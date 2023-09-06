    Обзоры сериалов | Сериалы
    #One Piece #обзор сериала #пираты #приключения

    One Piece от Netflix. Он реален! Наш обзор

    6 сентября 2023
    Фото аватара
    06.09.2023
    28863
    7 минут на чтение
    #One Piece #обзор сериала #пираты #приключения
    One Piece от Netflix 13

    Богатство, слава и власть. Король пиратов Голд Роджер достиг всего в этом мире. Слова, сказанные им перед смертью, отправили людей в море: «Мои сокровища? Я отдам их тому, кто сможет их найти! Все богатства мира собраны в одном месте!» В погоне за своими мечтами люди ринулись в опаснейший океан Гранд-Лайн. Так началась Великая эра пиратов.

    Двадцать два года спустя юноша Манки Д. Луффи отправляется в большое морское путешествие, чтобы найти легендарное сокровище Ван-Пис и стать новым королём пиратов. Но для исполнения этой непростой мечты ему надо набрать команду верных соратников.

    Жанр: пиратские приключения, комедия
    В ролях: Иньяки Годой, Эмили Радд, Маккэнъю Арата, Джейкоб Ромеро, Таз Скайлар и другие
    Продолжительность: 8 эпизодов
    Премьера: 31 августа, Netflix
    Похоже на: «Спиди-гонщик», «Звёздная пыль», аниме One Piece

    Несколько лет назад, когда появились первые новости о живой адаптации одной из величайших манг в истории, я как безумный фанат оригинала со слезами от смеха сразу предвкушал эпичнейший провал. Про «Тетрадь смерти» и «Ковбоя Бибопа» теперь и вспоминать не хочется, а это произведения куда более располагающие к живым актёрам. Я уж молчу об извращениях вроде фильма «Драконий жемчуг: Эволюция». Как же у них может получиться, когда речь идёт о «Ван-Писе», который по максимуму использует свою мультяшность?

    И знаете что? А ведь получилось.

    One Piece от Netflix 10

    Начнём с главного — как хорошо всё это выглядит. До выхода сериала самые большие опасения вызывал именно визуальный стиль. Получится ли добиться, чтобы реальные люди в мультяшных образах не выглядели как кучка косплееров и не вели себя слишком анимешно? Мы ведь не хотим повторения Эда из последней сцены «Бибопа», верно? И с этим у сериала всё более чем в порядке. В угоду формату яркая эмоциональность и гиперактивность Ван-Писа были сильно урезаны. Персонажи ведут себя убедительно, не выкатывают глаза от удивления и не кричат, разинув рот на пол-экрана. Да и в окружающий мир они вписаны хорошо — не происходит диссонанса от неуклюжих костюмов и причёсок. Хотя и бывает, что в однородной толпе массовки издалека сверкает цветная шевелюра значимого героя. Традиции аниме, не иначе!

    При этом сериал не скатывается полностью в реализм — он то и дело напоминает, что в его сердце лежит чистокровный анимешный сёнэн со всем его глупым задором, ужимками и пафосом. Да, здесь дед способен лично запустить ядро в полёт похлеще любой пушки, а некоторые фразы выкрикивают в небо. Создателям удалось найти ту золотую середину сродни «Спиди-гонщику», когда происходящее не выглядит слишком по-детски и в то же время слишком серьёзно. В итоге это весело смотреть. Правда, иногда сериал всё-таки уносит в сторону второго: если пилотный эпизод балансирует превосходно, то дальше разговорной драмы становится больше, а фирменной буффонады и экшена для контраста немного не хватает.

    One Piece от Netflix 9

    Сюжет первого сезона адаптирует «Сагу Ист Блю» — Луффи путешествует по островам, попадает из одной передряги в другую и вербует в команду (зачастую никого не спросив) мечника Зоро, воровку Нами, стрелка Усоппа и кока Санджи. Всё это, естественно, сдобрено битвами против мерзавцев разного калибра. Сериал с сакральным трепетом переносит на экран самые важные моменты манги, а редкие изменения сюжета идут ему на пользу. Так, Нами с самого начала намекает зрителю, что на кого-то работает, а её взгляд заметно тяжелеет, когда речь заходит о друзьях и родных. Зоро же мы встречаем, когда его пытается завербовать группировка «Барок воркс», которая будет играть большую роль позже, — в оригинале это только упоминалось постфактум.

    Так что привлечение Эйитиро Оды к производству уже не кажется просто маркетинговым трюком. Он и раньше говорил, что реализовал не всё своё видение в первых арках из-за ограничений редакции (тогда-то он ещё не был суперзвездой мира манги). Его надзор и любовь создателей к оригиналу чувствуются в каждом кадре. Это легко понять не только по огромному количеству отсылок и едва заметных деталей (только в пилоте я насчитал около пятидесяти), но и таким классным находкам, как тематические логотипы сериала в каждом эпизоде или представление известных пиратов через плакаты «Разыскивается!», которые развлекают сломом четвёртой стены.

    One Piece от Netflix 5

    Видна любовь и в персонажах. Это было заметно ещё по трейлерам, но сейчас можно сказать уже уверенно — каст сериала блистателен. Актёры идеально попали в свои образы не только внешне, ты буквально с первых минут веришь в каждого из главных героев. Это действительно Луффи — неунывающий, бесстрашный, наивный и постоянно ищущий, чем бы перекусить. Его яркую мимику из аниме сгладили, но суть персонажа не тронули. Правда, похоже, в некоторых местах Иньяки Годоя чересчур сдерживают, сужая его эмоциональный спектр, но это мелкая придирка. Зоро же от Маккэнъю Араты будто сошёл со страниц манги, от каждого его слова или взгляда так и тянет улыбнуться. Нами в исполнении Эмили Радд не только остра на язык, но и превосходно передаёт те эмоции, которые ждёшь от неё в последних эпизодах. За химией этих троих в течение сезона наблюдать одно удовольствие.

    К слову, комические сцены, да и сериал в целом, стали менее глупыми и крикливыми и более диалоговыми, но при этом, как мне показалось, не скатились в марвеловщину. Будь то глупые комментарии капитана, крутые фразочки от мечника или пассивная агрессия штурмана — всё выглядит и звучит абсолютно натурально. Чего только стоит взгляд Луффи, когда он выигрывает спор. Трагические истории, которыми знаменит оригинал, тоже на месте и работают исправно. Не прослезиться на флешбэке Санджи и Зеффа или в том самом моменте «Луффи, помоги» очень тяжело. Однако из-за менее выраженной эмоциональности и плотного темпа некоторые сцены, перенесённые из аниме, немного недожимают.

    Больше всего изменениям из основной пятёрки подвергся Усопп Джейкоба Ромеро — и речь не про отсутствие длинного носа. Оригинальный Усопп — трус до мозга костей, его мечта и вся сюжетная линия строятся вокруг этого. Понятно, что его гипертрофированные гримасы перенести из аниме невозможно, но пока что он больше похож на этакого обаятельного барда-выдумщика, которому не приходится переступать через себя, чтобы помочь друзьям.

    One Piece от Netflix 1

    Ну и нельзя не отметить Джеффа Уорда в роли Багги. Он украл это шоу. Его версия клоуна-пирата более мрачная и жуткая, будто подсмотренная у Джокера, но это всё ещё тот самый Багги. Смеётся ли он или злится, пытается плохо пошутить или угрожает убить ребенка — от него невозможно отвести взгляд. А ещё у него самые крутые компьютерные эффекты. Вообще все местные злодеи отыгрывают отлично, каждого хочется по-фанатски похвалить. И только финальный босс сезона Арлонг проигрывает. Как бы Маккинли Белчер III ни старался, из-за такого невзрачного размера и грима его опаснейший пират во всём Ист-Блю вызывает скорее смех, чем ужас.

    Из других проблем — многие структурные изменения всё-таки не удались. И дело не в фанатской обиде на то, что какие-то яркие моменты не вошли в сериал (а таких много). Новые элементы просто не работают сами по себе. Например, эпизоды в деревне Сироп хоть и приобрели интересную атмосферу клаустрофобного триллера, но начисто лишили одного из главных героев личной арки. При этом туда засунули флешбэк другого героя, который почти не относится к происходящему. И я прекрасно понимаю, зачем в сезон вставили сюжетную линию вице-адмирала Гарпа (которая в оригинале была совсем короткой и никак не пересекалась с приключениями Луффи), но половина сцен с ним и кадетами не даёт ничего, кроме растягивания хронометража. Однако отдам шоураннерам должное — зарождающееся партнерство Коби и Хельмеппо показали замечательно.

    One Piece от Netflix 7

    Очевидно, что перенести сумасшедшие битвы из аниме в живое кино без бюджетов «Диснея» невозможно. Но в основном сериал справляется с экшен-сценами на удивление хорошо — особенно когда на экране Зоро. «Резиновость» Луффи сведена к минимуму, но используется регулярно — и в большинстве случаев даже не вызывает боли в глазах зрителя. В целом графика в сериале выглядит прилично, за исключением немногих моментов вроде кошмарно рассыпающихся мечей. А что боль вызывает точно, так это раздражающее количество близких планов с наездом на лица. Да, это не бесконечный голландский угол из «Бибопа», но всё равно неуютно каждую сцену людям в ноздри смотреть. К тому же создатели слишком любят темноту, будто стесняясь красок.

    Количество битв, естественно, сократили в разы, и из-за этого часто становится непонятно, зачем ребятам идти за Луффи. В оригинале он не только постоянно верещал «Следуй за своей мечтой!», но и доказывал это делом, демонстрируя будущим друзьям, что он действительно способен воплотить невероятную мечту в реальность. И вот этих моментов, когда герой влияет на окружающих, порою не хватает, чтобы убедить нас в его словах. Придуманные же создателями сериала события порой делают только хуже. Например, неуязвимый к обычным ударам резиновый Луффи вдруг проигрывает не от порезов, но от кулаков Арлонга. Куда в этот момент Ода смотрел?

    А вот что в сериале вышло великолепно, так это окружение. Корабли пиратов, заполненный изображениями хозяина кабинет Моргана, роскошные комнаты особняка Каи, уютная деревня Ветряных мельниц — если учесть, как недолго эти локации находятся на экране, просто челюсть отвисает от осознания, сколько сил в них вложено. Действительно веришь, что мир «Ван-Писа» большой и разнообразный.

    One Piece от Netflix

    Ресторан Барати — это вообще сказка. Я не удивлюсь, если его декорацию сделают настоящим туристическим местом

    Дополняет всю эту красоту шикарная музыка. Соня Белоусова и Джиона Остинелли (вы помните их за «Чеканную монету») снова совершили нечто невероятное — пиратский дух передан во всей красе. Композиции разных героев отлично дополняют их образы, а заглавная тема чуть ли не заставляет самому отправиться в путешествие. И да, фанаты аниме могут быть спокойны — про легендарную «We Are!» никто не забыл.

    Кто бы мог подумать, что если отнестись к первоисточнику с должным уважением, то вместо гнева фанатов можно вызвать восторг? Сериал, конечно, не способен вместить в себя весь «Ван-Пис» (ха!) из-за ограничений хронометража, бюджета и формата. Но даже так создателям удалось передать сам дух безбашенного приключения паренька в соломенной шляпе и его друзей. Он далеко не идеален, но как подарок для фанатов франшизы, а заодно весёлое и душевное приключение для нового зрителя работает хорошо вопреки всем ожиданиям.

    One Piece от Netflix 2
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Игровой энтузиаст, аниме-полиция и просто большой любитель Японии
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Во что поиграть в сентябре 2023 года
    0
    12310
    Во что поиграть в сентябре 2023: Starfield, Mortal Kombat, Cyberpunk 2077 и не только

    От споров вокруг геймдизайна от Bethesda до нового витка плача о том, что Bloodborne всё ещё нет на ПК.

    «Бугимен» — сказ о том, как одна семья электричество экономила 4
    0
    81225
    «Бугимен» — сказ о том, как одна семья электричество экономила

    Очередной фильм о монстре из чулана и проработке травм, который больше раздражает, чем пугает.

    Работа в Перекрестке: путеводитель по миру Дарьи Бобылёвой «Магазин работает до наступления тьмы» 6
    0
    70003
    Работа в Перекрестке: путеводитель по миру Дарьи Бобылёвой «Магазин работает до наступления тьмы»

    Памятка для тех, кто хочет задержаться в тех мирах подольше или только решает, рискнуть туда сунуться или нет.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 19
    0
    145664
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023

    Фантастические книги сентября: от самого свежего романа Нила Стивенсона до ранее неизвестной у нас классики Джона Браннера. 

    Читаем рассказ «Санаторий» Алексея Кулакова
    0
    200412
    Читаем рассказ «Санаторий» Алексея Кулакова

    Жизнь в Санатории — тоска. То тихий час, то тесты дурацкие, будешь бунтовать — угодишь в карцер, будешь слушаться — с ума от скуки съедешь…

    Букмейт и Кинопоиск запускают фэнтези про альтернативные 1940-е: сперва книга, а потом сериал
    0
    255713
    Читаем городское фэнтези «Иные» — про людей со сверхспособностями в середине XX века

    Публикуем отрывок, в котором одинокий еврейский юноша Борух пытается заработать шахматами на улицах оккупированного нацистами Вроцлава.

    Пищеблок, 2 сезон: как продолжение погубило пионеров-вампиров
    0
    287476
    Пищеблок, 2 сезон: как продолжение погубило пионеров-вампиров

    Первые эпизоды второго сезона произвели приятное впечатление, но шоу очень быстро начало скатываться.

    Обзор Shadow Gambit: The Cursed Crew. Тропический Commandos с пиратской нежитью 3
    0
    289577
    Обзор Shadow Gambit: The Cursed Crew. Тропический Commandos с пиратской нежитью

    За уровни-песочницы, яркую атмосферу Карибов и сверхъестественных пиратов студии можно многое простить

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить