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    Новости

    Sony запускает свой витуберский проект. Это будет целая вселенная!

    3 ноября 2021
    03.11.2021
    504
    0 минут на чтение
    Черновик 922

    Sony Music Labels вместе с токийской компанией Helixes анонсировали свой амбициозный проект витуберов (виртуальных ютуберов) под названием VERSE.

    В отличие от Hololive и VShojo, Sony хочет превратить VERSE в целую вселенную со своими историями, которую будет развивать через разные медиа. Помимо обычных трансляций в планах у компании аниме, музыка, иллюстрации, романы, манга и так далее.

    В кросс-медиа мы раскроем прошлое, настоящее и будущее мира VERSE как историю.

    Над проектом работают главный аниматор K-ON Юкико Хоригути, создатель Kaguya-sama: Love is War Ака Акасака, а также иллюстраторы raemz, haru_sugar02, popman3580 и Kane.

    Первый клип от mazilla, который приложил руку к опенингам Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia и DARLING in the FRANXX, выйдет 12 ноября. Тогда же, видимо, компания представит состав VERSE.

    Тизер-трейлер

    Концепт-арты

    Sony запускает свой витуберский проект. Это будет целая вселенная! Sony запускает свой витуберский проект. Это будет целая вселенная! 1
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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