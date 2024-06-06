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    #Star Wars (Звёздные войны) #обзор сериала #первые впечатления

    «Аколит»: первые впечатления о новом сериале по «Звёздным войнам»

    6 июня 2024
    Фото аватара
    06.06.2024
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    3 минуты на чтение
    #Star Wars (Звёздные войны) #обзор сериала #первые впечатления
    «Аколит»: первые впечатления о новом сериале по «Звёздным войнам» 1

    Далёкую галактику, отдыхающую от войн под прогрессивным правлением Республики, потрясает неслыханное преступление. Убит один из опытнейших мастеров Ордена джедаев, и убит он, судя по всему, падаваном-недоучкой. Джедайская группа оперативного реагирования из опытных и не очень рыцарей берётся за расследование. Вскоре выясняется, что дело сложнее, чем казалось, а где-то за кадром маячит глобальная угроза порядку и стабильности.

    Премьера «Аколита», нового сериала по «Звёздным войнам», ещё раз доказала, насколько осторожно нужно обходиться с обещаниями и ожиданиями. Со слов создателей сериала, новая история должна перевернуть восприятие всей франшизы и показать конфликт глазами поборников Тёмной стороны силы.

    Пока что ничего подобного даже не наметилось. Убийца джедаев появляется в кадре ненадолго, чтобы тут же сбежать, сверкая пятками. Также во время съёмок шла речь об акценте на детективной составляющей. Старушка Агата Кристи покатилась бы со смеху, узнай она, что в стенах Disney принято считать детективом.

    «Аколит»: первые впечатления о новом сериале по «Звёздным войнам» 3

    Казавшаяся центральной сюжетная интрига не доживает даже до финальных титров первого эпизода. Зритель через полчаса уже знает, кто виноват и что делать. Даже то самое Таинственное Зло вскоре покажется во весь рост и грозно обнажит световой меч с красным клинком.

    К чести сценаристов «Аколита», жертвуя одними интригующими загадками, они оставляют другие крючки для зрителя. Так, вскоре выясняется, что четвёрка мастеров-джедаев, на которых объявлена охота, успела натворить грехов и где-то накосячила по-крупному. А у преступника есть чёткий мотив.

    Определённый интерес, особенно для фанатов далёкой-далёкой галактики, представляет время действия «Аколита». За сто лет до «Призрачной угрозы» Республика ещё не погрязла в коррупции, а Орден джедаев находится на пике могущества и активно влияет на внешнюю и внутреннюю политику. Этот период получил официальное название Расцвет Республики и стартовал в 2021 году в межавторской серии романов и комиксов. На экраны Расцвет попал впервые, что предполагает определённую свежесть сеттинга. Но разглядят её лишь преданные ценители вселенной Лукаса.

    «Аколит»: первые впечатления о новом сериале по «Звёздным войнам» 5

    Хорошее впечатление производит плотность событий. Да, старики-джедаи охотно обсуждают события минувших лет и время от времени поучают молодёжь. Но пятнадцатиминутных спичей, как в «Доме дракона» и «Кольцах всевластия», здесь, к счастью, нет. А спокойные сцены тут же сменяются продолжительными экшен-сегментами. В первой 35-минутной серии мы видим схватку в кантине (как же без шумной кантины в «Звёздных войнах»!), опасный побег с тюремного звездолёта и погоню по заснеженным пещерам.

    А экшен в «Аколите» снят подробно и с вниманием к деталям. Здесь нет места рваному монтажу и нелепой задумчивости актёров, как было принято во времена сериалов-филлеров. Драки в новом шоу по-хорошему напоминают о боевиках эпохи VHS, где снимались тогда ещё молодой Ван Дамм и уже немолодой Чак Норрис. Хотя после осязаемого драйва фильмов о Джоне Уике потасовки джедаев могут показаться слегка неторопливыми.

    В одной сцене сериал несколько неожиданно ударяется в мрачные тона: перед зрителем тюремные решетки, противные космические зэки и даже местная версия лицехвата из вселенной Чужих! Но через десяток минут нас уже развлекает весёлыми писками мелкий дроид Пип, и всё возвращается к стандартам Disney, где, как известно, не обойтись без Потешного Маленького Спутника.

    «Аколит»: первые впечатления о новом сериале по «Звёздным войнам»

    Зато визуал «Аколита» выше всяких похвал и оправдывает любые кредиты зрительского доверия. Над спецэффектами по понятным причинам работала студия Industrial Light & Magic, а ILM, собранная когда-то Лукасом для революционных съёмок «Новой надежды», до сих пор считается лучшей в своём деле. Панорамы далёких планет, космические полёты и причудливые существа — всё показано настолько красиво и убедительно, насколько это вообще возможно. Некоторые сцены удивят даже опытных любителей кинофантастики. Так, нам покажут могучего инопланетянина, который может выпустить длинное щупальце прямо из макушки и разорвать им на части сторожевого дроида.

    А ещё в сериале роскошные костюмы: эта деталь появилась во франшизе в 1999 году с премьерой «Призрачной угрозы». Именно там многие персонажи были одеты не менее ярко, чем в «Пятом элементе», где над костюмами поработал именитый кутюрье Жан-Поль Готье. До «Угрозы» в далёкой галактике одевались скромнее и практичнее. Да и новые сериалы от Disney+ для модных показов не годились.

    После двухсерийной премьеры «Аколит» так и не заявил о своей уникальности. Шоураннер сериала Лесли Хэдланд ранее отметилась как минимум неординарным фантастическим сериалом «Жизни матрёшки» с океаном чёрного юмора. В сценарную группу набирали как давних фанатов Саги, так и людей, ранее не смотревших ни одного фильма о «Звёздных войнах», они должны были показать мир Лукаса незамыленным, свежим взглядом. Пока что этого не случилось, но плохим от этого «Аколит» вовсе не становится.

    «Аколит»: первые впечатления о новом сериале по «Звёздным войнам» 4

    «Аколиту» на старте не хватает своей узнаваемой особенности. Здесь нет отсылок к уютной атмосфере космической сказки из оригинальной трилогии Лукаса, какими запомнился «Мандалорец». Нет космического магнетизма главного героя, которым привлекала «Книга Бобы Фетта». «Аколит», пожалуй, ближе к сериалу об Оби-Ване, где Добро и Зло противостоят друг другу с максимальной серьёзностью и решительностью, без компромиссов и лишних диспутов.

    Почти наверняка «Аколит» раскроется в последующих эпизодах. Почти наверняка.

    Впечатления составлены по первым двум сериям. Мы ещё вернёмся к этому сериалу.

     

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