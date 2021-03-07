Обзор «ВандаВижен»: Каким получился первый сериал киновселенной Marvel?

Молодожёны Ванда и Вижен переезжают в тихий американский городок Вествью. Они счастливы, хотя и вынуждены скрывать, что Ванда — волшебница, а Вижен — андроид. Тем временем вокруг происходят загадочные события, которые то и дело заставляют Вижена задуматься, существует ли его идеальная жизнь на самом деле…

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5 марта подошёл к концу «ВандаВижен», первый телевизионный сериал, официально входящий в киновселенную Marvel. Конечно, ранее были «Агенты Щ.И.Т.», а ещё «Сорвиголова» и другие проекты Netflix, но их каноничность и влияние на события фильмов были минимальными. Здесь же производство контролировал главный архитектор киновселенной Кевин Файги.

Из-за того что пандемия спутала все планы, касающиеся кинотеатральных релизов, «ВандаВижен» оказался первым новым проектом по вселенной Marvel почти за два года. Изрядно интриговала сама концепция шоу — Ванда и Вижен как семейная пара живут в мире, подозрительно напоминающем старые американские ситкомы. Разумеется, фанаты комиксов сразу отметили, что в первоисточнике Ванда обладала силами, позволяющими переписывать реальность, и как минимум несколько раз пыталась переделать её под себя, но всё же… киновселенная Marvel и телевизионный ситком — это слишком неожиданное сочетание.

Первые три эпизода «ВандаВижен» старательно пытается маскироваться под тот самый ситком со всеми его атрибутами, от закадрового смеха до традиционных сюжетов — вроде необходимости срочно сообразить ужин для заглянувшего на огонёк босса или выступления на соседском конкурсе талантов. Каждый эпизод стилизован под сериалы конкретного времени. Авторы тщательно воссоздают интерьеры и атмосферу каждой эпохи, и по деталям знатоки жанра легко могут определить, какими шоу вдохновлялись создатели «ВандаВижена». «Шоу Дика Ван Дайка», «Моя жена меня приворожила», «Семейка Брейди», «Малкольм в центре внимания», «Американская семейка» — полный список отсылок и пасхалок тянет на отдельный материал.

При этом уже с первой серии авторы начинают намекать, что всё не так уж просто и за фасадом старомодной комедии скрывается нечто большее. Ванда и Вижен словно играют роли в сериале, который существует внутри киновселенной Marvel. В кадре появляются странные и необъяснимые на первый взгляд предметы, Ванда обладает способностью на ходу менять сценарий, а из радиоприёмника доносится голос, спрашивающий девушку, что вообще происходит.

Затем на экраны вышел четвёртый эпизод, и всё окончательно встало на свои места. «ВандаВижен» — это не пародия на старые американские ситкомы. Это мрачная, многослойная и очень личная история о любви, горе и попытках пережить потерю родных и близких. Просто, когда обычный человек начинает жить в вымышленном мире и отгораживается от реальности, общество обычно вызывает санитаров и упекает больного в психушку. А если в вымышленном мире начинает жить супергерой, обладающий способностью изменять реальность вокруг себя, приходится вызывать спецслужбы и оцеплять территорию.

«ВандаВижен» рассказывает полную горя историю Ванды Максимофф. Когда она была маленькой и её семья пыталась уцелеть в охваченной войной Заковии, всё семейство искало утешение в пиратских кассетах со старыми американскими ситкомами, которые продавал отец Ванды. Семья смотрела очередной сериал, когда в их дом угодила бомба производства «Старк Индастриз». Позже Ванда снова искала утешения в сериалах, когда погиб её родной брат Пьетро. Именно ситкомы помогли ей сблизиться с Виженом. Стоит ли удивляться, что, вернувшись в мир живых после того, как все последствия щелчка Таноса были устранены, Ванда попыталась найти утешение в том, что помогало ей с ранних лет?

Для Ванды Вижен погиб всего месяц назад. Она была вынуждена дважды наблюдать за его смертью. Во всём мире у неё не осталось ни одной родственной души. Директор спецслужбы «М.Е.Ч». (наследников упразднённого «Щ.И.Т.») отказал ей даже в просьбе похоронить то, что осталось от синтезоида, ведь это вибраниум стоимостью в несколько миллиардов долларов. Кто будет винить Ванду за то, что она попыталась создать для себя жизнь, о которой мечтала в детстве? Ну, кроме людей, поневоле вынужденных работать массовкой на этом шоу.

После первых легкомысленных серий «ВандаВижен» начинает раскрываться с новой стороны. Теперь это мрачный психологический триллер о героине, которая ради того, чтобы сбежать от собственных кошмаров, обрекла на постоянный кошмар сотни других людей. Ванда словно не понимает, что создаёт не новую жизнь, а лишь иллюзию новой жизни, а иллюзия, как ни крути, хрупкая штука и практически сразу начинает давать трещины. Но вместе с тем это история о героине, которая, столкнувшись с реальностью содеянного, делает единственно возможный выбор и жертвует иллюзией ради других.

Вместе с тем «ВандаВижен» — это история о любви. Киновселенная Marvel редко обращает внимание на эту сторону жизни своих персонажей, и даже Стив Роджерс и Тони Старк, два главных романтических героя вселенной, едва ли провели со своими возлюбленными больше нескольких сцен. История любви Ванды и Вижена и вовсе не получала на экране никакого развития — в «Противостоянии» они только начинают сближаться, а в «Войне бесконечности» показаны уже в разгаре отношений, но, если не считать крайне трогательной и драматичной сцены смертей Вижена, фильмы никак не позволяют прочувствовать всю глубину их любви.

А вот «ВандаВижен» позволяет — благодаря расширенному хронометражу и отличной актёрской игре. В фильмах у Элизабет Олсен и Пола Беттани не было возможности продемонстрировать все грани своего таланта, но в сериале оба они раскрываются как актёры, одинаково прекрасные и в драме, и в комедии. Если все сериалы Marvel вот так углубят своих героев, одним этим они оправдают своё существование.

«ВандаВижен» дарит пятнадцать минут славы не только главным героям, но и второстепенным персонажам. Кэтрин Хан великолепна в роли Агнес, болтливой, любопытной и недалёкой соседки, которая, однако, знает больше, чем говорит. Кэт Дженнингс спустя восемь лет после «Тора 2» возвращается к роли Дарси Льюис и показывает, насколько выросла её героиня за это время. Ну а Рэндалл Парк настолько хорош в роли агента Джимми Ву, что фанаты затребовали отдельный сериал об его расследованиях.

К сожалению, во второй половине сезона «ВандаВижен» подводит своих второстепенных персонажей, безжалостно задвигая их на второй план. После того как Моника Рамбо во второй раз попадает в Вествью, Дарси встречается с Виженом, а агент Ву вызывает кавалерию, сериал забывает об их существовании, словно все эти герои нужны не для развития сюжета, а для связи с киновселенной Marvel.

К слову, принадлежность «ВандыВижена» к киновселенной одновременно и помогает сериалу, и мешает. В первой половине сезона, когда создатели не боятся экспериментировать и рассказывают локальную историю, его связь с киновселенной — однозначный плюс, поскольку удерживает зрительское внимание и сулит многообещающее продолжение. Но когда в финале сценаристы начинают оставлять заделы на будущие фильмы, цельности истории это только вредит.

Финал вообще несколько портит впечатление от «ВандыВижена», поскольку от самобытной и мрачной истории сюжет делает слишком большой крен в сторону типичной кинопродукции Marvel, с драками и спецэффектами. Правда, здесь, в отличие от фильмов, герои побеждают с помощью мозгов, а не магии или суперсилы.

Столь же двойственную службу «ВандаВижену» сослужил и еженедельный график релиза. С одной стороны, он подарил сериалу длительное присутствие в медиапространстве и дал фанатам больше времени на создание самых безумных теорий. С другой стороны, при одновременном релизе зритель смог бы куда глубже погрузиться в удивительный мир Ванды и Вижена.

«ВандаВижен» щедро пользуется комиксными сюжетами, позволяя знатокам первоисточника предугадать некоторые сценарные ходы, но в то же время не во всём опирается на комиксы, отчего часть фанатских теорий оказались ошибочными. Возможно, это произошло ещё и из-за завышенных ожиданий от финала. К примеру, Пол Беттани весь сезон накручивал интригу, рассказывая, с каким необычным актёром ему впервые довелось поработать при съёмках последней серии. Фанаты ждали камео Локи или доктора Стрэнджа, а оказалось, что Беттани имел в виду самого себя. С другой стороны, «ВандаВижен» — как раз тот случай, когда фанатские ожидания оказались фанатскими проблемами. Сериал и не обещал, что прыгнет в финале выше головы. Несмотря на ряд заделов на будущее, он остался законченной и в целом локальной историей.

Хотя отдельные моменты режиссёр Мэтт Шекман и сценарист Жак Шеффер всё-таки не докрутили. Потенциал организации «М.Е.Ч.» не раскрыли — Тайлер Хэйворт оказался на редкость банальным и усреднённым злодеем. Конец мог получиться ещё эмоциональнее, а финальные слова Моники, обращённые к Ванде — «Жители Вествью никогда не поймут, на какую жертву ты пошла ради них», — как будто не учитывают аморальность того, что Ванда изначально с ними сделала. Иллюзия Ванды была обречена на провал с самого начала, но осознание своей ошибки и готовность жить с ней и своим горем — это первые шаги на пути к искуплению и исцелению. Продолжение этого пути мы увидим уже в «Мультивселенной безумия».