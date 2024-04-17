Жизнь течёт своим чередом — что в самом бедном домике из камыша, что в коридорах дворца, что на поле ратном, что в самом дальнем лесном селении… Люди рождаются, люди умирают. Хватает поступков подлых, но хватает и подвигов. Уже и не чаешь, что братья встретятся, найдут друг друга… Их разметала судьба, пожевала да выплюнула. Где уж друг друга искать? Сперва про себя всё понять надо, про судьбу свою. Принять её? Против течения плыть? И главное, отдавать сердце песне да бороться с несправедливостью до последнего. Как всегда.

Роман Жанр: славянское фэнтези Художник: С. Шикин Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024 Серия: «Миры Марии Семёновой» Возрастной рейтинг: 16+ 512 с., 15 000 экз. «Братья», часть 3 Похоже на: Юрий Никитин, цикл «Трое из Леса» Джо Аберкромби «Полкороля»

Прежде чем оценивать достоинства или недостатки этой книги, стоит сказать, что автор к своим читателям безжалостна. Поэтому приступать к чтению, даже если вы очень ждали продолжения, стоит, перечитав хотя бы предыдущий том (а в идеале нужно освежить память о том, как вообще всё начиналось). Ибо история разлилась уже больше чем на полдесятка сюжетных ручейков и, кажется, останавливаться на том не собирается.

Если бы нужно было охарактеризовать роман единственным словом, то слово бы это было «многоголосица». И это не только о количестве персонажей, в том числе фокальных, которое уже просто зашкаливает. Примерно к середине текста есть риск получить сенсорный перегруз из-за постоянной переклички баб на базаре, пьяниц в трактире, нищих на мосту, зевак на улице. Герой идёт по городу и слышит всё это, а вместе с ним и читатель. Пожалуй, давать сведения о контексте/мире/политической ситуации вокруг персонажа подобным образом довольно оригинально, но на десятый раз это уже довольно утомительно. Особенно если помнить о том, насколько сложный язык в книге. В него надо вчитаться, к нему надо приноровиться, нужно нырнуть в эту ткань текста, сшитую отнюдь не из привычных кусочков в нейтральном стиле.

Кстати, к вопросу о языке. Если о предыдущих книгах можно было говорить, что в них используется просто много слов устаревших и с авторской этимологией, то здесь Семёнова уже окончательно перестала стесняться (или, вероятно, ожидает от аудитории филологического склада ума и знания всех славянских языков), так что в истории есть персонаж, который говорит на чистом сербском. Самое показательное, что на фоне остальных понимать его даже не слишком сложно (а если сложно, то это личная проблема читателя — ни сносок с переводом, ни пояснений тут не предусмотрено).

Пожалуй, лучшее, что есть в этой части цикла, — продолжение истории Ворона, которого мы в последний раз видели чуть живым, умирающим куском истерзанного мяса. Смотреть за тем, как к нему возвращается сила, как он приноравливается к жестокому миру вокруг себя, очень интересно. И, конечно, самые пронзительные моменты — те, когда он прикасается к музыке, пытается учить петь других, а сам — играть (ибо голос ему больше не повинуется).

История Светела не столь интересна, но довольно показательна. Он окончательно осознаёт и принимает своё происхождение и меру своей ответственности перед миром. И демонстрирует воистину чудеса… Правда, не чудеса благоразумия, а лишь чудеса удали молодецкой (кажется, из этого брата вырос супермен со способностями почище, чем из старшего), но хочется думать, что только пока.

Сюжетная линия «во дворце» здесь получилась не такой успешной, но, думается, потому, что авторский фокус сместился в сторону жизни людей попроще и жизни «пониже», куда-то туда, в самые бедные кварталы и на мосты над грязными речушками.

Самое грустное, что фабула, по сути, топчется на месте. Да, происходит вроде бы много чего, но есть ощущение, что всё это имеет второстепенное значение. Общее впечатление от книги можно описать так: «Кажется, это передышка перед битвой, нити сюжета всё стягиваются и стягиваются в один клубок, но к сути автор всё никак не перейдёт».

Итог: язык всё сложнее, история всё запутаннее, а конца и края ей пока не видать. Если вы истово ждали продолжения цикла, то не разочаруетесь. Однако будьте готовы читать на сербском без перевода и следить за большим количеством разбегающихся во все стороны ручейков сюжета. Лёгким времяпровождение с этой книгой уж точно не назовёшь.

Нескорый финал Всего в цикле «Братья» планируется пять романов. С учётом того, что «Царский витязь» вышел в 2018, а «Завтрашний царь» в 2024-м, читателям цикла стоит запастись терпением.

В поварне примолкли, занялись делом. Верешко оглядел кружало. В темноватом уголке сидел ранний гость. Он занял лучшую лавку, но, по запаху, пробавлялся смиренно: ел плотвейную щербу. Верешко присмотрелся. Чистый столешник, вышитый наскатёрник… В печном тепле тулился Коверька, посовестный человек. Радибор таких звал просто ворами, гневался: «В расправу пойду, черёдников натравлю! Кнута на них нет!»