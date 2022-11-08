Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки

Популярная нейросеть Midjourney, способная создавать картинки в разных стилях по текстовому описанию, получила обновление до четвёртой версии. И теперь пользователи могут загружать в программу две разные картинки, чтобы получить нечто среднее. Например, поместить персонажей в какой-то антураж или изобразить героя в другом стиле.

Нейросеть по-прежнему доступна через бота в Discord. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно через команду /settings включить четвёртую версию бота (кнопка MJ version 4) и выбрать режим Remix (кнопка Remix Mode). После этого через команду /imagine можно «скармливать» боту две ссылки на картинки, и он начнёт с ними работать. Помните, что у Midhourney бесплатный лимит составляет 20 изображений.

Вот, например, какие результаты получились у пользователя «Пикабу»:

А вот три работы, которые получились у нас.

Во-первых, мы попытались воссоздать суперзлодея Дарт Саурона!

Затем мы попытались представить, как выглядели бы поняшки из My Little Pony в сеттинге видеоигры Scorn.

Затем мы решили собрать из двух иллюстраций с обложки «Мира фантастики» одну новую. Вот каким получилось изображение, совместившее стили Татьяны Киргетовой и Полины Граф.