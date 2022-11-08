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    Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки

    8 ноября 2022
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    08.11.2022
    2110
    0 минут на чтение

    Популярная нейросеть Midjourney, способная создавать картинки в разных стилях по текстовому описанию, получила обновление до четвёртой версии. И теперь пользователи могут загружать в программу две разные картинки, чтобы получить нечто среднее. Например, поместить персонажей в какой-то антураж или изобразить героя в другом стиле.

    Нейросеть по-прежнему доступна через бота в Discord. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно через команду /settings включить четвёртую версию бота (кнопка MJ version 4) и выбрать режим Remix (кнопка Remix Mode). После этого через команду /imagine можно «скармливать» боту две ссылки на картинки, и он начнёт с ними работать. Помните, что у Midhourney бесплатный лимит составляет 20 изображений.

    Вот, например, какие результаты получились у пользователя «Пикабу»:

    Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 3 Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 2 Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 1

    А вот три работы, которые получились у нас.

    Во-первых, мы попытались воссоздать суперзлодея Дарт Саурона!

    Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 4 Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 5 Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 6

    Затем мы попытались представить, как выглядели бы поняшки из My Little Pony в сеттинге видеоигры Scorn.

    Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 7 Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 8 Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 9

    Затем мы решили собрать из двух иллюстраций с обложки «Мира фантастики» одну новую. Вот каким получилось изображение, совместившее стили Татьяны Киргетовой и Полины Граф.

    Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 10

    Татьяна Киргетова

    Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 11

    Полина Граф

    Нейросеть Midjourney научилась «скрещивать» картинки 12

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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