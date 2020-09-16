Final Fantasy XVI, God of War 2 и Hogwarts Legacy — что показали на презентации PS5

В 23:00 по МСК прошла презентация PlayStation 5, в рамках которой Sony представила игры из стартовой линейки и назвала цены новых консолей.
На стриме анонсировали Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy и God of War 2, а также показали Spider-Man: Miles Morales, ремейк Demon’s Souls и другие проекты.
Запись трансляции
Final Fantasy XVI
Первым делом Sony представила Final Fantasy XVI, о которой прежде ходили слухи. В ролике показали как отрывки сюжетных заставок, так и геймплей.
Игра выйдет на PS5 и ПК.
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Insomniac Games показала геймплей Spider-Man: Miles Morales, в том числе обновленную боевую систему — с новыми способностями Майлза Моралеса!
Hogwarts Legacy
RPG во вселенной «Гарри Поттера» — Hogwarts Legacy — наконец-то анонсирована. Действие игры разворачивается в конце 19 века.
Релиз намечен на 2021 год.
Call of Duty: Black Ops Cold War
Разработчики Call of Duty: Black Ops Cold War показали фрагмент миссии «Некуда бежать» из сюжетной кампании.
Deathloop
Bethesda показала второй геймплейный трейлер Deathloop — своего рода смеси Dishonored и Hitman.
Экшен выйдет во втором квартале 2021 года.
Resident Evil: Village
Capcom показала новый сюжетный трейлер Resident Evil: Village. Релиз состоится в 2021 году.
Devil May Cry 5: Special Edition
Capcom анонсировала Devil May Cry 5: Special Edition, главным нововведением которого станет… Вергилий! Также в игру добавят трассировку лучей и другие улучшения.
Специальное издание будет доступно на старте PS5.
Ремейк Demon’s Souls
Без трейлера ремейка Demon’s Souls, в котором показали массу геймплея (даже битву с боссом!), не обошлось.
Игра будет доступна на запуске PS5.
God of War 2
В конце презентации Sony Santa Monica показала очень короткий тизер-трейлер продолжения God of War.
Игра выйдет в 2021 году.
PlayStation 5
Стандартная версия PlayStation 5 обойдется в 499 долларов (46 999 рублей), а без дисковода — в 399 долларов (37 999 рублей).
Консоль следующего поколения выйдет 12 ноября в некоторых странах, а 19 числа — во всем мире.
У некоторых ритейлеров оформить предзаказ можно будет 18 сентября.
После трансляции стало известно, что Horizon: Forbidden West и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales выйдут в том числе на PS4.
А ценники на будущие ААА-игры вырастут с 60 до 70 долларов.
-
- Новости фантастики
Новый трейлер Amnesia: Rebirth — игра выйдет через месяц
«Стартрек» Ноа Хоули будет косвенно связан с предыдущими фильмами
Алехандро Ходоровски о трейлере «Дюны»: «Никаких сюрпризов. Все предсказуемо»
Jedi: Fallen Order, Borderlands 3 и Pathfinder — что купить на распродаже в PS Store
СМИ: Disney может снова перенести «Чёрную вдову»
- Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.