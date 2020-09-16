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    Новости

    Final Fantasy XVI, God of War 2 и Hogwarts Legacy — что показали на презентации PS5

    16 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    16.09.2020
    1500
    1 минута на чтение
    Final Fantasy XVI, God of War 2 и Hogwarts Legacy — что показали на презентации PS5 1

    В 23:00 по МСК прошла презентация PlayStation 5, в рамках которой Sony представила игры из стартовой линейки и назвала цены новых консолей.

    На стриме анонсировали Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy и God of War 2, а также показали Spider-Man: Miles Morales, ремейк Demon’s Souls и другие проекты.

    Запись трансляции

    Final Fantasy XVI

    Первым делом Sony представила Final Fantasy XVI, о которой прежде ходили слухи. В ролике показали как отрывки сюжетных заставок, так и геймплей.

    Игра выйдет на PS5 и ПК.

    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

    Insomniac Games показала геймплей Spider-Man: Miles Morales, в том числе обновленную боевую систему — с новыми способностями Майлза Моралеса!

    Hogwarts Legacy

    RPG во вселенной «Гарри Поттера» — Hogwarts Legacy — наконец-то анонсирована. Действие игры разворачивается в конце 19 века.

    Релиз намечен на 2021 год.

    Call of Duty: Black Ops Cold War

    Разработчики Call of Duty: Black Ops Cold War показали фрагмент миссии «Некуда бежать» из сюжетной кампании.

    Deathloop

    Bethesda показала второй геймплейный трейлер Deathloop — своего рода смеси Dishonored и Hitman.

    Экшен выйдет во втором квартале 2021 года.

    Resident Evil: Village

    Capcom показала новый сюжетный трейлер Resident Evil: Village. Релиз состоится в 2021 году.

    Devil May Cry 5: Special Edition

    Capcom анонсировала Devil May Cry 5: Special Edition, главным нововведением которого станет… Вергилий! Также в игру добавят трассировку лучей и другие улучшения.

    Специальное издание будет доступно на старте PS5.

    Ремейк Demon’s Souls

    Без трейлера ремейка Demon’s Souls, в котором показали массу геймплея (даже битву с боссом!), не обошлось.

    Игра будет доступна на запуске PS5.

    God of War 2

    В конце презентации Sony Santa Monica показала очень короткий тизер-трейлер продолжения God of War.

    Игра выйдет в 2021 году.

    Смотрим презентацию PlayStation 5 2

    PlayStation 5

    Стандартная версия PlayStation 5 обойдется в 499 долларов (46 999 рублей), а без дисковода — в 399 долларов (37 999 рублей).

    Консоль следующего поколения выйдет 12 ноября в некоторых странах, а 19 числа — во всем мире.

    У некоторых ритейлеров оформить предзаказ можно будет 18 сентября.

    Смотрим презентацию PlayStation 5 1

    После трансляции стало известно, что Horizon: Forbidden West и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales выйдут в том числе на PS4.

    А ценники на будущие ААА-игры вырастут с 60 до 70 долларов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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