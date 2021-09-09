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    Новости

    Ремейк Star Wars: KOTOR, «Росомаха» от Insomniac и Spider-Man 2 — что показали на State of Play

    9 сентября 2021
    09.09.2021
    1531
    1 минута на чтение
    Ремейк Star Wars: KOTOR, «Росомаха» от Insomniac и Spider-Man 2 — что показали на State of Play

    В 23:00 по МСК прошла 40-минутная презентация State of Play, в рамках которой Sony должна показать новые и ранее показанные игры.

    Собрали все самые главные анонсы и трейлеры с трансляции.

    Star Wars: Knights of the Old Republic

    Первым делом Sony показала короткий тизер-трейлер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, слухи о которой ходили некоторое время назад.

    Это будет эксклюзив для PS5.

    Project EVE

    Показали новый трейлер корейской игры под названием Project EVE.

    Forspoken

    Square Enix представила новый трейлер Forspoken, в котором раскрыли сюжетную затравку и некоторые геймплейные элементы.

    Релиз состоится весной 2022 года.

    Tiny Tina’s Wonderlands

    Новый геймплейный трейлер спин-оффа Borderlands под названием Tiny Tina’s Wonderlands, на фоне которого звучит группа Babymetal.

    Ремастер Alan Wake

    Дебютный трейлер ремастера Alan Wake, который выйдет 5 октября.

    Ghostwire: Tokyo

    Геймплейный трейлер Ghostwire: Tokyo от Tango Gameworks, над которой изначально работала Икуми Накамура.

    Marvel’s Guardians of the Galaxy

    Также Square Enix поделилась очередным трейлером Marvel’s Guardians of the Galaxy с кучей сюжетных заставок.

    Uncharted 4 и The Lost Legacy

    Ремастеры Uncharted 4: A Thief’s End и The Lost Legacy выйдут на PS5 и ПК.

    За разработку отвечает Iron Galaxy.

    Marvel’s Wolverine

    Insomniac Games, ответственная за Spider-Man и Miles Morales, неожиданно анонсировала игру про Росомаху — Marvel’s Wolverine.

    Marvel’s Spider-Man

    А еще Insomniac анонсировало продолжение Spider-Man, в котором Питер Паркер и Майлз Моралес столкнутся с Веномом.

    Релиз в 2023 году.

    God of War: Ragnarok

    Под конец презентации Sony показала геймплейный трейлер God of War: Ragnarok. Правда, Кори Барлог оставил должность геймдиректора игры.

    Разработчики даже не назвали примерную дату релиза.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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