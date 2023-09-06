One Piece от Netflix. Он реален! Наш обзор

Богатство, слава и власть. Король пиратов Голд Роджер достиг всего в этом мире. Слова, сказанные им перед смертью, отправили людей в море: «Мои сокровища? Я отдам их тому, кто сможет их найти! Все богатства мира собраны в одном месте!» В погоне за своими мечтами люди ринулись в опаснейший океан Гранд-Лайн. Так началась Великая эра пиратов. Двадцать два года спустя юноша Манки Д. Луффи отправляется в большое морское путешествие, чтобы найти легендарное сокровище Ван-Пис и стать новым королём пиратов. Но для исполнения этой непростой мечты ему надо набрать команду верных соратников.

Жанр: пиратские приключения, комедия

В ролях: Иньяки Годой, Эмили Радд, Маккэнъю Арата, Джейкоб Ромеро, Таз Скайлар и другие

Продолжительность: 8 эпизодов

Премьера: 31 августа, Netflix

Похоже на: «Спиди-гонщик», «Звёздная пыль», аниме One Piece



Несколько лет назад, когда появились первые новости о живой адаптации одной из величайших манг в истории, я как безумный фанат оригинала со слезами от смеха сразу предвкушал эпичнейший провал. Про «Тетрадь смерти» и «Ковбоя Бибопа» теперь и вспоминать не хочется, а это произведения куда более располагающие к живым актёрам. Я уж молчу об извращениях вроде фильма «Драконий жемчуг: Эволюция». Как же у них может получиться, когда речь идёт о «Ван-Писе», который по максимуму использует свою мультяшность?

И знаете что? А ведь получилось.

Начнём с главного — как хорошо всё это выглядит. До выхода сериала самые большие опасения вызывал именно визуальный стиль. Получится ли добиться, чтобы реальные люди в мультяшных образах не выглядели как кучка косплееров и не вели себя слишком анимешно? Мы ведь не хотим повторения Эда из последней сцены «Бибопа», верно? И с этим у сериала всё более чем в порядке. В угоду формату яркая эмоциональность и гиперактивность Ван-Писа были сильно урезаны. Персонажи ведут себя убедительно, не выкатывают глаза от удивления и не кричат, разинув рот на пол-экрана. Да и в окружающий мир они вписаны хорошо — не происходит диссонанса от неуклюжих костюмов и причёсок. Хотя и бывает, что в однородной толпе массовки издалека сверкает цветная шевелюра значимого героя. Традиции аниме, не иначе!

При этом сериал не скатывается полностью в реализм — он то и дело напоминает, что в его сердце лежит чистокровный анимешный сёнэн со всем его глупым задором, ужимками и пафосом. Да, здесь дед способен лично запустить ядро в полёт похлеще любой пушки, а некоторые фразы выкрикивают в небо. Создателям удалось найти ту золотую середину сродни «Спиди-гонщику», когда происходящее не выглядит слишком по-детски и в то же время слишком серьёзно. В итоге это весело смотреть. Правда, иногда сериал всё-таки уносит в сторону второго: если пилотный эпизод балансирует превосходно, то дальше разговорной драмы становится больше, а фирменной буффонады и экшена для контраста немного не хватает.

Сюжет первого сезона адаптирует «Сагу Ист Блю» — Луффи путешествует по островам, попадает из одной передряги в другую и вербует в команду (зачастую никого не спросив) мечника Зоро, воровку Нами, стрелка Усоппа и кока Санджи. Всё это, естественно, сдобрено битвами против мерзавцев разного калибра. Сериал с сакральным трепетом переносит на экран самые важные моменты манги, а редкие изменения сюжета идут ему на пользу. Так, Нами с самого начала намекает зрителю, что на кого-то работает, а её взгляд заметно тяжелеет, когда речь заходит о друзьях и родных. Зоро же мы встречаем, когда его пытается завербовать группировка «Барок воркс», которая будет играть большую роль позже, — в оригинале это только упоминалось постфактум.

Так что привлечение Эйитиро Оды к производству уже не кажется просто маркетинговым трюком. Он и раньше говорил, что реализовал не всё своё видение в первых арках из-за ограничений редакции (тогда-то он ещё не был суперзвездой мира манги). Его надзор и любовь создателей к оригиналу чувствуются в каждом кадре. Это легко понять не только по огромному количеству отсылок и едва заметных деталей (только в пилоте я насчитал около пятидесяти), но и таким классным находкам, как тематические логотипы сериала в каждом эпизоде или представление известных пиратов через плакаты «Разыскивается!», которые развлекают сломом четвёртой стены.

Видна любовь и в персонажах. Это было заметно ещё по трейлерам, но сейчас можно сказать уже уверенно — каст сериала блистателен. Актёры идеально попали в свои образы не только внешне, ты буквально с первых минут веришь в каждого из главных героев. Это действительно Луффи — неунывающий, бесстрашный, наивный и постоянно ищущий, чем бы перекусить. Его яркую мимику из аниме сгладили, но суть персонажа не тронули. Правда, похоже, в некоторых местах Иньяки Годоя чересчур сдерживают, сужая его эмоциональный спектр, но это мелкая придирка. Зоро же от Маккэнъю Араты будто сошёл со страниц манги, от каждого его слова или взгляда так и тянет улыбнуться. Нами в исполнении Эмили Радд не только остра на язык, но и превосходно передаёт те эмоции, которые ждёшь от неё в последних эпизодах. За химией этих троих в течение сезона наблюдать одно удовольствие.

К слову, комические сцены, да и сериал в целом, стали менее глупыми и крикливыми и более диалоговыми, но при этом, как мне показалось, не скатились в марвеловщину. Будь то глупые комментарии капитана, крутые фразочки от мечника или пассивная агрессия штурмана — всё выглядит и звучит абсолютно натурально. Чего только стоит взгляд Луффи, когда он выигрывает спор. Трагические истории, которыми знаменит оригинал, тоже на месте и работают исправно. Не прослезиться на флешбэке Санджи и Зеффа или в том самом моменте «Луффи, помоги» очень тяжело. Однако из-за менее выраженной эмоциональности и плотного темпа некоторые сцены, перенесённые из аниме, немного недожимают.

Больше всего изменениям из основной пятёрки подвергся Усопп Джейкоба Ромеро — и речь не про отсутствие длинного носа. Оригинальный Усопп — трус до мозга костей, его мечта и вся сюжетная линия строятся вокруг этого. Понятно, что его гипертрофированные гримасы перенести из аниме невозможно, но пока что он больше похож на этакого обаятельного барда-выдумщика, которому не приходится переступать через себя, чтобы помочь друзьям.

Ну и нельзя не отметить Джеффа Уорда в роли Багги. Он украл это шоу. Его версия клоуна-пирата более мрачная и жуткая, будто подсмотренная у Джокера, но это всё ещё тот самый Багги. Смеётся ли он или злится, пытается плохо пошутить или угрожает убить ребенка — от него невозможно отвести взгляд. А ещё у него самые крутые компьютерные эффекты. Вообще все местные злодеи отыгрывают отлично, каждого хочется по-фанатски похвалить. И только финальный босс сезона Арлонг проигрывает. Как бы Маккинли Белчер III ни старался, из-за такого невзрачного размера и грима его опаснейший пират во всём Ист-Блю вызывает скорее смех, чем ужас.

Из других проблем — многие структурные изменения всё-таки не удались. И дело не в фанатской обиде на то, что какие-то яркие моменты не вошли в сериал (а таких много). Новые элементы просто не работают сами по себе. Например, эпизоды в деревне Сироп хоть и приобрели интересную атмосферу клаустрофобного триллера, но начисто лишили одного из главных героев личной арки. При этом туда засунули флешбэк другого героя, который почти не относится к происходящему. И я прекрасно понимаю, зачем в сезон вставили сюжетную линию вице-адмирала Гарпа (которая в оригинале была совсем короткой и никак не пересекалась с приключениями Луффи), но половина сцен с ним и кадетами не даёт ничего, кроме растягивания хронометража. Однако отдам шоураннерам должное — зарождающееся партнерство Коби и Хельмеппо показали замечательно.

Очевидно, что перенести сумасшедшие битвы из аниме в живое кино без бюджетов «Диснея» невозможно. Но в основном сериал справляется с экшен-сценами на удивление хорошо — особенно когда на экране Зоро. «Резиновость» Луффи сведена к минимуму, но используется регулярно — и в большинстве случаев даже не вызывает боли в глазах зрителя. В целом графика в сериале выглядит прилично, за исключением немногих моментов вроде кошмарно рассыпающихся мечей. А что боль вызывает точно, так это раздражающее количество близких планов с наездом на лица. Да, это не бесконечный голландский угол из «Бибопа», но всё равно неуютно каждую сцену людям в ноздри смотреть. К тому же создатели слишком любят темноту, будто стесняясь красок.

Количество битв, естественно, сократили в разы, и из-за этого часто становится непонятно, зачем ребятам идти за Луффи. В оригинале он не только постоянно верещал «Следуй за своей мечтой!», но и доказывал это делом, демонстрируя будущим друзьям, что он действительно способен воплотить невероятную мечту в реальность. И вот этих моментов, когда герой влияет на окружающих, порою не хватает, чтобы убедить нас в его словах. Придуманные же создателями сериала события порой делают только хуже. Например, неуязвимый к обычным ударам резиновый Луффи вдруг проигрывает не от порезов, но от кулаков Арлонга. Куда в этот момент Ода смотрел?

А вот что в сериале вышло великолепно, так это окружение. Корабли пиратов, заполненный изображениями хозяина кабинет Моргана, роскошные комнаты особняка Каи, уютная деревня Ветряных мельниц — если учесть, как недолго эти локации находятся на экране, просто челюсть отвисает от осознания, сколько сил в них вложено. Действительно веришь, что мир «Ван-Писа» большой и разнообразный.

Дополняет всю эту красоту шикарная музыка. Соня Белоусова и Джиона Остинелли (вы помните их за «Чеканную монету») снова совершили нечто невероятное — пиратский дух передан во всей красе. Композиции разных героев отлично дополняют их образы, а заглавная тема чуть ли не заставляет самому отправиться в путешествие. И да, фанаты аниме могут быть спокойны — про легендарную «We Are!» никто не забыл.