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    Фан | Юмор
    #мемы

    «Дом Дракона»: только мемы про драконов, политику и Таргариенов

    30 августа 2022
    30.08.2022
    21140
    3 минуты на чтение
    #мемы

    В конце августа наконец-то стартовал «Дом Дракона» — ожидаемый многими зрителями приквел «Игры престолов». Сериал, посвящённый гражданской войне Дома Таргариен, почти сразу завоевал популярность лучших сезонов оригинала. И дело не столько в зрителях, которые посмотрели вышедшие эпизоды, сколько в лавине мемов, что тоже сравнимо с лучшими сезонами «Игры престолов».

    Решили собрать лучшее из сети. И никаких «дарконов» и Антона — с SMM-щиком всё хорошо, гигантские ящерицы его не съели.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Осторожно, спойлеры к первым двум эпизодам.

    Часть шуток посвящена возвращению в мир Вестероса. Старые раны от небрежного финала «Игры престолов» для зрителей ещё живы, но, похоже, новый сериал смог из залечить. И не без помощи ностальгии.

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 1

    Дракарис / Она это сказала!

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 3

    Я: нахрен «Игру престолов», больше никогда не буду смотреть это дерьмо. / Я после выхода трейлера «Дома Дракона»:

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 21

    Как сейчас ощущается просмотр «Дома Дракона»

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 4

    Оригинальная композиция «Игры престолов» в заставке: начинает играть / Я, выкручивая громкость:

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов

     

    Без шуточек в адрес прошлых шоураннеров тоже не обошлось:

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 2

    Уровни сложности для сценаристов сериалов: лёгкий / обычный / два сценариста-засранца закопали любимый сериал, многие зрители хотя попросту забыть франшизу; вам надо её продолжить в формате приквела

     

    В некоторых моментах отказаться от сравнений с «Игрой престолов» и вовсе непросто:

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 6

    Турнир в первом сезоне «Игры престолов» vs турнир в первом сезоне «Дома Дракона». Роберт Баратеон действительно всё разорил

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 5

    Моя единственная проблема с «Домом Дракона» — не имеет значения, насколько он клёвый, ведь я знаю, что Бран останется королём

     

    Кстати, о Бране:

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 7

    Собрал всех лордов королевства, чтобы выбрать нового наследника за 13 дней из 14 кандидатов / 7 лордов и их друзья решили, кто будет следующим королём за несколько минут

     

    Встречались и другие сюжетные параллели:

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 8

    Никогда не доверяйте Великому Мейстеру

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 13

    Схожая энергия:

     

    Фанатской любви (во всех смыслах) удостоился Деймон Таргариен, которого сыграл Мэтт Смит. Зрители обыграли и его поступок во втором эпизоде, и его «химию» с Рейнирой, будущей женой.

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 9

    Я, когда Деймон кидает драконье яйцо:

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 11

    Деймон после того, как выдумал историю о свадьбе и беременности, после кражи яйца и попытки развязать бой ради внимания старшего брата / Я сама непредсказуемость, не могу поверить, что я всему виной

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 14

    Рейнира: почему бы тебе просто не убить меня и покончить с этим? / Деймон:

     

    Оценили зрители и то, как рыцарь Кристон Коль подколол Деймона:

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 10

    Сир Криспин, не так ли? / Сир Кристон Коль, мой принц / Ах, да, мои извинения, не мог вспомнить / Возможно, мой принц вспомнит, как я выбил его из седла

     

    Как следует досталось и Визерису I, который из-за своих промашек теряет королевскую власть:

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 12

    Рейнис: твой отец не дурак / Все, кто на самом деле с ним знакомы:

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 15

    Я твой король / Любой человек, которому приходится говорить «Я король» — ненастоящий король

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 19

    Визерис каждую неделю в «Доме Дракона» / Все, приготовьтесь. Он собирается сделать что-то тупое

     

    Но, пожалуй, самым обсуждаемым момент стало решение Визериса жениться на Алисенте Хайтауэр. Этого особенно добивался её отец Отто:

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 16

    POV: Вы — Алисента Хайтауэр / Папа: пропущенный вызов / Папа: привет, дорогая. Надеюсь, ты посетила покои короля, надев платье матери / Папа: голосовая почта

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 17

    Алисента смотрит на Рейниру после того, как её отец объявил, что теперь у них будет секс

     

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 18

    Визерис пытается выбрать жену / жениться на 12-летней / жениться на 15-летней

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 20

    Леди Алисента Рейнире / *Наш папочка

     

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов 22

    Я вышла замуж за отца лучшей подруги — и теперь я её мачеха

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     Кот-император |  22.08.2022

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