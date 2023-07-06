Интернет заполонили мемы про «Барби» и «Оппенгеймера»

21 июля выходят «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» с Марго Робби в главной роли — два диаметрально противоположных по тональности фильма, что породило очень много мемов в интернете.
Помните шутки про Изабель из Animal Crossing и Палача Рока из DOOM Eternal? Тут почти то же самое.
Собрали самые смешные — на наш скромный взгляд — мемы про «Барбигеймера» (так он называется в народе).
Пожалуй, лучшая часть неожиданного промо — это взаимные фотографии, на которых постановщица «Барби» Грета Гервиг и исполнительница главной роли Марго Робби показывают билеты на «Оппенгеймера» на фоне постера. Ну а Кристофер Нолан и Киллиан Мерфи показывают билеты на «Барби».
Я иду на «Оппенгеймера», а потом на «Барби» 21 числа
Фанаты «Барби» и «Оппенгеймера» на парковке кинотеатра 21 июля
Они принарядились для «Барби» и «Оппенгеймера»
А Том Круз рассказал, что обязательно пойдёт в кино на оба фильма в первые же выходные.
В пятницу — «Оппенгеймера», а потом, в субботу — «Барби».
Том Круз, поклонник «Барбигеймера»
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Александр Ремизов
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