«Дом Дракона»: только мемы про драконов, политику и Таргариенов

В конце августа наконец-то стартовал «Дом Дракона» — ожидаемый многими зрителями приквел «Игры престолов». Сериал, посвящённый гражданской войне Дома Таргариен, почти сразу завоевал популярность лучших сезонов оригинала. И дело не столько в зрителях, которые посмотрели вышедшие эпизоды, сколько в лавине мемов, что тоже сравнимо с лучшими сезонами «Игры престолов».

Решили собрать лучшее из сети. И никаких «дарконов» и Антона — с SMM-щиком всё хорошо, гигантские ящерицы его не съели.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры к первым двум эпизодам.

Часть шуток посвящена возвращению в мир Вестероса. Старые раны от небрежного финала «Игры престолов» для зрителей ещё живы, но, похоже, новый сериал смог из залечить. И не без помощи ностальгии.

Без шуточек в адрес прошлых шоураннеров тоже не обошлось:

В некоторых моментах отказаться от сравнений с «Игрой престолов» и вовсе непросто:

Кстати, о Бране:

Встречались и другие сюжетные параллели:

Фанатской любви (во всех смыслах) удостоился Деймон Таргариен, которого сыграл Мэтт Смит. Зрители обыграли и его поступок во втором эпизоде, и его «химию» с Рейнирой, будущей женой.

Оценили зрители и то, как рыцарь Кристон Коль подколол Деймона:

Как следует досталось и Визерису I, который из-за своих промашек теряет королевскую власть:

Но, пожалуй, самым обсуждаемым момент стало решение Визериса жениться на Алисенте Хайтауэр. Этого особенно добивался её отец Отто: