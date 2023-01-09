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    #итоги #Итоги 2022 #лучшие сериалы

    Лучшие сериалы 2022 года: фантастика, фэнтези и ужасы

    9 января 2023
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    09.01.2023
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    12 минут на чтение
    #итоги #Итоги 2022 #лучшие сериалы
    Лучшие сериалы 2022 года: фантастика, фэнтези и ужасы 1

    В области кино и сериалов продолжается передел власти. Если фантастические фильмы в последние годы вызывают скуку однообразием (за исключением работ студий вроде А24), то сериалов ныне столько разных, что одного топа мало, чтобы всё охватить.

    В этом списке — то, что мы советуем не пропускать поклонникам фантастики и фэнтези. Мы вернулись в Средиземье и Вестерос, поучаствовали в борьбе с Галактической Империей, а ещё побывали в Мире Грёз, Академии «Невермор» и в штаб-квартирах сразу двух загадочных корпораций будущего!

    10. Периферийные устройства

    «Периферийные устройства»: книга Гибсона и сериал Нолана 4

    Эта экранизация книги Уильяма Гибсона не лишена недостатков. Ураганному темпу оригинала она противопоставляет затяжную экспозицию внутреннего мира героев. Экранное время восьми серий порой расходуется на предыстории второстепенных персонажей и на неспешные, порой ни к чему не ведущие интриги. Вопросы вызывает и концовка сезона — сценаристам куда лучше удаётся личная драма, чем сложная научная фантастика.

    И всё же, набивая шишки на прыжках выше головы, сценаристы «Периферийных устройств» умудряются рассказать уникальную историю. Сюжет пред- и посттехнологического апокалипсиса — киберпанкового, трансгуманистского, но населённого живыми людьми с живыми характерами. Рассказ о финальном предупреждении современному человечеству — возможно, стоящему уже в полушаге от пропасти. Редкий, уникальный гость в экранной фантастике — вполне возможно, заслуживающий вашего внимания.

    О сериале

    «Периферийные устройства»: книга Гибсона и сериал Нолана

    «Периферийные устройства»: книга Гибсона и сериал Нолана

     Роман Файницкий |  28.10.2022

    Первые впечатления от экранизации отца киберпанка, снятой авторами «Мира Дикого Запада»

    9. Звёздный путь: Странные новые миры

    Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот? 3

    Современный «Звёздный путь», который мы заслужили после очень спорных «Дискавери» и «Пикара». Кто бы мог подумать, что из-под пера тех же авторов наконец выйдет история, достойная духа классических сериалов?

    Тут и знакомый формат «одна серия — одно приключение», и решение проблем смекалкой и дипломатией, и поразительно душевная команда во главе с обаятельным Кристофером Пайком. Энсону Маунту дали как следует разыграться: когда сталкиваешься с очередной космической угрозой, такому вдохновляющему капитану действительно хочется доверить жизнь! Шоу здорово раскрывает ключевых персонажей, бережно ограняя их характеры. При этом в отдельных эпизодах авторы идут на риск и радикально переосмысляют старые образы (привет, новые горны!).

    Да, в шоу хватает шероховатостей. В некоторых сериях ощущаются скомканность и спешка при решении конфликтов — лучше бы им посвятили по два эпизода. Но и так сериал остаётся потрясающим космическим приключением, которое увлекает с первого же эпизода. И дарит надежду, что когда-нибудь человечество отринет агрессию и насилие.

    О сериале

    Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот?

    Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот?

     Алексей Ионов |  31.07.2022

    «Энтерпрайз» снова исследует миры, где не ступала нога человека. А командует звездолётом неунывающий и мужественный капитан.

    8. Лунный рыцарь

    Как «Лунный рыцарь» вводит в киновселенную Marvel нового героя 2

    В 2022 году по киновселенной Marvel вышло сразу три сериала. «Мисс Марвел» оказалась лёгкой подростковой комедией, как «Человек-паук» с Холландом. «Женщина-Халк» показала повседневную сторону жизни супергероя и играла в разрушение «четвёртой стены».

    Из этой тройки выделяется «Лунный рыцарь» — первый психологический триллер в киновселенной Marvel. Выделяется необычным визуальным исполненением, умелым монтажом, обыгрывающим провалы в памяти главного героя и создающим напряжённые экшен-сцены. Впечатляющими эпизодами вроде манипуляции звёздным небом. И, конечно, работой над образом главного героя, блестяще сыгранного Оскаром Айзеком. Их двое: смертоносный искатель приключений Марк Спектор и забитый неудачник Стивен Грант — но обитают они в одном теле.

    Через эту двойственность сценаристы создают запоминающиеся конфликты и ситуации. За шесть серий нам проводят насыщенную приключениями экскурсию по закоулкам разума Спектора и Гранта, рассказывают об их прошлом и распутывают клубок главного конфликта сериала: реально ли происходящее? «Лунный рыцарь» — не откровение, но он определённо подарит новые впечатления поклонникам Marvel.

    О сериале

    Лунный рыцарь в комиксах: Бэтмен в белом с раздвоением личности 1

    Лунный рыцарь в комиксах: Бэтмен в белом с раздвоением личности

     Дарья Кулагина-Кравчук |  29.03.2022

    Перед выходом сериала о Лунном рыцаре рассказываем, почему это не Marvel-версия Брюса Уэйна, а более сложный герой.

    Как «Лунный рыцарь» вводит в киновселенную Marvel нового героя 4

    Как «Лунный рыцарь» вводит в киновселенную Marvel нового героя

     Олеся Климчук |  11.05.2022

    Марвеловский Бэтмен, психические болезни и Древний Египет.

    7. Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

    Три режиссера, которых Гильермо дель Торо хотел бы видеть во втором сезоне «Кабинета редкостей»

    Эту антологию ужасов ждали не с опаской, но с осторожностью: уж слишком масштабным казался замах мексиканского режиссёра. Он стал куратором для восьми очень разных творцов, среди которых были и новички, и достаточно известные имена вроде Винченцо Натали и Паноса Косматоса. Каждый из них экранизировал новую или уже ставшую классической историю в разных поджанрах — боди-хоррора, готики и даже сатирического ужаса. Не обошлось и без двух экранизаций обожаемого мексиканцем Лавкрафта.

    Получилась неровная, но по многим параметрам отличная серия ностальгических страшных сказок. Практические спецэффекты, сюжеты о кладбищенских ворах и художниках-портретистах, яркие декорации и насыщенная картинка — в каждой серии есть своя изюминка, запланированная самим дель Торо или привнесённая одним из его режиссёров.

    О сериале

    «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: оцениваем брутальность и дельторность 2

    «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: лучшие серии. Оцениваем брутальность и ДельТорность

     Денис Старостин |  06.11.2022

    Восемь режиссёров — восемь страшных историй, каждая в своём стиле и со своей моралью. 

    Лучший сезон старого сериала:

    Очень странные дела, 4-й сезон

    «Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли? 6

    Второй и третий сезоны «Очень странных дел» в своё время нас порадовали, но избавиться от ощущения некоторой вторичности не получалось. Каково же было удивление, когда четвёртая часть оказалась такой!.. Такой захватывающей и масштабной, многослойной и трогательной. Настоящий летний блокбастер — только с хронометражем почти на 13 часов, за счёт чего были без проблем раскрыты все ключевые сюжетные линии и все основные персонажи. В том числе и новички: полюбившийся публике рок-звезда Эдди и пугающий до мурашек Векна, который достоин стать в один ряд с культовыми злодеями из фильмов ужасов.

    Хоррор-часть четвёртого сезона в принципе зашла на ура, хоть и были опасения, что чрезмерное увлечение Изнанкой превратит сериал в боевик. Без драк с монстрами, конечно, не обошлось (а уж каково было исполнение Master of Puppets «Металлики»!), но авторы умело обращались к саспенсу, что добавило происходящему глубины.

    Это не значит, что четвёртые «Очень странные дела» идеальны: некоторые темы остались недожаты, а действующих персонажей тут как-то слишком много, и часть из них попросту плетутся с остальными за компанию. Но это приключение в Хоукинсе сложно описать иначе как незабываемое. В общем, кидайте на инициативу!

    О сериале

    «Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли?

    «Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли?

     Артём Дубровский |  30.05.2022

    Первые семь эпизодов получились нестабильными.

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов 5

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов

     Артём Дубровский |  02.07.2022

    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах». 

    6. Миротворец

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала

    Взять команду неизвестных персонажей, провести их через огонь и воду, заставить зрителей над этим смеяться, а потом плакать — в этом весь Джеймс Ганн. Его второй «Отряд самоубийц» был на голову выше первой части, но кто бы мог подумать, что эта картина окажется в тени сольного сериала про Миротворца — далеко не самого интересного члена команды.

    А гляди-ка! История про могучего солдата, который «ради мира готов убить детей, женщин и стариков», оказалась одним из лучших супергеройских проектов. Конкуренты из Marvel должны быть посрамлены (а за то, что это сделал Джеймс Ганн, режиссёр «Стражей Галактики», — дважды посрамлены). Под личиной боевика скрывается горькая драма о токсичных отношениях с консервативными родителями — к несчастью, это оказалось просто идеальным попаданием в нерв года.

    Кто-то скажет, что Ганн опять эксплуатирует одни и те же приёмы. А мы скажем спасибо за чуткого Джона Сину, играющего на пианино, за всё ещё стального в свои годы Роберта Патрика, за потрясающий танец из заставки и за шутку про окрашенную бороду.

    О сериале

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала 3

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала

     Алексей Ионов |  13.01.2022

    Джеймс Ганн в своём репертуаре.

    5. Уэнсдэй

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей 5

    Похоже, у Netflix на руках новый молодёжный хит! Трудные подростки и их непростые родители, борьба с общественными предрассудками, проблемы в местном университете, интригующая детективная линия, щепотка драмы, пучок мистики, и вот можно смело запускать промокампанию. Таких сериалов у сервиса пруд пруди, многие из них и впрямь становятся страшно популярными, но, кажется, «Уэнсдэй» удалось по-настоящему очаровать зрителей по всему миру.

    Сложно сказать, в чём именно тут дело. То ли Тим Бёртон действительно взялся за старое, зайдя, что называется, на свою территорию (и заодно позвав своего друга — композитора Дэнни Эльфмана). То ли авторы верно рассчитали баланс чёрного юмора и розовой милоты. А может, зрители соскучились по урокам семейных ценностей от Аддамсов? Или не устояли перед талантом несравненной Дженны Ортеги?

    Скорее всего, колдовское зелье сработало благодаря всем этим ингредиентам. Сериал оказался настоящей терапевтической отдушиной — особенно в такое непростое время. «Уэнсдэй» есть за что критиковать, но в эти холодные глаза и дрогнувшую полуулыбку нельзя не влюбиться.

    О сериале

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей

    «Уэнсдэй» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей

     Инар Искендирова |  05.12.2022

    Сериал хорош, но ему всё-таки не хватает мрачной причудливости и безуминки.

    Сериал года по версии читателей: Уэнсдэй

    Лучшие сериалы 2022 года: фантастика, фэнтези и ужасы

    В нашей группе «ВКонтакте» мы провели голосование в два этапа. И вот как распределились голоса во втором туре — проголосовало 1574 человека (выбирать можно было только один вариант):

    1. «Уэнсдэй» (286 голосов, 18,17%);
    2. «Дом Дракона» (256 голосов, 16,26%);
    3. «Пацаны», 3-й сезон (247 голосов, 15,69%).

    4. Песочный человек

    «Песочный человек», отзывы критиков: «Взяли всё лучшее из комикса!»

    Экранизация графического романа Нила Геймана больше 20 лет мариновалась в производственном аду. И, пожалуй, ожидание того стоило. Именно сейчас технические возможности позволили воссоздать на экране безумный мир снов, фантазий и кошмаров. Без резиновых масок и нарисованных акварелью фонов, бескомпромиссно ярко, безумно и естественно.

    «Песочный человек» — это грамотно выстроенный темп повествования с взрывными клиффхэнгерами в конце каждой серии и умелое скольжение между жанрами: от триллера к комедии и обратно, с добавлением тёмного фэнтези, городской мистики и драмы. Сериал полон харизматичных персонажей — здесь и приковывающие внимание Морфей (Том Старридж) и Коринфянин (Бойд Холбрук), и необычные интерпретации образов Люцифера, Константина и самой Смерти.

    Сериал 20-летней выдержки — как хорошее вино для ценителей и гурманов.

    О сериале

    Почему «Песочный человек» Нила Геймана — великий комикс

    Почему «Песочный человек» Нила Геймана — великий комикс

     Никита Казимиров |  27.12.2019

    Мир комикса Нила Геймана «Песочный человек» причудлив и сюрреалистичен, но у него есть своя логика, а проблемы его героев созвучны нашим.

    «Песочный человек»: дождались чуда или нет? 10

    «Песочный человек»: дождались чуда или нет?

     Наталия Осояну |  09.08.2022

    Удачно ли Люциферу и Константину сменили пол, и чего сериалу больше всего не хватает.

    3. Дом Дракона

    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор

    После завершения «Игры престолов» появилось много проектов, которые метили на трон нового главного фэнтези-сериала. Пока что лучше всех выступил «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов».

    Сериал запросто могло раздавить наследие великого предка — ещё свежи в памяти неудачи последних сезонов. Чтобы справиться с грузом ответственности, в HBO отложили другие проекты по Вестеросу, потратили несколько лет, привлекли Джорджа Мартина и лучших творцов из команды «Игры престолов».

    И результат оправдал ожидания! Сериал, начавшийся как неуклюжий и скучный «косплей» предшественника — смотрите, у нас тоже интриги, секс, драконы и жестокость! — с каждым эпизодом рос над собой. Как взрослели ключевые персонажи, так и «Дом Дракона» постепенно выходил из тени «Игры престолов», обретая собственную фактуру. На руку сценаристам сыграло и то, что экранизировать историческую хронику гораздо проще. Да, ключевые события уже предопределены, но образы героев, которые в книгах были условными, действительно ожили на экране.

    «Песнь льда и пламени» вернулась — жаль, пока только на экранах, а не в книгах.

    О сериале

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов

    «Дом Дракона»: только мемы про драконов, политику и Таргариенов

     Кот-император |  30.08.2022

    Сеть оживилась в лучших традициях поздних сезонов «Игры престолов».

    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор 7

    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор

     Олеся Климчук |  26.10.2022

    Можно выдыхать — большинство опасений не подтвердились.

    2. Звёздные войны: Андор

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 5

    Мало кто так уж ждал этот сериал про персонажа из фильма «Изгой-один», а он оказался алмазом, грани которого будто не тронул конвейерный станок Disney. Сериал хочется ставить в пример другим проектам по «Звёздным войнам» («Кеноби», особенно тебе!). По мастерству текста и драматургии «Андор» ощущается будто в другой лиге.

    Приквел приквела? Опять повстанцы против Империи? Про это разве можно рассказать интересную историю? Можно. Если ты — сценарист и продюсер Тони Гилрой, который ранее работал над политическими триллерами вроде «Карточного домика» и фильмами про Джейсона Борна. Приземлённый сюжет без прикрас показывает имперцев и повстанцев, идущих на всё ради идеи. Гилрой бросает героев в жернова системы и показывает, как в один миг любой, даже самый продуманный план может разрушиться. Мы знаем, что Кассиан Андор доживёт до событий «Изгоя-один», и шоураннер этим вовсю пользуется: неприятностей и горя будущего повстанца хватило бы на десятерых. Иначе какой он будущий повстанец?

    «Андор» вышел ровно тогда, когда был так нужен. На контрасте с мрачными событиями в сериале и не только особенно воодушевляют слова из манифеста Немика:

    Жажда Империи всё контролировать так отчаянна, потому что она неестественна. Тирания требует постоянных усилий. Она ломается, даёт брешь. Власть хрупка. Угнетение — маска страха.

    О сериале

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 4

    «Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про озверевших имперцев и гражданское сопротивление

     Алексей Ионов |  24.09.2022

    «Мир фантастики» ознакомился с сериалом и спешит поделиться впечатлениями.

    «Андор», сезон 1. Как мрачный шпионский триллер перевернул наше представление о «Звёздных войнах»? 8

    «Андор»: обзор сериала. Как мрачный шпионский триллер перевернул наше представление о «Звёздных войнах»?

     Илья Глазков |  02.12.2022

    Новое прочтение «Звёздных войн»: никаких джедаев и пришельцев, только психологическая драма и закоулки космо-Лондона.

    1. Разделение

    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии 2

    Но настоящей тёмной лошадкой среди сериалов 2022 года оказалось «Разделение». Фантастическая драма о проблеме баланса между личной жизнью и работой в корпорации с комфортным графиком и якобы человеческим лицом — причём заказанная не кем-то, а самой Apple. Грандиозное исследование, выстроенное вокруг одного фантастического допущения. Что, если на работе вы будете забывать про домашние дела, а дома будете забывать про работу? Если интересно, приглашаем пройти процедуру разделения. Заодно она позволит раз и навсегда решить вопрос корпоративных утечек.

    Авторы могли обойтись размышлениями о том, готов ли каждый из нас сделать подобный выбор. Или о том, насколько каждого из нас определяет профессионально-рабочее и лично-домашнее. И шоу наверняка бы выехало уже на этих темах… Но вдобавок «Разделение» оказалось безупречно написано и сыграно. Эта абсурдистская (анти)утопия, приправленная офисным юмором и погружающая в лиминальные пространства, с первых минут увлекает почище любых триллеров. Сюжетные повороты шаг за шагом раскрывают тайны корпорации, а финальный клиффхэнгер вызывает крик: «Когда дальше?!».

    Да, сериал не даёт ответов на все вопросы. Да, всегда есть шанс, что после блестящего первого сезона всё покатится в сумбур, как вышло с «Остаться в живых» или «Миром Дикого Запада». Но пока что «Разделение» награждается почётным первым местом — за этот сериал голосовали и наши интра, и наши экстра.

    О сериале

    1

    Сериал «Разделение»: красивый до абсурда ужас или страшный до абсурда гротеск

     Александра Злотницкая |  22.04.2022

    Стёб над корпоративной культурой и корпорациями в целом.

    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии 5

    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии

     Денис Старостин |  12.09.2022

    Как малоизвестный сценарист и комедийный актёр создали один из лучших сериалов 2022 года.

    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии

    P.S. Вне конкурса: Самый спорный сериал

    Кольца власти

    Сериал «Властелин колец: Кольца Власти»: отзывы зрителей из «Мира фантастики» 5

    Мы долго не могли определиться, включать ли этот сериал в итоги года. В нашем опросе он набрал много голосов за — но и немало голосов против. Наконец мы решили, что отметим его вне конкурса: мы не можем назвать его одним из лучших сериалов 2022-го, но одним из самых громких — ещё как.

    Споры вокруг сериала начались сразу после того, как Amazon за огромные деньги купил права на экранизацию Толкина. Особенно из-за того, что создатели написали собственный сюжет по Средиземью — по сути, самый дорогой фанфик в истории.

    Отчасти сомнения оправдались, отчасти нет. У «Колец власти» нет проблем с картинкой, Средиземье смотрится столь же красиво, разнообразно и величественно, как у Питера Джексона. Гномы отвечают за юмор и теплоту, а мохноноги очаровательны — хоть заказывай о них отдельный сериал. Но трактовки образов персонажей далеки от толкиновских, а некоторые актёры не попали в роли. Ещё самому дорогому сериалу в истории местами не хватает масштаба. Великие королевства съёжились до пары деревень, а битва за их будущее велась парой сотен бойцов.

    Но главный недостаток «Колец власти» в их структуре. Весь первый сезон — это восьмичасовая экспозиция, которая лишь знакомит с миром и героями. Значимых событий так мало, что они уместились в хронометраж одного эпизода. Пожалуй, от самого дорогого сериала в истории ждёшь чего-то большего.

    О сериале

    Сериал «Властелин колец: Кольца Власти»: отзывы зрителей из «Мира фантастики»

    Сериал «Властелин колец: Кольца Власти»: отзывы зрителей из «Мира фантастики»

     Александра Злотницкая |  02.09.2022

    «Нам делают красиво, но делают это без уважения».

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    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона

     Кот-император |  06.09.2022

    Как в сети встретили первые серии самого дорого шоу.

    Сериал «Властелин колец: Кольца власти» снят с любовью — но стоило ли оно того? 6

    Сериал «Властелин колец: Кольца власти» снят с любовью — но стоило ли оно того?

     Алексей Ионов |  25.10.2022

    Обзор самого дорогого сериала в истории телевидения.

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

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