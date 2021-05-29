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    Книги | Фан

    Стивен Кинг тоже переживает, что ему не удастся прочитать «Ветра зимы»

    29 мая 2021
    29.05.2021
    12290
    1 минута на чтение
    Стивен Кинг тоже переживает, что ему не удастся прочитать «Ветра зимы»

    Последняя книга из цикла «Песни льда и пламени» вышла в 2011 году, целых десять лет назад. Следующая часть, «Ветра зимы», шестая книга в серии, всё ещё находится в процессе написания. Какое-то время Джордж Мартин называл сроки, но после того, как неосторожно поделился, что планирует выпустить книгу летом 2020-го, никаких новостей о продолжении не было.

    Даже король ужасов Стивен Кинг начал переживать, что ему не удастся «вернуться в Вестерос», чем он поделился со своим коллегой, писателем Нилом Гейманом в 2012 году. Сам Гейман рассказал эту историю в своем предисловии к иллюстрированному изданию «Бури мечей», вышедшему в прошлом году. Пользователь реддита DsjgOriginal любезно продемонстрировал всем желающим соответствующий раздел книги:

    [NO SPOILERS] Even King and Gaiman are waiting for Winds from gameofthrones

    Стивен Кинг: «Привет, Нил. Можно вопрос?»

    Нил Гейман: «Конечно».

    Кинг: «Ты же знаешь Джорджа Мартина? Лично?»

    Гейман: «Да. Мы дружим уже много лет».

    Кинг: «Я откладывал это долгое время, но я начал читать «Игру престолов», и теперь я привязан к книгам и… как его здоровье? Я имею в виду, как думаешь, когда он их [книги] закончит? Прежде, чем он умрет?»

    Гейман: «У него хорошее здоровье. Он их точно закончит.»

    Кинг: «Приятно слышать. Я должен узнать, как закончится история»

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