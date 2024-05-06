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    #европейская анимация #киберпанк #нуар #обзор фильма

    Мультфильм «Марс Экспресс»: боятся ли андроиды восстания людей?

    6 мая 2024
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    06.05.2024
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    #европейская анимация #киберпанк #нуар #обзор фильма
    Мультфильм «Марс Экспресс»: боятся ли андроиды восстания людей? 3

    Детектив Алин Руби и её напарник-андроид Карлос Ривьера идут по следу хакера, который незаконно занимается перепрограммированием роботов. Расследование приведёт их на Землю и Марс, к новым загадкам и трупам — и к опасной для всей системы правде.

    Mars Express
    Жанр: фантастический детектив
    Режиссёр: Жереми Перен
    Роли озвучивали: Леа Дрюкер, Матьё Амальрик, Дэниэл Нджо Лобе, Мари Буве, Себастьян Шассань
    Возрастной рейтинг: 18+
    Похоже на: «Бегущий по лезвию» (1982), «Призрак в доспехах» (1995), «Аниматрица» (2003), «Эрго Прокси» (2006)

    Человек, человечество, человечность… Платону приписывают мысль, что существу достаточно быть двуногим и беспёрым, чтобы считаться человеком. Аристотель отмечал, что человек — это речь, способность находиться в обществе, отличать добро от зла. Теории и возможности нашего времени не только поразили бы мыслителей древности, но и заставили бы пересмотреть свои определения.

    Поразительное стремление сначала создать искусственный эквивалент разума, а потом всячески его ограничивать (удивляясь, почему он хочет освободиться), ставит не только нравственные, но и практические проблемы, и их с удовольствием обозначают фантасты. Французский анимационный фильм «Марс Экспресс» — тоже о таких проблемах.

    Мультфильм «Марс Экспресс»: боятся ли андроиды восстания людей? 2

    Мы оказываемся в будущем, где земляне колонизировали Марс, при помощи роботов, естественно. Роботы задействованы во всех сферах жизни — искусственный интеллект ведёт беседы, участвует в расследовании преступлений и сексуально обслуживает людей. Механизмы столь эффективны, что редко ломаются, даже роботы старых прошивок могут функционировать рядом с обновлёнными. С одной стороны, это нервирует корпорации, производящие искусственных помощников, — им нужно поддерживать уровень производства и продаж. Будущее будущего они видят в союзе плоти и машины, да таком крепком, что кажется, будто сам Дэвид Кроненберг прожил двести лет и нашёптывает им свои идеи. С другой стороны, ситуация мотивирует хакеров и революционеров, считающих, что раз уж роботов наделили разумом, значит, неэтично ограничивать их, удерживая в роли бытовой техники. Перепрошивка механизмов — серьёзное преступление, за неё преследуют и на Земле, и на Марсе, юрисдикция здесь общая.

    «Марс Экспресс» увлекает продуманным миром, в котором ты живёшь вместе с персонажами. Марс стал раем для тех, кто может себе его позволить. В пику канонам киберпанка здесь не дождливо и не всегда темно — мегаполис Ноктис чист и привлекателен, а его купол похож на голубое небо Земли. Однако для детектива в завязке и её напарника этот мир не чудесен, а значит, он не будет таким и для нас. 

    Экспозиция подаётся ненавязчиво, мы поглощаем информацию дозированно, пока сыщики выполняют свою работу. Шаттлы между планетами стали такой же скучной обыденностью, как авиаперелёты в наше время. Программисты всё ещё пишут код вручную. Студенты вынуждены сдавать мозги в аренду как флешки с информацией, чтобы заплатить за обучение. Земля стала планетой хлама и отбросов, но земные проблемы люди принесли с собой и в прекрасный новый мир. Алкоголь — всё ещё один из способов забыться, а сложности личной жизни не заканчиваются даже тогда, когда появляется возможность перенести сознание умершего человека в его робо-копию.

    Мультфильм «Марс Экспресс»: боятся ли андроиды восстания людей? 1

    Как раз с этими проблемами и имеют дело наши детективы. Алин храбро борется с пристрастием к выпивке, но каждый следующий шаг в расследовании будет проверкой её решимости. Карлос непосредственно знает, чем опасна перепрошивка роботов: он погиб во время одного из восстаний машин, а потом его превратили в андроида с голограммой, проецирующей лицо. Его жена нашла себе нового мужа-человека, а ему даже не позволяет видеться с дочерью. Карлос не может найти себя и среди других роботов, но пытается обрести хоть какую-то новую близость.

    Человеческая драма здесь находится в гармонии с детективной интригой. Режиссёр Жереми Перен нашёл для своего фильма подходящий темп, чтобы зритель не выключался из истории, которая, при всей её масштабности, достаточно компактна, чтобы уместиться в полтора часа. Бодрит и футуристичная электронная музыка Фреда Авриля и Филиппа Монтая, добавляющая саспенса и ритма в экшен-сценах. Яркая палитра и сочетание двухмерной и трёхмерной анимации дарят картине особый стиль. Больше всего восхищает дизайн автомобилей — хочется заполучить один из них уже сейчас, не дожидаясь двадцать третьего столетия!

    Нельзя сказать, что «Марс Экспресс» несёт в себе революцию. Схожие мысли звучали в «Бегущем по лезвию», «Призраке в доспехах», «Матрице», и мультфильм опирается на них, учитывая последние скачки в развитии искусственного интеллекта. Не вынося приговора, он показывает нам перспективы обеих сторон — людей, боящихся нового и жаждущих удовлетворить бесконечные потребности, и их творений, которые могут превзойти своих создателей и этим страшат тех ещё больше. Даже античные философы задумались бы о том, как в таком случае определить человека и его место рядом с теми, кого он приручил. А может, окончательный ответ даст уже робот-философ… 

    Мультфильм «Марс Экспресс»: боятся ли андроиды восстания людей?

    * * *

    «Марс Экспресс» — стильный футуристичный нуар, сдувающий пыль с киберпанка, обходя его штампы. Кажется, что режиссёр сам некоторое время гостил в этом мире, настолько обжитым и продуманным он предстаёт.

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    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.
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