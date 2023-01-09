Лучшие сериалы 2022 года: фантастика, фэнтези и ужасы

В области кино и сериалов продолжается передел власти. Если фантастические фильмы в последние годы вызывают скуку однообразием (за исключением работ студий вроде А24), то сериалов ныне столько разных, что одного топа мало, чтобы всё охватить. В этом списке — то, что мы советуем не пропускать поклонникам фантастики и фэнтези. Мы вернулись в Средиземье и Вестерос, поучаствовали в борьбе с Галактической Империей, а ещё побывали в Мире Грёз, Академии «Невермор» и в штаб-квартирах сразу двух загадочных корпораций будущего!

10. Периферийные устройства

Эта экранизация книги Уильяма Гибсона не лишена недостатков. Ураганному темпу оригинала она противопоставляет затяжную экспозицию внутреннего мира героев. Экранное время восьми серий порой расходуется на предыстории второстепенных персонажей и на неспешные, порой ни к чему не ведущие интриги. Вопросы вызывает и концовка сезона — сценаристам куда лучше удаётся личная драма, чем сложная научная фантастика.

И всё же, набивая шишки на прыжках выше головы, сценаристы «Периферийных устройств» умудряются рассказать уникальную историю. Сюжет пред- и посттехнологического апокалипсиса — киберпанкового, трансгуманистского, но населённого живыми людьми с живыми характерами. Рассказ о финальном предупреждении современному человечеству — возможно, стоящему уже в полушаге от пропасти. Редкий, уникальный гость в экранной фантастике — вполне возможно, заслуживающий вашего внимания.

О сериале «Периферийные устройства»: книга Гибсона и сериал Нолана Первые впечатления от экранизации отца киберпанка, снятой авторами «Мира Дикого Запада»

9. Звёздный путь: Странные новые миры

Современный «Звёздный путь», который мы заслужили после очень спорных «Дискавери» и «Пикара». Кто бы мог подумать, что из-под пера тех же авторов наконец выйдет история, достойная духа классических сериалов?

Тут и знакомый формат «одна серия — одно приключение», и решение проблем смекалкой и дипломатией, и поразительно душевная команда во главе с обаятельным Кристофером Пайком. Энсону Маунту дали как следует разыграться: когда сталкиваешься с очередной космической угрозой, такому вдохновляющему капитану действительно хочется доверить жизнь! Шоу здорово раскрывает ключевых персонажей, бережно ограняя их характеры. При этом в отдельных эпизодах авторы идут на риск и радикально переосмысляют старые образы (привет, новые горны!).

Да, в шоу хватает шероховатостей. В некоторых сериях ощущаются скомканность и спешка при решении конфликтов — лучше бы им посвятили по два эпизода. Но и так сериал остаётся потрясающим космическим приключением, которое увлекает с первого же эпизода. И дарит надежду, что когда-нибудь человечество отринет агрессию и насилие.

8. Лунный рыцарь

В 2022 году по киновселенной Marvel вышло сразу три сериала. «Мисс Марвел» оказалась лёгкой подростковой комедией, как «Человек-паук» с Холландом. «Женщина-Халк» показала повседневную сторону жизни супергероя и играла в разрушение «четвёртой стены».

Из этой тройки выделяется «Лунный рыцарь» — первый психологический триллер в киновселенной Marvel. Выделяется необычным визуальным исполненением, умелым монтажом, обыгрывающим провалы в памяти главного героя и создающим напряжённые экшен-сцены. Впечатляющими эпизодами вроде манипуляции звёздным небом. И, конечно, работой над образом главного героя, блестяще сыгранного Оскаром Айзеком. Их двое: смертоносный искатель приключений Марк Спектор и забитый неудачник Стивен Грант — но обитают они в одном теле.

Через эту двойственность сценаристы создают запоминающиеся конфликты и ситуации. За шесть серий нам проводят насыщенную приключениями экскурсию по закоулкам разума Спектора и Гранта, рассказывают об их прошлом и распутывают клубок главного конфликта сериала: реально ли происходящее? «Лунный рыцарь» — не откровение, но он определённо подарит новые впечатления поклонникам Marvel.

7. Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Эту антологию ужасов ждали не с опаской, но с осторожностью: уж слишком масштабным казался замах мексиканского режиссёра. Он стал куратором для восьми очень разных творцов, среди которых были и новички, и достаточно известные имена вроде Винченцо Натали и Паноса Косматоса. Каждый из них экранизировал новую или уже ставшую классической историю в разных поджанрах — боди-хоррора, готики и даже сатирического ужаса. Не обошлось и без двух экранизаций обожаемого мексиканцем Лавкрафта.

Получилась неровная, но по многим параметрам отличная серия ностальгических страшных сказок. Практические спецэффекты, сюжеты о кладбищенских ворах и художниках-портретистах, яркие декорации и насыщенная картинка — в каждой серии есть своя изюминка, запланированная самим дель Торо или привнесённая одним из его режиссёров.

Лучший сезон старого сериала: Очень странные дела, 4-й сезон Второй и третий сезоны «Очень странных дел» в своё время нас порадовали, но избавиться от ощущения некоторой вторичности не получалось. Каково же было удивление, когда четвёртая часть оказалась такой!.. Такой захватывающей и масштабной, многослойной и трогательной. Настоящий летний блокбастер — только с хронометражем почти на 13 часов, за счёт чего были без проблем раскрыты все ключевые сюжетные линии и все основные персонажи. В том числе и новички: полюбившийся публике рок-звезда Эдди и пугающий до мурашек Векна, который достоин стать в один ряд с культовыми злодеями из фильмов ужасов. Хоррор-часть четвёртого сезона в принципе зашла на ура, хоть и были опасения, что чрезмерное увлечение Изнанкой превратит сериал в боевик. Без драк с монстрами, конечно, не обошлось (а уж каково было исполнение Master of Puppets «Металлики»!), но авторы умело обращались к саспенсу, что добавило происходящему глубины. Это не значит, что четвёртые «Очень странные дела» идеальны: некоторые темы остались недожаты, а действующих персонажей тут как-то слишком много, и часть из них попросту плетутся с остальными за компанию. Но это приключение в Хоукинсе сложно описать иначе как незабываемое. В общем, кидайте на инициативу! О сериале «Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли? Первые семь эпизодов получились нестабильными. «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах».

6. Миротворец

Взять команду неизвестных персонажей, провести их через огонь и воду, заставить зрителей над этим смеяться, а потом плакать — в этом весь Джеймс Ганн. Его второй «Отряд самоубийц» был на голову выше первой части, но кто бы мог подумать, что эта картина окажется в тени сольного сериала про Миротворца — далеко не самого интересного члена команды.

А гляди-ка! История про могучего солдата, который «ради мира готов убить детей, женщин и стариков», оказалась одним из лучших супергеройских проектов. Конкуренты из Marvel должны быть посрамлены (а за то, что это сделал Джеймс Ганн, режиссёр «Стражей Галактики», — дважды посрамлены). Под личиной боевика скрывается горькая драма о токсичных отношениях с консервативными родителями — к несчастью, это оказалось просто идеальным попаданием в нерв года.

Кто-то скажет, что Ганн опять эксплуатирует одни и те же приёмы. А мы скажем спасибо за чуткого Джона Сину, играющего на пианино, за всё ещё стального в свои годы Роберта Патрика, за потрясающий танец из заставки и за шутку про окрашенную бороду.

5. Уэнсдэй

Похоже, у Netflix на руках новый молодёжный хит! Трудные подростки и их непростые родители, борьба с общественными предрассудками, проблемы в местном университете, интригующая детективная линия, щепотка драмы, пучок мистики, и вот можно смело запускать промокампанию. Таких сериалов у сервиса пруд пруди, многие из них и впрямь становятся страшно популярными, но, кажется, «Уэнсдэй» удалось по-настоящему очаровать зрителей по всему миру.

Сложно сказать, в чём именно тут дело. То ли Тим Бёртон действительно взялся за старое, зайдя, что называется, на свою территорию (и заодно позвав своего друга — композитора Дэнни Эльфмана). То ли авторы верно рассчитали баланс чёрного юмора и розовой милоты. А может, зрители соскучились по урокам семейных ценностей от Аддамсов? Или не устояли перед талантом несравненной Дженны Ортеги?

Скорее всего, колдовское зелье сработало благодаря всем этим ингредиентам. Сериал оказался настоящей терапевтической отдушиной — особенно в такое непростое время. «Уэнсдэй» есть за что критиковать, но в эти холодные глаза и дрогнувшую полуулыбку нельзя не влюбиться.

Сериал года по версии читателей: Уэнсдэй В нашей группе «ВКонтакте» мы провели голосование в два этапа. И вот как распределились голоса во втором туре — проголосовало 1574 человека (выбирать можно было только один вариант): «Уэнсдэй» (286 голосов, 18,17%); «Дом Дракона» (256 голосов, 16,26%); «Пацаны», 3-й сезон (247 голосов, 15,69%).

4. Песочный человек

Экранизация графического романа Нила Геймана больше 20 лет мариновалась в производственном аду. И, пожалуй, ожидание того стоило. Именно сейчас технические возможности позволили воссоздать на экране безумный мир снов, фантазий и кошмаров. Без резиновых масок и нарисованных акварелью фонов, бескомпромиссно ярко, безумно и естественно.

«Песочный человек» — это грамотно выстроенный темп повествования с взрывными клиффхэнгерами в конце каждой серии и умелое скольжение между жанрами: от триллера к комедии и обратно, с добавлением тёмного фэнтези, городской мистики и драмы. Сериал полон харизматичных персонажей — здесь и приковывающие внимание Морфей (Том Старридж) и Коринфянин (Бойд Холбрук), и необычные интерпретации образов Люцифера, Константина и самой Смерти.

Сериал 20-летней выдержки — как хорошее вино для ценителей и гурманов.

3. Дом Дракона

После завершения «Игры престолов» появилось много проектов, которые метили на трон нового главного фэнтези-сериала. Пока что лучше всех выступил «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов».

Сериал запросто могло раздавить наследие великого предка — ещё свежи в памяти неудачи последних сезонов. Чтобы справиться с грузом ответственности, в HBO отложили другие проекты по Вестеросу, потратили несколько лет, привлекли Джорджа Мартина и лучших творцов из команды «Игры престолов».

И результат оправдал ожидания! Сериал, начавшийся как неуклюжий и скучный «косплей» предшественника — смотрите, у нас тоже интриги, секс, драконы и жестокость! — с каждым эпизодом рос над собой. Как взрослели ключевые персонажи, так и «Дом Дракона» постепенно выходил из тени «Игры престолов», обретая собственную фактуру. На руку сценаристам сыграло и то, что экранизировать историческую хронику гораздо проще. Да, ключевые события уже предопределены, но образы героев, которые в книгах были условными, действительно ожили на экране.

«Песнь льда и пламени» вернулась — жаль, пока только на экранах, а не в книгах.

2. Звёздные войны: Андор

Мало кто так уж ждал этот сериал про персонажа из фильма «Изгой-один», а он оказался алмазом, грани которого будто не тронул конвейерный станок Disney. Сериал хочется ставить в пример другим проектам по «Звёздным войнам» («Кеноби», особенно тебе!). По мастерству текста и драматургии «Андор» ощущается будто в другой лиге.

Приквел приквела? Опять повстанцы против Империи? Про это разве можно рассказать интересную историю? Можно. Если ты — сценарист и продюсер Тони Гилрой, который ранее работал над политическими триллерами вроде «Карточного домика» и фильмами про Джейсона Борна. Приземлённый сюжет без прикрас показывает имперцев и повстанцев, идущих на всё ради идеи. Гилрой бросает героев в жернова системы и показывает, как в один миг любой, даже самый продуманный план может разрушиться. Мы знаем, что Кассиан Андор доживёт до событий «Изгоя-один», и шоураннер этим вовсю пользуется: неприятностей и горя будущего повстанца хватило бы на десятерых. Иначе какой он будущий повстанец?

«Андор» вышел ровно тогда, когда был так нужен. На контрасте с мрачными событиями в сериале и не только особенно воодушевляют слова из манифеста Немика:

Жажда Империи всё контролировать так отчаянна, потому что она неестественна. Тирания требует постоянных усилий. Она ломается, даёт брешь. Власть хрупка. Угнетение — маска страха.

1. Разделение

Но настоящей тёмной лошадкой среди сериалов 2022 года оказалось «Разделение». Фантастическая драма о проблеме баланса между личной жизнью и работой в корпорации с комфортным графиком и якобы человеческим лицом — причём заказанная не кем-то, а самой Apple. Грандиозное исследование, выстроенное вокруг одного фантастического допущения. Что, если на работе вы будете забывать про домашние дела, а дома будете забывать про работу? Если интересно, приглашаем пройти процедуру разделения. Заодно она позволит раз и навсегда решить вопрос корпоративных утечек.

Авторы могли обойтись размышлениями о том, готов ли каждый из нас сделать подобный выбор. Или о том, насколько каждого из нас определяет профессионально-рабочее и лично-домашнее. И шоу наверняка бы выехало уже на этих темах… Но вдобавок «Разделение» оказалось безупречно написано и сыграно. Эта абсурдистская (анти)утопия, приправленная офисным юмором и погружающая в лиминальные пространства, с первых минут увлекает почище любых триллеров. Сюжетные повороты шаг за шагом раскрывают тайны корпорации, а финальный клиффхэнгер вызывает крик: «Когда дальше?!».

Да, сериал не даёт ответов на все вопросы. Да, всегда есть шанс, что после блестящего первого сезона всё покатится в сумбур, как вышло с «Остаться в живых» или «Миром Дикого Запада». Но пока что «Разделение» награждается почётным первым местом — за этот сериал голосовали и наши интра, и наши экстра.