поток книжных новинок не мельчает. Из наиболее занимательных новинок можно отметить ранее не выходившую на русском НФ-антиутопию Джона Браннера, финальный том эпического фэнтези Брайана Стейвли, несколько неплохих книг для юношества, красочный артбук про драконов. Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за ноябрь нынешнего года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Джон Браннер «На волне шока»

2020-е годы, кризисная Америка, пережившая разрушительное землетрясение, которое почти полностью уничтожило Калифорнию. Главным двигателем экономики становятся информационные технологии, отчего особую роль играют хакеры. Такие как Ник Хэфлинджер, вундеркинд из трущоб, которого считают врагом государства номер один.

Что нас ждёт: внецикловый роман-антиутопия, вышедший ещё в 1975 году и считающийся одним из главных предтеч киберпанка.

Издательство / серия: «АСТ» / «Фантастика: классика и современность»

Антон Карелин «Одиссей Фокс. Тени звёзд»

Гениальный частный сыщик Одиссей Фокс путешествует по Галактике на космическом мусоровозе, раскрывая одно дело за другим. Вместе со своей спутницей Афиной сыщик противостоит космическим пиратам, расшифровывает код загадочной цивилизации, спасает наследника королевской семьи, раскрывает убийство мультимедийной суперзвезды и так далее.

Что нас ждёт: второй роман космооперного цикла «Одиссей Фокс» — мозаики из опасных расследований великого межзвёздного детектива.

Издательство / серия: «АСТ» / «Звёздная авантюра»

ФЭНТЕЗИ

Кэтрин Эддисон «Свидетель Мёртвых»

Тара Келехар — Свидетель Мёртвых, жрец, способный задавать вопросы погибшим и читать их предсмертные мысли. В провинциальном городке ему предстоит расследовать несколько запутанных преступлений.

Что нас ждёт: роман из формального цикла, чей главный герой был второстепенным персонажем «Императора-гоблина».

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Шедевры фэнтези»

Брайан Стейвли «Последние узы смерти»

Дети предыдущего императора, двое братьев и сестра, находятся на перепутье, ведь будущее их государства туманно: к столице приближаются орды кочевников. Севшая на трон принцесса Адер не может положиться на своих генералов, которые способны предать в любой момент. Бывший наследник принц Каден заделался республиканцем. А принц Валин считается погибшим, хотя это далеко не так.

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии эпического фэнтези «Хроники Нетёсаного трона».

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

К. Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде»

Город в осаде. Шансы устоять в борьбе с превосходящими силами противника практически нулевые. Однако командир инженерного корпуса Орхан, ловкий пройдоха, из собственных соображений пытается защитить город.

Что нас ждёт: первая книга условной трилогии юмористического фэнтези «Осада», в каждом романе которой разные герои.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Шедевры фэнтези»

Евгения Сафонова «Некроманс. Opus 2»

Королева Айрес готова на всё, чтобы удержать власть. И ставшей нежитью попаданке из нашего мира Еве придется очень постараться, чтобы свести воедино противников жестокой королевы, а заодно вернуть себя в мир живых.

Что нас ждёт: финальный роман дилогии «Некроманс» из цикла попаданческого фэнтези «Мир Тофрахейм».

Издательство: «Эксмо»

Мария Вой «Отцеубийцы»

Шарка, бывшая проститутка, ставшая колдуньей, приняла сторону повстанцев-Сироток и участвует в войне, которая разрушает королевство. Вскоре Шарке предстоит разобраться, кто в этой сваре её друг, а кто враг.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Сиротки», тёмного фэнтези, навеянного периодом гуситских войн.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Охотники за мирами. Тёмное фэнтези»

Линетт Нони «Золотая клетка»

Бывший тюремный лекарь Кива Меридан, пережившая смертельные испытания Ордалиями, жаждет мести. Девушка начинает новую жизнь в столице, но обнаруживает, что за время разлуки даже её семья стала недостойной доверия. Тем временем королевству угрожают как внутренние мятежники, так и внешний враг. И Киве предстоит приложить максимум усилий, чтобы уцелеть.

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Тюремный лекарь», мрачной истории о сильной женщине с большими амбициями.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Тюремный лекарь. Бестселлер Линетт Нони»

Сью Линн Тань «Дочь лунной богини»

Выросшая на Луне девушка Синъинь направляется в Поднебесную, страну чудес и тайн, чтобы спасти свою мать. Скрывая свою личность, она пользуется возможностью учиться вместе с сыном императора, осваивать стрельбу из лука и магию. И постепенно между ней и принцем вспыхивает страсть.

Что нас ждёт: первый роман дилогии «Небесное царство», основанной на китайской легенде о Чанъэ, от уроженки Малайзии, живущей в Гонконге.

Издательство: «МИФ»

МИСТИКА И ХОРРОР

Антология «Самая страшная книга. Твари»

Повести и рассказы отечественных авторов о тварях. Ползучих, летающих, роящихся, порхающих, шипящих, рычащих и даже клокочущих. Твари рогатые, крылатые, клыкастые. И, наверное, самые страшные из всех — твари двуногие, которых ещё называют homo sapiens.

Что нас ждёт: сборник произведений в жанре зоохоррор, составленный главным популяризатором отечественных ужасов М. С. Парфёновым.

Издательство / серия: «АСТ» / «Самая страшная книга»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Дэвид Скотт Хэй «Фонтан»

На выставке в Чикагском музее современного искусства выясняется, что если выпить воды из музейного фонтана, то можно запросто стать великим художником или скульптором. Естественно, к фонтану со всего мира стекаются всякие неудачники, желающие стать гениями. Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и за новоявленный талант придётся заплатить немалую цену.

Что нас ждёт: сатирическое и философское размышление о природе искусства.

Издательство: «Поляндрия NoAge»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Яна Летт «Препараторы. Зов ястреба»

Сотни лет назад континент Кьердания был захвачен Стужей, которая населена причудливыми существами — снитирами, чьи тела и души живут в разных измерениях. Они используются при создании всевозможных технических устройств. Но охотиться на снитиров способны только препараторы — люди, обладающие особыми свойствами.

Что нас ждёт: первый роман цикла юношеского технофэнтези «Препараторы».

Издательство: «МИФ»

Рэйчел Кейн «Бумага и огонь»

Великая Библиотека контролирует весь мир — и ради своей монополии на знания запрещает личную собственность на книги. Новоявленный курсант библиотечной академии Джесс Брайтвелл довольно быстро утратил иллюзии относительно своей судьбы. Его лучший друг пропал, а любимая девушка Морган угодила в тюрьму. Вскоре Джессу придётся сделать выбор между друзьями, семьёй и Библиотекой, куда он так упорно стремился попасть.

Что нас ждёт: второй роман пенталогии «Великая Библиотека», тёмного и на удивление очень реалистичного юношеского фэнтези.

Издательство: «Эксмо: Like Book»

Ванесса Лен «Только монстр»

Юная Джоанна приехала погостить к родственникам в Лондон, а заодно немного подработать в музее, где ей очень приглянулся обаятельный старший коллега Ник. Вот только вся жизнь девушки рухнула в одночасье, когда она узнала ужасающую правду. Оказывается, вся её семья и она сама — монстры, способные путешествовать во времени, для чего приходится воровать жизненную энергию других людей. А её обожаемый Ник — легендарный убийца монстров, который готов на всё, чтобы уничтожить её семью.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Монстры», история милой девушки, которая должна быть злодейкой, но очень не хочет этого.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Тёмная романтика Ванессы Лен»

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ

Юхан Эгеркранс «Драконы»

Легенды о драконах были с человеком с незапамятных времён — эти существа встречаются почти во всех культурах и религиях. Что же такого завораживающего в огнедышащих рептилиях? И откуда они берутся? Юхан Эгеркранс — известный шведский художник-иллюстратор, который специализируется на изображениях скандинавских богов, всевозможных монстров и нежити. В своем новом альбоме он знакомит читателей с драконами, самыми разными. От змия, который грызёт мировое древо Иггдрасиль, до японских женщин-драконов. Нашлось место и тем, кто убивал чешуйчатых монстров, например святому Георгию и Беовульфу.

Что нас ждёт: красочный артбук с текстовыми вставками.

Издательство / серия: «АСТ» / «Скандинавские боги»