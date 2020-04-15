Вселенная «Звёздного пути» обширна и многогранна. За полвека она породила немало знаковых персонажей с подробными биографиями, интереснейшими судьбами и армиями поклонников. Влияние таких выдуманных личностей, как Спок, Кирк и Пикар, на культуру и общество — неоспоримый факт. И нет ничего удивительного, что в эпоху перезапусков и ностальгии один из самых ярких героев «Звёздного пути» получил отдельный сериал.

Старик и космос

Жанр: научная фантастика

Продюсеры: Алекс Куртцман, Акива Голдсман и другие

В ролях: Патрик Стюарт, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд

Премьерный показ: 23 января — 26 марта 2020, Amazon Prime и CBS

Продолжительность: 10 серий по 45–60 минут

Похоже на: «Звёздный путь: Дискавери»

Капитан Жан-Люк Пикар в исполнении британского актёра театра, кино и телевидения Патрика Стюарта стал, можно сказать, лицом второго сериала по вселенной «Звёздного пути» — «Звёздный путь: Следующее поколение» (1987–1994). Хотя в актёрской биографии Стюарта немало других работ, интересных, значимых и более сложных с драматической точки зрения, его массовая известность связана именно с ролью капитана Пикара. Эталонный командующий и дипломат, честный, проницательный, мудрый, с огромным опытом и сдержанной харизмой, он запомнился зрителям, и нового, «сольного», появления любимого героя на телеэкранах ждали многие. А те, кто не был раньше с ним знаком, могли заинтересоваться небанальной историей о человеке, которому на склоне лет приходится вновь заняться, казалось бы, давно забытыми делами: космическими путешествиями, столкновениями с опасными врагами, спасением тех, кто не в силах спасти себя самостоятельно.

Итак, прошло 14 лет с тех пор, как Жан-Люк Пикар, адмирал Звёздного флота, ушёл в отставку из-за конфликта, связанного с неудачной эвакуацией ромуланцев, чья цивилизация оказалась под угрозой гибели из-за взрыва сверхновой. Неожиданно к герою обращается за помощью девушка по имени Даж, с которой происходят странные события. Всё указывает на то, что Даж каким-то образом связана с коммандером Дейтой — андроидом, который много лет назад служил на борту звездолёта «Энтерпрайз» и погиб, спасая капитана. Но какова природа этой связи и что за последствия она будет иметь для всего мира — об этом Жан-Люку только предстоит узнать…

Здесь необходимо сделать одно немаловажное замечание, справедливое не только в случае «Пикара». Продолжение любой истории, которая когда-то понравилась зрителям (и в какой-то степени читателям, поскольку вселенная «Звёздного пути» развивалась не только на экранах), неизбежно предполагает взаимодействие с ожиданиями. Разумеется, нельзя требовать от сценариста, режиссёра и прочих участников творческого процесса, чтобы каждый свой шаг они согласовывали с условным «коллективным зрителем», — это невозможно, да и не нужно, ведь любой зритель хочет, чтобы его удивили, а для этого надо предложить то, чего он не ждёт. Но определённые базовые правила соблюдать всё-таки стоит — хотя бы для того, чтобы продемонстрировать фанатам, что ты понимаешь и уважаешь выдуманный [не тобой] мир, который взялся дорабатывать.

И здесь у «Пикара» возникают первые сложности: непонятно, для кого он снят. Для фанатов? Но раскрытие или развитие многих тем и образов вызвало у них вполне справедливое недовольство, о котором скажу чуть позже. А вот новички просто не поймут отдельные сцены, моменты и повороты, поскольку вселенная «Звёздного пути» слишком обширна, и к тому же герой Патрика Стюарта — далеко не единственный, кто может похвастать богатейшей биографией. Например, один из самых ярких персонажей второго плана — бывший дрон (индивид, порабощённый коллективным разумом — цивилизацией Борг) Семь-из-Девяти, что автоматически требует хотя бы базового знакомства с другим телесериалом — «Вояджер» (1995–2001), в котором эта героиня появилась впервые. С новыми зрителями гораздо честнее обошлись в сериале «Звёздный путь: Дискавери», где «старая гвардия» фигурирует несравнимо реже и вникнуть в суть происходящего куда проще (что, впрочем, вовсе не означает, что «Дискавери» лишён других недостатков).

Список фанатских претензий к «Пикару» слишком длинный, чтобы его можно было проанализировать целиком, поэтому я остановлюсь на самом главном. Для мира «Звёздного пути» всегда были характерны альтруизм и гуманизм, помноженные на неистребимую веру в лучшее будущее. Все эти понятия — что выглядит по современным меркам странно и временами наивно — отображены в «Звёздном пути» очень серьёзно, без намёка на скепсис, вошедший нынче в моду цинизм или некое двойное дно антиутопического толка. Нет, Объединённая Федерация Планет — это действительно мир, который живёт по другим законам, ставит моральное выше материального и пытается решать конфликты с помощью дипломатии, лишь в крайних случаях прибегая к силе. Можно спорить о принципах, лежащих в основе придуманной Джином Родденберри вселенной, но важен сам факт: к этим принципам он отнёсся с огромной серьёзностью. И пусть изначально замысел «Звёздного пути» крутился вокруг чего-то вроде «космического вестерна», итог получился гораздо глубже. Быть может, потому зрители его и полюбили — и продолжают любить по сей день.

«Пикар» вернулся к той самой идее «космического вестерна», обратив альтруизм и гуманизм в пыль. Теперь Объединённая Федерация Планет уже не рвётся помогать соседям и, по всей видимости, не стремится «смело идти туда, куда не ступала нога человека». Собственные интересы заботят её куда сильнее, и она даже в силах обречь на гибель целую цивилизацию, лишив её помощи, что выглядит жестоко по любым меркам. В Федерации также появилось неравенство: есть те, кто живут в условных дворцах (или шато, как Пикар в начале сериала), и те, кому приходится довольствоваться лачугами. И — опять же, вполне в рамках концепции «вестерна» — процветают расизм, изоляционизм, бандитизм, взяточничество, крючкотворство, на фоне которых виноградник Пикара или обиталище Уильяма Райкера и Дианы Трой на Непенте выглядят хрупкими оазисами, вызывающими скорее тревогу, чем умиление. Нет, это совсем не тот мир, к которому привык зритель, посмотревший хотя бы один сезон старого «Звёздного пути»…

Можно не совершить ни одной ошибки и проиграть

А что насчёт зрителя, которые ничего о предшествующем развитии франшизы не знает и не возражает против «космического вестерна» как такового? В этом случае тоже не обошлось без справедливых претензий. Сценарий «Пикара» изобилует нелогичностями и часто заставляет сделать жест, прославивший капитана среди тех, кто в жизни не видел ни одной серии «Следующего поколения». Персонаж исчезает под грудой навалившихся на него врагов и явно не может спастись, но в следующей серии он уже спасся — и мы не узнаём, каким образом. Другой персонаж совершает убийство, которое ему прощают, хотя для этого нет оснований. Третий персонаж страдает от неназванной смертельной болезни, и её симптомы начнут проявляться, конечно, в самый ответственный момент…

К сожалению, без серьёзных спойлеров этот список продолжить нельзя. Но можно упомянуть о других проблемах несколько иного толка. Сценаристы «Пикара» не обошлись без избитых и пошлых сюжетных ходов (зачем добавлять к линии брата и сестры, которые и без того выглядят карикатурными злодеями, намёк на инцест?); роялей в кустах — нужные люди и вещи появляются именно там, где они требуются, без наличия на то подлинных оснований; технологий, до такой степени неотличимых от магии, что стоит отбросить притворство и назвать их определённо магическими. Да, «Звёздный путь» не всегда придерживался рамок строгой научной фантастики, но вырастающая из пустоты башня и прибор размером с кастет, благодаря которому можно отремонтировать корабль силой воображения, выходят далеко за их пределы.

Хотя нельзя не признать, что космические цветы — это красиво. Ряд зрелищных сцен, на которые не пожалели бюджета, — чуть ли не единственное, за что «Пикара» можно безоговорочно похвалить.

А ещё сериалу не хватает сильных персонажей. Раффи, бывшая помощница Пикара, с которой ему приходится заново налаживать отношения, — типовая бой-баба с трудной судьбой. Кристобаль Риос — сломленный человек, не способный полноценно жить без «отцовской фигуры». Соджи и Агнес Джурати вызывают неприязнь, но по сюжету должны быть положительными героинями, и на протяжении всего сериала их положительность просто вдалбливают зрителю в голову. Особенно жаль Семь-из-Девяти, которой пришлось собственноручно добить близкого человека, жестоко замученного сценаристкой Кирстен Бейер, — а потом сценарист Майкл Шейбон не дал этой героине раскрыться по-настоящему в потенциально великолепном эпизоде, связанном с кубом цивилизации Борг. Зато в финале ей, похоже, нашли пару по остаточному принципу, заодно записав себе в актив отработку темы ЛГБТ. Да, «Звёздный путь» никогда не чурался актуальных социальных тем, но он мастерски вплетал их в повествование, а не вставлял для галочки. Ещё обидно, что сценаристы толком не использовали собственную забавную находку: на «Сирене», корабле Риоса, действуют пять служебных голограмм разной специализации — все имеют его облик, но разный и говорят с разными акцентами (за что актёр Сантьяго Кабрера, конечно, получает заслуженные аплодисменты). Но, не считая пары комичных ситуаций, на сюжет эти голограммы практически не влияют — и загадочным образом исчезают именно тогда, когда могли бы повлиять.

Таким образом, если вы фанат «Звёздного пути» в целом и «Следующего поколения» в частности, но по какой-то причине ещё не посмотрели «Пикара», я рекомендую этого и не делать. Обычные зрители, не фанаты, могут рискнуть — в худшем случае обойдётся печалью и ностальгией, которая лечится пересмотром избранных эпизодов. А что касается неофитов — что ж, если вам совершенно нечем заняться, то…

…впрочем, нет. Включите лучше «Следующее поколение», не страшась простеньких спецэффектов, — и сами поймёте, что это была совсем другая история: о людях, которые не боялись идти навстречу неизведанному.

Боюсь, таких теперь не делают.