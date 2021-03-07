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    #Marvel #комедия #пародия #супергеройские сериалы

    Обзор «ВандаВижен»: Каким получился первый сериал киновселенной Marvel?

    7 марта 2021
    Алексей Ионов
    07.03.2021
    18419
    5 минут на чтение
    #Marvel #комедия #пародия #супергеройские сериалы
    WandaVision

    Молодожёны Ванда и Вижен переезжают в тихий американский городок Вествью. Они счастливы, хотя и вынуждены скрывать, что Ванда — волшебница, а Вижен — андроид. Тем временем вокруг происходят загадочные события, которые то и дело заставляют Вижена задуматься, существует ли его идеальная жизнь на самом деле…

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    5 марта подошёл к концу «ВандаВижен», первый телевизионный сериал, официально входящий в киновселенную Marvel. Конечно, ранее были «Агенты Щ.И.Т.», а ещё «Сорвиголова» и другие проекты Netflix, но их каноничность и влияние на события фильмов были минимальными. Здесь же производство контролировал главный архитектор киновселенной Кевин Файги.

    Из-за того что пандемия спутала все планы, касающиеся кинотеатральных релизов, «ВандаВижен» оказался первым новым проектом по вселенной Marvel почти за два года. Изрядно интриговала сама концепция шоу — Ванда и Вижен как семейная пара живут в мире, подозрительно напоминающем старые американские ситкомы. Разумеется, фанаты комиксов сразу отметили, что в первоисточнике Ванда обладала силами, позволяющими переписывать реальность, и как минимум несколько раз пыталась переделать её под себя, но всё же… киновселенная Marvel и телевизионный ситком — это слишком неожиданное сочетание.

    Опенинг почти каждого эпизода вдохновлён каким-нибудь классическим ситкомом. Например, анимация из второй серии основана на заставке сериала «Моя жена меня приворожила» (Bewitched)

    Первые три эпизода «ВандаВижен» старательно пытается маскироваться под тот самый ситком со всеми его атрибутами, от закадрового смеха до традиционных сюжетов — вроде необходимости срочно сообразить ужин для заглянувшего на огонёк босса или выступления на соседском конкурсе талантов. Каждый эпизод стилизован под сериалы конкретного времени. Авторы тщательно воссоздают интерьеры и атмосферу каждой эпохи, и по деталям знатоки жанра легко могут определить, какими шоу вдохновлялись создатели «ВандаВижена». «Шоу Дика Ван Дайка», «Моя жена меня приворожила», «Семейка Брейди», «Малкольм в центре внимания», «Американская семейка» — полный список отсылок и пасхалок тянет на отдельный материал.

    ВандаВижен

    Ещё одна яркая пародия — блестяще стилизованные рекламные блоки в середине каждой серии

    При этом уже с первой серии авторы начинают намекать, что всё не так уж просто и за фасадом старомодной комедии скрывается нечто большее. Ванда и Вижен словно играют роли в сериале, который существует внутри киновселенной Marvel. В кадре появляются странные и необъяснимые на первый взгляд предметы, Ванда обладает способностью на ходу менять сценарий, а из радиоприёмника доносится голос, спрашивающий девушку, что вообще происходит.

    Затем на экраны вышел четвёртый эпизод, и всё окончательно встало на свои места. «ВандаВижен» — это не пародия на старые американские ситкомы. Это мрачная, многослойная и очень личная история о любви, горе и попытках пережить потерю родных и близких. Просто, когда обычный человек начинает жить в вымышленном мире и отгораживается от реальности, общество обычно вызывает санитаров и упекает больного в психушку. А если в вымышленном мире начинает жить супергерой, обладающий способностью изменять реальность вокруг себя, приходится вызывать спецслужбы и оцеплять территорию.

    ВандаВижен

    Маскарадный костюм Ванды основан на классическом облике этой героини в комиксах

    «ВандаВижен» рассказывает полную горя историю Ванды Максимофф. Когда она была маленькой и её семья пыталась уцелеть в охваченной войной Заковии, всё семейство искало утешение в пиратских кассетах со старыми американскими ситкомами, которые продавал отец Ванды. Семья смотрела очередной сериал, когда в их дом угодила бомба производства «Старк Индастриз». Позже Ванда снова искала утешения в сериалах, когда погиб её родной брат Пьетро. Именно ситкомы помогли ей сблизиться с Виженом. Стоит ли удивляться, что, вернувшись в мир живых после того, как все последствия щелчка Таноса были устранены, Ванда попыталась найти утешение в том, что помогало ей с ранних лет?

    Для Ванды Вижен погиб всего месяц назад. Она была вынуждена дважды наблюдать за его смертью. Во всём мире у неё не осталось ни одной родственной души. Директор спецслужбы «М.Е.Ч». (наследников упразднённого «Щ.И.Т.») отказал ей даже в просьбе похоронить то, что осталось от синтезоида, ведь это вибраниум стоимостью в несколько миллиардов долларов. Кто будет винить Ванду за то, что она попыталась создать для себя жизнь, о которой мечтала в детстве? Ну, кроме людей, поневоле вынужденных работать массовкой на этом шоу.

    ВандаВижен 10

    Первые эпизоды сериала чёрно-белые с форматом картинки 4:3

    После первых легкомысленных серий «ВандаВижен» начинает раскрываться с новой стороны. Теперь это мрачный психологический триллер о героине, которая ради того, чтобы сбежать от собственных кошмаров, обрекла на постоянный кошмар сотни других людей. Ванда словно не понимает, что создаёт не новую жизнь, а лишь иллюзию новой жизни, а иллюзия, как ни крути, хрупкая штука и практически сразу начинает давать трещины. Но вместе с тем это история о героине, которая, столкнувшись с реальностью содеянного, делает единственно возможный выбор и жертвует иллюзией ради других.

    Вместе с тем «ВандаВижен» — это история о любви. Киновселенная Marvel редко обращает внимание на эту сторону жизни своих персонажей, и даже Стив Роджерс и Тони Старк, два главных романтических героя вселенной, едва ли провели со своими возлюбленными больше нескольких сцен. История любви Ванды и Вижена и вовсе не получала на экране никакого развития — в «Противостоянии» они только начинают сближаться, а в «Войне бесконечности» показаны уже в разгаре отношений, но, если не считать крайне трогательной и драматичной сцены смертей Вижена, фильмы никак не позволяют прочувствовать всю глубину их любви.

    А вот «ВандаВижен» позволяет — благодаря расширенному хронометражу и отличной актёрской игре. В фильмах у Элизабет Олсен и Пола Беттани не было возможности продемонстрировать все грани своего таланта, но в сериале оба они раскрываются как актёры, одинаково прекрасные и в драме, и в комедии. Если все сериалы Marvel вот так углубят своих героев, одним этим они оправдают своё существование.

    ВандаВижен 7

    В седьмом эпизоде стилизация отходит на второй план, сводясь к «псевдодокументальным» вставкам интервью с героями

    «ВандаВижен» дарит пятнадцать минут славы не только главным героям, но и второстепенным персонажам. Кэтрин Хан великолепна в роли Агнес, болтливой, любопытной и недалёкой соседки, которая, однако, знает больше, чем говорит. Кэт Дженнингс спустя восемь лет после «Тора 2» возвращается к роли Дарси Льюис и показывает, насколько выросла её героиня за это время. Ну а Рэндалл Парк настолько хорош в роли агента Джимми Ву, что фанаты затребовали отдельный сериал об его расследованиях.

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    Немало времени в «ВандаВижен» уделено и Монике Рамбо, которую мы впервые увидели в фильме «Капитан Марвел«

    ВандаВижен 5

    После «Тора» Кит Дэннингс снималась в успешном ситкоме «Две девицы на мели»

    К сожалению, во второй половине сезона «ВандаВижен» подводит своих второстепенных персонажей, безжалостно задвигая их на второй план. После того как Моника Рамбо во второй раз попадает в Вествью, Дарси встречается с Виженом, а агент Ву вызывает кавалерию, сериал забывает об их существовании, словно все эти герои нужны не для развития сюжета, а для связи с киновселенной Marvel.

    К слову, принадлежность «ВандыВижена» к киновселенной одновременно и помогает сериалу, и мешает. В первой половине сезона, когда создатели не боятся экспериментировать и рассказывают локальную историю, его связь с киновселенной — однозначный плюс, поскольку удерживает зрительское внимание и сулит многообещающее продолжение. Но когда в финале сценаристы начинают оставлять заделы на будущие фильмы, цельности истории это только вредит.

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    Мрачная восьмая серия наконец-то раскрывает предысторию событий

    Финал вообще несколько портит впечатление от «ВандыВижена», поскольку от самобытной и мрачной истории сюжет делает слишком большой крен в сторону типичной кинопродукции Marvel, с драками и спецэффектами. Правда, здесь, в отличие от фильмов, герои побеждают с помощью мозгов, а не магии или суперсилы.

    Столь же двойственную службу «ВандаВижену» сослужил и еженедельный график релиза. С одной стороны, он подарил сериалу длительное присутствие в медиапространстве и дал фанатам больше времени на создание самых безумных теорий. С другой стороны, при одновременном релизе зритель смог бы куда глубже погрузиться в удивительный мир Ванды и Вижена.

    «ВандаВижен» щедро пользуется комиксными сюжетами, позволяя знатокам первоисточника предугадать некоторые сценарные ходы, но в то же время не во всём опирается на комиксы, отчего часть фанатских теорий оказались ошибочными. Возможно, это произошло ещё и из-за завышенных ожиданий от финала. К примеру, Пол Беттани весь сезон накручивал интригу, рассказывая, с каким необычным актёром ему впервые довелось поработать при съёмках последней серии. Фанаты ждали камео Локи или доктора Стрэнджа, а оказалось, что Беттани имел в виду самого себя. С другой стороны, «ВандаВижен» — как раз тот случай, когда фанатские ожидания оказались фанатскими проблемами. Сериал и не обещал, что прыгнет в финале выше головы. Несмотря на ряд заделов на будущее, он остался законченной и в целом локальной историей.

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    Одно из самых удивительных камео сериала — визит актера, хорошо знакомого по другой киновселенной Marvel.

    Хотя отдельные моменты режиссёр Мэтт Шекман и сценарист Жак Шеффер всё-таки не докрутили. Потенциал организации «М.Е.Ч.» не раскрыли — Тайлер Хэйворт оказался на редкость банальным и усреднённым злодеем. Конец мог получиться ещё эмоциональнее, а финальные слова Моники, обращённые к Ванде — «Жители Вествью никогда не поймут, на какую жертву ты пошла ради них», — как будто не учитывают аморальность того, что Ванда изначально с ними сделала. Иллюзия Ванды была обречена на провал с самого начала, но осознание своей ошибки и готовность жить с ней и своим горем — это первые шаги на пути к искуплению и исцелению. Продолжение этого пути мы увидим уже в «Мультивселенной безумия».

    Итог: Если забыть о существовании «Агентов «Щ.И.Т.»», «Агента Картер» и «Рыцарей Marvel», «ВандаВижен» — это первый телевизионный сериал по КВМ. И для флагмана он получился отличным. В меру экспериментальный, оригинальный, атмосферный и мрачный, «ВандаВижен» наконец-то раскрывает характеры Ванды и Вижена, рисует полную драмы историю любви и ещё раз подтверждает, что супергеройское кино может рассказывать не только о разборках ребят в трико.

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    Алексей Ионов
    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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