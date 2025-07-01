Алеша, Илья и Добрыня в первом трейлере мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Студия «Мельница» опубликовала первый трейлер мультфильма «Три богатыря и свет клином» об Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце.
Синопсис
Богатыри сталкиваются с неожиданной напастью: надвигается огромная туча, способная затмить все небо, после чего наступит вечная ночь. Друзья уезжают разбираться с этим, а на беззащитное княжество меж тем нападает Колыван.
В прокат «Три богатыря и свет клином» выйдут 25 декабря в кино, а потом и на цифровых площадках.
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