Интернет заполонили мемы про «Барби» и «Оппенгеймера»

21 июля выходят «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» с Марго Робби в главной роли — два диаметрально противоположных по тональности фильма, что породило очень много мемов в интернете.

Помните шутки про Изабель из Animal Crossing и Палача Рока из DOOM Eternal? Тут почти то же самое.

Собрали самые смешные — на наш скромный взгляд — мемы про «Барбигеймера» (так он называется в народе).

Пожалуй, лучшая часть неожиданного промо — это взаимные фотографии, на которых постановщица «Барби» Грета Гервиг и исполнительница главной роли Марго Робби показывают билеты на «Оппенгеймера» на фоне постера. Ну а Кристофер Нолан и Киллиан Мерфи показывают билеты на «Барби».

Я иду на «Оппенгеймера», а потом на «Барби» 21 числа

Фанаты «Барби» и «Оппенгеймера» на парковке кинотеатра 21 июля

Они принарядились для «Барби» и «Оппенгеймера»

А Том Круз рассказал, что обязательно пойдёт в кино на оба фильма в первые же выходные.