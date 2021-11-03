Sony запускает свой витуберский проект. Это будет целая вселенная!

Sony Music Labels вместе с токийской компанией Helixes анонсировали свой амбициозный проект витуберов (виртуальных ютуберов) под названием VERSE.

В отличие от Hololive и VShojo, Sony хочет превратить VERSE в целую вселенную со своими историями, которую будет развивать через разные медиа. Помимо обычных трансляций в планах у компании аниме, музыка, иллюстрации, романы, манга и так далее.

В кросс-медиа мы раскроем прошлое, настоящее и будущее мира VERSE как историю.

Над проектом работают главный аниматор K-ON Юкико Хоригути, создатель Kaguya-sama: Love is War Ака Акасака, а также иллюстраторы raemz, haru_sugar02, popman3580 и Kane.

Первый клип от mazilla, который приложил руку к опенингам Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia и DARLING in the FRANXX, выйдет 12 ноября. Тогда же, видимо, компания представит состав VERSE.

Тизер-трейлер

Концепт-арты