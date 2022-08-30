«Дом Дракона»: только мемы про драконов, политику и Таргариенов

В конце августа наконец-то стартовал «Дом Дракона» — ожидаемый многими зрителями приквел «Игры престолов». Сериал, посвящённый гражданской войне Дома Таргариен, почти сразу завоевал популярность лучших сезонов оригинала. И дело не столько в зрителях, которые посмотрели вышедшие эпизоды, сколько в лавине мемов, что тоже сравнимо с лучшими сезонами «Игры престолов».
Решили собрать лучшее из сети. И никаких «дарконов» и Антона — с SMM-щиком всё хорошо, гигантские ящерицы его не съели.
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Осторожно, спойлеры!Осторожно, спойлеры к первым двум эпизодам.
Часть шуток посвящена возвращению в мир Вестероса. Старые раны от небрежного финала «Игры престолов» для зрителей ещё живы, но, похоже, новый сериал смог из залечить. И не без помощи ностальгии.
Без шуточек в адрес прошлых шоураннеров тоже не обошлось:
В некоторых моментах отказаться от сравнений с «Игрой престолов» и вовсе непросто:
Кстати, о Бране:
Встречались и другие сюжетные параллели:
Фанатской любви (во всех смыслах) удостоился Деймон Таргариен, которого сыграл Мэтт Смит. Зрители обыграли и его поступок во втором эпизоде, и его «химию» с Рейнирой, будущей женой.
Оценили зрители и то, как рыцарь Кристон Коль подколол Деймона:
Как следует досталось и Визерису I, который из-за своих промашек теряет королевскую власть:
Но, пожалуй, самым обсуждаемым момент стало решение Визериса жениться на Алисенте Хайтауэр. Этого особенно добивался её отец Отто:
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