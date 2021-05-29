Стивен Кинг тоже переживает, что ему не удастся прочитать «Ветра зимы»

Последняя книга из цикла «Песни льда и пламени» вышла в 2011 году, целых десять лет назад. Следующая часть, «Ветра зимы», шестая книга в серии, всё ещё находится в процессе написания. Какое-то время Джордж Мартин называл сроки, но после того, как неосторожно поделился, что планирует выпустить книгу летом 2020-го, никаких новостей о продолжении не было.

Даже король ужасов Стивен Кинг начал переживать, что ему не удастся «вернуться в Вестерос», чем он поделился со своим коллегой, писателем Нилом Гейманом в 2012 году. Сам Гейман рассказал эту историю в своем предисловии к иллюстрированному изданию «Бури мечей», вышедшему в прошлом году. Пользователь реддита DsjgOriginal любезно продемонстрировал всем желающим соответствующий раздел книги: