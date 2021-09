Ремейк Star Wars: KOTOR, «Росомаха» от Insomniac и Spider-Man 2 — что показали на State of Play

В 23:00 по МСК прошла 40-минутная презентация State of Play, в рамках которой Sony должна показать новые и ранее показанные игры.

Собрали все самые главные анонсы и трейлеры с трансляции.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Первым делом Sony показала короткий тизер-трейлер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, слухи о которой ходили некоторое время назад.

Это будет эксклюзив для PS5.

Project EVE

Показали новый трейлер корейской игры под названием Project EVE.

Forspoken

Square Enix представила новый трейлер Forspoken, в котором раскрыли сюжетную затравку и некоторые геймплейные элементы.

Релиз состоится весной 2022 года.

Tiny Tina’s Wonderlands

Новый геймплейный трейлер спин-оффа Borderlands под названием Tiny Tina’s Wonderlands, на фоне которого звучит группа Babymetal.

Ремастер Alan Wake

Дебютный трейлер ремастера Alan Wake, который выйдет 5 октября.

Ghostwire: Tokyo

Геймплейный трейлер Ghostwire: Tokyo от Tango Gameworks, над которой изначально работала Икуми Накамура.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Также Square Enix поделилась очередным трейлером Marvel’s Guardians of the Galaxy с кучей сюжетных заставок.

Uncharted 4 и The Lost Legacy

Ремастеры Uncharted 4: A Thief’s End и The Lost Legacy выйдут на PS5 и ПК.

За разработку отвечает Iron Galaxy.

Marvel’s Wolverine

Insomniac Games, ответственная за Spider-Man и Miles Morales, неожиданно анонсировала игру про Росомаху — Marvel’s Wolverine.

Marvel’s Spider-Man

А еще Insomniac анонсировало продолжение Spider-Man, в котором Питер Паркер и Майлз Моралес столкнутся с Веномом.

Релиз в 2023 году.

God of War: Ragnarok

Под конец презентации Sony показала геймплейный трейлер God of War: Ragnarok. Правда, Кори Барлог оставил должность геймдиректора игры.

Разработчики даже не назвали примерную дату релиза.