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    Интернет заполонили мемы про «Барби» и «Оппенгеймера»

    6 июля 2023
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    06.07.2023
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    21 июля выходят «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» с Марго Робби в главной роли — два диаметрально противоположных по тональности фильма, что породило очень много мемов в интернете.

    Помните шутки про Изабель из Animal Crossing и Палача Рока из DOOM Eternal? Тут почти то же самое.

    Собрали самые смешные — на наш скромный взгляд — мемы про «Барбигеймера» (так он называется в народе).

     

     

     

     

     

    Интернет

     

    Пожалуй, лучшая часть неожиданного промо — это взаимные фотографии, на которых постановщица «Барби» Грета Гервиг и исполнительница главной роли  Марго Робби показывают билеты на «Оппенгеймера» на фоне постера. Ну а Кристофер Нолан и Киллиан Мерфи показывают билеты на «Барби».

    Интернет 1

     

    Интернет 2Я иду на «Оппенгеймера», а потом на «Барби» 21 числа

     

    Интернет 3Фанаты «Барби» и «Оппенгеймера» на парковке кинотеатра 21 июля

     

    Интернет 4

    Они принарядились для «Барби» и «Оппенгеймера»

    А Том Круз рассказал, что обязательно пойдёт в кино на оба фильма в первые же выходные.

    В пятницу — «Оппенгеймера», а потом, в субботу — «Барби».

    Том Круз, поклонник «Барбигеймера»

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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