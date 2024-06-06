«Аколит»: первые впечатления о новом сериале по «Звёздным войнам»

Далёкую галактику, отдыхающую от войн под прогрессивным правлением Республики, потрясает неслыханное преступление. Убит один из опытнейших мастеров Ордена джедаев, и убит он, судя по всему, падаваном-недоучкой. Джедайская группа оперативного реагирования из опытных и не очень рыцарей берётся за расследование. Вскоре выясняется, что дело сложнее, чем казалось, а где-то за кадром маячит глобальная угроза порядку и стабильности.

Премьера «Аколита», нового сериала по «Звёздным войнам», ещё раз доказала, насколько осторожно нужно обходиться с обещаниями и ожиданиями. Со слов создателей сериала, новая история должна перевернуть восприятие всей франшизы и показать конфликт глазами поборников Тёмной стороны силы.

Пока что ничего подобного даже не наметилось. Убийца джедаев появляется в кадре ненадолго, чтобы тут же сбежать, сверкая пятками. Также во время съёмок шла речь об акценте на детективной составляющей. Старушка Агата Кристи покатилась бы со смеху, узнай она, что в стенах Disney принято считать детективом.

Казавшаяся центральной сюжетная интрига не доживает даже до финальных титров первого эпизода. Зритель через полчаса уже знает, кто виноват и что делать. Даже то самое Таинственное Зло вскоре покажется во весь рост и грозно обнажит световой меч с красным клинком.

К чести сценаристов «Аколита», жертвуя одними интригующими загадками, они оставляют другие крючки для зрителя. Так, вскоре выясняется, что четвёрка мастеров-джедаев, на которых объявлена охота, успела натворить грехов и где-то накосячила по-крупному. А у преступника есть чёткий мотив.

Определённый интерес, особенно для фанатов далёкой-далёкой галактики, представляет время действия «Аколита». За сто лет до «Призрачной угрозы» Республика ещё не погрязла в коррупции, а Орден джедаев находится на пике могущества и активно влияет на внешнюю и внутреннюю политику. Этот период получил официальное название Расцвет Республики и стартовал в 2021 году в межавторской серии романов и комиксов. На экраны Расцвет попал впервые, что предполагает определённую свежесть сеттинга. Но разглядят её лишь преданные ценители вселенной Лукаса.

Хорошее впечатление производит плотность событий. Да, старики-джедаи охотно обсуждают события минувших лет и время от времени поучают молодёжь. Но пятнадцатиминутных спичей, как в «Доме дракона» и «Кольцах всевластия», здесь, к счастью, нет. А спокойные сцены тут же сменяются продолжительными экшен-сегментами. В первой 35-минутной серии мы видим схватку в кантине (как же без шумной кантины в «Звёздных войнах»!), опасный побег с тюремного звездолёта и погоню по заснеженным пещерам.

А экшен в «Аколите» снят подробно и с вниманием к деталям. Здесь нет места рваному монтажу и нелепой задумчивости актёров, как было принято во времена сериалов-филлеров. Драки в новом шоу по-хорошему напоминают о боевиках эпохи VHS, где снимались тогда ещё молодой Ван Дамм и уже немолодой Чак Норрис. Хотя после осязаемого драйва фильмов о Джоне Уике потасовки джедаев могут показаться слегка неторопливыми.

В одной сцене сериал несколько неожиданно ударяется в мрачные тона: перед зрителем тюремные решетки, противные космические зэки и даже местная версия лицехвата из вселенной Чужих! Но через десяток минут нас уже развлекает весёлыми писками мелкий дроид Пип, и всё возвращается к стандартам Disney, где, как известно, не обойтись без Потешного Маленького Спутника.

Зато визуал «Аколита» выше всяких похвал и оправдывает любые кредиты зрительского доверия. Над спецэффектами по понятным причинам работала студия Industrial Light & Magic, а ILM, собранная когда-то Лукасом для революционных съёмок «Новой надежды», до сих пор считается лучшей в своём деле. Панорамы далёких планет, космические полёты и причудливые существа — всё показано настолько красиво и убедительно, насколько это вообще возможно. Некоторые сцены удивят даже опытных любителей кинофантастики. Так, нам покажут могучего инопланетянина, который может выпустить длинное щупальце прямо из макушки и разорвать им на части сторожевого дроида.

А ещё в сериале роскошные костюмы: эта деталь появилась во франшизе в 1999 году с премьерой «Призрачной угрозы». Именно там многие персонажи были одеты не менее ярко, чем в «Пятом элементе», где над костюмами поработал именитый кутюрье Жан-Поль Готье. До «Угрозы» в далёкой галактике одевались скромнее и практичнее. Да и новые сериалы от Disney+ для модных показов не годились.

После двухсерийной премьеры «Аколит» так и не заявил о своей уникальности. Шоураннер сериала Лесли Хэдланд ранее отметилась как минимум неординарным фантастическим сериалом «Жизни матрёшки» с океаном чёрного юмора. В сценарную группу набирали как давних фанатов Саги, так и людей, ранее не смотревших ни одного фильма о «Звёздных войнах», они должны были показать мир Лукаса незамыленным, свежим взглядом. Пока что этого не случилось, но плохим от этого «Аколит» вовсе не становится.

«Аколиту» на старте не хватает своей узнаваемой особенности. Здесь нет отсылок к уютной атмосфере космической сказки из оригинальной трилогии Лукаса, какими запомнился «Мандалорец». Нет космического магнетизма главного героя, которым привлекала «Книга Бобы Фетта». «Аколит», пожалуй, ближе к сериалу об Оби-Ване, где Добро и Зло противостоят друг другу с максимальной серьёзностью и решительностью, без компромиссов и лишних диспутов. Почти наверняка «Аколит» раскроется в последующих эпизодах. Почти наверняка.

Впечатления составлены по первым двум сериям. Мы ещё вернёмся к этому сериалу.