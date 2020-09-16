Final Fantasy XVI, God of War 2 и Hogwarts Legacy — что показали на презентации PS5

В 23:00 по МСК прошла презентация PlayStation 5, в рамках которой Sony представила игры из стартовой линейки и назвала цены новых консолей.

На стриме анонсировали Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy и God of War 2, а также показали Spider-Man: Miles Morales, ремейк Demon’s Souls и другие проекты.

Запись трансляции

Final Fantasy XVI

Первым делом Sony представила Final Fantasy XVI, о которой прежде ходили слухи. В ролике показали как отрывки сюжетных заставок, так и геймплей.

Игра выйдет на PS5 и ПК.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Insomniac Games показала геймплей Spider-Man: Miles Morales, в том числе обновленную боевую систему — с новыми способностями Майлза Моралеса!

Hogwarts Legacy

RPG во вселенной «Гарри Поттера» — Hogwarts Legacy — наконец-то анонсирована. Действие игры разворачивается в конце 19 века.

Релиз намечен на 2021 год.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Разработчики Call of Duty: Black Ops Cold War показали фрагмент миссии «Некуда бежать» из сюжетной кампании.

Deathloop

Bethesda показала второй геймплейный трейлер Deathloop — своего рода смеси Dishonored и Hitman.

Экшен выйдет во втором квартале 2021 года.

Resident Evil: Village

Capcom показала новый сюжетный трейлер Resident Evil: Village. Релиз состоится в 2021 году.

Devil May Cry 5: Special Edition

Capcom анонсировала Devil May Cry 5: Special Edition, главным нововведением которого станет… Вергилий! Также в игру добавят трассировку лучей и другие улучшения.

Специальное издание будет доступно на старте PS5.

Ремейк Demon’s Souls

Без трейлера ремейка Demon’s Souls, в котором показали массу геймплея (даже битву с боссом!), не обошлось.

Игра будет доступна на запуске PS5.

God of War 2

В конце презентации Sony Santa Monica показала очень короткий тизер-трейлер продолжения God of War.

Игра выйдет в 2021 году.

PlayStation 5

Стандартная версия PlayStation 5 обойдется в 499 долларов (46 999 рублей), а без дисковода — в 399 долларов (37 999 рублей).

Консоль следующего поколения выйдет 12 ноября в некоторых странах, а 19 числа — во всем мире.

У некоторых ритейлеров оформить предзаказ можно будет 18 сентября.

После трансляции стало известно, что Horizon: Forbidden West и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales выйдут в том числе на PS4.

А ценники на будущие ААА-игры вырастут с 60 до 70 долларов.