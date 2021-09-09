Ремейк Star Wars: KOTOR, «Росомаха» от Insomniac и Spider-Man 2 — что показали на State of Play

В 23:00 по МСК прошла 40-минутная презентация State of Play, в рамках которой Sony должна показать новые и ранее показанные игры.
Собрали все самые главные анонсы и трейлеры с трансляции.
Star Wars: Knights of the Old Republic
Первым делом Sony показала короткий тизер-трейлер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, слухи о которой ходили некоторое время назад.
Это будет эксклюзив для PS5.
Project EVE
Показали новый трейлер корейской игры под названием Project EVE.
Forspoken
Square Enix представила новый трейлер Forspoken, в котором раскрыли сюжетную затравку и некоторые геймплейные элементы.
Релиз состоится весной 2022 года.
Tiny Tina’s Wonderlands
Новый геймплейный трейлер спин-оффа Borderlands под названием Tiny Tina’s Wonderlands, на фоне которого звучит группа Babymetal.
Ремастер Alan Wake
Дебютный трейлер ремастера Alan Wake, который выйдет 5 октября.
Ghostwire: Tokyo
Геймплейный трейлер Ghostwire: Tokyo от Tango Gameworks, над которой изначально работала Икуми Накамура.
Marvel’s Guardians of the Galaxy
Также Square Enix поделилась очередным трейлером Marvel’s Guardians of the Galaxy с кучей сюжетных заставок.
Uncharted 4 и The Lost Legacy
Ремастеры Uncharted 4: A Thief’s End и The Lost Legacy выйдут на PS5 и ПК.
За разработку отвечает Iron Galaxy.
Marvel’s Wolverine
Insomniac Games, ответственная за Spider-Man и Miles Morales, неожиданно анонсировала игру про Росомаху — Marvel’s Wolverine.
Marvel’s Spider-Man
А еще Insomniac анонсировало продолжение Spider-Man, в котором Питер Паркер и Майлз Моралес столкнутся с Веномом.
Релиз в 2023 году.
God of War: Ragnarok
Под конец презентации Sony показала геймплейный трейлер God of War: Ragnarok. Правда, Кори Барлог оставил должность геймдиректора игры.
Разработчики даже не назвали примерную дату релиза.
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